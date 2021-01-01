Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: pixabay

Дайверов-добровольцев ищут в Карелии для поиска пропавшего 6-летнего ребенка

К сожалению, пропавший 28 декабря 6-летний мальчик в поселке Хелюля Сортавальского района до сих пор не найден.

Как сообщается в паблике "Доброспас", поиски по земле продолжаются, но есть посленовогодний пробел в команде подводного поиска.

"Следующая команда из Москвы и Санкт-Петрбурга приедет только после 4 января. Из всех карельских дайверов-добровольцев - кто в отъезде, кто болен, с кем нет связи, поэтому огромная просьба откликнуться небезразличным дайверам, у которых есть опыт погружения Ice", - написано в сообщении паблика.

Сегодня, 1 января, формируется команда для поездки в Хелюля на 2-3 дня. Выезд состоится завтра, 2 января, рано утром.

Тех, кто хочет и может принять участие в поисках, просят писать мне в группу "Доброспас".

"С вас - личное снаряжение, фонари и любые, если есть, баллоны. Если нет - не беда. Местный ПСС обеспечит забивку воздухом. Питание и ночлег обеспечат местные", - сообщили организаторы поиска.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика в поселке Карелии.

По версии следствия, днем 28 декабря мальчик вышел из дома в поселке Хелюля и пропал. Мать попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Домой мальчик не вернулся, его местонахождение до настоящего времени не известно.

Филиппу М. на вид 6 лет. Ребенок худощавого телосложения. Его рост 116 см. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает. Отец пропавшего ребенка сообщал, что мальчик крайне активен и, вероятно, будет прятаться от людей.



Госкомитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

Один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь

Смертельный пожар произошел в новогоднюю ночь на улице Ведлозерской в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В Петрозаводске 31 декабря в 23.44 произошел пожар в жилом доме по адресу: ул.Ведлозерская, 11.

К ликвидации огня были привлечены 27 пожарных и 8 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 00.28.

Как сообщили в МЧС Карелии, на пожаре погиб один человек и двое пострадавших с ожогами были госпитализированы.

Причины пожара и гибели человека устанавливаются.

Большой пожар произошел в Петрозаводске за час до Нового года (ВИДЕО)

Вспыхнувший на улице Муезерской пожар тушили 26 человек с помощью 10 единиц техники.

В Петрозаводске на улице Муезерской 31 декабря в 23.02 произошел пожар в хозпостройке. Огонь распространился на площади 150 кв.м.

К ликвидации пожара привлекались 26 человек и 10 единиц техники.

По информации МЧС, на большом пожаре никто не пострадал.

Как полыхал огонь, запечатлел проезжавший по Лесному проспекту автомобилист и размесил видео в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: МЧС по Республике Карелия / ВК / скриншот видео

Из огня в Петрозаводске спасли 16 человек, среди которых были дети

На улице Краснофлотской произошел пожар в жилом доме, спасено 16 человек, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью 1 января, в 1.50, на улице Краснофлотской в Петрозаводске произошел пожар в 5-этажном многоквартирном доме.

Прибывшие на место происшествия пожарные вывели из огня 16 человек, среди которых четверо – это были дети.

По информации МЧС, на пожаре никто не погиб и не пострадал. Огнем повреждены кухня и прихожая на площади 16 кв.м.

Глава Карелии спел под Новый год (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков исполнил лирическую песню накануне Нового года.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети опубликовал видео, как он под Новый год исполняет лирическую песню, сидя в валенках у елки с гитарой.

Ранее Артур Пафенчиков пел с горожанами на площади, с Кобзоном на сцене и со студентами у костра, также было и соло у камина к 9 Мая.

фото: Илья Тимин

За новогодние сутки в Карелии подтвердили еще три смерти от коронавируса

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперштабе правительства.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе правительства. В Пряжинской ЦРБ скончалась 85-летняя жительница Петрозаводска, в Сегежской ЦРБ умерла 70-летняя жительница Сегежи, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 86-летняя петрозаводчанка. Все пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 361 человека. Из этого числа заболевших – 348 человек, из них 55 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 473 человека.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4485,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2152,9 случая, по Северо-Западу – 3482,4.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"У жителей Карелии порой волосы становятся дыбом"

По традиции подводим итоги и вспоминаем все самое важное, что случилось в уходящем году.

