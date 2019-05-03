Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

СРОЧНО: В Лахденпохском районе Карелии грузовик столкнулся с электропоездом "Ласточка", есть пострадавшие

В Лахденпохском районе Карелии грузовой автомобиль выехал на рельсы на железнодорожном переезде и столкнулся с электропоездом "Ласточка".

Как сообщили в дежурной части МЧС по Карелии, 3 мая около 10 часов утра на 2 км автомобильной дороги к пропускному пункту "Сувяоро" в Лахденпохском районе грузовой автомобиль "Урал" выехал на рельсы на железнодорожном переезде и столкнулся с электропоездом "Ласточка", двигавшемуся по маршруту "Санкт-Петербург - Сортавала" (продлен до Суоярви).

На место пришествия в 10.15 выехало пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района (4 человека, 1 единица техники).

Как сообщили в МЧС, в результате происшествия пострадали 3 человека, которые находились в грузовом автомобиле. Получившие травы люди были переданы медикам для оказания им помощи. Среди пассажиров "Ласточки" пострадавших нет.

Движение на данном участке дороги остановлено. В настоящее время "Ласточка" ждет приезда маневрового поезда для дальейшей транспортировки.

фото: Столица на Онего

Стали известны подробности столкновения грузовика и электропоезда "Ласточка" в Карелии

Стали известны подробности аварии в Лахденпохском районе Карелии, где утром 3 мая грузовой автомобиль "Урал" столкнулся с поездом "Ласточка" из Петербурга.

Напомним, три человека пострадали в аварии с участием грузового автомобиля и электропоезда в Лахденпохском районе Карелии утром 3 мая.

Как сообщили изданию "Фонтанка" в пресс-службе Октябрьской железной дороги, грузовой "Урал" выехал на железнодорожный переезд на перегоне Элисенваара – Яккима в половине десятого утра. Дежурного работника не было, но световая сигнализация перед приближающимся поездом № 821 работала исправно. Экстренное торможение машинисту не помогло, и "Ласточка" столкнулась с грузовиком.

"В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира грузового автомобиля. Схода подвижного состава нет", – уточнили в пресс-службе.

Авария больше чем на час задержала поезд № 821 Петербург – Суоярви. Других сбоев в железнодорожном расписании не ожидается.

фото: https://vk.com/podslushanovptz

ФОТО: В Петрозаводске очевидцы сообщили о падении части крыши жилого дома

По свидетельствам очевидцев, с крыши нового многоэтажного жилого дома в Скандинавском проезде упала часть конструкции.

Как сообщили очевидцы в группе Подслушано в Петрозаводске, с крыши жилого дома, расположенного по адресу: Скандинавский проезд, 4, прямо под ноги людям упала часть конструкции.

"Спасибо, не на голову упала! Вот такое крепление у домов", - такой комментарий оставил автор фото.

фото: Ольга Голубцова, vk.com

Пассажирка "Ласточки" об аварии с грузовиком: "С головы посыпались стекляшки" (ФОТО)

Пассажирка электропоезда "Ласточка", столкнувшегося с грузовиком в Карелии, рассказала, что происходило в вагоне после аварии.

Пассажирка электропоезда "Ласточка", столкнувшегося утром 3 мая с грузовым автомобилем "Урал" в Лахденпохском районе Карелии, рассказала о том, что происходило в вагоне во время и сразу после аварии. По свидетельствам очевидца, бригада поезда оказалась не готова к стрессовой ситуации.

"В 9.40 хорошо начавшееся самым ранним утром путешествие неожиданно приостановлено: скоростной поезд номер 821, Петербург-Суоярви резко встал, - пишет Ольга на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.). - Прямо в наше окно что-то (нечто) пыталось влететь! То ли лось с огромными рогами, то ли автомобиль(?)... А пассажиры, сидевшие (в их числе и я) под окном, рассыпавшимся от резкого удара в мелкие осколки, оказались под градом мелких стёкол.

Вскакиваю, сияя как новогодняя елка! Хорошо, что моя спутница, сидевшая чуть поодаль, не позволила мне впасть в панику, отправив меня в туалет вытряхивать с тела осколки, где я скинула с себя и перетрясла всю одежду. Даже с головы посыпались стекляшки, напоминающие мелкие частые дождинки.

Поездная бригада оказалась неготовой к стрессовой ситуации. Проводник только лепетал непрестанно: "Рассаживайтесь на свои места" (а куда, если все в стёклах), пока я не рявкнула: "Срочно найдите нам свободные места по вашей электронной карте рассадки пассажиров".

Объявление по громкой связи с целью информирования было сделано только через час! И оно было для всех не новостью: "Наш поезд задерживается, о времени отправления мы вам сообщим", сплошное недоумение. О причине - ни слова. Но причина благодаря настойчивости и репортерскому таланту моей коллеги все же выяснилась.

В голову поезда, прямо в тепловоз, возможно на полном ходу, врезался автомобиль "Урал" (якобы, с военными на борту), пытавшийся "проскочить" переезд, в нарушение всех правил безопасности. В первом вагоне удар пришёлся на дверь, на которой мистическим образом отпечаталась цифра 7, а прямо в окна второго, где как раз мирно дремали мы, срикошетили части (?) развалившегося авто, и невинные пассажиры оказались жертвами небрежности на железнодорожном переезде.

В помощь нашему составу с ближайшей станции выдвинулся "свежий" тепловоз взамен вышедшего из строя. Пассажиров пострадавшего вагона наконец рассадили на свободные места в соседних. Угостили чаем и кофе, эту своего рода компенсацию за моральный ущерб мы сами потребовали, как и медицинские стерильные салфетки, чтобы протереть кожу с мелкими ссадинами.

