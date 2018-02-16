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Новости. Хроника дня
22:20, 16 Февраля 2018

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

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Парфенчиков пообещал новых чиновников в министерствах Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков планирует усилить кадровый состав региональных министерств.

"Какие-то точечные моменты усиления среднего звена будут. Сейчас вопрос - среднее звено. Мы видим, что нам нужно усиливать позиции в самих министерствах, ведомствах, причем на уровне замов", - сказал ТАСС Артур Парфенчиков.

По его словам, правительство республики сформировано, изменений в нем не предполагается, так как "должна иметь место стабильность в кадровом составе".

Парфенчиков отметил, что долго шли поиски нового министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. Недавно на эту должность был назначен бывший заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Алексей Кайдалов.

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ВИДЕО: В Петрозаводске многотонная фура ушла в неуправляемый занос

Водитель не смог остановить многотонную машину, автопоезд вынесло за пределы проезжей части на перекрестке в Петрозаводске.

В ночь на 16 февраля в 00.22 на ул.Лыжной тягач с прицепом выехал с дороги, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Происшествие с участием седельного тягача с полуприцепом произошло на улице Лыжная, в районе пересечения с улицами Балтийская и Мончегорская.

Автопоезд двигался по улице Лыжная со стороны улицы Ровио.
На небольшом уклоне перед перекрёстком водитель не смог остановить многотонную машину, автопоезд выехал за пределы проезжей части и остановился, заехав на снежный отвал и тротуар.

К счастью, обошлось без жертв.

Сотрудники "ТехРента" помогли фуре выбраться из снежного навала.

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"Мертвым уже не помочь", заявил депутат Заксобрания Карелии

Меры по господдержке малого и среднего бизнеса, предлагаемые правительством Карелии, необходимо было принимать гораздо раньше – до того, как резко сократилось число предпринимателей.

Об этом заявил на заседании Законодательного собрания Карелии председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин. Он прокомментировал проект поправок к закону о государственной поддержке малого и среднего бизнеса, согласно которым предприниматели смогут получить госимущество в безвозмездное пользование и ряд налоговых льгот, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Минтруд предложил отказаться от досрочных пенсий

Минтруд считает возможным решить проблемы бюджета Пенсионного фонда отменой льгот, выходящих за рамки страховой модели пенсионного обеспечения.

Об этом на российском инвестиционном форуме в Сочи заявил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

"Пенсионный фонд не сбалансирован не потому, что много пенсионеров, а потому, что внутри много льгот для тех, кто сейчас работает», — сообщил Вовченко, чьи слова цитирует RNS.

Что имел в виду замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, читацйте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Парфенчиков: В Карелии 116 чиновников лишились работы в 2017 году

Почти 70 млн рублей сэкономил бюджет Карелии на сокращении региональных чиновников в 2017 году.

"Сокращение на 116 единиц кадровых состоялось. Вопрос не только в экономии средств, хотя это немаловажно, - 68 млн рублей сэкономили для Карелии. Мне кажется, очень важно, чтобы аппарат был управляем и минимален с точки зрения необходимой составляющей, потому что чем больше он раздут, тем тяжелее им управлять, тем более размыта ответственность", - сказал ТАСС Артур Парфенчиков.

Он не исключил, что в дальнейшем работа по оптимизации региональных госслужащих будет продолжена. "Мы прекрасно понимаем, что необходимо продолжать работу по анализу эффективности работы наших чиновников. Я думаю, что такой анализ будет давать нам почву для новых решений, может быть даже дальнейшего сокращения на определенных участках", - отметил он.

По данным Карелиястат, на 1 января 2017 года в органах власти республики числились 1 тыс. 123 чиновника.

 

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Работников госпредприятия "Мост" в Карелии увольняют вопреки обещаниям

ГУП РК "Мост", занимавшееся содержанием автодорог в Карелии, ликвидируется, работников ДРСУ увольняют вопреки обещаниям властей сохранить это предприятие.

О судьбе единственного в Карелии госпредприятия по содержанию автодорог рассказал на заседании парламента заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин, сообщают "Вести Карелии".

"Проводится ликвидация предприятия.  С 16 января данное предприятие уже не работает на содержании дорог регионального значения", - сообщил Кондрашин.

Подробнее читайте в материале издания.

