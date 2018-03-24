Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

ВИДЕО: Школьник из Петрозаводска покинул проект "Голос. Дети"

Вадим Якушев - 14-летний школьник из столицы Карелии не смог пройти в следующий этап конкурса проекта "Первого канала" "Голос. Дети".

В минувшую пятницу 23 марта на "Первом канале" состоялся эфир программы "Голос. Дети". В проекте принимает участие ученик Финно-угорской школы Петрозаводска Вадим Якушев, прошедший ранее во второй тур.

На этот раз Вадим выступал не один, а в группе из трех человек. Тройка, в состав которой вошли Вадим Якушев, Тали Купер и Никита Белько, исполнила песню Cryin’ группы Aerosmith.

После выступления Баста сказал, что «это был настоящий рок-н-ролл в лучшем его проявлении, во всех возможных смыслах, и подачей... То есть, музыка исчезла в какой-то момент, и мы слышали только ваши голоса, это самое главное. Это было просто очень мощно, очень громадно, и я бы с удовольствием сходил на ваш концерт! Спасибо большое, низкий поклон и аплодисменты!"

Похвалила ребят и Пелагея, вспомнив, что когда-то, во времена ее молодости песня Cryin’ группы Aerosmith была хитом.

Сложный выбор должен был сделать Валерий Меладзе, назвав имя того, кто пройдет в следующий тур.

"Вы просто восхитительны, сказал Меладзе, - я долго мучился, чтобы определить. Из этой тройки в следующий раунд "Песня на вылет" со мной пойдет Тали Купер".

Таким образом, Вадим Якушев покинул проект, поблагодарив всех организаторов.

"Хочу сказать огромное спасибо всем организаторам проекта, - произнес Вадим, - я получил возможность проявить себя. Конечно же, хотелось бы пройти, но повернулось все по-другому".

ВИДЕО: Страшные кадры из Мурманской области, где грузовой поезд сошел с рельсов

В соседнем с Карелией регионе 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, повреждены пути, сообщили в МЧС Мурманской области.

Сход вагонов произошел близ железнодорожной станции Выходной в Мурманской области, сообщает региональный глава МЧС.

Инцидент произошел 23 марта в 23.31 на 1425 километре участка Октябрьской железной дороги.

По уточненным данным, всего с путей сошло 20 вагонов.

В результате происшествия пострадавших нет, пути повреждены, но на движение пассажирских поездов происшествие на данный момент не влияет.

На место направлен восстановительный поезд со станции Мурманск. Специалисты предпринимают всевозможные усилия для скорейшего устранения последствий.

Причины произошедшего выясняются.

Жена экс-мэра Петрозаводска рассказала, как ее домогался в поезде высокопоставленный человек

Екатерина Сиванова, которая является супругой бывшего мэра Петрозаводска Андрея Демина, написала в Сети историю, как ее домогался один влиятельный человек, и объяснила, почему рассказала об этом эпизоде своей жизни спустя много лет.

- Это было в вагоне СВ. Мне около 27 лет, я замужем и сыну к году, - написала Екатерина, - ехала я в Москву, чтобы там встретиться с мужем и принять участие в каком-то светском мероприятии. А! Да. Важное: я - жена мэра. Собственно, что ничего хорошего от этой поездки меня не ждёт, я поняла, когда увидела соседей по вагону. Точнее, одного конкретного соседа. В купе я была одна. Увидела я этого персонажа ещё на перроне, а потому сразу после проверки билетов я закрыла купе изнутри и легла спать (сыну нет года! Я спать была готова в любом положении и в любом месте).

Утром я пошла, простите, в туалет. Когда я вернулась в купе, обнаружила, что там сидит он. Персонаж. Персона. И уже давно не уровня того маленького города, в котором я жила. Он светил на всю страну. А море ему было по колено так же, как и раньше. Только море стало океаном. Но, по-любому, он - хозяин жизни. Так вот всё происходило очень быстро. Он дернул меня за руку, я оказалась в купе, он защёлкнул замок.

