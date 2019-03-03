Самое важное за сегодня

МЧС объявило "штормовое предупреждение" в северных районах Карелии

В северных районах Карелии в воскресенье, 3 марта ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду, сообщили в региональном Управлении МЧС.

Как сообщили в карельском Управлении МЧС со ссылкой на Гидромецентр, в воскресенье, 3 марта на территории Костомукшского, Калевальского, Кемского, Беломорского, Муезерского и Сегежского муниципальных районов прогнозируется усиление ветра порывами до 15-17 м/с.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе, в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.



Жителям северных районов Карелии порекомендовали не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: © ИТАР-ТАСС

На федеральной трассе "Кола" в Карелии легковая машина столкнулась с большегрузом, есть пострадавшие

В Лоухском районе Карелии в субботу утром столкнулись грузовик и легковая Toyota, в больнице оказались пассажиры иномарки - мужчина и маленькая девочка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, по предварительной информации, большегрузный автомобиль (водитель - житель города Апатиты, Мурманской области) занесло, произошло столкновение на встречной полосе с автомобилем Toyota, который двигался в сторону Мурманска.

В легковом автомобиле находилась семья из Санкт-Петербурга. В ДТП травмированы пассажиры легковой иномарки: 5-летняя девочка (перевозилась в соответствии с ПДД) и 31-летний мужчина.

Пострадавшие госпитализированы в Кемскую больницу, им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

ФОТО: В Петрозаводске красивые девушки играют в волейбол

В Петрозаводске проходит традиционный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

В Петрозаводске накануне стартовал 4-й традиционный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

В Кубке 2019 года принимают участие женские команды: "ЗЕОН", "Атриум", "Кижанка", "ПетрГУ", "ОМК", "Экодар", "Северянка" и "Древлянка". В первый день соревнований (2 марта) прошли игры в группах "А" и "Б" по круговой системе, сегодня (3 марта) состоятся матчи за 5-8 места, полуфинальные и финальные встречи.

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал на соревнованиях и запечатлел самые интересные моменты турнира.

Игры проходят в зале центра спортивной подготовки ВСЦ "Акватика" (ул. Пушкинская, 7).

Поддержать команды приглашаются все любители спорта. Вход на все мероприятия свободный.

Подробности о проведении турнира и другая полезная информация – в официальной группе соревнований "ВКонтакте".

На суде по продлению ареста учредителю "Ремстройкомплекта" Чичину пересчитали 5 миллионов наличкой

На суде по делу питерского бизнесмена, учредителя ООО "Ремстройкомплект" Игоря Чичина, которого обвинили в многомиллионных взятках при строительстве и ремонте дорог, пересчитали 5 миллионов рублей наличкой.

Судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков 22 февраля рассмотрел ходатайство о продлении ареста Чичина. Следственный комитет обвинил его в неоднократном получении взяток в особо крупном размере - около 12 миллионов рублей, в составе организованной группы. По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, которых суд уже отправил в колонию, вошли в организованную Чичиным преступную группу.

Залог за Чичина вызвалась внести его супруга - Татьяна Фомина.

"Они у меня с собой в наличии. В сумочке", - сказала Фомина.

"Давайте посмотрим, я никогда не видел пяти миллионов рублей", - ответил Мерков.

"Ваша честь, вам показать?" – спросила Фомина.

"Ну, не мне одному. Я не могу, к сожалению, с вами, тем более по таким вопросам общаться наедине", - сказал судья.

После этого женщина решила подойти к столу, за которым сидел председательствующий.

"Не-не-не-не, не здесь. Не надо сюда… Давайте на трибуне вы покажите это все, а то потом два рубля останется, кто-нибудь обронит на полу, а я окажусь виноватым в получении взятки. Этого мне не очень хочется", - сказал судья.

Далее женщина продемонстрировала купюры.

Подробнее читайте в репортаже из зала суда.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

ФОТО: Тюльпаны из мыла и трехглазый заяц – чем еще порадовала арт-барахолка "Винтажный цех"

В Петрозаводске сегодня второй день работает весенний "Винтажный цех".

