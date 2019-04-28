Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: пресс-служба правительства Карелии

"Мы стали готовы в гражданском служении ближним наполниться благоуханием веры"

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей республики, а также митрополита Петрозаводского и Карельского Константина со Светлой Пасхой.

"С чувством великого душевного торжества и ликования сердечно поздравляю Вас, священнослужителей, монашествующих и всех православных верующих Республики Карелия со Светлым Христовым Воскресением!, - цитирует Парфенчикова пресс-служба правительства. - Идеалы христианства всегда являлись ориентиром высокой духовности и мерилом нравственности людей. Поэтому Пасхальная радость живет в наших душах, невзирая на исторические катаклизмы и житейские бури.

Мы стали готовы в гражданском служении ближним, отдавая силы и любовь, наполниться благоуханием веры, надежды, верности и безоговорочной щедрости духовного самопожертвования.

Правительство Республики Карелия стремится укреплять сотрудничество с Русской Православной Церковью в различных социально значимых областях, проявлять заботу о сохранении и возрождении православных святынь, расположенных на территории нашего северного края.

Да пребывают в дни Пасхи Христовой по Вашим молитвенным трудам, уважаемый Владыка, согласие, мир и любовь в каждой церковной обители, в каждой семье, в каждом доме!".

ФОТО: В Петрозаводске подрались посетители ресторана

Очевидец заснял драку, которая произошла накануне возле ресторана "Ели-Пели" на ул. Московской.

Очевидец рассказал о драке, которая возникла накануне вечером возле ресторана и караоке-клуба "Ели-Пели" на ул. Московской.

Как рассказал очевидец, в потасовке участвовали посетители ресторана, которых охрана заведения для выяснения отношений вывела на улицу.

Мужчины дрались один на один. Только после того как участник боя оказался на асфальте, драчунов разняли знакомые и охранники ресторана.

Пенсионер погиб на трассе в Карелии

В Пудожском районе пожилой мужчина не справился с управлением и погиб в перевернувшейся иномарке.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне около 19:30 в Пудожском районе, на 419 км. автодороги "Кола" 68-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части, без съезда с дороги.

В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.

Обстоятельства происшествия выясняются.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ВИДЕО, ФОТО: Парфенчиков отстоял ночную Пасхальную службу в главном храме Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил ночную Пасхальную службу в соборе Александра Невского.

В ночь на воскресенье, 28 апреля сотни прихожан пришли в собор Александра Невского, чтобы встретить праздник Пасхи.

Среди них был глава Карелии Артур Парфенчиков.

Службу вел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, он поздравил верующих Карелии со светлым праздником Воскресения Христова и пожелал мира и благоденствия.

Смотрите, как это было в нашем фото- и видеорепортаже.

ФОТОФАКТ: "Весь Пудож завален мусором, в этом году вообще жесть"

В Карелии жители районного центра жалуются на несовременный вывоз мусора.

В паблике "Подслушано в Пудоже" местные жители жалуются на несвоевременный вывоз мусора в городе, а также на крыс, которые "как собаки бегают".

"Мусорная реформа во всей красе", пишут жители, сфотографировав переполненные мусором контейнеры.

"Весь город завален мусором. Из-за несвоевременного вывоза мусора страдают все. Толку, что вчера работники ЖКХ убирали возле этой помойки?! Собаки, вороны, ветер делают свое дело. Мимо не пройти. Рядом детский сад, все несёт туда. Сколько лет живу в Пудоже, такое наблюдаю последние лет пять. А в этом году вообще жесть. Крысы по строителям как собаки бегают".

фото: Столица на Онего

В санатории "Марциальные воды" косметологические услуги оказывали товаровед и учитель начальных классов

Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" финансовые нарушения. Отчет предполагается направить в правоохранительные органы.

Ревизионная комиссия предоставила отчет о деятельности "Марциальных вод" с неутешительными итогами и интересными финансовыми результатами, которыми теперь, по всей видимости, заинтересуются правоохранительные органы. Документ в ближайшее время должен быть им направлен.

