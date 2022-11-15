ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ ПОДОРОЖАЕТ, «ДРЯНЬ» ОКРАСИЛА ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО И БОДНАРЧУК СКАЗАЛ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ВЛАДЕЛЬЦЫ МАРШРУТОК В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СОБИРАЮТСЯ ПОДНЯТЬ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД
Стоимость проезда в маршрутных автобусах Петрозаводска планируется с 1 января увеличить до 48–50 рублей.
Также глава Петрозаводска предупредил и о скором повышении стоимости проезда в троллейбусах.
«ДРЯНЬ» ОКРАСИЛА ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА В КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ (ФОТО)
Около жилого комплекса «Аквамарин» на улице Ленинградской из ливневой канализации в Онежское озеро стекает грязная вода.
ЭКС-СПИКЕР ГОРСОВЕТА ПЕТРОЗАВОДСКА БОДНАРЧУК: «ДАННОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАМЕШАНО НА ТРУСОСТИ И ПОДЛОСТИ»
Сегодня в Петрозаводском городском суде с последним словом выступил бывший председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, обвиняемый во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.
Приговор бывшему председателю горсовета Петрозаводска Геннадию Боднарчуку огласят под елочку.
ТОЛЬКО ДЕНЬГИ, НИЧЕГО ЛИШНЕГО
В КАРЕЛИИ ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ
В Карелии с 1 декабря выросли тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, сообщает Карелиястат.
ЖИТЕЛЯМ ХЕРСОНА, ПЕРЕЕХАВШИМ ЖИТЬ В КАРЕЛИЮ, ВЫДЕЛЯТ ПО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Правительство республики издало постановление о поддержке жителей Херсона, вынужденно покинувших свои дома — им предоставят выплаты на приобретение жилья и имущества.
УВЕЛИЧИТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИЙ, ГАРАНТИРОВАННЫЙ В КАРЕЛИИ
Пенсионерам увеличат выплаты до нового прожиточного минимума с 1 января.
НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ И АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В КАРЕЛИИ ИЗМЕНЯТСЯ С 1 ЯНВАРЯ
Новая база для расчета земельного налога, а также арендных платежей за землю будет использоваться с 1 января 2023 года.
МИНСЕЛЬХОЗ КАРЕЛИИ: МОЩНОСТИ ЗАВОДА «СЛАВМО» ПРОСТАИВАЮТ
Производственные мощности молочного завода «Славмо» не загружены и простаивают, сообщили в Минсельхозе Карелии.
СУД ДА ДЕЛО
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ДЕПУТАТУ ИЗ КАРЕЛИИ, СООБЩИВШЕМУ О «БОМБЕ» В САМОЛЕТЕ
Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор депутату сельского поселения Лахденпохского района Карелии Михаилу Баеву за ложное сообщение о взрывном устройстве в самолете в аэропорту «Пулково».
ЭКС-ЗАМСПИКЕРА ГОРСОВЕТА ПЕТРОЗАВОДСКА МАТВЕЕВ, ОСУЖДЕННЫЙ ЗА ВЗЯТКУ, ПРОСИТСЯ НА СВОБОДУ ПО УДО
Бывший заместитель председателя Петросовета Валерий Матвеев, осужденный за взятку, просит освободить его из колонии досрочно.
СОБОЛЕЗНУЕМ
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СКОНЧАЛСЯ БОРЕЦ С «НЕВСКИМ ПАССАЖЕМ» МИХАИЛ ГОШКИЕВ
Один из последних борцов с незаконной пристройкой в доме по проспекту Александра Невского умер в среду в Республиканской больнице.
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД…
КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ РАЙОН ЗАРЕКИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОСЛЕ ЗАСТРОЙКИ НА МЕСТЕ СНОСА СТАРЫХ ДОМОВ (ФОТО)
Реновация микрорайона Зарека в Петрозаводске предусматривает строительство новых жилых кварталов и социальных объектов на месте старых домов, которые будут снесены.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГДА В РАЙОНАХ ПЕТРОЗАВОДСКА УСТАНОВЯТ ЕЛКИ
В столице Карелии установили главную елку на площади Кирова.
НЕЗАКОННУЮ СТОЯНКУ ЛИКВИДИРУЮТ В КРУПНОМ РАЙОНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА
Администрация города требует убрать ограждения, установленные у стихийной парковки на Древлянке.
ПЕНСИОНЕРКЕ, ЖИВУЩЕЙ В АВАРИЙНОМ ДОМЕ С КРЫСАМИ И ГОЛУБЯМИ, ГЛАВА МИНСТРОЯ ПООБЕЩАЛ НОВОСЕЛЬЕ ПОД ЕЛОЧКУ
Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов заверил, что пенсионерка, которая уже три года одна выживает в расселенном аварийном доме, отбиваясь от крыс и бомжей, переедет в новый дом во второй половине декабря.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ВРУЧИЛ ГЕРОЮ РОССИИ ИЛЬЕ СИЗОВУ ИЗ КАРЕЛИИ «ЗОЛОТУЮ ЗВЕЗДУ» (ВИДЕО)
Петрозаводчанин, подполковник ВСК РФ, летчик-истребитель Илья Сизов, сбивший 12 летательных аппаратов противника в ходе СВО, стал участником торжественной церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле.
В УПРАВЛЕНИИ МВД ПЕТРОЗАВОДСКА СМЕНИЛСЯ НАЧАЛЬНИК
Полковник Андрей Лебидка назначен на должность начальника Управления МВД России по Петрозаводску.
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МВД КАРЕЛИИ
Новый замминистра МВД Карелии Валерий Яниев был представлен личному составу.
ПОЕЗД НА ГОРУ ВОТТОВААРА В КАРЕЛИИ ЗАПУСТЯТ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
«Воттоваарский экспресс» будет курсировать со 2 по 7 января, сообщили в РЖД.
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КОНСУЛЬСТВО ФИНЛЯНДИИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОБЪЯСНИЛО СИТУАЦИЮ С ВЫДАЧЕЙ ВИЗ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ
Петрозаводское отделение генконсульства Финляндии в РФ не наблюдает увеличения спроса на визы в связи с предстоящими новогодними праздникам.
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Как планируется отмечать Новый год в Петрозаводске.
Глава Петрозаводска Владимир Любарский: «Есть лангустов, черную икру, пить «Вдову Клико» планов нет»
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КАК ПОСТУПИТЕ, КОГДА ПРОЕЗД В АВТОБУСЕ ПОДОРОЖАЕТ ДО 50 РУБЛЕЙ? (ОПРОС). Ответить на вопрос можно здесь.
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ТЕПЛО БЕЗ ПАСПОРТА
Около 30% муниципалитетов Карелии не имеет паспортов готовности к отопительному сезону. Чем это грозит жителям республики?
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Как ООО «Карельский экологический оператор» решил делать деньги, наживаясь даже на тех организациях, которые мусор не производят.
КАК ЛЕЧИТЬ ГРИПП – 9 СОВЕТОВ
На главные вопросы о лечении сезонного гриппа ответил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
ГЛАВА МИНТРАНСА КАРЕЛИИ: «ЛЕТАТЬ БУДЕМ»
Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин рассказал о планах по расширению прямого авиасообщения с регионом.
…И О ПОГОДЕ!
СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГДА В КАРЕЛИИ ПРЕКРАТИТСЯ СНЕГ И НАСТУПЯТ МОРОЗЫ
Специалисты Гидрометцентра рассказали, когда в республике ослабнет влияние циклона.
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