Собственно, я очень быстро сориентировалась в ситуации и сразу сказала, что орать буду так, как ему и не снилось. На что мне в ответ прозвучало следующее: "Не держи меня за идиота. Трахаться в вагоне не мой уровень. И не твой. Ты - королева. И у тебя есть только один недостаток - твой выбор, то есть твой муж. Вариантов у тебя есть два: быть со мной и не быть со мной". Меня, конечно, трясло, но я спросила: "А как же муж?" На что он мне ответил: "А я его посажу. Причём, если ты согласишься быть со мной, я его посажу, чтобы он не мешал, а если ты будешь дурой и откажешься, то я тем более его посажу и заставлю тебя целовать мои следы, просто потому, что тебе и твоему сыну будет нечего жрать".

Ну... Сиванова ведь птица гордая вне зависимости от возраста, поэтому персонаж услышал от меня: "Пошёл вон, старый козел".

Поезд в это время уже ехал вдоль перрона в Москве. Персонаж с перекосившимся лицом вывалился из моего купе.

Как только я закрыла за ним дверь, я увидела в окно сияющее лицо моего молодого мужа. Конечно, рассказала ему всё сразу. И мы оба сразу поняли, что такие люди так просто слова на ветер не бросают.

Через два года мой муж имел уголовную судимость и полную конфискацию имущества.

И, конечно, в комментарии к этому посту могут прибежать ненавистники моей семьи и рассказать в тысячный раз про то, что муж мой - вор. Но это опять не произведёт на меня никакого впечатления. А впечатления никакого это не произведёт потому, что только я знаю, как это было.

Но я уверена, что персонаж этот, напомни ему сейчас о той встрече в купе, только руками разведёт и искренне не вспомнит. Про громкое дело молодого мэра - да. А про его домогательства к жене молодого мэра - нет. Потому, что это само собой разумеется в кругах тех, кто возомнил себя небожителями.

Удивительным образом я долгое время из разных источников получала известия о том, как складывалась жизнь и карьера персонажа. Несколько лет назад я узнала, что он лишился всего не просто, а громко. Не было ни одного солидного издания, которое бы не написало о том громком разоблачении.

К чему я пишу это всё?

Да к тому, что все последние дни читаю про некого персонажа, о домогательствах которого рассказали вслух его жертвы. Ну, собственно, такие же дуры, как и я когда-то. Причём, с какой стороны ни глянь. А он что? Да нормальный мужик...

Не согласна я. Прежде всего с тем, что такая позиция становится нормой для общества, в котором растут мои дети. Кстати, персонажей этих (и моего, и вот этого, нынешнего, думского) мамы воспитывали. И папы. И кто-то из них своим мальчикам рассказал, что такое поведение с женщинами - норма.

Я знаю много разных историй про то, как домогаются не мужчины, а женщины. И знаю женщин, которые неплохую карьеру себе сделали, используя режим: "Да", а потом, когда было выгодно, режим: "Держите вора!"

И ещё я знаю, что всегда очень сложно плыть против течения. Я всю жизнь плыву ровно туда, куда считаю нужным, и друзья у меня такие же.

Сейчас мой друг Оксана Пушкина плывёт против течения. Иначе не было никогда. Течение говорит: "Да ладно вам, девки, сами виноваты", - а Пушкина говорит: "Нет. Я не согласна". И вот уже запестрели газеты заголовками: "Пушкина против думского большинства".

Думаю, что Оксана не просто так против этого большинства. Она знает, как это бывает. И чем может закончиться, если вдруг попробуешь озвучить сам факт...

Ну, вот к кому я могла пойти в той ситуации? Кому бы поверили? К тому, кто выше по чину, меня не пустили бы никогда в жизни. Написала бы я письмо, меня бы сумасшедшей объявили.

Ага. Точно. Нечего одной в СВ ездить. Вы не поверите! Не езжу с тех самых пор.

А Пушкину мою поддержите. Спасибо! Оксан, я рядом. Как и всегда.

ВИДЕО: При столкновении автомобилей в Петрозаводске водителя выбросило из салона

Водителя выбросило из кабины в момент столкновения на Нижнем Чапаевском кольце.