Очевидно, что 2020 год для всего мира стал годом коронавируса. Пришедшая из Китая новая коронавирусная инфекция кардинально изменила нашу жизнь. Сюжет страшных фильмов об эпидемиях стал реальностью. В апреле глава Карелии надел форму спасателя и подписал распоряжение, которым ввел жесткие ограничения. И с тех пор Артур Парфенчиков постоянно вносит в этот документ изменения, от которых у жителей республики порой волосы становятся дыбом.

Если другие регионы перешли на самоизоляцию, но при этом там ходил транспорт, которым могли воспользоваться те, кто продолжил работать, остались открытыми магазины, то в Карелии закрылось практически все. Торговые точки были доступны в определенные часы. Самый странный запрет Артура Парфенчикова касался работы магазинов с алкоголем. С 1 апреля было введено ограничение времени продажи алкогольной продукции с 10.00 до 14.00. Затем с 8 апреля время продажи спиртного было продлено до 16.00.

Что еще стало настоящим испытанием для жителей Карелии, читайте здесь.

Священник в Карелии все еще предлагает купить детям на Новый год меч

Православный священник Константин Савандер изготовил детские подарки – мечи и казачьи шашки.

Ранее сообщалось, что отец Константин Савандер разместил в Сети фото с игрушечным оружием, которое он сделал сам. Казачьи шашки он предлагает приобрести в подарок детям на Новый год.

"Новогодние подарки - тренировочные казачьи шашки со скидкой ", - написал на своей странице в "ВКонтакте" отец Константин Савандер под фото с "холодным оружием".

Сегодня, 1 января, Константин Савандер вновь разместил на своей странице в соцсети предложение купить детям в подарок меч.

"Тебе еще нужен меч?" - написал священник.

фото: © "Столица на Онего"

Сильный снегопад идет в Карелию

В Карелии ожидается сильный снегопад, предупредили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, 2 января ночью по южным и центральным районам, днем по центральным и северным районам Карелии ожидается сильный снег. По южным и центральным районам местами налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления попадет вся территория Карелии.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: © "Столица на Онего"

За прошедшие сутки в Карелии с коронавирусом госпитализировали на 17 человек меньше

За минувшие 24 часа в Карелии с диагнозом COVID-19 госпитализировано 685 человек, а сутками ранее в больницы попали 702 коронавирусных больных, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Как сообщил Михаил Охлопков, по данным на 1 января в стационарах находятся 685 пациентов с коронавирусом. Из них 551 – в состоянии средней тяжести, 125 - тяжелых больных, в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ – 9 человек.

Число свободных коек для лечения коронавирусных больных увеличилось с 21.0 до 21.6%, но по-прежнему остается на критическом уровне.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 361 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 28271 человек. Выздоровели – 21665. Умерли 163 пациента.

фото: Сергей Юдин

Ирина Мирошник поздравила Артура Парфенчикова с Новым годом и поблагодарила, что он есть у Петрозаводска

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник написала новогоднее поздравление главе Карелии Артуру Парфенчикову.

На своей странице в соцсети Ирина Мирошник опубликовала поздравление с Новым годом Артуру Парфенчикову, в котором поблагодарила главу республики за помощь городу.

"Уважаемый Артур Олегович, поздравляю Вас с Новым годом!

Хочется выразить слова признательности за Ваш вклад в развитие Петрозаводска. Благодаря Вашей поддержке и системному подходу столица Карелии активно благоустраивается: построены социальные объекты, обновлены фасады исторических зданий, подчеркивающих красоту архитектуры нашего города, ремонтируются дороги, развиваются общественные пространства, парки и скверы, излюбленные места отдыха горожан.

В это непростое время, когда мы все столкнулись с новыми вызовами, я рада, что у Петрозаводска есть такой соратник и друг, человек слова и дела, вместе с которым наш город и республика уверенно смотрят в будущее! Счастливого Нового года!", - написала мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Пять человек в Карелии пострадали в ДТП за сутки перед Новым годом

В двух ДТП, которые произошли в районах Карелии, пострадали пять человек.

Как стало известно от спасателей, которые привлекались к ликвидации ДТП, 31 декабря в Прионежском районе в 16.10 произошло лобовое столкновение автомобилей.

