Главные новости сегодняшнего дня

фото: Столица на Онего

Администрация отрегулирует работу новых светофоров в Петрозаводске

Петрозаводск сегодня утром в час пик встал в "пробках" из-за неотрегулированных новых светофоров.

В Петрозаводске ночью 21 сентября начали функционировать три новых светофора, оборудованные в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В эксплуатацию введены дорожные объекты на пересечениях улиц Анохина и Максима Горького, Чапаева и Чкалова, а также на перекрёстке Лесного проспекта с улицей Сыктывкарской.

Как сообщали водители Петрозаводска, уже в воскресенье, 22 сентября, улица Чапаева и Лесной проспект встали в "пробках".

В понедельник, 23 сентября, утром, в час пик, когда все выехали на работу, повезли детей в школу, вереница машин растянулась по улице Сыктывкарской – от улицы Попова до Лесного проспекта, Лесной проспект, где теперь на прямом участке три светофора, вглухую стоял от кольца у "Сигмы" до Кукковского кольца у "Ленты".

Как сообщили "Столице на Онего" в отделе транспорта в администрации Петрозаводска, все будет регулироваться.



"Сейчас сотрудники администрации отслеживают ситуацию и с учетом фактической интенсивности будут вносить корректировки для уменьшения транспортных задержек", - сказал специалист транспортного отдела в мэрии.

фото: Валерий Поташов

В Конституционном суде Карелии рассматривается вопрос об индексации выплат ветеранам труда

Единовременные денежные выплаты карельским льготникам не индексировались почти 11 лет.

В Конституционном суде Карелии 23 сентября началось распорядительное заседание по обращению группы жителей республики о проверке на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 республиканского закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", принятого в декабре 2004 года. Этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством". Однако, как было отмечено на судебном заседании, республиканские власти до сих пор не утвердили порядок компенсации ЕДВ, а последний раз парламент Карелии увеличивал сумму выплаты в 2008 году.

Как заявила в суде одна из истцов, бывшая депутат республиканского парламента Галина Погудалова, это обращение направлено в интересах более чем 120 тысяч человек, получающих ЕДВ. "Индексации не было более десяти лет! – подчеркнула Погудалова. – Сколько раз за это время была индексация зарплат государственных служащих?".



Поддержать истцов пришли ветераны труда. Фото: Валерий Поташов

Представитель Законодательного собрания Карелии Элина Калкасова призвала Конституционный суд не принимать к рассмотрению поступившее обращение, поскольку, по ее мнению, истцам следовало бы обратиться за защитой своих прав в порядке гражданского судопроизводства.

"Мы полагаем, что действующая норма части 3 статьи 4 закона республики, устанавливающая индексацию ежемесячных денежных выплат, на наш взгляд, принята в пределах полномочий Республики Карелия, соответствует федеральному законодательству и Конституции Республики Карелия и не нарушает конституционных прав граждан. Полагаем, что данная норма была установлена Законодательным собранием, как необходимый элемент правового регулирования, направленный на восполнение фактических потерь граждан от снижения вследствие инфляции установленного законом социального пособия", – сказала Калкасова. По ее мнению, препятствий для исполнения полномочий, предусмотренных законом о социальной поддержке отдельных категорий граждан, на сегодняшний день нет, и в частности, сейчас на рассмотрении депутатского корпуса находится законопроект, предусматривающий увеличение ЕДВ до тысячи рублей.

В свою очередь представитель главы Карелии Наталья Карпова согласилась с доводами своей коллеги из республиканского парламента и напомнила, что с момента принятия закона о социальной поддержке отдельных категорий граждан в 2004 году карельские законодатели неоднократно повышали сумму ЕДВ – с 250 до 700 рублей. Однако Наталье Карповой также пришлось признать, что индексация единовременной денежной выплаты ветеранам труда и другим льготникам не проводилась в республике почти 11 лет.

Как пояснила председатель Конституционного суда Карелии Наталья Беньяминова, на распорядительном заседании суд не рассматривает иск по существу, а лишь решает вопрос о том, примет он обращение к рассмотрению или нет. Свой вердикт Конституционный суд Карелии огласит 24 сентября.

фото: © Светлана Лысенко / Вести Карелии

Новые подробности скандала из-за смерти пациента в Петрозаводске

Суд вернул на новое расследование уголовное дело врача Сергея Курапцева, обвиняемого в смерти пациента в Республиканской больнице им. Баранова.

