Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Парфенчиков пообещал новых чиновников в министерствах Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков планирует усилить кадровый состав региональных министерств.

"Какие-то точечные моменты усиления среднего звена будут. Сейчас вопрос - среднее звено. Мы видим, что нам нужно усиливать позиции в самих министерствах, ведомствах, причем на уровне замов", - сказал ТАСС Артур Парфенчиков.

По его словам, правительство республики сформировано, изменений в нем не предполагается, так как "должна иметь место стабильность в кадровом составе".

Парфенчиков отметил, что долго шли поиски нового министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. Недавно на эту должность был назначен бывший заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Алексей Кайдалов.

ВИДЕО: В Петрозаводске многотонная фура ушла в неуправляемый занос

Водитель не смог остановить многотонную машину, автопоезд вынесло за пределы проезжей части на перекрестке в Петрозаводске.

В ночь на 16 февраля в 00.22 на ул.Лыжной тягач с прицепом выехал с дороги, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Происшествие с участием седельного тягача с полуприцепом произошло на улице Лыжная, в районе пересечения с улицами Балтийская и Мончегорская.

Автопоезд двигался по улице Лыжная со стороны улицы Ровио.

На небольшом уклоне перед перекрёстком водитель не смог остановить многотонную машину, автопоезд выехал за пределы проезжей части и остановился, заехав на снежный отвал и тротуар.

К счастью, обошлось без жертв.

Сотрудники "ТехРента" помогли фуре выбраться из снежного навала.

"Мертвым уже не помочь", заявил депутат Заксобрания Карелии

Меры по господдержке малого и среднего бизнеса, предлагаемые правительством Карелии, необходимо было принимать гораздо раньше – до того, как резко сократилось число предпринимателей.

Об этом заявил на заседании Законодательного собрания Карелии председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин. Он прокомментировал проект поправок к закону о государственной поддержке малого и среднего бизнеса, согласно которым предприниматели смогут получить госимущество в безвозмездное пользование и ряд налоговых льгот, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Минтруд предложил отказаться от досрочных пенсий

Минтруд считает возможным решить проблемы бюджета Пенсионного фонда отменой льгот, выходящих за рамки страховой модели пенсионного обеспечения.

Об этом на российском инвестиционном форуме в Сочи заявил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

"Пенсионный фонд не сбалансирован не потому, что много пенсионеров, а потому, что внутри много льгот для тех, кто сейчас работает», — сообщил Вовченко, чьи слова цитирует RNS.

Что имел в виду замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, читацйте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Парфенчиков: В Карелии 116 чиновников лишились работы в 2017 году

Почти 70 млн рублей сэкономил бюджет Карелии на сокращении региональных чиновников в 2017 году.

"Сокращение на 116 единиц кадровых состоялось. Вопрос не только в экономии средств, хотя это немаловажно, - 68 млн рублей сэкономили для Карелии. Мне кажется, очень важно, чтобы аппарат был управляем и минимален с точки зрения необходимой составляющей, потому что чем больше он раздут, тем тяжелее им управлять, тем более размыта ответственность", - сказал ТАСС Артур Парфенчиков.

Он не исключил, что в дальнейшем работа по оптимизации региональных госслужащих будет продолжена. "Мы прекрасно понимаем, что необходимо продолжать работу по анализу эффективности работы наших чиновников. Я думаю, что такой анализ будет давать нам почву для новых решений, может быть даже дальнейшего сокращения на определенных участках", - отметил он.

По данным Карелиястат, на 1 января 2017 года в органах власти республики числились 1 тыс. 123 чиновника.

Работников госпредприятия "Мост" в Карелии увольняют вопреки обещаниям

ГУП РК "Мост", занимавшееся содержанием автодорог в Карелии, ликвидируется, работников ДРСУ увольняют вопреки обещаниям властей сохранить это предприятие.

О судьбе единственного в Карелии госпредприятия по содержанию автодорог рассказал на заседании парламента заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин, сообщают "Вести Карелии".

"Проводится ликвидация предприятия. С 16 января данное предприятие уже не работает на содержании дорог регионального значения", - сообщил Кондрашин.

Подробнее читайте в материале издания.

Замруководителя Россельхознадзора Карелии возмутился, что яблоки стоят дороже лимонов

Александр Дианов, замруководителя карельского Россельхознадзора, рассказал, чем для нас хороши санкции.

В минувший четверг 15 февраля в управлении Россельхознадзора Карелии состоялась пресс-конференция, где замруководителя ведомства Александр Дианов сообщил, что в 2017 году в Карелии было выявлено 800 кг санкционной плодово-овощной продукции.

"В основном это яблоки из Польши и томаты из Турции", - уточнил Александр Дианов.

По мнению замруководителя надзорного ведомства, закон должен действовать, чтобы через санкционную продукцию давать возможность развивать собственное сельское хозяйство.

"Почему поляки насадили садов на пол-Европы и теперь нам эти яблоки продают, а нам надо-то всего 4-5 лет, чтобы посадить сады и выращивать свое собственное. И мы уже пошли по этому пути, - сказал Дианов, - уже идет массовый закуп саженцев из Италии и Германии. Не должно такого быть, как у нас в Петрозаводске, чтобы яблоки дороже лимонов стоили. Цены на яблоки скачут за сотню и выше, а килограмм лимонов можно купить и за 80 рублей. В Российской Федерации за 20 лет яблоневых садов не осталось, все нужно начинать сначала".

Сам Александр Дианов признался, что на своем дачном участке ему удалось за 4 года увеличить урожай яблок с 5 ведер до 20.