Так, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, следуя из поселка Деревянное в сторону Петрозаводска, не учел погодных условий, допустил занос автомобиля на встречную полосу, гед столкнулся с другим автомобилем Volkswagen Polo под управлением 24-летнего водителя.

В аварии пострадали водители автомобилей, оба пострадавшие госпитализированы.

В этот же день в Питкярантском районе на автодороге «Олонец – Леппясилта» 29-летний водитель автомобиля Ford Mondeo при прохождении правого поворота допустил занос с выездом на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "УАЗ Патриот".

В результате ДТП травмы получили 44-летняя пассажирка УАЗа, молодой водитель Ford Mondeo и его 17-летний пассажир.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Человек сгорел на пожаре в районе Карелии

Смертельный пожар произошел в Питкярантском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В поселке Ууксу Пикярантского района 31 декабря в 18.25 произошел пожар в жилом доме.

К ликвидации пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники. Через два часа, к 20.50, огонь удалось ликвидировать.

На месте пожара было обнаружено тело человека.

Причины гибели человека и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Денис Русинов

За сутки коронавирус выявили еще у 29 детей в Карелии

За время пандемии в Карелии COVID-19 заразились 2796 детей, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 31 декабря по статистике в Карелии было 27910 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2767 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 1 января, – уже 28271 ковидный больной, из которых 2796 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 29 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 361 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 28271 человек. Выздоровели – 21665. Умерли 163 пациента.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В Карелии продолжается госпитализация больных с пневмонией

За сутки еще 38 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в оперштабе республики.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3720 пациентов, 103 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: pixabay

За прошедшие сутки в России вылечились от коронавируса 25798 человек

Общее число выписанных по выздоровление пациентов 2 580 138, сообщили в оперштабе России.

За последние сутки в России выявлено 27 039 случаев COVID-19. Всего инфицировано в коронавирусом в России 3 186 336 человек.

Выздоровели за время пандемии 2 580 138, за последгние сутки выписаны по выздоровлению 25 798 пациентов.

За все время зарегистрировано 57 555 летальных случаев, за прошедшие 24 часа - 536 смертей от COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 91,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 474 тысячи теста.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 января остаются 665 912 человек.

фото: pixabay

На сколько вырастет средняя зарплата в Карелии в 2021 году: прогноз

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует, что размер средней заработной платы в республике в 2021 году составит 48 тыс. рублей.

Это следует из пояснительной записки к одному из налоговых законопроектов, характеристики которого зависят от размера средней зарплаты по региону.

"Использованы данные предварительного прогноза Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия о среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Республике Карелия в 2021 году, размер которой составит 48 000 рублей", - говорится в документе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Минэк спрогнозировал рост экономики Карелии в 2021 году

Составленный властями Карелии прогноз социально-экономического развития республики на 2021-2023 годы предусматривает рост промышленности и торговли.

Ожидания правительства сформулированы в "Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подготовленных министерством экономического развития.

Прогноз содержит три варианта развития ситуации – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой и базовый, который власти Карелии рассматривают в качестве основного. Согласно этому документу, прогнозируется рост промышленности в 2021 году на 2% и увеличение других ключевых показателей экономики. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 1 января



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, -1 ° …0 ° 2 м/с Ю 749 мм.рт.ст. 96% день Пасмурно, -1 ° …0 ° 1 м/с ЮВ 750 мм.рт.ст. 96% вечер Снег, -1 ° 1 м/с В 750 мм.рт.ст. 97% ночь Снег, -1 ° 2 м/с В 750 мм.рт.ст. 96%

фото: Столица на Онего

Снежно будет 2 января в Карелии

О погоде на субботу, 2 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 2 января будет облачно. Пройдет снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит 0,-2°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная погода.

Пройдет снег, мокрый снег, местами сильный. По южным и центральным районам налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха в течение суток +1, -4°С, на севере местами похолодает до -9°С.

фото: pixabay

Ожидается рост цен на жилье в 2021 году

Минстрой России определил норматив стоимости 1 кв.метра общей площади жилого помещения по России на I полугодие 2021 года в размере 49173 рублей.

Это на 539 рублей больше по сравнению с показателем за II полугодие 2020 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект приказа министерства.