Повторная экспертиза показала, что причиной трагедии могли стать действия всей операционной бригады и врачей, отвечавших за состояние пациента после операции. Целых 6 часов никто не обращал внимания, что юноша умирает.

Подробности трагической истории о смерти 19-летнего жителя Пудожа в Республиканской больнице читайте в материале Светланы Лысенко в деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: ВКонтакте/Артур Парфенчиков

Парфенчиков попросил жителей северного поселка Карелии кормить горячим обедом строителей котельной (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил жителей Рабочеостровска гостеприимно встретить бригаду, которая должна запустить новую котельную к концу сентября.

Во время своей рабочей поездки по районам руководитель республики вчера побывал в Сегеже, где возводят новую модульную котельную на улице Лейгубской. Из 12 млн рублей субсидии, выделенной району на подготовку к зиме, 8 млн пошли на эту котельную. По словам Артура Парфенчикова, сегодня работы практически завершены. В понедельник котельная будет подключена к энергоснабжению, во вторник начнется подача тепла в дома.

"Отмечу, что бригада из Екатеринбурга, которая занималась монтажом, сработала хорошо, за это им спасибо от жителей домов, жаловавшихся на холод в квартирах в прошлом году. Кстати, завтра эта бригада отправляется в Рабочеостровск, где завершит монтаж новой котельной. Прошу местных жителей гостеприимно встретить бригаду, которая уже пятые сутки работает на объекте, и взять над ними шефство. Не сомневаюсь, что и горячим обедом наши хозяйки работяг накормят", - написал на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии.

фото: © Вести Карелии

"Я под контролем правоохранительных органов подписывал соглашение, а сегодня стал обвиняемым"

Карельские следователи обвиняют генерального директора ООО "Кольское ДРСУ" Юрия Гугалинского в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщалось ранее, 29 августа этого года 51-летнему генеральному директору ООО "Кольское ДРСУ" Юрию Гугалинскому Медвежьегорским отделом карельского Следкома предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 Уголовного кодекса – злоупотребление полномочиями в коммерческой организации (срок по нему – до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, в конце декабря 2015-го – январе 2016 года Юрий Гугалинский получил от генерального директора ООО "Служба заказчика" Сергея Салуева предложение о заключении фиктивного договора аренды спецтехники и автотранспорта. Предполагалось, что выполняющее работы по содержанию и ремонту дорог на территории Медвежьегорского, и частично – Кондопожского и Сегежского районов, Кольское ДРСУ (далее – Кольское управление), "оплачивало бы в адрес ООО "Служба заказчика" фактически не оказанные со стороны данного общества услуги по предоставлению в аренду спецтехники и автотранспорта".

Юрий Гугалинский принял это незаконное предложение, и за период с 21 декабря 2015-го до 30 апреля 2017 подписал со "Службой заказчика" несколько, по данным следствия, "мнимых и притворных сделок", чем причинил материальный ущерб Кольскому управлению более чем на 8,7 миллиона рублей".

- В декабре 2015 года общая задолженность "Службы заказчика" перед Кольским управлением составила более 33-х миллионов рублей, - сообщил Юрий Гугалинский. – В результате у нас не было финансовой возможности оплачивать налоги, своевременно рассчитываться с поставщиками. Предприятие находилось на грани остановки. Но через несколько дней после подписания мной дополнительного соглашения к договору на аренду спецтехники и автотранспорта на расчетный счет предприятия от "Службы заказчика" поступило более 23 миллионов рублей за ранее произведенные работы, что позволило Кольскому управлению выжить.

- В 2016-2017 годах я фактически под контролем правоохранительных органов подписывал со "Службой заказчика" дополнительное соглашение, а сегодня, на свою же беду, сам стал обвиняемым, - сказал Гугалинский.

У Гугалинского два защитника: Сергей Величко и Елена Аскерова, до недавних пор возглавлявшая прокуратуру Петрозаводска. Мы попросили ее прокомментировать предъявленное обвинение.

