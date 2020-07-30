Все, что случилось сегодня

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В Карелии зафиксирована 15-я жертва ковидной инфекции

В республике скончался еще один человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Умер 87-летний петрозаводчанин. Пациент находился в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн, имел сопутствующие заболевания. Это пятнадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике.

Подтверждено 30 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 21, в Пряже – 1, в Костомукше – 4, в Кеми – 1, в Прионежском районе – 1 (поселок Ладва-Ветка), в Сегежском районе – 1 (поселок Надвоицы), в Медвежьегорском районе – 1 (село Великая Губа).

Выздоровели еще 27 человек: в Петрозаводске – 7, в Кондопожском районе – 1 , в Олонецком районе – 3, в Костомукше – 2, в Беломорском районе – 4, в Лоухском районе – 2, в Прионежском районе – 4, в Медвежьегорском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Калевальском районе – 1.

Всего выздоровели 1507 человек.

На самокарантине находятся 825 человек (+18 за сутки).

В обсерваторе пребывают 7 человек (-4 за сутки).

Проведено 113703 исследований (+1274 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 370,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 564,9 случая, по Северо-Западу – 554,1.

фото: © Пресс-служба Музея-заповедника "Кижи"

Традиционную "Кижскую регату" в Карелии отменили

"Кижскую регату" отменили, несмотря на вчерашний анонс о ее проведении.

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Кижи", в связи с ужесточением противоэпидемического режима в республике "Кижская регата" отменяется.

Гонки исторических и современных весельных лодок и конкурс мастеров-судостроителей должны были пройти 1 августа.

Но в этот день в Кижской гавани на южной оконечности острова состоится демонстрация традиционных лодок. Желающие смогут пообщаться со специалистами по народному судостроению и мастерами, изготавливающими традиционные лодки.

фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Тушин

В Петрозаводске 18-летний юноша разбился, выпав из окна

В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту падения юного петрозаводчанина с 6 этажа, сообщили в Следкоме Карелии.

В среду, 29 июля, у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 18-летнего юноши.

Установлено, что до падения юноша проживал в квартире, расположенной на 6 этаже. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского, 5 из окна выпал годовалый мальчик.

фото: © кадр из видео/Ситилинк

Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария произошла в 13.17 на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В центре Петрозаводска 30 июля около главного корпуса ПетрГУ произошло столкновение автомобиля Hyundai и мотоциклиста.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего. На кадрах видно, что после удара водитель мотоцикла "вылетел" с транспортного средства, сделал сальто в воздухе и упал на проезжую часть.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, за рулем мотоцикла находился 33-летний мужчина. Автомобилем управляла женщина.



Мужчина пострадал. Медики оказали ему помощь. Информация о госпитализации и характере травм выясняется.

На месте также работали сотрудники МЧС в составе 6 человек.

фото: © Правительство Карелии/gov.karelia.ru

Глава Минздрава Карелии рассказал о последней смерти от COVID-19 в республике

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поделился подробностями о 15-м зафиксированном летальном исходе от коронавирусной инфекции.

Напомним, на 30 июля зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. Умер 87-летний петрозаводчанин. Пациент находился в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн.

"Течение болезни осложнялось целым рядом хронических заболеваний и внебольничной двусторонней, полисегментарной пневмонией. Врачи предпринимали все возможные усилия, но к сожалению, пациента спасти не удалось. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал глава Минздрава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Министр напомнил, что это уже 15 летальный исход от новой коронавирусной инфекции в республике.

"Инфекция очень коварна: в группе риска по-прежнему пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. В это трудное время обратите особое внимание на своих бабушек и дедушек: любите их, соблюдайте меры предосторожности!" – обращается к жителям Карелии Михаил Охлопков.

фото: © "Столица на Онего"

Какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится? (ОПРОС)

В столице Карелии установили восемь арт-объектов к 100-летию республики.

Восемь фигур появились в разных районах Петрозаводска. Их установка приурочена к 100-летнему юбилею Карелии.

Так, на Онежской набережной, неподалеку от Ротонды, установлен знак "100 лет Карелии".