Третий раз "командир состава", опять же не представившись, вышел на связь через 2,5 часа после происшествия: "Внимание, начинаем движение!", что мы и без него почувствовали и увидели.

В 12.40 мы наконец прибыли в Сортавалу. Впереди знакомство с уникальными местами в Рускеале! Снега здесь по колено!".

Напомним, три человека пострадали в аварии с участием грузового автомобиля и электропоезда в Лахденпохском районе Карелии утром 3 мая.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, грузовой "Урал" выехал на железнодорожный переезд на перегоне Элисенваара – Яккима в половине десятого утра. Дежурного работника не было, но световая сигнализация перед приближающимся поездом № 821 работала исправно. Экстренное торможение машинисту не помогло, и "Ласточка" столкнулась с грузовиком. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира грузового автомобиля.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

В Петрозаводске возле жилого дома обнаружили тело мертвого младенца

Следственный комитет Карелии начал проверку по факту гибели грудного ребенка в Петрозаводске.

Как сообщили сегодня карельские СМИ, в Петрозаводске возле дома №4 по улице Маршала Мерецкова было обнаружено тело мертвого ребенка, завернутого в пакет. Очевидцы в соцсетях рассказали, что младенца якобы выбросили из окна дома, и к моменту приезда медиков он был уже мертв. Однако, в правоохранительных органах сообщают, что делать такие выводы преждевременно.

Как нам сообщили в Следственном комитете Карелии, по факту смерти ребенка проводится проверка. На месте происшествия работали эксперты.

Если знаете этого человека, звоните в полицию

В Карелии полиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к хищению имущества.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливается местонахождение мужчины, запечатленного на фото. Он может быть причастен к хищению имущества.





Всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении этого человека, полиция просит сообщать по телефонам: 8 911-402-94-84,

8 911-409-00-17.



Конфиденциальность гарантируется.

фото: официальная страница ВКонтакте Дома творчества композиторов "Сортавала"

ФОТО: В Карелию в мае вернулась зима

Жители республики охотно делятся в соцсетях фотографиями последствий майского снегопада.

Сразу в нескольких районах Карелии в первые дни мая выпал снег. Снегопад прошел как по северным, так и по южным районам республики. В Сортавальском и Лахденпохском районах на земле образовался снежный покров в несколько сантиметров.

Жители охотно делятся фотографиями заснеженной Карелии.

Например, в паблике Дома творчества композиторов под Сортавалой появились эти фото с надписью: 3 мая. Залив Кирьявалахти. Дом Композиторов.

А это фото Сергея Хорошавина из Костомукши.

В МЧС предупреждают об усилении ветра в Карелии

В региональном Управлении МЧС предупредили об усилении ветра в Карелии в субботу, 4 мая.

По информации карельского Гидрометцентра, 4 мая на территории республики ожидается усиление северного, северо-западного, на юге - юго-западного, западного ветра, местами порывами до 15-20 м/с, сообщили в МЧС.

В МЧС предупреждают, что на территории Карелии 4 мая существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе, в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: Столица на Онего

"Статистика по ДТП оказалась приятной"

В ГИБДД Карелии сообщили, что за минувшие сутки на территории республики не было зарегистрировано ни одного учетного дорожно-транспортного происшествия.

"Это тот случай, когда статистика по ДТП оказалась приятной.

Так держать!", - сказали в Госавтоинспекции.



Поскольку сегодня в Карелию пришло похолодание, дождь со снегом и сильным ветром, в Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах в условиях непогоды.

В дождь необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, не прибегать к маневрам, в безопасности которых у водителя есть сомнения. Обязательно учитывайте, что на мокрой, скользкой дороге водитель может не справиться с управлением и допустить дорожно-транспортное происшествие, напомнили в ГИБДД.

Куда пойти в Петрозаводске 3 мая: "Умная пятница" и "немой" мультфильм

Афиша культурных событий карельской столицы на пятницу.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Малышкины забавы". Музыкальный спектакль-игра. Несколько кукольных мини-спектаклей в пряничном домике с героями К. Чуковского и С. Маршака и музыкальные игры с детьми. С 1,5 лет. От 250 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). Мика Мюллюахо. "Kaaos / Хаос". Трагикомедия. Главные героини Эмми, Юлия и София – журналист, психотерапевт и учительница. Они лучшие подруги, живут в городе, встречаются в кафе. Им под сорок. Работа, дети, брак. Как у миллиона других женщин. Только один вопрос – как они живут по-настоящему? От 300 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Beauty & the Beast. Женский день в "Убежище № 1". Devoid of sense (СПб), Аvalanche, Мелиора, Обман зрения. Девушки беспдатно, парни - 150 руб.

19.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). "Умная пятница".

19.00, кинотеатр "Калевала" (пр. Первомайский, 2). Фильм-концерт "Приключения принца Ахмеда" (Германия, 1926). Первый в истории кинематографа полнометражный анимационный фильм с живым музыкальным сопровождением, созданным на Международном кинофестивале в Тромсё в 2019 году. Музыканты: Эвелина Петрова (ru/no) - аккордеон, вокал, музыкальный руководитель, Эйрик Хоел Сандвик (no) – флейты, Геко Фаттал (no/lb) - вокал, уд, Джай Шанкар (no/in) - табла, перкуссия, Владимир Вдоволь (ru) – перкуссия.

21.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). Ежегодный Showcase от Endorphin sound. Вход свободный.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Nifty nordic sessions: каникулы. Anya Kuts, Apollinaria M., Iakov Kruchinin, Lesha Stepanov. 300 руб.

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