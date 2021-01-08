Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся

Каникулы для учащихся младших классов школ в Карелии продлены, а остальные школьники и студенты будут учиться в дистанционном формате.

Это следует из нового распоряжения главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Для учеников 1-х, 2-х и 3-х классов каникулы продлены до 18 января. Все остальные школьники приступают к обучению с 11 января в дистанционном формате. Продолжительность дистанционного обучения у классов разная, возвращение к штатному режиму будет поэтапным: с 18 января к обучению в школах приступают ученики с 1 по 4 классы, а также 9-классники и 11-классники, с 1 февраля к привычной форме обучения приступают все остальные: ученики с 5 по 8 классы, а также 10-классники. Студенты техникумов и колледжей продолжат обучение до 31 января также в дистанционном формате. Но мы увеличиваем количество учащихся, которые могут присутствовать на практических занятиях - с 10 до 15 человек", - написал губернатор на своей странице Вконтакте.



Он также отметил, что с родителей дошкольников, посещавших детские сады, по-прежнему не будут взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в дни, когда ребенок не посещает дошкольное учреждение.

"Перед нами стоит сложная задача - не допустить резкого увеличения количества больных и экстремальной нагрузки на стационары сразу после праздников. Мы должны сдерживать распространение коронавируса, чтобы не повторилась ситуация с пиковыми значениями, которые отмечались в Карелии в ноябре. А к ней может привести резкая отмена всех ограничений, действовавших до 1 января и во время новогодних каникул. Поэтому мы приняли решение возвращаться к обычному ритму жизни постепенно", - пояснил Парфенчиков.

По его мнению, после праздников возможен рост заболеваемости коронавирусом.

"Его причины очевидны: многие жители возвращаются в Карелию после поездок за пределы республики, в предновогодние дни и новогодние каникулы выросло и количество межсемейных контактов, да и корпоративные мероприятия нельзя сбрасывать со счетов – не все компании и организации, к сожалению, от них отказались. Как следствие, после достигнутого к концу декабря принятыми мерами снижения заболеваемости (одним из главных объективных критериев является динамика поступления на стационарное лечение тяжёлых больных), в последние дни вновь наметился рост. Собеседование с больными подтверждает, что основные источники передачи инфекции - семейные, дружеские контакты в последнюю неделю декабря и первые дни Нового года. Имеются случаи поступления на госпитализацию целыми семьями", - добавил глава Карелии.



По его словам, власти Карелии рассчитывают, что "удастся вернуться к тенденции снижения заболеваемости конца декабря".





фото: Госкомитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве

Поиски 6-летнего Филиппа Мельника, которые контролирует Следственный комитет России, ведутся с применением самой современной техники и оборудования.

Об этом сообщил Госкомитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Пропавшего ищут в реке Тохмайоки в районе поселка Хелюля Сортавальского района.

В работах на реке используется гидролокатор бокового обзора, водолазный телевизионный комплекс. Спасатели, которые погружаться под воду, одеты в специальные финские водолазные костюмы УРШУИТ, закупленные в 2020 году. Каждый рабочий день водолазами совершается порядка четырёх погружений в реку.

Также дно реки проверяют из лодки с использованием двух камер с инфракрасной подсветкой.

Ведутся поисковые работы и с воздуха. Для этого используется современный квадрокоптер DJI Mavic Pro с тепловизором.

Спасатели обследуют территорию, определённую в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ранее по статье УК РФ "убийство".

По версии следствия, Филипп ушел из дома днем 28 декабря, после чего пропал. Через несколько дней было возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Подсчитан размер прибавки "среднестатистического" пенсионера в Карелии с 1 января

С 1 января 2021 года страховые пенсии проиндексированы на 6,3%: региональное отделение ПФР представило расчеты, какие суммы получат пенсионеры в Карелии.