© Николай Смирнов / Столица на Онего

На спуске на набережную в створе улицы Свердлова появилась "Ряпушка".







© Николай Смирнов / Столица на Онего

В сквере Кукольного театра - "Расставим точки над А".







© Николай Смирнов / Столица на Онего

На площади Гагарина - "Калитка".







© Администрация Петрозаводска

Арт-объект "Формула карельского леса" установлен у дома №3 по проспекту Ленина.







© Николай Смирнов / Столица на Онего

"Мишка" разместился напротив гостиницы "Северная".







© Николай Смирнов / Столица на Онего

"Фоторамка" – недалеко от Ротонды.





© Столица на Онего

И "Онежские фишки" – в конце набережной.







© Столица на Онего

Какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © instagram.com/juliavmenshova

Юлия Меньшова отпраздновала день рождения в горном парке Карелии (ФОТО)

Актриса и телеведущая посетила Карелию.

Ранее Юлия Меньшова побывала на Валааме.

Во вторник актрисе исполнился 51 год. И день рождения она отметила в горном парке "Рускеала".





"Мы были в мраморных каньонах парка Рускеала, неподалеку от города Сортавала. Хорошо, что связь там у меня отрубилась, потому что иначе я бы не успевала поднять глаз от телефона, читая поздравительные комментарии под постом и личные сообщения в различных мессенджерах. Сколько же нежности и доброты обрушились на меня, как только связь вернулась... И несмотря на то, что этот день рождения я проводила камерно - в компании с мужем, было ощущение, что я окружена просто огромной толпой любящих меня людей", – написала Юлия в Instagram.

фото: © Правительство Карелии

Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования

Роман Голубев в соцсети опубликовал ответ на открытое обращение педагога Инессы Кузнецовой, рассказавшей о проблемах в сфере образования, которые из-за пандемии коронавируса ощущаются еще острее.

Напомним, учитель из "Петровского Дворца" Петрозаводска написала открытое письмо в адрес главы Карелии и министра образования республики.

"Обращаюсь к вам не только как школьный учитель, но и как житель Карелии, чьи дети учатся в муниципальном образовательном учреждении. Я считаю, что система школьного образования нашего региона находится на пороге если не коллапса, то, как минимум, очень серьезной проверки на прочность. На мой взгляд, учителя работают на пределе своих физических и эмоциональных возможностей", – написала педагог.

Министр образования Карелии Роман Голубев решил ответить на обращение Инессы Кузнецовой.

"В ответ на открытое обращение педагога Инессы Кузнецовой, готов дать столь же открытый ответ, потому что, безусловно, все вопросы, поднимаемые в обращении, а это: оплата труда педагогов, кадровые вопросы, переход на массовое дистанционное обучение во время пандемии коронавируса – являются очень важными и ежедневно находятся на повестке органов управления образованием, обсуждаются в профессиональных и общественных кругах", – написал министр.

Он отметил, что оплата труда педагогов в Карелии начисляется с учетом средней нагрузки 1,3-1,4 ставки, что связано с нехваткой кадров.

"На сегодняшний день по сравнению с предыдущим годом количество вакансий учителей сократилось на 25 процентов", – утверждает глава Минобразования РК.

Вместе с этим Роман Голубев заявил о повышении уровня оплаты труда, поддержке сельских учителей, оснащении образовательных учреждений техникой, об открытии современных образовательных центров и повышении профессиональной компетенции педагогов.

"Отдельно отмечу, что мы учли предложения, высказанные автором письма в ходе прежней переписки. Так, педагогическим работникам, задействованным в проведении ЕГЭ в этом году, была увеличена выплата в среднем на более чем 25%. Кроме того, при организации работы предметных комиссий республики по проверке ЕГЭ в 2020 году были созданы максимально возможные комфортные условия. Руководство Республики Карелия и Министерства образования региона открыто к конструктивным предложениям и обратной связи. Только таким образом, вместе, мы сможем открыто обсудить и быстро решить любые проблемы. Еще раз подчеркну, что мы готовимся начать учебный год 1 сентября в традиционно очном формате с соблюдением необходимых требований Роспотребнадзора. Но как будут развиваться события, сегодня не знает никто. В любом случае, и школы, и учителя республики готовы к работе", – заключил Голубев.