Сегодня, 24 марта, в 14.33 в Петрозаводске на пересечении улиц Чапаева и Шотмана произошло ДТП с участием легковых автомобилей BMW и "ВАЗ-2107", сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло в момент пересечения регулируемого перекрёстка, когда BMW двигался в прямом направлении по улице Шотмана со стороны площади Гагарина. В это же время ВАЗ выезжал на улицу Чапаева, в сторону Автовокзала, на разрешающий сигнал светофора.

От удара автомобили развернуло на проезжей части.

В момент столкновения из ВАЗа на проезжую часть выбросило водителя.

Транспортные средства получили механические повреждения.

ФОТО: В Карелии кайтингист снял северное сияние сумасшедшей красоты

Удивительной красоты северное сияние запечатлел любитель кайтинга в районе Сайнаволока под Петрозаводском.

В паблике "Охотники за сияние" Дмитрий Беленихин разместил фото северного сияния, которое запечатлел ночью 24 марта в 00.31 в районе Сайнаволока.

"Пошел сегодня после заката кататься на кайте, но ветер стих, - написал Дмитрий, - хорошо, с собой была камера, поснимал звезды и полярное сияние".

ФОТО: Больше сотни худощавых жителей Петрозаводска пришли на кастинг для съёмок фильма про узников финских концлагерей

В Петрозаводске сегодня проходит кастинг для участия в съемках художественного фильма "Петька".

В холе Карельской госфилармонии полно народу. По словам очевидцев, около сотни петрозаводчан пожелали принять участие в кастинге.

"Здесь стоят люди всех возрастов, - написала петрозаводчанка, - все разные – и дети, и взрослые, все худые. Наверное, для сцен массовки пробоваться будут".

Напомним, создатели полнометражного художественного фильма "Петька", посвященного малолетним узникам финских лагерей, ищут в Карелии актеров, которые будут задействованы в массовых сценах. На кастинг приглашают детей 8–14 лет и взрослых старше 20 лет худощавого телосложения.

Желающих сняться в фильме ждут 24 марта в малом зале Карельской государственной филармонии (ул. Кирова, 12). Начало в 12.00 по следующему графику:

С 12.00 до 15.00 – кастинг для профессиональных актеров;

С 15.00 – кастинг для детей и взрослых.

Фильм "Петька" кинокомпании "АТК-Студио" (г. Санкт-Петербург) - военная драма, которая посвящена теме оккупации Карелии финнами в годы Великой Отечественной войны. Главные герои фильма – малолетние узники лагеря. Съемки фильма начнутся в мае 2018 года в нескольких районах Карелии, а окончание всей работы над картиной завершится в декабре 2018 года.

Петрозаводчанка купила по акции больше льда, чем креветок

Жительница Петрозаводска пожаловалась, что приобрела в гипермаркете замороженные креветки, вес которых сильно изменился, когда они растаяли.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожанка написала, как купила по акции замороженные креветки, которые оттаяли и сильно уменьшились в весе.

"Пришла на телефон реклама, что в гипермаркете "*****" проходит акция, креветки 159,90 рублей за кг до 25.03.2018г, - написала петрозаводчанка, - вчера специально ездила в гипермаркет, чтоб купить их. Каково же было мое возмущение, когда вечером, открыв пакет, я обнаружила там не столько креветок, сколько льда. Когда они растаяли, чистого веса там было меньше половины того, что я брала. Зачем так обманывать людей!? Если бы жила близко, то обязательно вернула бы. Так что, бесплатный сыр только в мышеловке".

Власти Петрозаводска прокомментировали скандал с закрытием трех детских лагерей в пригороде

"Ни один из находящихся в ведении администрации Петрозаводска действующих детских оздоровительных лагерей не будет закрыт", заявили в мэрии города.

Ранее сообщалось, что три из четырех детских лагерей, подведомственных Петрозаводску, будут законсервированы и не примут детей на летний отдых.

В администрации сообщили, что в настоящее время прорабатывается вопрос о проведении на базе нескольких лагерей спортивных тренировочных сборов.

Всего в период оздоровительной кампании 2018 года в Петрозаводске запланировано проведение 45 смен детских лагерей, в которых отдохнет ориентировочно более 2 тысяч детей – не меньше, чем в минувшем году.

