ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Закрытая граница, коммунальные проблемы и перестановки в администрации Петрозаводска

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Финляндия официально продлила срок действия ограничений на границе с Россией

Власти соседней страны еще как минимум месяц не откроют границу.

В Лахденпохском районе принято решение об объявлении режима повышенной готовности

В городе Лахденпохья сегодня пропал свет в 16.15 часов и энергетикам быстро решить проблему не удалось.

Юлия Мизинкова: мой уход из администрации был плановым и согласованным

Председатель комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска раскрыла обстоятельства своего ухода.

Соболезнования

«Вечная слава и вечная память нашему земляку!», — уроженец деревни Юшкозеро погиб на СВО

Павел Юрьевич Никулин погиб в результате выполнения боевой задачи при обороне г. Авдеевка.

«Трагическая весть пришла в наш округ», — в Карелии сообщили о гибели местного уроженца на СВО

Власти Сегежского района сообщили о смерти местного жителя.

«Скорбим. Вечная память герою», — житель Карелии погиб на спецоперации

В ходе СВО погиб петрозаводчанин Игорь Владимирович Федоров.

Дорожная хроника

Из-за потопа автомобилисты надолго застряли в пробке на окраине Петрозаводска

По сообщению одного из пабликов, пробка растянулась от поворота к аэропорту до Заводской улицы.

Авария с участием автоцистерны заблокировала проезд по набережной в Петрозаводске

Очевидцы поделились видео последствий аварии с большегрузом.

Лобовое столкновение двух микроавтобусов произошло в Петрозаводске

Неудачный маневр привел к серьезной аварии на улице Пограничная.

Три автомобиля разбились на трассе в одном из районов Карелии

Массовая авария произошла в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД республики.

Автобус вылетел в кювет на трассе в Карелии

В аварии пострадала 25-летняя девушка.

На ведущей в Карелию трассе произошло массовое ДТП

Сразу несколько грузовых и легковых автомобилей создали затор на трассе «Кола».

Грузовик снес легковушки на оживленном перекрестке в Петрозаводске

Массовая авария случилась на пересечении улицы Лыжная и Ключевского шоссе.

Суды

Бывший чиновник предстанет перед судом за то, что вымогал взятку в 6 млн рублей

Экс-чиновника обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.

Суд Петрозаводска продолжает рассматривать уголовное дело известного бизнесмена

В Петрозаводском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере.

Прокуратура нашла виновного в разливе канализации на Старой Кукковке

После публикаций «Столицы на Онего» о реках нечистот на улице Мончегорской прокуратура Петрозаводска провела проверку.

На коннозаводчицу из Костомукши подали в суд после смерти Маруси

Врачи были вынуждены прибегнуть к эвтаназии.

Заготовкой леса подрядчики и арендатор участка причинили лесному фонду Карелии ущерб больше 400 тысяч рублей

По иску природоохранного прокурора суд взыскал с ответчиков в бюджет Олонецкого района причиненный ущерб.

Кроссовер сбил пешехода в Петрозаводске

Момент дорожной аварии на Перевалке в карельской столице попал на видео.

Водитель в Петрозаводске чудом увернулся от вылетевшего навстречу грузовика

На улице Онежской флотилии едва не произошла трагедия.

Происшествия

Петрозаводчанин скончался в троллейбусе

Трагедия произошла утром 12 января на Лесном проспекте.

В Петрозаводске целый район остался без света

Об отключении электроснабжения сообщили в ЕДДС карельской столицы.

Трое жителей Карелии стали миллионерами

Счастливчики живут в Сегежском, Лоухском и Беломорском районах.

В соцсетях рассказали про жителя Карелии, насмерть замерзшего в морозы в аварийном доме

Трагедия случилась в Медвежьегорске в двенадцатиквартирном переселенческом доме.

Житель Карелии на охоте случайно застрелил приятеля

В Лоухском районе республики возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В туркомплексе Олонецкого района Карелии произошел пожар

В деревне Кукшегоры горело административное здание.

Полиция ищет зачинщиков массовой драки в баре Петрозаводска

Правоохранительным органам карельской столицы нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Многострадальная высотка в Петрозаводске в очередной раз осталась без тепла

Жильцы дома по улице Калинина, 73 третий день ходят по заколдованному кругу.

Проворный коллекционер огорчил антикварный магазин в Петрозаводске на крупную сумму

В новом году полицейские карельской столицы раскрыли дело о краже коллекции монет.

Актуально

Минтранс Карелии предупредил о закрытии аэродрома «Бесовец»

Петрозаводский аэродром совместного базирования временно закроется для ремонта.

В Минтрансе показали, как будет выглядеть мост на Мерецкова после реконструкции

В частности, переправу собираются оснастить подсветкой, обустроить велосипедные дорожки.

Известный продуктовый магазин закрылся в центре Петрозаводска

Помещение выставлено на продажу.

Упитанный сохатый поселился в центре Сортавалы

Симпатичный рогатый красавец облюбовал центральную площадь города.

В Карелии сократился выпуск крепкого алкоголя

В республике за 11 месяцев 2023 года выросло производство крупы и творога.

Житель Петрозаводска сообщил о найденном захоронении в одном из районов города

Под одной из остановок на Ключевой, по словам горожанина, нашли человеческие кости.

С 9 января школы Петрозаводска будут частично учиться дистанционно

Многие классы петрозаводских школ не начнут учебу в привычном формате.

Рысь прогулялась по двору в поселке Эссойла на виду у людей

Дикую гостью запечатлели очевидцы.

Из-за долгов за коммунальные услуги жителям Петрозаводска грозит выселение

Жителей Петрозаводска за неуплату коммунальных услуг могут выселить в общежитие.

Волки посетили окрестности популярного туристического города в Карелии

Серые хищники были замечены недалеко от базы отдыха возле города Сортавала.

Пиршество зайца-беляка и бочок рыси зафиксировала камера наблюдения в заповеднике на границе Карелии

В заповеднике Карелии показали обитателей зимнего леса в разное время суток.

Нечеловеческую остановку показали жители Лахденпохьи

Горожане разместили фото остановочного пункта напротив здания районной администрации.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ялгубе завершилось

Подрядная компания закончила устройство стадиона с беговыми дорожками и ямой для прыжков.

И о погоде…

Волна холода обрушилась на Карелию, снизив температуру на 10°С ниже нормы

В ЦГМС республики объяснили морозы «нервозностью климатической системы» и рассказали, когда в Карелии похолодает до -35°С.