фото: © pixabay.com

Синоптики РФ: Мощный скандинавский циклон обрушится на Карелию

В Гидрометцентре предупредили о похолодании и ливнях в Европейской России.

Похолодание, сильные дожди, грозы и ветер ожидаются сегодня, 30 июля, в европейской и азиатской частях России, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



"Неблагоприятные условия погоды на европейской территории будут связаны с перемещением циклонического образования из Скандинавии, фронтальные разделы от которого приближаются к нашим регионам. Заметные изменения будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области", –пояснил синоптик.

фото: © МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в преступлении (ФОТО)

Объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в совершении имущественного преступления, сообщили в МВД Карелии.

Устанавливается местонахождение гражданина, изображенного на фотографиях.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: +7-921-455-28-85, +7-911-427-96-72.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Дорожный рабочий потерялся в лесу в Карелии

С 25 июля спасатели ведут поиски дорожного рабочего, который зашел в лесополосу за грибами и не вернулся.

Ранее карельская поисково-спасательная служба сообщала, что 44-летний мужчина заблудился 25 июля в лесном массиве на 31-ом километре автодороги "Кемь – Калевала" в Кемский районе.

"Работа ведется совместно с полицией и с помощью навигационного и поискового оборудования, но пока поиски не принесли результатов", - сказали спасатели.

Сегодня ночью в соцсети появился пост с просьбой оказать помощь в поисках пропавшего рабочего.

"Верю в мощь соцсетей! – написал автор. - Ко мне обратился мой хороший друг и рассказал странную историю: неподалеку от Кеми, прямо на трассе пропал дорожный рабочий. Ничем не примечательный мужичок 44 лет. Обычная, казалось бы, ситуация: много людей пропадает. Пропавший рабочий Игорь уже 5 лет трудится в серьезной компании "Технострой", воспитывает ребенка-инвалида 12-ти лет и содержит мать. Странность ситуации в том, что Игорь ушел в лес от дороги и почти сразу пропал (прям мистика), участок, где он пропал, ограничен трассой и ЛЭП. Получается, взрослый мужик, опытный рыбак и грибник потеряться в 4 соснах".

Автор сообщения в соцсети обращается к жителям Кеми, Беломорска, Сегежи, Медгоры, Петрозаводска с просьбой помочь найти человека.

"Нужна помощь: транспорт из Петрозаводска до места и обратно. Рации. Навигаторы. Кто может - помогите средствами на топливо. И самое главное – люди, желающие присоединиться или помочь".

Желающим помочь могут писать на страницу автора сообщения.

фото: © EPA/Plyal Adhikary, архив

Сильные дожди и штормовой ветер обрушатся на Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории республики 31 июля.

По сообщению МЧС Карелии, 31 июля ночью и утром местами, преимущественно по восточным районам, ожидаются сильные дожди, а днем, начиная с северных районов, и местами по всей территории республики – ветер с порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Полицейские Петрозаводска устроили погоню за "неадекватным" водителем (ВИДЕО)

В Госавтоинспекцию Петрозаводска поступило сообщение от гражданина о неадекватном поведении водителя Volkswagen в районе СКЗ.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, на улице Сулажгорского Кирпичного Завода автоинспекторы заметили указанный автомобиль и начали его преследование.

Водитель игнорировал требования и увеличивал скорость.

На лесной дороге водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего попытался сбежать.



Как выяснилось, у 34-летнего водителя не было прав. Нарушитель к тому же был пьян.

На автомобиле были установлены подложные номера.

В отношении мужчины составлено пять протоколов об административных правонарушениях.

Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

фото: © ГИБДД Карелии

Неизвестный сбил пенсионера на трассе в Карелии и скрылся с места ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя, совершившего наезд на пешехода.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло 24 июля около 20.30 вечера на 7 км автодороги Кола - Кончезеро - Гирвас.

