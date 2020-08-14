ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Городу в Карелии грозит экологическая катастрофа



ОНФ Карелии

В Суоярви был введен режим повышенной готовности из-за остановки очистных сооружений. Через сутки режим готовности сняли . При этом специалисты говорят, что в Суоярви еще не раз могут остановить очистные сооружения, пока они находятся в руках частников.

Вандалы обрушили фонарь в Губернаторском парке Петрозаводска (ВИДЕО)



Камера наблюдения Sampo.ru / скриншот

Так, 8 августа группа вандалов уронила фонарь, установленный на входе в Губернаторский парк в центре столицы Карелии. Камера компании "Sampo.ru" зафиксировала действия нарушителей. Полицейские установили личности подростков, запечатленных на видеозаписи. Их ждет наказание.



Ирина Ларионова/"Живой Петрозаводск"

Специалисты не могут смыть вандальные надписи на стене, так как вандалы изрисовали стены на невысохшей краске. Полиция нашла мужчину, совершившего этот акт вандализма, возбуждено уголовное дело.

Вандалы разрисовали отремонтированный подземный переход в Петрозаводске (ФОТО)



© Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Администрация Петрозаводска сообщила об актах вандализма в пешеходном тоннеле между улицами Фурманова и Максима Горького.

Вандалы "расстреляли камнями храм" в Карелии (ФОТО)



паблик "Краеведы Ляскеля. Карелия."

В поселке Ляскеля Питкярантского района Карелии неизвестные разбили окна в храме, который когда-то строили всем миром.

Актриса Марина Александрова побывала на острове Кижи в Карелии (ФОТО)



© instagram.com/p/CDq0OdDiq94

Известная российская актриса поделилась впечатлениями от поездки в Карелию на своей странице в Instagram.

Дочь поэта Рождественского наловила рыбы и собрала грибов в Карелии (ФОТО)



© instagram.com/p/CDx7FFHAomH

Екатерина Рождественская вместе с сыновьями отдыхает в Карелии.

Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске



Юлия Гильди/паблик "Живой Петрозаводск"

Известный шоумен Тимур Родригез посетил с семьей столицу Карелии. Его заметили в Парке культуры и отдыха. А потом выяснилось, что он в Карелии снимает передачу "Орел и решка" (ФОТО).

Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)



instagram.com/sezhukov/

Известный российский певец Сергей Жуков вместе с семьей приехал на 10 дней отдыхать в Карелию. Певец собирает белые грибы прямо рядом с домом, в котором он отдыхает с семьей на берегу Сямозера.

Коронавирус на отступает

Глава Минздрава Карелии сообщил о тенденции к снижению числа заболевших COVID-19 в республике



© Владимир Гердо/ТАСС

В течение последних двух недель мы фиксируем в среднем 20 инфицированных в сутки, сообщил глава министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Несмотря на оптимистичный настрой главы Минздрава, число умерших от коронавируса в Карелии достигло 23 человек, общее число заболевших на 14 августа составляет 2476 человек, выздоровевших – 1909.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1078 пациент, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Тем временем, Парфенчиков ведет свой подсчет умерших пациентов с коронавирусом, которые скончались от сопутствующих заболеваний. И это число уже достигло 15.

Суд да дело

В Петрозаводске суд признал незаконным снос деревьев на территории "Каменного бора"

Защитники "Каменного бора" добились очередной победы в суде: вырубки в парке признаны незаконными.

Верховный суд Карелии признал незаконным "удаление в отставку" главы Сортавалы

В ближайшее время в городском суде Сортавалы будет рассмотрен вопрос о восстановлении избранного руководителя муниципалитета в должности.

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Лесничие с полицией в Карелии будут ловить сборщиков неспелых ягод

Любителей лесных даров, нарушивших сроки сбора ягод, ждет штраф, сообщили в Минприроды Карелии.

Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

В месте купания петрозаводчан на улице Московской обнаружили переизбыток бактерий и фекалий, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Кишечная палочка и фекалии обнаружены в заливе Ладожского озера в Карелии

В излюбленных местах купания жителей Лахденпохского района обнаружены бактерии группы кишечных палочек и свежие фекальные загрязнения, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.