"У каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера страховой пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации", - пояснили в отделении.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости после индексации составит 6044 рублей 48 копеек в месяц. В 2020 году эта сумма равнялась 5686,25 рубля. В качестве примера ОПФР сделало расчет, какая сумма будет положена "среднестатистическому" пенсионеру в Карелии. О других суммах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Автомобиль после ДТП пробил ограждение и "вылетел" на тротуар в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня утром в Петрозаводске.

Как сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария произошла на Первомайском проспекте в районе пересечения с улицей Мелентьевой. Автомобили двигались по Первомайскому проспекту во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Мелентьевой. Судя по видео, он выехал на запрещающий сигнал светофора из полосы, предназначенной для движения в прямом направлении.

В результате столкновения автомобиль выбросило с проезжей части - он пробил металлическое леерное ограждение, выехал на тротуар и врезался в опору уличного освещения.

В момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходов.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Новые жертвы коронавируса в Карелии: умерли еще 3 пациента

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще три летальных исхода коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией в республике.

"В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1937 года рождения, в Сегежской ЦРБ скончалась жительница поселка Валдай 1960 года рождения, в Беломорской ЦРБ скончался житель станции Сумпосад 1949 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 209 человек. Из них заболели 199 человек: 47 пациентов имеют симптомы средней тяжести, 5 находятся в тяжелом состоянии.







фото: "Сампо.ру".

Водитель снегоуборочной техники спас кроссовер от лобового столкновения (ВИДЕО)

Появились подробности, произошедшего 6 января, ДТП с участием кроссовера и легкового автомобиля в центре Петрозаводска.

Обстоятельства аварии выяснились, благодаря записи с камеры видеонаблюдения.

Кроссовер двигался вниз по проспекту Ленина. Справа с улицы Энгельса выехал легковой автомобиль и протаранил кроссовер.

В результате, первый автомобиль отбросило на встречную полосу движения, по которой в этот момент двигался снегоуборочный грузовик.

Водитель грузовика успел затормозить за несколько мгновений до аварии, и это спасло кроссовер от второго столкновения.

Видеокамера социального проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

фото: ГТРК "Карелия"

МЧС сообщило о крупном пожаре на территории бывшего завода в Петрозаводске

Крупный пожар произошел сегодня в Петрозаводске на территории бывшего Сулажгорского кирпичного завода.

Сообщение о возгорании поступило в 10.29. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 14 человек и 4 единиц техники. Через час пожар был потушен.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС, пожару был присвоен ранг "1 БИС" из-за большой площади, охваченной огнем.

Обстоятельства и размеры ущерба сейчас устанавливаются. Пока известно лишь то, что возгорание произошло в одном из ангаров.

фото: twitter.com

Выросшая в Карелии автогонщица будет выступать за команду Австралии

Начинавшая обучение и спортивную карьеру в Карелии Ирина Сидоркова будет выступать за австралийскую команду в азиатской "Формуле-3".

Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на Спортбокс.Ru.

Сидоркова, которой в прошлом году исполнилось 17 лет, будет выступать за австралийскую команду Evans GP Team Oloi.

Партнерами Сидорковой станут Каспер Стивенсон из Великобритании и француз Исак Хаджар.

"Очень рада, что поеду в азиатской "Формуле-3" за команду Evans GP Team Oloi, – сообщила спортсменка. – До этого мне не доводилось выступать на машине "Формулы-3", для меня это новый и очень непростой вызов. Конечно, поначалу будет непросто, но уверена, что с помощью SMP Racing и Evans GP мне удастся прибавить в скорости".

фото: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

Сколько будет стоить техосмотр автотранспорта в Карелии: объявлены предельные цены

Предельный размер платы за проведение техосмотра транспортных средств в Карелии в 2021 году останется на уровне 2020 года.

Это следует из постановления правительства республики от 25 декабря.