Неизвестный сбил 63-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

Пострадавшему жителю Кондопоги оказали медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП, а также местонахождение автомобиля и личность водителя выясняются.

Ранее в Карелии автомобиль сбил внезапно выбежавшего на дорогу школьника.

фото: кадр из вмдео

Дебоширку, из-за которой пришлось посадить самолет в Петрозаводске, будут судить за оскорбление полицейских

Следственные органы Северо-Запада завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая устроила скандал в самолете и в аэропорту Петрозаводска.

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте, 35-летняя женщина обвиняется в публичном оскорблении представителей власти при исполнении ими должностных обязанностей.

По информации следственных органов, 13 июля 2020 года обвиняемая находилась в салоне самолета, совершавшего авиарейс по маршруту "Мурманск – Москва". В состоянии алкогольного опьянения она курила в туалетной комнате воздушного судна.

С целью пресечения противоправного поведения пассажирки и снятия ее с борта самолета, командиром воздушного судна была осуществлена внеплановая посадка в аэропорту "Петрозаводск", где женщина для дальнейшего разбирательства была препровождена сотрудниками полиции в служебное помещение в здании аэропорта.

Находясь в указанном помещении, она, будучи недовольной действиями сотрудников полиции по досмотру ее личных вещей и привлечением к административной ответственности, публично в присутствии третьих лиц, неоднократно оскорбила нецензурной бранью представителей власти, находившихся при исполнении должностных обязанностей.

Как сообщили в следственных органах Северо-Запада, в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

фото: © Максим Шеметов/ТАСС

Совершившая преступление чиновница в Карелии избежала наказания, благодаря амнистии к 70-летию Победы в войне

Бывшего заместителя главы администрации Шокшинского вепсского сельского поселения осудили за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в период с 2010 по 2014 годы жительница Карелии, исполняя обязанности главы администрации поселения, незаконно изготовила семь выписок из похозяйственных книг и постановлений о предоставлении земельных участков. Участки были незаконно переданы в собственность.

Бывшая чиновница признала вину только после предъявления доказательств.

Ущерб превысил два миллиона рублей.

Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 2,5 года.

Благодаря амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, осужденная освобождена от отбывания основного наказания.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Под Петрозаводском 81-летний водитель иномарки потерял пассажира на дороге

В Прионежском районе мужчина выпал из двигавшейся машины на дорогу, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 29 июля, в 16.30 в Прионежском районе, на 16-ом км автодороги "Петрозаводск-Лососинное" во время движения автомобиля Citroen Berlingo под управлением 81-летнего водителя 48-летний мужчина, располагавшийся на заднем сидении автомобиля, самостоятельно отстегнул ремень безопасности, открыв на ходу дверь, выпал из машины.

Мужчина, получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД Карелии выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, 27 июля в Кондопожском районе пострадал мужчина, который тоже выпал на ходу из автомобиля.

фото: пресс-служба Заксобрания Карелии

Депутат Шоттуев: "Обслуживание в автобусах стало намного культурнее и вежливее"

Депутат Законодательного Собрания Карелии Валерий Шоттуев проехался в новых междугородних автобусах по республике, и ему понравилось.

По словам депутата Валерия Шоттуева, после покупки новых автобусов для республики вся система транспортного сообщения Карелии обновилась.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания Карелии, депутат поделился личными впечатлениями от поездок в автобусах:



"Я много лет пользуюсь пригородным транспортом и сейчас ощутил значительные перемены к лучшему. Почти на 90 процентов обновлен автобусный парк. Благодаря новой и исправной технике практически исключены отклонения в расписании. В салонах стало намного чище, снаружи машины тоже имеют приятный вид. Сейчас в период пандемии в транспорте соблюдаются все санитарные меры предосторожности – перед каждым рейсом салоны дезинфицируют, пассажиры в автобусе находятся в средствах индивидуальной защиты, при посадке в салон соблюдают очередь и дистанцию. Также жители пригородных населенных пунктов отмечают, что обслуживание со стороны кондукторов и водителей стало намного культурнее и вежливее", - рассказал Валерий Шоттуев.



