ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ ПОДОРОЖАЕТ, «ДРЯНЬ» ОКРАСИЛА ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО И БОДНАРЧУК СКАЗАЛ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВЛАДЕЛЬЦЫ МАРШРУТОК В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СОБИРАЮТСЯ ПОДНЯТЬ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД

Стоимость проезда в маршрутных автобусах Петрозаводска планируется с 1 января увеличить до 48–50 рублей.



фото: © «Столица на Онего»

Также глава Петрозаводска предупредил и о скором повышении стоимости проезда в троллейбусах.

«ДРЯНЬ» ОКРАСИЛА ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА В КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ (ФОТО)

Около жилого комплекса «Аквамарин» на улице Ленинградской из ливневой канализации в Онежское озеро стекает грязная вода.



фото: © Игорь Подгорный / ВК

ЭКС-СПИКЕР ГОРСОВЕТА ПЕТРОЗАВОДСКА БОДНАРЧУК: «ДАННОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАМЕШАНО НА ТРУСОСТИ И ПОДЛОСТИ»

Сегодня в Петрозаводском городском суде с последним словом выступил бывший председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, обвиняемый во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.



фото: © Ира Меркова / «Столица на Онего»

Приговор бывшему председателю горсовета Петрозаводска Геннадию Боднарчуку огласят под елочку.

ТОЛЬКО ДЕНЬГИ, НИЧЕГО ЛИШНЕГО

В КАРЕЛИИ ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ

В Карелии с 1 декабря выросли тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, сообщает Карелиястат.



фото: © Антон Вергун / ТАСС

ЖИТЕЛЯМ ХЕРСОНА, ПЕРЕЕХАВШИМ ЖИТЬ В КАРЕЛИЮ, ВЫДЕЛЯТ ПО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Правительство республики издало постановление о поддержке жителей Херсона, вынужденно покинувших свои дома — им предоставят выплаты на приобретение жилья и имущества.



фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

УВЕЛИЧИТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИЙ, ГАРАНТИРОВАННЫЙ В КАРЕЛИИ

Пенсионерам увеличат выплаты до нового прожиточного минимума с 1 января.



фото: © Павел Лисицын/ РИА Новости

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ И АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В КАРЕЛИИ ИЗМЕНЯТСЯ С 1 ЯНВАРЯ

Новая база для расчета земельного налога, а также арендных платежей за землю будет использоваться с 1 января 2023 года.



фото: © Марина Зезелина / Лори

МИНСЕЛЬХОЗ КАРЕЛИИ: МОЩНОСТИ ЗАВОДА «СЛАВМО» ПРОСТАИВАЮТ

Производственные мощности молочного завода «Славмо» не загружены и простаивают, сообщили в Минсельхозе Карелии.



фото: © ИА «Республика» / Николай Смирнов

СУД ДА ДЕЛО

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ДЕПУТАТУ ИЗ КАРЕЛИИ, СООБЩИВШЕМУ О «БОМБЕ» В САМОЛЕТЕ

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор депутату сельского поселения Лахденпохского района Карелии Михаилу Баеву за ложное сообщение о взрывном устройстве в самолете в аэропорту «Пулково».



фото: © Максим Богодвид / РИА Новости + robinzonst.ru/blog

ЭКС-ЗАМСПИКЕРА ГОРСОВЕТА ПЕТРОЗАВОДСКА МАТВЕЕВ, ОСУЖДЕННЫЙ ЗА ВЗЯТКУ, ПРОСИТСЯ НА СВОБОДУ ПО УДО

Бывший заместитель председателя Петросовета Валерий Матвеев, осужденный за взятку, просит освободить его из колонии досрочно.



фото: © «Столица на Онего»

СОБОЛЕЗНУЕМ

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СКОНЧАЛСЯ БОРЕЦ С «НЕВСКИМ ПАССАЖЕМ» МИХАИЛ ГОШКИЕВ

Один из последних борцов с незаконной пристройкой в доме по проспекту Александра Невского умер в среду в Республиканской больнице.



фото: © «Столица на Онего»

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД…

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ РАЙОН ЗАРЕКИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОСЛЕ ЗАСТРОЙКИ НА МЕСТЕ СНОСА СТАРЫХ ДОМОВ (ФОТО)

Реновация микрорайона Зарека в Петрозаводске предусматривает строительство новых жилых кварталов и социальных объектов на месте старых домов, которые будут снесены.