В документе перечислены 12 видов транспортных средств, для которых действуют установленные расценки. Предельная стоимость техосмотра большинства автомобилей с вместимостью не более 8 пассажиров составит, как и в прошлом году, 736 рублей, мотоциклов и других мототранспортных средств – 245 рублей. Сколько будет стоить техосмотр других видов транспорта, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Стало известно, сколько продлятся ограничения на пересечение границы Финляндии с Россией

Правительство Финляндии решило продлить ограничения на въезд в страну со стороны России до 9 февраля из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на странице Консульства Финляндии в Петрозаводске Вконтакте.

"Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства. Правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии. Более подробный перечень других категорий граждан, которым разрешено пересечение финской границы вы можете найти на сайте Пограничной охраны Финляндии", - говорится в сообщении.

фото: © "Столица на Онего

Морозы до минус 27°С ожидаются местами в Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 9 января: снег, гололедица и мороз.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -15, -17°С, днем -14, -16°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

По Карелии также будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -14, -19°С, местами ночью до -27°С, днем -11, -16°С, местами до -23°С.

фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курско

Названы самые высокие зарплаты для тех, кто в Карелии решил сменить работу в январе

Рекрутинговое агентство HeadHunter проанализировало предложения работодателей в Карелии, разместивших объявления о найме сотрудников в период новогодних праздников.

Агентство опубликовало топ-5 вакансий января с самыми высокими зарплатами, размещенным на на сайте hh.ru

Инспектору строительного контроля в производственной компании предлагают зарплату от 96 тыс. рублей до вычета налогов, водителю лесовоза в транспортной компании от 60 тыс. до 150 тыс. рублей на руки.

Изолировщик по теплоизоляции в производственной компании может рассчитывать на зарплату от 90 тыс. рублей на руки, инженер по ремонту и обслуживанию техники KOMATSU в компании официального дистрибьютора - от 90 тыс. рублей на руки.

Замыкает пятерку вакансия руководителя отдела дорожно-строительной техники в компании, работающей в автобизнесе. Ему предлагают зарплату от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

"Наши исследования показывают, что в 2021 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, на производственные и на ИТ-специальности, а также на менеджеров по продажам. Поэтому тем, кто планирует в наступившем году сменить работу, стоит подумать об этих направлениях", - сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запада Мария Бузунова.

фото: Яндекс. Карты

Капремонт дороги от села Деревянное в сторону Вытегры начнется в 2021 году

Управление автодороги "Кола" планирует в 2021 году отремонтировать первые несколько километров участка автодороги на территории Карелии от села Деревянное в сторону Вытегры.

Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Кола".

"Трассу А-215 капитально отремонтируют в ходе семи этапов, работы по двум из них придутся на текущий год – это участки с 100-го по 113-й км и с 113-го по 132-й км", - говорится в сообщении.

Управление обещает, что в результате ремонта будут сглажены радиусы поворотов, подъемы и спуски. Для обеспечения сохранности дорожного полотна полностью восстановят систему водоотвода, а в целях обеспечения экологической безопасности — устроят локальные очистные сооружения.

Дорожное полотно полностью заменят, выполнив при этом усиление конструкции дорожной одежды, сделают современное обустройство автодороги. Тротуары и освещение устроят в населенных пунктах Педасельга и Деревянное. В последнем также капитально отремонтируют мост, находящийся в неудовлетворительном состоянии.

Аналогичные работы выполнят на трассе А-137 (км 0 – км 25) на севере Карелии в сторону Костомукши.

"Несмотря на то, что 121 км этой дороги — до Костомукши — привели в порядок в ходе устройства защитных слоев, этот 25-километровый отрезок остается самым проблемным из-за многочисленных дефектов покрытия. Капремонт обеспечит беспрепятственное движение с максимальной разрешенной скоростью, что позволит практически вдвое сократить время в пути по указанному участку", - пояснили в Управлении.

фото: страница Минспорта РК Вконтакте

Международная ассоциация плавания выдвинула карельскую спортсменку на номинацию "Женщина года"

Международная ассоциация плавания на открытой воде WOWSA выдвинула карельскую спортсменку Елену Савинкову на номинацию "Женщина года - 2020".