- Я приступила к защите Гугалинского 29 августа, с момента предъявления ему обвинения, - рассказала Елена Аскерова. - В настоящее время защита уведомлена об окончании предварительного следствия. И вопросов к нему возникает много: еще 24 сентября 2018 года по фактам, которые предъявлены в обвинении Юрию Гугалинскому, следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере. В рамках расследования данного дела Юрий Станиславович был допрошен в качестве свидетеля. По нашим данным, это дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Факт мошенничества и хищение Гугалинским денежных средств на сумму свыше 7 миллионов рублей не доказан. Но на этом правоохранительные органы не остановились, и в апреле этого года в отношении него возбуждается настоящее уголовное дело. Полная картина происходящего станет ясна после ознакомления со всеми материалами уголовного дела. Но уже сейчас понятно, что следствием не дана оценка действиям Гугалинского в том, что при заключении договоров он мог действовать в состоянии крайней необходимости. В сложной ситуации он сохранил предприятие, на котором работает с 1990 года, и где под его руководством трудятся около 80 человек, которые не остались без работы в случае банкротства ДРСУ. Видимо, если бы оно обанкротилось, Гугалинскому вменили бы в вину преднамеренное банкротство.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

фото: "Столица на Онего"

На одном из бульваров Петрозаводска забыли положить асфальт (фото)

Жители бульвара Интернационалистов ждут продолжения ремонта дороги, который был начат еще в начале лета.

В редакцию "Столицы на Онего" жители микрорайона Древлянка прислали фото дороги с ямочным ремонтом. В начале лета между домами № 5 и № 9 на бульваре Интернационалистов асфальт срезали кусками, а сделать новое покрытие забыли.

"Если раньше люди хоть по плохому асфальту, но как-то проезжали, то теперь у нас только лужи неведомой глубины и острые срезанные края асфальта. Интересно узнать, про этот участок забыли или так и было задумано: ремонт завершат когда-нибудь", - пишут наши читатели.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Цены на билеты в плацкартных вагонах вырастут с 2020 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила повышение тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 3,5% в 2020 году.

Такое решение будет способствовать заблаговременной продаже билетов с нового года. В ФАС также сообщили, что отложено принятие решения об отказе от регулирования цен в плацкартных вагонах. Это позволит РЖД устанавливать тарифы без разрешения ФАС в зависимости от спроса и других условий, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Столица на Онего

Новые "пробки" возникнут в Петрозаводске из-за ремонта двух светофоров

Ремонт двух светофоров может затруднить движение транспорта в центре Петрозаводска, сообщили в администрации города.

В связи с ремонтом светофора на пересечении улиц Антикайнена и Красной могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов. До 13.00 объект будет отключен. К этому времени специалисты планируют завершить работы по обслуживанию.

Также ориентировочно с 13.00 до 15.00 в связи с ремонтом не будет функционировать светофор на пересечении улиц Антикайнена и Гоголя.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также планировать пути объезда.

Ремонт светофоров проходит в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Работы ведет подрядчик ООО "онего-Дорзнак". Всего на территории Петрозаводска техобслуживание пройдут 56 светофорных объектов. В полном объёме специалисты завершат работы до 10 ноября.

фото: © Александр Талья

Путешественники завалили мусором въезд в поселок Карелии

Жители поселка Тиурила Лахденпохского района пожаловались на свалку, устроенную, по их словам, туристами и проезжающими автомобилистами.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители поселка Тиурила и рассказали, что на повороте с федеральной трассы СПб-Сортавала на п.Тиурула 171-й км – "так сказать, лицо поселка" - находится свалка мусора, и "создана она явно не местными жителями, а туристами и просто проезжающими".

"Они же (туристы- ред.) заваливают мусором популярное место отдыха, остров Кильпола, в двух километрах дальше п.Тиурула, на Ладоге, предоставив жителям разгребать их свинство", - возмущаются местные жители.

Активисты из поселка Тиурила прислали в редакцию фото свалки на повороте к их населенному пункту, сделанные с разницей в полгода, где видно, что ничего не изменилось, только мусора стало больше.

"Опубликуйте, пожалуйста, фотографии мусорной свалки в Хийтольском поселении, хронически не убирающуюся, может быть, хоть так администрация, прокуратура или ВАД обратят на нее внимание", - обратились в редакцию с просьбой местные жители.

фото: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko, архив

Владелец крупнейшего российского туроператора заявил о ликвидации

Британская компания Thomas Cook Group, владеющая российским туроператором "Интурист", объявила о своей принудительной ликвидации.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, которое цитирует RNS.

Причиной стали разногласия между акционерами и предполагаемыми новыми кредиторами.

Российский туроператор "Интурист" заявил, что он операционно и юридически является самостоятельной компанией и продолжит выполнять все свои обязательства перед туристами и партнерами.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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