Как следует из отчета ревизоров, отдельным подразделением санатория является косметологическое отделение. При этом, положения, регулирующего работу косметологии в санатории нет, прейскурант цен на данный вид услуг установлен приказом от 11 ноября 2016 года. В подразделении на момент проверки работали пять сотрудников. Должность врача-дерматолога (косметолога) долгое время была вакантной. При этом подразделение продолжало оказывать косметологические услуги, исполнителями были администратор и медицинская сестра, что является нарушением приказа Минздрава РФ.

"В санатории косметологические услуги оказывали также администраторы, у которых у одного образование товаровед, а у второго – учитель начальных классов. С ними заключены договоры возмездного оказания услуг с 29 января 2018 года", - сказала представитель комиссии.

В августе 2018 года в санатории появился врач-дерматолог на 0,25 ставки с 9-часовой рабочей неделей.

"Из всего вышеперечисленного следует, что санаторий содержит заведомо убыточное структурное подразделение, что привело к следующим результатам. Согласно представленным санаторием документам, доход от косметологических услуг за 2018 год составил 1 миллион 568 тысяч рублей, а расход – 2 миллиона 401 тысяча рублей", - уточнила представитель комиссии.

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фото: Столица на Онего

"Отъём грошовых льгот у инвалидов – это государственный рэкет"

В Карелии на головы инвалидов свалилась неожиданная напасть, когда им принесли квитанции по оплате жилищно-капитальных услуг.

"Закончились новогодние и рождественские праздники, и многие инвалиды и семьи детей-инвалидов ахнули, получив квитанции об оплате услуг ЖКХ. С декабря 2018 года они лишились льгот по компенсации оплаты за содержание их жилья, в том числе за услуги управляющей компании по содержанию и текущему ремонту. А суммы эти не такие уж и малые.

Мы с супругой, оба инвалиды 2 группы, платили "Лифтовой компании" за сентябрь 2018 года 2323 руб.15 коп., сумма льгот составила 1161 руб.56 коп., за октябрь 2764 руб. 77 коп., льгота 1382 руб. 36 коп., за ноябрь - 2323 руб.15 коп., льготы 1161 руб. 56 коп. Сумма льгот составила за три месяца 3705 руб., 48 коп. При снятии льгот мы получили лишь 207 руб. 82 коп. Потери за три месяца составили 3598 руб. 66 коп.

Таким образом, добавленная нам по приказу Путина компенсация за прошлогоднюю инфляцию сразу же пошла на оплату ЖКХ. По данным социальной службы республики, прекращена выплата компенсации за содержание жилья 20 430 инвалидам и семьям с детьми–инвалидами (из 61 267 от общего численного состава).

Отъём грошовых льгот у беззащитной части населения - варварская, не поддающаяся здравому смыслу акция. Это государственный рэкет", - пишет Николай Яковлевич Копьев, заслуженный работник культуры Карелии, инвалид 2 группы.

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фото: Валерий Поташов

"Гардероб Национального театра в Петрозаводске – это мерило положения финского языка в Карелии"

Карелия теряет финский язык, который занимал когда-то положение второго государственного языка республики.

"Гардероб Национального театра в Петрозаводске – это своеобразное мерило положения финского языка в Карелии. Когда-то, если нам нужны были в театре наушники, мы просили их нам выдать. Потом наступил этап, когда у нас стали спрашивать в гардеробе, нужны ли нам наушники, и если вы обратили внимание, сейчас этого уже не спрашивают. Сейчас их предлагают всем, потому что финно-язычный зритель, если не совсем сошел на нет, то его почти не видно", – так начала свое выступление на заседании "круглого стола", посвященного ситуации вокруг финского языка в республике, известный российский лингвист Ирма Муллонен. Она – одна из немногих в Петрозаводске, кто еще говорит со своими близкими по-фински, хотя, по словам Муллонен, она еще помнит те времена, когда финская речь звучала на городских улицах.

Финский язык на протяжении десятилетий занимал в Карелии положение второго государственного языка республики и для многих ее жителей был родным. Однако начавшаяся в 1990 году массовая репатриация российских финнов в Финляндию привела к тому, что финского населения в бывшей Карело-Финской ССР почти не осталось. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в республике проживало всего 8 577 финнов, но после этого в Финляндию уехало еще немало финских семей, и какова сегодня численность финского населения Карелии, не знает никто. Во всяком случае, как заявила участникам "круглого стола" начальник отдела государственной поддержки коренных народов республиканского министерства национальной и региональной политики Елена Мигунова, свежих данных об этом у карельского Миннаца нет.