Как сообщил "Столице на Онего" тренер спортсменки Игорь Лукин, WOWSA ежегодно проводит несколько номинаций для лучших пловцов мира. Победители определяются путем голосования посетителей сайта ассоциации.

Савинкова стала единственной представительницей России, которая номинирована в этом году.

Савинкова - 22-кратная чемпионка мира по зимнему плаванию, обладательница 6 рекордов мира, многократная рекордсменка России по зимнему плаванию.

На Чемпионате мира 2020 года в Словении она завоевала семь золотых медалей в индивидуальных дисциплинах и одну бронзовую в составе сборной России в эстафете.

Министерство спорта Карелии обратилось к жителям республики с призывом проголосовать за спортсменку на сайте WOWSA.





фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Смертность от коронавируса в Карелии продолжает расти, но меньше, чем по России

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции в Карелии достигла 29,2 на 100 тыс. населения.

Это больше, чем днем ранее, когда аналогичный показатель равнялся 28,7.

Такие данные о ситуации с пандемией опубликованы на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Как сообщалось ранее, за сутки в республике умели 3 пациента с коронавирусом, а всего с начала пандемии – 179 человек.

Вместе с тем, показатель смертности в Карелии значительно ниже, чем, в среднем, по России. В целом по стране он составил 41,2 на 100 тыс. населения и тоже вырос за последние сутки.

Еще больше разница в показателях летальности - сколько умерло больных из общего числа панциентов. В Карелии заболевание закончилось летальным исходом для 0,6% инфицированных, а, в среднем, по России этот показатель составил 1,8% по данным на 8 января.

фото: pixabay

Сколько предприятий в Карелии увеличат штаты и поднимут зарплаты: неожиданные итоги опроса

Служба исследований рекрутингового агентства HeadHunter провела опрос среди компаний в Карелии, чтобы понять, чего они ожидают от 2021 года.

Опрос показал, что 42% компаний в Карелии оценивают свои перспективы на рынке как позитивные. Причем, больше всего "оптимистов" среди небольших и средних компаний (44% и 41% соответственно). И только 36% крупных компаний из Карелии оценивают свое положение в 2021 году как стабильное. Негативный для себя сценарий развития событий в 2021 году видят 11% крупных компаний, 15% средних и 17% малых.

Из общего числа опрошенных 32% заявили, что численность их компании в новом году будут набирать персонал. Кроме того, каждая третья организация готова к тому, чтобы сохранить или даже увеличить оклады своим сотрудникам. Еще в 40% компаний оклады никак не изменятся, уменьшение окладной части возможно у 8% компаний.

По оценке аналитиков HeadHunter, в связи с оттоком трудовых мигрантов ряд отраслей столкнулись с острым дефицитом персонала – в их числе ритейл, строительство, производство, ЖКХ. Это повлечёт за собой рост зарплат, конкуренцию между компаниями, рост затрат на найм.

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Пожар на территории бывшего завода в Петрозаводске уничтожил 3 автомобиля

Крупный пожар, произошедший сегодня на территории бывшего Сулажгорского кирпичного завода в Петрозаводске, полностью уничтожил ангар с автотранспортом.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии.

В результата пожара сгорел ангар, полощадью более 300 кв. метров. В нем находились 2 легковых автомобиля и 1 грузовик. Они полностью уничтожены огнем, сообщили в МЧС.

Сумма ущерба и причины проишествия будут установлены в ходе проверки.

Как сообщалось ранее, сигнал о пожаре поступил в 10.29. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 14 человек и 4 единиц техники. Им потребовалось более часа, чтобы справиться с огнем.