Депутат добавил, что задача властей всех уровней и в дальнейшем уделять максимум внимания вопросу транспортного сообщения республики. Это позволит обеспечить жителей всех населенных пунктов Карелии доступным, качественным, надежным и удобным транспортом.

Напомним, государственное предприятие "Карелавтотранс" за последние полгода на 90 процентов обновило парк автобусов, выполняющих междугородние рейсы в республике. Это стало возможным после получения господдержки в конце 2019 года в размере 100 млн рублей из республиканского бюджета. В этом году транспортному предприятию выделено еще 20 млн рублей.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Снизились цены на стандартное жилье на вторичном рынке в Карелии

Стоимость квартир среднего качества, к которым относится большинство стандартного жилья в Карелии, на вторичном рынке снизилась с начала года на 0,5%.

Такие квартиры во втором квартале 2020 года стоили 43878 рублей за квадратный метр.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах цен на рынке жилья. Подешевело и элитное жилье. Его цена во втором квартале составила 67658 рублей, что на 0,3% меньше, чем в конце 2019 года. Вместе с тем, на вторичном рынке подорожали квартиры улучшенного и низкого качества. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

В образовательных учреждениях Карелии на четверть снизился дефицит кадров

Этой устойчивой тенденции способствовала созданная в регионе система обучения и поддержки молодых кадров, а также совершенствование материальной базы образовательных учреждений, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

По словам заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Посадник, в этом году из 183 выпускников педагогических факультетов Петрозаводского государственного университета 67% пошли работать по специальности. 109 выпускников пойдут работать в школы республики. В Педагогическом колледже, где выпускают специалистов-учителей по начальным классам, воспитателей для детских садов, процент трудоустройства еще выше. По официальным данным, 80% выпускников на сегодняшний день трудоустроились в школы и детские сады региона.







"За последние годы кадровая ситуация в системе образования Республики Карелия значительно изменилась в лучшую сторону. Сегодня найти вакансию педагога в Петрозаводске достаточно сложно. Мы можем констатировать факт, что на 25% уменьшилось число вакансий педагогических работников. Условия, которые сегодня создаются в образовательных организациях для выпускников наших вузов и колледжей, становятся все более привлекательными", – подчеркнула заместитель премьер-министра правительства РК.



Лариса Подсадник добавила, что с 1 сентября классные руководители будут получать доплату 5 тысяч рублей ежемесячно.



Большое значение в привлечении кадров, особенно молодых, имеет обновление материально-технической базы образовательных учреждений в рамках национальных проектов, регионального финансирования. Большая роль в этом отведена и перспективе строительства новых образовательных учреждений – сегодня строятся две большие школы в Петрозаводске и Кеми. Будут строиться школы и в других городах и селах, готовится проектно-сметная документация.







Традиционно в Карелии развит институт наставничества. Педагоги с опытом, со стажем готовы передавать эстафету профессионального мастерства молодежи. Базовым учреждением такого направления является Институт развития образования Республики Карелия, где за последние 3 года более 8 тысяч учителей прошли переподготовку.



"Институт занимается повышением квалификации учителей, потому что новые реалии, новые условия требуют профессиональной переподготовки. Учителя со стажем также проходят обучение", – отметила Лариса Подсадник.



В заключение заместитель премьер-министра заверила, что к 1 сентября система образования региона готова – как материально, так и содержательно.

фото: © Столица на Онего

Озера Карелии оказались самыми популярными у российских туристов

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие озера наиболее популярны у туристов в августе.

Осташков на озере Селигер в Тверской области, Петрозаводск, Сортавала и Кондопога на озерах в Карелии, Переславль-Залесский на Плещеевом озере в Ярославской области составили пятерку популярных городов в августе.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых на озерах в августе на период от 3,3 до 6,6 ночи и потратят на проживание от 4,8 до 7,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в августе в Кондопоге, дороже – в Сортавале.