Корреспондент "Столицы на Онего" накануне побывал на хендмейд-фестивале "Винтажный цех", который посвящен наступлению весны и празднику 8 марта.

"Винтажный цех не сильно отличается от предыдущего. Новогодняя тематика сменилась на мартовскую – елочные игрушки исчезли, появились весенние открытки, вместо свиней - цветы.

В подарок любимым женщинам можно приобрести букет тюльпанов из мыла, кружку-единорога, енота-матрас или трёхглазого зайца. Есть и неизменные вещи - как всегда, здесь можно купить бюст Ленина, каску красноармейца или цилиндры фараонов".

"Винтажный цех" работает в гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41).

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

"Единая Россия" является социальным раздражителем и "проблемным активом", считает политолог

Известный карельский политолог Олег Реут рассказал о начале подготовки партийных отделений республики к выборам 2021 года.

В Единый день голосования пройдут выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания республики и Петрозаводского городского совета. Конечно, на данном этапе политического процесса нет резона называть конкретные фамилии. Сейчас куда важнее сформулировать точные и актуальные вопросы, считает политолог Олег Реут.

"Стоит констатировать, что в Карелии одной из характеристик электоральной динамики становится демонстративная перекошенность партийной системы. Карельское отделение "Единой России", даже располагая абсолютным большинством в Законодательном собрании республики и устойчивым большинством в Петрозаводском горсовете, демонстрирует определённую хрупкость, так как не воспринимается как структурная опора регионального политического режима. "Единая Россия" утрачивает связь с центристски настроенным избирателем и фактически находится на одном поле со своими основными конкурентами – КПРФ и "Справедливой Россией".

Однако в отличие от двух последних партий именно "Единая Россия" является социальным раздражителем и "проблемным активом", а при возникновении даже минимально негативных трендов общественных настроений именно партия власти превращается в объект протестной консолидации. Смогут ли её конкуренты выработать действительно новую электоральную повестку и привлечь новых лидеров общественного мнения, станет ясно уже в самое ближайшее время", - пишет Реут.

Подробнее – в материале "Единая Россия" превратилась в "проблемный актив"

фото: Владимир Ларионов

"Сегодня мы скорбим вместе со страной"

Помощник депутата Госдумы, Нобелевского лауреата Жореса Алферова в Республике Карелия Евгений Ульянов выразил соболезнования в связи со смертью великого ученого.

Нашу страну и все человечество постигла тяжкая утрата – в возрасте 88 лет скончался великий ученый-физик, Нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов.

Будучи сторонником коммунистических идей, Жорес Алферов на протяжении нескольких созывов был депутатом Государственной Думы от КПРФ.

"Как депутат Госдумы от КПРФ Жорес Иванович Алферов курировал Карелию, - рассказал помощник депутата, лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов. - В прошлом году в Законодательном собрании была открыта его депутатская приемная, через которую жители республики могли обращаться к нему со своими проблемами. Был большой отклик, особенно со стороны нашего научного сообщества. Жорес Иванович очень переживал из-за того, в каком состоянии оказалась российская наука в годы либеральных реформ и нынешнего олигархического капитализма. Всю жизнь он боролся за права ученых, за педагогов, аспирантов, студентов, душой болел за них. Для него это была личная боль – что образование фактически стало платным, что науку задвинули, выделяя на ее копейки из бюджета, что совершенно неразумно реформировали РАН… Он говорил об этом с каждой трибуны. Для него не существовало никаких чинов, которым он не мог бы сказать эту горькую правду в глаза.

Несколько лет назад Жорес Иванович был у нас в Петрозаводске, выступал перед студентами в ПетрГУ. На его лекции был аншлаг. И, конечно, именно для нас, жителей Карелии, его смерть – это тяжелая и невосполнимая утрата. Сегодня мы скорбим вместе со страной".

Куда пойти в Петрозаводске 3 марта: Праздник "Калевалы", ведущие органисты и ЗВЕРИ

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00-18.00, Национальный музей Республики Карелия. Музейный праздник "Калевала-2019".

10.00, ТРК "Лотос Plaza" (Лесной пр., 47а). Фестиваль фигурного катания "Цветочный бал" среди фигуристов г. Петрозаводска.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Гернет. "Непослушный Дорофей". Интерактивный спектакль. С 2 лет.