Предусмотрен отдых ребят в лагерях дневного пребывания и специализированных лагерях в школах. Помимо этого, предусмотрено проведение трех смен для отдыха 450 детей в стационарном оздоровительном лагере "Старт" (село Кончезеро).

Как отметили городские власти, в прошлом году надзорные органы проверили готовность загородных стационарных лагерей к летней оздоровительной кампании. В соответствии с выданными предписаниями невозможно в полном объеме открыть три загородных лагеря для летнего отдыха 2018 года.

"Была сформирована рабочая группа по определению перспектив их дальнейшего функционирования. В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении в летнее время на базе нескольких оздоровительных лагерей – "Айно", "Уя", "Дружба" - спортивных тренировочных сборов", - пояснил начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Александр Баканчук.

По информации профсоюзов Карелии, которая была опубликована ранее, три детских лагеря Петрозаводского городского округа "Айно", "Уя", "Дружба" в этом году будут закрыты для участия в летней оздоровительной кампании. Их состояние и те сложности, с которыми их удалось открыть в 2017 году, стали последней каплей для Петрозаводска. В 2018 году будет работать лишь один лагерь — "Старт". Планируется, разумеется, что учреждение будет работать с полной загрузкой и в несколько смен, но вместить всех желающих не сможет.

ВИДЕО: Он все-таки сделал это - Грудинин сбрил усы

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин все-таки сбрил усы, как и обещал.

Экс-кандидат от партии КПРФ в президенты Павел Грудинин сбрил усы, признав поражение в споре с видеоблогером Юрием Дудем.

Ранее Грудинин и Дудь в ходе интервью заключили пари: кандидат пообещал избавиться от усов, если наберет меньше 15% на выборах. В противном случае блогер должен был побриться налысо.

В соответствии с данными ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77%.

Сегодня в течение дня появлялась различная информация о том: сбрил или не сбрил усы Павел Грудин.

Сейчас в сети опубликовано видео, на котором сам Грудинин показал, что сбрил усы и выполнил данное обещание.

"Я проиграл это пари, поэтому как честный человек должен сбрить усы", - сказал Грудинин и сделал это.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 24 марта.

В 9.40 в инновационно-технологическом парке ПетрГУ (ауд. 203, 205) состоится чемпионат по игре го.

В 10.00 на трассе "Фонтаны" начнется лыжный фестиваль "Зимние фонтаны". В 15.00 - старт трассы "Фонтаны". Тестирование норм ГТО, дисциплина "поход".

На базе развлекательного центра "Горка" в Петрозаводске в 10.00 состоятся первые Республиканские соревнования по горным лыжам "Кубок Горки для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)". Мероприятие состоится в рамках спортивного проекта для детей с ограниченными возможностями «Я МОГУ!», поддержанного Фондом президентских грантов.

В 10.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе (Петрозаводск, ул. Ключевая, 10) пройдет республиканский фестиваль семейных команд "Мы выбираем ГТО" (церемония открытия - в 10.45).

В 11.55 в ресурсном центре развития дополнительного образования Петрозаводска (ул. Крупской, 12) откроется детский технопарк-кванториум "Сампо" и пройдет республиканский этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций Республики Карелия.

В 12.00 в Доме бокса (ул. Шотмана, 38-а) состоится открытый чемпионат и первенство Республики Карелия по кикбоксингу.

С 15.00 до 18.00 в арт-пространстве Agriculture_club пройдет Международный ресторанный день.

В 16.00 во Дворце спорта "Корал" (ул. Пограничная, 50) откроется межрегиональный турнир Республики Карелия по мини-футболу среди ветеранов памяти Н.В. Петрова (ветераны 45+). Игры пройдут с 14.00 до 21.00.

В 18.00 в Музыкальном театре Карелии – премьера, опера П. Масканьи "Сельская честь".

В 19.00 в ПетрГУ состоится 1/8 финали региональной лиги Клуба Веселых и находчивых.

С 20.30 до 21.30 в мире пройдет акция Час Земли. Во время акции обычно отключают осветительные устройства и электроприборы, не используют компьютеры, телефоны и другие блага цивилизации, отключают иллюминацию на зданиях, освещение в помещениях.

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