Напомним, Карелия возглавила топ желанных мест для отдыха по кешбеку правительства.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Наличными деньгами в Карелии пользуются реже, чем в любом другом регионе России

Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей.

Это следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории "СберДанные" и оператор фискальных данных "Платформа ОФД".

Доля безналичного торгового оборота в Карелии достигла 63,6% - больше, чем в любом другом регионе России.

В целом по России показатель доли безналичных расчетов составил 53,4%. О причинах популярности банковских карт, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Число заразившихся COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5509 человек

Общее число заболевших коронавирусом в России составило 834 499 человек, сообщили в оперштабе РК.

За время пандемии в России выздоровели 629 655 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 9 322 человека.

Летальных случаев за все время: 13 802, за сутки – 129 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 27,8 млн тестов на коронавирус, за последние сутки – 288 тысяч.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 июля остаются 261 694 человека.

фото: arctic-russia.com

Бизнес из-за пределов Карелии "потянется" в республику ради арктических льгот, считает вице-премьер

Налоговые, таможенные и другие льготы для резидентов Арктической зоны способны пробудить интерес к созданию бизнеса в Карелии у предпринимателей из других регионов.

Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" высказал вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

"В первую очередь, я считаю, что мы здесь поможем нашим предпринимателям карельским, которые сегодня и так ведут деятельность на территории Арктики или собирались реализовывать свои проекты. Но я уверен, что в последствии с теми преференциями, которые будут работать на Севере, я считаю, что на территорию Арктики потянутся предприниматели других районов, где этих льгот нет… Бизнес той же Ленинградской области, Вологодской области, Архангельской области в перспективе, поняв, что Карелия рядом, в ней есть такие преференции, захотят реализовывать свои проекты здесь", - сказал Родионов. Какие возможности дает статус резидента Арктической зоны, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

"В период пандемии работать особенно сложно"

Как сейчас работает Станция скорой помощи в Петрозаводске, рассказала зам главного врача Татьяна Смолинова.

Станция скорой помощи в Петрозаводске отмечает 90-летний юбилей. О том, как работается ее сотрудникам в периодпандемии, рассказала зам главного врача по скорой и неотложной медицинской помощи Татьяна Смолинова.

- Конечно, сейчас, в период пандемии, работать особенно сложно, – говорит Татьяна Смолинова. – С появлением коронавируса количество вызовов значительно выросло – их поступает порядка 350 в сутки, что сопоставимо с зимним периодом, когда растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. До 50-60 вызовов увеличился поток инфекционных больных, а это – перевозка на компьютерную томографию, возможная очередь в инфекционной больнице, что отнимает много времени. Сейчас работают 18-20 бригад, и отмечу, что работают стабильно, хорошо и дружно.



Большинство пациентов относится к новым условиям труда медиков с пониманием и сочувствием, ведь сейчас, в жаркие дни, им приходится работать в полной экипировке: в очках, шапке, маске, прилипающих к рукам перчатках, костюме. Если в начале эпидемии привычки к средствам индивидуальной защиты не было – как у врачей, так и у пациентов, то сейчас это в порядке вещей для каждого вызова. Каждая утренняя пятиминутка начинается с напоминания о необходимости применять средства защиты. Появились внутренние приказы, запрещающие многое из того, что было раньше. Например, в машине "скорой" медики теперь должны соблюдать социальную дистанцию и сидеть не рядом, а на безопасном расстоянии друг от друга. Доктора смеются: теперь, полностью "упаковавшись" в СИЗы, можно не причесываться и обходиться без макияжа, а мужчины могут себе позволить не бриться.

- Проблем со средствами защиты у нас сейчас нет, перед выходом на смену все получают их в достаточном количестве, – рассказывает Татьяна Смолинова. – Раньше пациенты, увидев сотрудников в полной экипировке, реагировали бурно: мол, вы напугали соседей, нам поступают звонки с вопросами… Теперь все воспринимается как должное.

Подробнее читайте в нашем материале, посвященном 90-летию Станции скорой помощи.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

Новые иномарки в Карелии за год подорожали на 120 тыс. рублей

Средняя стоимость легковых автомобилей иностранных марок, продаваемых в Карелии, в конце июля составила 1,1 млн рублей – это почти на 120 тыс. больше, чем год назад.