Как отмечает газета, рыночная стоимость жилья определена и для каждого региона страны. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

Жители Карелии добровольно расстались с 24 стволами

За неделю в Карелии местные жители добровольно сдали 24 единицы огнестрельного оружия, которое незаконно хранили у себя, сообщили в управлении Росгвардии республики.

С 25 по 30 декабря сотрудники управления Росгвардии провели 87 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Из оборота изъяли четыре единицы оружия.

Граждане добровольно сдали 24 единицы огнестрельного оружия.

Управление Росгвардии Карелии продолжает проводить профилактическую операцию "Оружие", направленную на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления напоминает гражданам, что приём заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и сфере частной охранной деятельности осуществляется исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг с приложением скан-копий, фото-изображений всех требуемых документов, в том числе фотографий (без предоставления документов на бумажных носителях, включая фотографии).

фото: Столица на Онего

С 1 января россиянам запретили брать с собой на пляж животных

Россиянам запрещается брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей, с 1 января 2021 года.

"Посетителям пляжей запрещается... 4.2.7. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей", - следует из единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, которые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Кроме того, посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также "допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся". Кроме того, нельзя купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов, а также заплывать за буйки, срывать их или притапливать.

"На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее двух метров от внешней стороны границы зоны купания", - отмечается в документе.

Устанавливаются также обязательные требования к владельцам пляжей. Так, например, с 1 июля 2021 года они будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о ЧС.

фото: pixabay

Названа женщина, у которой самое красивое лицо в мире

Модель израильского происхождения Яэль Шелбию (Yael Shelbia) признали женщиной с самым красивым лицом в мире.

Полный список опубликован на YouTube-канале TC Candler, которая ежегодно публикует рейтинг Independent Critics — список 100 наиболее привлекательных людей планеты, пишет "Лента.ру".



Фото: @yaelshelbia / Instagram

Так, 19-летняя израильтянка впервые возглавила рейтинг, опередив по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лису Манобан (Lalisa Manoban), австралийскую модель Мейку Вуллард (Meika Woollard) и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй (Chou Tzu-yu).

При этом сама Шелбия уже неоднократно оказывалась в списке 100 самых красивых женщин — в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.

Модель опубликовала новость о победе в своем Instagram-аккаунте и получила множество восторженных комментариев.

"Поздравляем тебя! Ты действительно номер один", "Ты заслуживаешь победы как никто другой. Наша королева", "Я молилась на то, чтобы ты выиграла! Как я рада, что это случилось", — писали фанаты Шелбии.

Ранее в декабре популярнейшего в мире блогера Феликса PewDiePie Чельберга признали самым красивым мужчиной на планете. Согласно ежегодному рейтингу Independent Critics, шведский автор оказался на первой строчке, обогнав остальных знаменитостей. Вторую позицию занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен.

фото: ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Врач дала советы по употреблению алкоголя в праздники

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина дала актуальные советы на праздничные дни.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что алкоголь в праздничные дни нужно употреблять умеренно. Советы врача приводятся на сайте ведомства в пятницу, 1 января, пишет "Лента.ру".

"Под действием спиртного многие люди становятся не только веселыми и раскованными, но и беспечными, теряющими контроль за поведением. Выпил лишнего, съел лишнего, разгоряченный выскочил на мороз, забыл о социальной дистанции и маске", — объяснила специалист.

Также Драпкина рекомендовала чередовать алкогольные напитки с безалкогольными, однако призвала при возможности не пить спиртное вовсе, поскольку это правило не является обязательным для Нового года.

Тем же, кто все-таки решит выпить алкоголь, она посоветовала закусывать и "употреблять продукты с высоким содержанием белка, такие как сыр и мясо, чтобы замедлить всасывание алкоголя в пищеварительном тракте".

"Не злоупотребляйте кофе. Хотя кофеин является стимулятором и может взбодрить вас, если вы хотите спать, кофе не ускоряет метаболизм алкоголя и не поможет вам протрезветь. Опасно, если вы смешиваете энергетические напитки с кофеином и алкоголь. Это может привести к сбою сердечного ритма", — предостерегла врач.

Кроме того, она обратила внимание на опасность употребления спиртных напитков при приеме лекарств: это может привести к серьезным побочным эффектам.