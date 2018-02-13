Все, что случилось сегодня

Сандберг покинул пост директора МУП ПЭС после прокурорской проверки

Депутат горсовета Петрозаводска Павел Сандберг оставил пост директора муниципального предприятия "Петрозаводские энергетические системы".

Как сообщили "Столице на Онего" на предприятии, Сандберг не работает в должности директора с понедельника. Исполняющий обязанности руководителя "Петрозаводских энергетических систем" пока не назначен.

Контракт Сандберга с мэрией истек 10 февраля.

В январе глава города Ирина Мирошник сообщила, что Сандбергу направлено уведомление о прекращении с ним трудового договора.

В начале ноября прокуратура внесла представление на имя главы Петрозаводска. В нем указывалось, что директор МУП ПЭС Павел Сандберг незаконно возместил проезд до Москвы в вагоне СВ, оформил на себя полис дополнительного медицинского страхования, а также расходовал деньги предприятия на футбольную команду, большая часть игроков которой не работает в МУП ПЭС.

В общежитии Петрозаводска произошло убийство

Подозреваемый в убийстве молодой девушки задержан, сообщили в Следкоме Карелии.

В минувший понедельник 12 февраля в 22.00 поступило сообщение о том, что в общежитии на ул.Кемской произошло убийство.

Как рассказали очевидцы ИА "Республика", 25-летняя девушка пришла в общежитие в гости к сестре, где через некоторое время появился ее бывший сожитель.

Девушка с сожителем вышли в коридор для разговора, и там он ударил ее ножом.

С мета преступления мужчина сбежал. От полученной травмы 25-летняя петрозаводчанка скончалась до приезда скорой помощи.

Как сообщили в Следкоме Карелии, на данный момент подозреваемый в убийстве задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

СК раскрыл подробности задержания Иманова

В Карелии в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при строительстве многоквартирных домов задержан директор строительной организации "Шеф-Монтаж". .

Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщается на сайте Следкома России.

По версии следствия, в 2016 году Управление капитального строительства Карелии заключило с частной фирмой госконтракты на работы по завершению строительства многоквартирных жилых домов в городе Кемь по программе расселения аварийного жилья.

В ходе проведения строительных работ руководство организации, с целью хищения денег, использовало более дешевые материалы для монтажа отдельных элементов строящихся домов, не предусмотренные условиями государственных контрактов и проектно-сметной документацией.

Затем в акты выполненных работ представители организации внесли ложные и несоответствующие действительности сведения о фактически использованных материалах и выполненных работах, на основании чего была произведена оплата работ.

Установлено невыполнение предусмотренных контрактом работ на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан директор строительной организации, в отношении которого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", -отметили в пресс-службе ведомства.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками Управления ФСБ по Карелии и сотрудниками УЭБиПК МВД по республике.

По данным "Столицы на Онего", фигурантом дела является один из братьев-предпринимателей Имановых, которые ранее владели рестораном "Чайка" в Кондопоге. Завершением строительства домов в Кеми фирма "Шеф-Монтаж".

Мирошник предложила убрать изображение дельфина с упаковки местных вафель

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник считает, что вафли «Сампо» должны обзавестись новым брендом.

Ирина Мирошник заявила о необходимости придумать новый дизайн для упаковки вафель «Сампо», которые производят в Петрозаводске. Об этом мэр карельской столицы сообщила главе республики Артуру Парфенчикову.

Как пояснила пресс-служба мэрии, нарисованный на упаковке дельфин не соответствует названию продукта - в изображении отсутствует региональный компонент. С появлением нового дизайна несоответствия будут устранены.

Артур Парфенчиков и Ирина Мирошник совместно посетили один из сетевых продуктовых магазин в Петрозаводске. В ходе этого визита глава республики и мэр города убедились, что на прилавках федеральных сетей представлены карельские товары.

В Чалне осложнилась ситуация с отравлениями из-за вспышки инфекции

Количество заболевших увеличилось с 15 до 24 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Карелии.

Напомним, с 6 февраля в поселке Чална начались отравления местных жителей, в основном детей. В понедельник Минздрав Карелии рассказал, что заболели пять взрослых и 10 детей.

"По состоянию на 12.02.2018г. зарегистрировано 24 случая острой кишечной инфекции, 18 из которых у детей до 17 лет", - отметили в Роспотребнадзоре.