Такой вывод следует из данных проводимого Карелиястатом еженедельного мониторинга потребительских цен.

Согласно результатам мониторинга, в августе прошлого года цена иномарки составляла в среднем 979874 рубля. Особенно резкий рост цен произошел в 2020 году. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Евгений Епанчинцев

Новый лесной пожар зафиксирован в Карелии (ВИДЕО)

Возгорание произошло в Суоярвском районе на площади 2 га, сообщает ГТРК "Карелия".

Пожар удалось ликвидировать, предварительная причина возгорания – люди нарушили правила поведения в лесу.

С начала сезона в Карелии произошло 132 пожара на площади 511 га. В прошлом году их было 89, но на большей площади – горело 600 га леса.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Цены на бензин в Петрозаводске продолжают расти

Стоимость бензина в Петрозаводске за неделю выросла на 0,1%-0,8% в зависимости от марки топлива.

Это следует из результатов еженедельного мониторинга цен, проводимого Карелиястатом.

Бензин АИ-98 подорожал сразу на 0,8% - литр этой марки топлива теперь стоит, в среднем, в Петрозаводске 53 рубля 33 копейки за литр. Как выросли цены на другие марки бензина, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Минобразования Карелии

В школы Карелии поступает современное оборудование

Нацпроект "Образование" в 2020 году поможет значительно обновить материально-техническую базу школ и сформировать у школьников современные технологические и гуманитарные навыки, сообщили в Минобразования Карелии.

Образовательные центры "Точки роста" появятся в 30 школах республики, расположенных в сельской местности и малых городах. В них будет поставлено учебное оборудование, компьютеры, оборудование для уроков технологии, основ безопасности жизнедеятельности, оказания первой помощи, шахматные зоны, медиазоны, а также комплекты мебели.





В настоящее время в образовательных организациях идут ремонтные работы. К примеру, в Кондопоге "Точки роста" появятся в школах № 3 и № 8. В помещениях, в которых разместят оборудование, идет ремонт, а педагоги, которые будут работать с обновленным инвентарем, уже прошли курсы повышения квалификации. Всего в Карелии обучились более 200 педагогов Центров.







Кроме того в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" в этом году республика приобретет оборудование в 101 образовательную организацию: планируется поставить ноутбуки, МФУ для печати, сканирования и копирования документов, интерактивные комплексы и другое новое, современное цифровое оборудование.







Всего с 2019 по 2021 годы 170 образовательных организаций Республики Карелия обновят материально-техническую базу в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда".

фото: © Администрация Петрозаводска

В ближайшее время в Петрозаводске завершится реставрация Ротонды

На Онежской набережной благоустраиваются более 30 участков, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Завершить обновление Ротонды подрядная организация ООО "ОнегоСтрой" должна уже через две недели, остальные элементы также находятся в работе.

Наиболее сложный участок – площадка в створе проспекта Ленина. Там укладывают плитку, выполненную из натурального камня. Особое внимание уделено водоотведению. Новое покрытие будет не только красивым и современным, но и прочным, что позволит, как и прежде, проводить на этом месте городские массовые мероприятия.





В скверах Ивана Сенькина и Александра Шотмана демонтируют старую брусчатку и ведут разметку новой пешеходной инфраструктуры. После мощения дорожек, приведения в порядок монументов и территории вокруг них, на объекте будет установлено освещение, а также новый игровой городок в современном стиле.

Исполнить контракты все подрядные организации должны в начале осени.

Напомним, реконструкция набережной будет проходить в два этапа. В 2020 году планируется восстановить декоративный участок её верхней части от эспланады до пешеходного тротуара, отремонтировать каменную облицовку Ротонды, заменить покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Частично будут устранены провалы в теле набережной, благоустроены дорожки и подход к галерее современного искусства. На втором этапе, после разработки проектно-сметной документации, стартует капитальный ремонт подпорной стенки набережной.