11.00, гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41). Весенний Винтажный цех - арт-барахолка, блошиный рынок, хендмейд-фестиваль.

С 11.00, кафе "The Кухня" (пр. Ленина, 7). Весенняя ярмарка изделий ручной работы HOBBY МАРКЕТ.

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "На горизонте Альпы! Из страны Вивальди и Паганини - на родину Моцарта". Третий концерт абонемента №7 "Симфоническая Академия: галопом по Европам". 250 руб.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие в литературной студии "Краткий курс" по теме "Стиль". Ведущая – Яна Жемойтелите.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Показ видеоверсии спектакля Андрея Денникова "Нижинский, сумасшедший Божий клоун" Театра кукол имени С.В. Образцова.

14.00, Галерея промышленной истории Петрозаводска (Литейная пл., 1). Выставка фотографий Егора Захарова "Соловки и человек / Человек на Соловках". В аудиосопровождении звучат голоса хора братии Соловецкого монастыря, хора братии Валаамского монастыря, Артема Чебакова (студент СПбПУ им. Петра Великого) , Егора Захарова (студент ПСПбГМУ им. И. А. Павлова), Эли Слепковой (студентка РГПУ им. А. И. Герцена), Якова Слепкова (студент РГПУ им. А. И. Герцена). Вход свободный.



Святая Русь. 1901-1906 гг. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Проект "Читка" представит спектакль "Liberté, égalité, fraternité" ("Свобода, равенство, братство") по "Петербургским повестям" Николая Гоголя и "Выбранным местам из переписки с друзьями".

17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Благотворительный спектакль в поддержку воссоздания Успенской церкви в Кондопоге. В. Даль. "Девочка-Снегурочка". Лиса, петух, волк, медведь, бабка, дедка – все эти персонажи разыграют перед самыми маленькими зрителями веселую историю о хитрости и простодушии, доброте и вероломстве. С 2 лет.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Душой исполненный полет". Третий концерт абонемента №10 "Воскресные музыкальные удовольствия: Чайковский. Время и люди". 400-800 руб.

17.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). Гала-концерт ведущих молодых органистов России. Международная органная Академия в Кондопоге. 300-500 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кальман. "Сильва". Потрясающая, искрометная, несравненная "Сильва" Имре Кальмана - безусловный хит, одна из самых красивых и самых популярных оперетт ХХ столетия. 150-1300 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Эликсир любви, или Несколько мелких неприятностей из жизни доктора Мишеля и его слуги Огюста". Шалость в одном действии по мотивам пьесы Леонида Филатова. История о докторе Мишеле, который изобрел любовный эликсир, но, стараниями слуги Огюста, Мишель чуть не попадает на костер инквизиции. От 500 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). По пьесе Ярославы Пулинович. "Земля Эльзы". Светлая история немолодых Ромео и Джульетты, встретивших друг друга в обычной российской деревне, в конце жизни, полной лишений и скорби. 400 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Уральские вуду-адепты 2RBINA 2RISTA. Новые синглы с грядущего альбома, а также излюбленные демонические хиты. От 900 руб.

19.00, ДК "Машиностроитель" (ул. Московская, 1). ЗВЕРИ в Петрозаводске. 2100-4000 руб.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 3 марта.

8.00. СК "Луми" (Неглинская наб., 52). Товарищеский матч с хоккейной командой Санкт-Петербурга.

10.00. РСК "Курган". 50-й народный лыжный праздник Карелии.

13.45. СК "Луми" (Неглинская наб., 52). Открытый турнир на призы СК "Луми" по хоккею с шайбой среди мужских команд.

14.00. Галерея промышленной истории. (Литейная площадь, 1, Петрозаводск). Выставка фотографий Егора Захарова "Соловки и человек/Человек на Соловках".

10.00–18.00. Национальный музей РК. Музейный праздник "Калевала 2019".

Рейс "Сбормобиля". Прием вторсырья в переработку. Доходы от работы "Сбормобиля" отправляются на поддержку бездомных животных. Расписание рейса - в паблике сообщества.