фото: страница Михаила Охлопкова Вконтакте

Скончался петрозаводский доктор, которого называли "эпохой в мировом здравоохранении"

В Карелии ушел из жизни известный детский хирург, доктор медицинских наук, профессор Игорь Григович.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Игорь Николаевич – заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Республики Карелия, народный врач Республики Карелия, почетный гражданин Республики Карелия, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, автор более 180 научных работ в области детской хирургии. При этом он скромно работал, не заявляя громко о себе, и отдал медицине Карелии более 50 лет. Только такие люди и прославляют Карелию на все времена", - написал министр.

По его словам, Игорь Григович, это "целая эпоха в мировом здравоохранении и здравоохранении России".

"Несколько поколений детских хирургов знают о Карелии, потому что здесь жил и работал этот врач, ученый, блестящий преподаватель. Я и все мои сокурсники по детской хирургии во время института, ординатуры и аспирантуры зачитывались с упоением его трудами, учась в другом крае нашей необъятной родины. Это говорит о многом...Его работа "Редкие хирургические заболевания пищеварительного тракта у детей", написанная в 80-е годы, до сих пор является нетленным шедевром по детской хирургии. олько благодаря изучению этой книги я и, уверен, многие детские хирурги спасли сотни жизней", - добавил министр.









фото: pixabay

Примитивная мошенническая уловка для пенсионеров оставила без денег молодого жителя Петрозаводска

Жертвой самой распространенной схемы телефонных мошенников, о которой неоднократно предупреждала полиция, стал молодой житель Петрозаводска - его обманули на 660 тыс. рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

В Отдел полиции № 2 по Петрозаводску обратился 23-летний местный житель. Он рассказал, что в преддверии Нового года ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что неизвестные якобы пытаются изменить номер телефона, прикреплённый к его банковской карте, и оформить на него кредит в размере 660 тыс. рублей.

Мошенник предложил жертве "предотвратить противоправные действия". Для этого нужно было сделать следующее: взять на себя долговые обязательства, затем обналичить полученные деньги и перевести их на несколько "безопасных" счетов. Таким образом, по словам злоумышленника, можно "аннулировать заём". Кроме того, звонивший пообещал, что за предоставленные неудобства ему выплатят компенсацию.

Молодой человек сделал всё, что ему сказали. Когда деньги были переведены, он позвонил на горячую линию банка, чей "сотрудник" ему якобы звонил. Он хотел узнать, погашена ли задолженность, и когда получит обещаную компенсацию. В банке ему объяснили, что он попался на уловку мошенников.

фото: © Илья Тимин

Число заболевших коронавирусом в Карелии снизилось, количество коек выросло

Количество свободных коек для больных коронавирусом в Карелии выросло одновременно с сокращением числа выявленных случаев заболевания.

Это следует из данных о ситуации с пандемией, опубликованных на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За минувшие сутки в республике выявлено 209 инфицированных коронавирусом. Днем ранее их было более 220. Число тяжелых больных снизилось с 10 до 5 человек.

Доля свободный коек выросла за сутки с 20,3% до 20,7%.

Ранее Охлопков говорил, что этот показатель не должен опускаться ниже 20%, чтобы не допустить критической ситуации при росте количества больных, которым необходима госпитализация.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 8 января



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -10 ° 2 м/с В 753 мм.рт.ст. 89% день Небольшой снег, -11 ° …-10 ° 2 м/с В 753 мм.рт.ст. 89% вечер Небольшой снег, -12 ° …-11 ° 2 м/с СВ 753 мм.рт.ст. 89% ночь Небольшой снег, -14 ° …-13 ° 1 м/с СВ 753 мм.рт.ст. 88%

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Люди умирают, и коронавирус не сдается: пандемия в России не стихает

Количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 3 355 794 и за сутки выросло на 0,7%.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России выявлено 23 652 случая COVID-19 в 84 регионах. Из них 11,4% - у активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



Число выписанных пациентов выросло до 2 731 129.

За все время пандемии зарегистрировано 60 911 летальных исходов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 08 января остаются 639 015 человек.

фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска провели "антивирусные" проверки в крупнейших торговых центрах (ФОТО)

Сотрудники администрации Петрозаводска провели проверки соблюдения требований профилактики коронавируса в торговых центрах "Макси" и "Лотос Центр".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, проверялись соблюдение масочного режима и социальной дистанции, наличие защитных экранов и санитайзеров.

Такая же проверка прошла на территории Рождественской ярмарки на площади Кирова.

О результатах администрация города не сообщила.







Сход снега и падение сосулек с крыш угрожает безопасности жителей Петрозаводска (ФОТО)

Многочисленные снежные наросты и сосульки появились на крышах домов в Петрозаводске, и бездействие коммунальщиков может привести к трагедии.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в группе "Подслушано в ПТЗ" Вконтакте.

"Реальная угроза схода снега и падения льда с конструктивных элементов многоквартирных домов № 4 и № 6 по ул. Пограничной в г. Петрозаводске сохраняется. Никаких работ управляющая этими домами организация ООО " Гарантия- Плюс" по-прежнему не проводит. Люди в любой момент могут получить серьёзную травму", - говорится в комментарии к фотографиям.

Автор обратил внимание, что контролировать соблюдение требований безопасности должны не только коммунальщики, но и надзорные органы.



"В г. Петрозаводске и Республике Карелия вообще существуют надзорные органы, способные оперативно принять меры и обязать ответственную организацию эту ситуацию исправить, привлечь её за нарушения к предусмотренной законом ответственности??? Опять ждём, "пока гром не грянет"?!", - написал автор фото.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Сократилось число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии

За минувшие сутки в Карелии госпитализирован с внебольничной пневмонией 31 человек.

Это меньше, чем днем ранее, когда было зарегистрировано 38 количество таких пациентов.

Статистику приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в республике.

"За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано", - говорится в сообщении.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3904 пациента, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



"Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19", - в очередной раз напомнили в оперативном штабе.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Прокурорские проверки малого бизнеса отменены до конца года

Генеральная прокуратура России не будет проводить плановые проверки малого бизнеса в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Telegram.

"На прокуроров... возложена обязанность исключить из проекта ежегодного Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий", — говорится в сообщении. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Александр Кряжев / РИА Новости

МВД аннулирует карты не прошедших техосмотр автомобилей

С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле машины его не проходили.

Как сообщает РИА Новости, это следует из новой редакции Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При аннулировании карты отметка об этом будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторам, выдавшим карту без реального техосмотра, грозит ответственность по статье КоАП "Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств" — штраф от ста до трехсот тысяч рублей.

Закон предусматривает и другие изменения в процедуре техосмотра. Так, с 1 марта весь процесс будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в ЕАИС ТО. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.

Диагностическую карту будут выдавать в электронном виде, при желании автомобилисты смогут получить бумажный аналог.

фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Изменились правила приема детей в первые классы школ

В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по новым правилам: например, заявления теперь нельзя подавать раньше 1 апреля.

Они установлены приказом Минпросвещения N458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

Разъяснения к документу опубликовала "Российская газета".

Если раньше много лет подряд подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля (а в некоторых регионах могла открыться и раньше), то теперь прием заявлений будет стартовать только 1 апреля. Причем и для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс - дата старта будет одна - 1 апреля. А завершаться прием заявлений от родителей из этих категорий будет 30 июня.

Если раньше школа должна была зачислить малыша в течение 7 дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после завершения приема всех этих заявлений - то есть после 30 июня. Это касается только тех семей, которые живут на "участке" школы и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении. Например, в приказе прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. Сначала до 30 июня собираются все заявления, а потом издаются приказы.

если ребенок живет не на закрепленном за школой "участке", то подавать заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Если места остались - то в школу ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

В приказе Минпросвещения прописаны варианты, как можно будет подавать заявления: лично в школу, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме через электронную почту школы или ее сайт, с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных услуг.