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Куда пойти в Петрозаводске 28 апреля: Зажигательная разминка, экскурсия по набережной и мелодии любви

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

9.00, стадион "Юность". Международный турнир среди ветеранов, посвященный памяти футболистов команды "Онежец".

11.00, стадион "Юность". Легкоатлетический пробег памяти карельских бегунов. 11.05 - суперзажигательная утренняя разминка "Зумба".



фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

11.00, 12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Гернет. "Непослушный Дорофей". Интерактивный спектакль о непослушном гусенке, которого утащила лиса, где маленькие зрители становятся активными участниками происходящих событий. С 2 лет. От 250 руб.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Б. Савельев. "День рождения кота Леопольда". Музыкальная сказка в одном действии. Ребята встретятся со знакомым всем добродушным котом, парочкой хулиганистых мышей, которые никак не дают ему покоя, псом-доктором... 100-250 руб.

13.15, Dancemylife_School (ДК "Машиностроитель", ул. Московская 1, 2 этаж). Мастер-класс - украшение из фоамирана. 350 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб "Старая пластинка" приглашает. Встреча посвящена песням, которые звучали во время Великой Отечественной войны и в первое послевоенное время.

15.00, Национальный музей Карелии (пл. Ленина 1). Лекция "Северный дизайн" цикла "Рациональный дизайн". Павел Ульянов - специалист по истории дизайна жилой среды, основатель проекта "Chairmuseum" (Санкт-Петербург). Вход свободный.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!". Экскурсия по Онежской набережной.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Вечер памяти "Линник. Философия культуры".

16.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб любителей Гарри Поттера "Дорога в Хогвартс" приглашает. Игра "Битва за Хогвартс".

17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Гуси-лебеди". По мотивам русской сказки. Батюшка с матушкой, отправляясь на ярмарку, строго-настрого приказали сестрице следить за малышом, не ходить с подружками гулять. Едва родители за порог, девочка посадила братца на травку, а сама побежала на улицу гулять. С 3 лет. 250 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). "Мелодии любви". Театрализованный концерт в одном отделении. В программе – фрагменты из мюзиклов, музыка из отечественной и зарубежной киноклассики и многое другое. 100-400 руб.

18.30, ПК "Контрстрайк" (ул. Онежской флотилии, 39). Открытая игра в пейнтбол. Отличная возможность попробовать тем, кто давно хотел, но нет команды

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). Премьера. "Земля Эльзы". Светлая история немолодых Ромео и Джульетты, встретивших друг друга в обычной российской деревне, в конце жизни, полной лишений и скорби. 400 руб.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 28 апреля.

24-28 апреля – с 10.00 до 19.00 на пересечении ул. Инженерной – пр. Октябрьский пройдет ярмарка "Весенняя".

28 апреля–31 мая – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4А пройдет выставка работ Валентины и Сергея Чинёновых, посвящённая истории Петрозаводска "Ровесник Северной Пальмиры".

9.00 – на стадионе "Юность" состоится международный турнир среди ветеранов, посвящённый памяти футболистов команды "Онежец".

10.00 – в Центре социальных инициатив на ул. Красной, 10 пройдет межрегиональный конкурс по спортивным бальным танцам "Танцевальный марафон", посвящённый Всемирному дню танца. Первенство и Гран-при Федерации танцевального спорта РК.

11.00 – на стадионе "Юность" состоится парад открытия ежегодных массовых легкоатлетических соревнований (забеги) памяти Валентина и Олега Котляревских.

15.00 – в Петрозаводском лесотехническом техникуме на ул. Калинина, 41 пройдет II фестиваль социальных танцев коллективов и исполнителей зрелого возраста.

16.00 – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4А состоится праздничный концерт, посвящённый 45-летию Шуйского хора.

Актуальная редакция программы мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

График проведения апрельских экологических акций.

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

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Синоптики обещают до -7 градусов в некоторых районах Карелии в ночь на понедельник. Подробнее

Опасные вещества, из-за которых наступает преждевременная смерть, попадают в организм человека через пищу. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 29 апреля. Подробнее