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Замруководителя Россельхознадзора Карелии возмутился, что яблоки стоят дороже лимонов

Александр Дианов, замруководителя карельского Россельхознадзора, рассказал, чем для нас хороши санкции.

В минувший четверг 15 февраля в управлении Россельхознадзора Карелии состоялась пресс-конференция, где замруководителя ведомства Александр Дианов сообщил, что в 2017 году в Карелии было выявлено 800 кг санкционной плодово-овощной продукции.

"В основном это яблоки из Польши и томаты из Турции", - уточнил Александр Дианов.

По мнению замруководителя надзорного ведомства, закон должен действовать, чтобы через санкционную продукцию давать возможность развивать собственное сельское хозяйство.

"Почему поляки насадили садов на пол-Европы и теперь нам эти яблоки продают, а нам надо-то всего 4-5 лет, чтобы посадить сады и выращивать свое собственное. И мы уже пошли по этому пути, - сказал Дианов, - уже идет массовый закуп саженцев из Италии и Германии. Не должно такого быть, как у нас в Петрозаводске, чтобы яблоки дороже лимонов стоили. Цены на яблоки скачут за сотню и выше, а килограмм лимонов можно купить и за 80 рублей. В Российской Федерации за 20 лет яблоневых садов не осталось, все нужно начинать сначала".

Сам Александр Дианов признался, что на своем дачном участке ему удалось за 4 года увеличить урожай яблок с 5 ведер до 20.
"Теперь мои внуки компот только из своих яблок пьют", - похвастался замруководителя надзорного ведомства.

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В Чалне продолжает расти число отравившихся водопроводной водой

Ситуация с отравлениями из-за вспышки инфекции в Чалне продолжает осложняться, количество отравившихся увеличилось с 41 до 43 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Напомним, с 6 февраля в поселке Чална начались отравления местных жителей, в основном детей. По факту отравлений Следком Карелии начал доследственную проверку. Пробы воды были взяты на экспертизу.

По информации карельского Роспотребнадзора, не исключается водный путь передачи инфекции с присоединением контактно-бытового пути в домашних очагах.

Количество заболевших увеличивается ежедневно.

По состоянию на 15 февраля зарегистрировано 43 случая острой кишечной инфекции, 32 из которых у детей до 17 лет.

Все заболевшие получают амбулаторное лечение.

По результатам лабораторной диагностики у 5-ти человек установлена норовирусная инфекция.

Управлением  карельского Роспотребнадзора проводится контроль за комплексом противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В связи с тем, что по результатам предварительного расследования не исключается водный путь передачи инфекции вследствие аварии на канализационных и водопроводных сетях, предприятием "Пряжинское КУМИ" 15 февраля была проведена дезинфекция водопроводных сетей от водозаборной скважины с внесением раствора дезинфицирующего средства в водопроводные сети с повышенной концентрацией активного хлора в водопроводной сети с последующим контролем уровня остаточного хлора в водопроводной воде.

Введены карантинные мероприятия на территории Чалны, в том числе во всех учреждениях образования, здравоохранения, культуры, общественного питания.

Специалистами Управления в рамках проведения расследования причин и условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний проведено обследование Чалнинской школы, детского сада "Лесовичок" с лабораторным контролем проведения текущей дезинфекции.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются и находятся на контроле Управления.

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В Карелии вновь обследуют дома, построенные для переселенцев

Специалисты министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики совместно с представителями районной власти повторно обследуют жилье, возведенное для переселенцев из аварийного фонда.

Обследование коснется всех многоквартирных домов, построенных для переселенцев из аварийного жилья, начиная с 2011 года, сообщает сайт Минстроя.

Всего, таким образом, будет проверено 130 домов. Работа выполняется по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова.
Первые выездные проверки новостроек в Олонецком, Суоярвском и Лахденпохском районах уже проведены.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Стало известно, почему в Карелии сдерживаются темпы производства щебня

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии назвало причины, по которым Карелия не может производить и продавать более значительные объемы щебня.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов на заседании общественного совета при министерстве назвал основные источники трудностей, с которыми сталкиваются предприятия горного комплекса.

"Удельный вес горнопромышленного комплекса весом и составляет порядка 38,5%. Однако есть и вопросы в развитии горного комплекса Карелии, освоения недр. Есть сдерживающие факторы",- рассказал Алексей Павлов.

О факторах, сдерживающих темпы производства щебня в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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