По клинике заболевания протекают в средней степени тяжести. 96% заболевших получают амбулаторное лечение.

Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в т.ч. юридическим лицам выданы предписания об организации противоэпидемических и профилактических мероприятий, организован мониторинг за состоянием качества воды, подаваемой населению.

По факту отравлений Следком Карелии начал доследственную проверку.

ФОТО: Кроссовер протаранил легковой автомобиль на трассе в Карелии

Один человек пострадал в ДТП в Медвежьегорском районе, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник 14.50 на 623 км трассы "Кола" 70-летний водитель Great Wall, выезжая с прилегающей территории, врезался в ВАЗ-2106, двигавшийся по главной дороге.

В ДТП пострадал 52-летний водитель ВАЗа, он доставлен в лечебное учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.

В Карелии разыскивают подростка

Молодой человек около месяца назад сбежал из социального центра.

Полиция Лахденпохского района разыскивает Николая Ш. 16.06.2000 г.р., проживающего в Лахденпохье, сообщается в группе ВКонтакте. Подросток является получателем социальных услуг в стационарной форме отделения социальной реабилитации, находится на полном государственном обеспечении. 16 января около 19 часов он самовольно покинул помещение Центра оказания услуг детям, оставшимся без попечения родителе, № 7 г. Лахденпохья, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид около 15 лет, рост около 150 см, волосы темные. Был одет: куртка болоньевая синего цвета с капюшоном, брюки спортивные темного цвета, кроссовки темного цвета.

В случае, если имеется какая-либо информация о разыскиваемом, просят незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Лахденпохскому району по тел. (8-81450) 40100 или по тел. 89216206066.

Сенатор от Карелии займет высокий пост в Совете Федерации

Представитель Карелии Александр Ракитин может занять кресло первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности в Совете Федерации.

Действующий первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич вскоре покинет этот пост. Сенатор лично подтвердил свое решение прессе. Известно, что Клинцевич станет рядовым сенатором, членом комитета.

Как сообщает источник РИА Новости, освободившийся пост первого зампреда займет сенатор от Карелии Александр Ракитин, который до сентября 2017 года занимал должность руководителя УФСБ по Западному военному округу.



Вопрос о назначении Ракитина вместо Клинцевича рассмотрят в среду.

Суд наложил вето на продажу обанкроченного госпредприятия в Карелии

Арбитражный суд Карелии удовлетворил заявление Минимущества запретить какие-либо сделки с помещениями ГУП "Карельская геологическая экспедиция", проданными частной фирме.

ГУП "Карельская геологическая экспедиция" признано банкротом, его помещения в административном здании на пр. Александра Невского были выставлены на торги. Часть из них общей площадью более 1 тысячи кв. метров приобрела компания "Деловой дом".

Минимущества считает эту продажу незаконной и попросило суд принять обеспечительные меры – признать недействительными сделки по продаже помещений, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Добивающиеся выплат "северных" сверх МРОТ жители Карелии сталкиваются с сопротивлением властей

Депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина рассказала о многочисленных обращениях граждан из ряда населенных пунктов с жалобами на препятствия в судах при попытке выбить недополученную зарплату за год.

Массовые иски в суды начали поступать после решения Конституционного суда РФ, который признал незаконной прежнюю методику начисления зарплат, приравненных к МРОТ. До сих пор такие зарплаты начислялись с учетом северных надбавок. Суд постановил, что надбавки надо прибавлять к размеру МРОТ. Для простых работников это означает повышение зарплаты. Для бюджетов регионов и бизнес-компаний нововведение оборачивается колоссальными затратами.

Работники предприятий из районов республики сообщают, что их судебные процессы приостановлены, и перспективы дальнейших тяжб становятся все более туманными.

По словам Лопаткиной, обращения к ней поступили из Суоярви, Калевалы и поселка Лоухи. Некоторые из граждан, написавшие депутату, уже выиграли суды и добились перерасчета по зарплате, но не уверены, что в итоге получат свои деньги. Дело в том, что органы местной власти пытаются оспорить решения судов, чтобы не выплачивать своим жителям крупные суммы по перерасчетам.

"Мне за людей обидно, что дав им такую надежду, теперь, возможно, будет другая позиция судов", - говорит Анна Лопаткина.

Продолжение – по ссылке.

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