фото: © Правительство Карелии

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГДА В РАЙОНАХ ПЕТРОЗАВОДСКА УСТАНОВЯТ ЕЛКИ

В столице Карелии установили главную елку на площади Кирова.



фото: cкриншот видео / © Сампо.ру

НЕЗАКОННУЮ СТОЯНКУ ЛИКВИДИРУЮТ В КРУПНОМ РАЙОНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА

Администрация города требует убрать ограждения, установленные у стихийной парковки на Древлянке.



фото: © Администрация Петрозаводска

ПЕНСИОНЕРКЕ, ЖИВУЩЕЙ В АВАРИЙНОМ ДОМЕ С КРЫСАМИ И ГОЛУБЯМИ, ГЛАВА МИНСТРОЯ ПООБЕЩАЛ НОВОСЕЛЬЕ ПОД ЕЛОЧКУ

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов заверил, что пенсионерка, которая уже три года одна выживает в расселенном аварийном доме, отбиваясь от крыс и бомжей, переедет в новый дом во второй половине декабря.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

ДРУГАЯ ТЕМА

ВЛАДИМИР ПУТИН ВРУЧИЛ ГЕРОЮ РОССИИ ИЛЬЕ СИЗОВУ ИЗ КАРЕЛИИ «ЗОЛОТУЮ ЗВЕЗДУ» (ВИДЕО)

Петрозаводчанин, подполковник ВСК РФ, летчик-истребитель Илья Сизов, сбивший 12 летательных аппаратов противника в ходе СВО, стал участником торжественной церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле.



фото: кадр из видео

В УПРАВЛЕНИИ МВД ПЕТРОЗАВОДСКА СМЕНИЛСЯ НАЧАЛЬНИК

Полковник Андрей Лебидка назначен на должность начальника Управления МВД России по Петрозаводску.



фото: © МВД Карелии

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МВД КАРЕЛИИ

Новый замминистра МВД Карелии Валерий Яниев был представлен личному составу.

ПОЕЗД НА ГОРУ ВОТТОВААРА В КАРЕЛИИ ЗАПУСТЯТ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

«Воттоваарский экспресс» будет курсировать со 2 по 7 января, сообщили в РЖД.

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

КОНСУЛЬСТВО ФИНЛЯНДИИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОБЪЯСНИЛО СИТУАЦИЮ С ВЫДАЧЕЙ ВИЗ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ

Петрозаводское отделение генконсульства Финляндии в РФ не наблюдает увеличения спроса на визы в связи с предстоящими новогодними праздникам.



фото: © «Столица на Онего»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Как планируется отмечать Новый год в Петрозаводске.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский: «Есть лангустов, черную икру, пить «Вдову Клико» планов нет»



фото: © «Столица на Онего»

ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ

КАК ПОСТУПИТЕ, КОГДА ПРОЕЗД В АВТОБУСЕ ПОДОРОЖАЕТ ДО 50 РУБЛЕЙ? (ОПРОС). Ответить на вопрос можно здесь.

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ТЕПЛО БЕЗ ПАСПОРТА

Около 30% муниципалитетов Карелии не имеет паспортов готовности к отопительному сезону. Чем это грозит жителям республики?



фото: коллаж © «Столица на Онего»

ЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ

Как ООО «Карельский экологический оператор» решил делать деньги, наживаясь даже на тех организациях, которые мусор не производят.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

КАК ЛЕЧИТЬ ГРИПП – 9 СОВЕТОВ

На главные вопросы о лечении сезонного гриппа ответил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



фото: © Михаил Охлопков / ВК

ГЛАВА МИНТРАНСА КАРЕЛИИ: «ЛЕТАТЬ БУДЕМ»

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин рассказал о планах по расширению прямого авиасообщения с регионом.



фото: коллаж © «Столица на Онего»



…И О ПОГОДЕ!

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГДА В КАРЕЛИИ ПРЕКРАТИТСЯ СНЕГ И НАСТУПЯТ МОРОЗЫ

Специалисты Гидрометцентра рассказали, когда в республике ослабнет влияние циклона.



фото: © ТАСС / Евгений Курсков