"Теперь мои внуки компот только из своих яблок пьют", - похвастался замруководителя надзорного ведомства.

В Чалне продолжает расти число отравившихся водопроводной водой

Ситуация с отравлениями из-за вспышки инфекции в Чалне продолжает осложняться, количество отравившихся увеличилось с 41 до 43 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Напомним, с 6 февраля в поселке Чална начались отравления местных жителей, в основном детей. По факту отравлений Следком Карелии начал доследственную проверку. Пробы воды были взяты на экспертизу.

По информации карельского Роспотребнадзора, не исключается водный путь передачи инфекции с присоединением контактно-бытового пути в домашних очагах.

Количество заболевших увеличивается ежедневно.

По состоянию на 15 февраля зарегистрировано 43 случая острой кишечной инфекции, 32 из которых у детей до 17 лет.

Все заболевшие получают амбулаторное лечение.

По результатам лабораторной диагностики у 5-ти человек установлена норовирусная инфекция.

Управлением карельского Роспотребнадзора проводится контроль за комплексом противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В связи с тем, что по результатам предварительного расследования не исключается водный путь передачи инфекции вследствие аварии на канализационных и водопроводных сетях, предприятием "Пряжинское КУМИ" 15 февраля была проведена дезинфекция водопроводных сетей от водозаборной скважины с внесением раствора дезинфицирующего средства в водопроводные сети с повышенной концентрацией активного хлора в водопроводной сети с последующим контролем уровня остаточного хлора в водопроводной воде.

Введены карантинные мероприятия на территории Чалны, в том числе во всех учреждениях образования, здравоохранения, культуры, общественного питания.

Специалистами Управления в рамках проведения расследования причин и условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний проведено обследование Чалнинской школы, детского сада "Лесовичок" с лабораторным контролем проведения текущей дезинфекции.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются и находятся на контроле Управления.

В Карелии вновь обследуют дома, построенные для переселенцев

Специалисты министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики совместно с представителями районной власти повторно обследуют жилье, возведенное для переселенцев из аварийного фонда.

Обследование коснется всех многоквартирных домов, построенных для переселенцев из аварийного жилья, начиная с 2011 года, сообщает сайт Минстроя.

Всего, таким образом, будет проверено 130 домов. Работа выполняется по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова.

Первые выездные проверки новостроек в Олонецком, Суоярвском и Лахденпохском районах уже проведены.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Стало известно, почему в Карелии сдерживаются темпы производства щебня

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии назвало причины, по которым Карелия не может производить и продавать более значительные объемы щебня.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов на заседании общественного совета при министерстве назвал основные источники трудностей, с которыми сталкиваются предприятия горного комплекса.

"Удельный вес горнопромышленного комплекса весом и составляет порядка 38,5%. Однако есть и вопросы в развитии горного комплекса Карелии, освоения недр. Есть сдерживающие факторы",- рассказал Алексей Павлов.

О факторах, сдерживающих темпы производства щебня в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Рассылка фальшивых квитанций о замене водосчетчиков под видом официальных извещений - изобретение петрозаводских предпринимателей, которые таким способом обманывают жителей многих регионов России. Подробнее

Участники конкурса снежных и ледовых скульптур приступили к их созданию на набережной Онежского озера. Подробнее

Храм Сретения Господня в селе Деревянное законодательно и юридически стал собственностью местного прихода. Подробнее

Рыбодобывающие предприятия Карелии начинают освоение квот добычи водных биоресурсов. Подробнее

Карелия и "Росатом" планируют построить ветропарк на берегу Белого моря, сообщает пресс-служба регионального правительства. Подробнее

Опубликованы результаты рейтинга Webometrics Ranking of World Universities, который оценивает присутствие университетов в глобальном интернет-пространстве. Подробнее

МТС в 2017 году "включила" почти 150 новых базовых станций LTE в Карелии. В результате связь "четвертого поколения" покрыла еще 16 населенных пунктов республики, сообщили в пресс-службе компании. Подробнее

Этот вопрос стал главной темой визита международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Подробнее

В управлении Россельхознадзора Карелии состоялась пресс-конференция, где руководители рассказали о пресечении попыток ввоза санкционной продукции. Подробнее

По Петрозаводску прокатился тревожный слух: якобы питомцам живого уголка Дворца творчества детей и юношества грозит голодная смерть, поскольку денег на корм нет. "Столица на Онего" попыталась разобраться в ситуации. Подробнее

Правительство Карелии приняло решение об отмене аукциона по продаже ООО "Суоярвский хлебозавод", включенного в программу приватизации на 2018 год. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу 16 февраля. Подробнее

Власти Карелии планируют развивать признанный банкротом Кондопожский ЦБК с помощью привлечения на предприятие якорного инвестора и диверсификации продукции. Подробнее

Расшифрован речевой самописец разбившегося в Подмосковье Ан-148, где погиб 71 человек. Подробнее

Кондопожский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участника хищения рыбы из садков форелевого хозяйства, сообщает прокуратура Карелии. Подробнее

В карельской столице пенсионер попал в больницу после ДТП с дорогой иномаркой, сообщает УГИБДД по Карелии. Подробнее

Акция "Добрый шкаф" снова объединит неравнодушных петрозаводчан, сообщили в администрации Петрозаводска. Подробнее

В моногороде Карелии 19 февраля состоится закладка рыбоперерабатывающего завода, в строительство которого планируют вложить 1 млрд рублей. Подробнее

Петрозаводчан просят помочь найти водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшей. Подробнее

День влюбленных 14 февраля Анастасия Волочкова отметила по полной программе. Подробнее