Рейс Компост-мобиля. Прием органики для последующей переработки в биогумус. Расписание такое же, как и у "Сбормобиля".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Исход руководства из прокуратуры Петрозаводска, ДТП с восемью автомобилями и детсад в Суоёках

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Что станет с набережной Петрозаводска?

Администрация Петрозаводска собирается включить в планы реконструкции Онежской набережной прибрежную зону набережной Варкауса. Об этом говорится в проекте решения Петросовета, которое будет рассмотрено на ближайшей сессии.

Согласно документу, планируется передать в республиканскую собственность набережную Онежского озера для ее последующей реконструкции. В проекте указаны три участка набережной, протяженностью 2,5 километра, которые составляют основную часть прогулочной зоны – она заканчивается объектом "Пирамида".

Массовое ДТП: пять пострадавших

Во вторник восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском

Около 8.20 на 7 км объездной дороги Петрозаводска столкнулись восемь автомобилей, следующих в попутном направлении.

Как выяснилось впоследствии, в аварии пострадали пять человек, среди них двое детей.

Переполох в Петрозаводске



фото: © Александр Рюмин/ТАСС

С 27 февраля по 1 марта в Петрозаводске прошли антитеррористическое учения.

Целью учений стала отработка алгоритмов взаимодействия сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах органов государственной власти.

Бегство из прокуратуры



фото: прокуратура РК

В середине недели стало известно, что руководство прокуратуры Петрозаводска уходит в адвокатуру. Бывший прокурор карельской столицы Елена Аскерова и ее экс-заместитель Павел Гравченков успешно завершили сдачу экзаменов на получение статуса адвоката.

После отставки в октябре прошлого года Аскерова работает заместителем директора гостиницы "Piter Inn", а Гравченков дорабатывает в должности зампрокурора последние дни.

Новое аварийное жилье

В суде выяснились подробности скандала с "новым аварийным жильем" в Карелии. В Кондопоге продолжается судебный процесс по уголовному делу директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" Сергея Никольского. Эта фирма построила дом для переселенцев из аварийного жилья, который вскоре сам начал разваливаться.

В канун 2014 года в Кондопоге был сдан в эксплуатацию 15-квартирный двухэтажный жилой дом из газобетона с железобетонными плитами перекрытий. Все его жильцы расписались в актах приема квартир, что претензий к их состоянию не имеют. Но в 2017 году это здание по улице М.Горького, 26 "а" начало частично разрушаться, его признали аварийным и подлежащим реконструкции.

По заключению экспертов, под полом первого этажа значительно просел грунт. Это, в свою очередь, привело к серьезным повреждениям в квартирах. В результате жильцам пяти квартир на первом этаже пришлось оттуда выехать на съемное жилье. Эти расходы им каждый месяц компенсируют местные власти.

В конце декабря прошлого года судья Кондопожского городского суда Александр Иванов приступил к рассмотрению уголовного дела директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" (КСМК) Сергея Никольского. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве этого дома.

Попов разочарован



фото: личное фото из соц. сети

Известный в Карелии бизнесмен Василий Попов, который получил политическое убежище в Финляндии, перестал гордиться своим членством в партии "Яблоко".

"20 лет назад я вступил в партию "Яблоко". Это единственная политическая партия в моей жизни. И всегда я гордился тем, что я яблочник. До этого момента. Отказ принять в члены партии замечательного и выдающегося человека Надежду Агишеву является, с моей точки зрения, самой позорной страницей в истории "Яблока", - написал он в Facebook.

Детсад в Суоёках таки построили

В пятницу власти Карелии сообщили, что в посёлке Суоёки организована дошкольная группа; необходимые работы в помещении, отведенном под группу, завершены, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Помещение, находящееся в муниципальной собственности, для дошкольной группы было найдено в одном из жилых домов посёлка К 1 марта там был проведен ремонт, закуплено необходимое оборудование, мебель, мягкий инвентарь, игрушки. На ремонт было затрачено 295 тысяч из муниципального бюджета, эти средства будут возвращены из бюджета республики.

Перед открытием группы работникам и детям необходимо пройти медицинскую комиссию.

Так, история, начавшаяся со скандала, заканчивается пока вполне благополучно.

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