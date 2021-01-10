Главные новости сегодняшнего дня

фото: источник: паблик "Подслушано в Сортавала"/https://vk.com/podslushanovsortavala?w=wall-61287293_597298

Двое маленьких детей госпитализированы в Карелии после катания на "ватрушке"

В Сортавале двое детей - 4 и 6 лет – получили тяжелые травмы во время катания на "ватрушках", сообщили в Минздраве Карелии.

В паблике "Подслушано в Сортавала" появилась информация о том, что 6 и 7 января в парке Ваккосалми на горке рядом с трамплином три человека получили травмы - 2 ребенка и 1 взрослый.

"Дети получили серьёзные травмы, - сообщается в паблике. - Причина: "встреча" с бетонным столбом при катании на "ватрушке".

В пресс-службе Минздрава Карелии подтвердили информацию о госпитализации двоих детей, сообщив, что возраст пострадавших 4 и 6 лет.

"В четверг, 7 января, было 7 обращений "ватрушечников" за медицинской помощью в Сортавальскую ЦРБ, в том числе по поводу травм у пяти детей. Госпитализировано двое детей с ушибами и переломами. Их состояние стабильное, без ухудшения. В субботу, 9 января, амбулаторно обратились еще двое "ватрушечников". Помощь оказана", - рассказали в Минздраве республики.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Крещенские морозы идут в Карелию

Морозы усилятся в Карелии, предупреждают синоптики.

В паблике "Погода Петрозаводска и Карелии" сообщается, что в столице Карелии 12 и 13 января в связи с близостью циклона в городе усилится юго-восточный ветер до 3-8 м/с с порывами до 13-15 м/с.

"И всё бы ничего, но при таком ветре температура приземного воздуха ожидается в пределах -20 градусов. Это значит, что ощущаемая температура воздуха приблизится к отметкам -33...-35 градусов", - отмечается в паблике.

фото: Водолазная группа "Добротворецъ" / https://vk.com/divers.dobrotvorec

Водолазы из Москвы выехали на поиски пропавшего 6-летнего ребенка в Карелии

Уже больше двух недель пропавшего мальчика ищут в реке Тохмайоки в районе поселка Хелюля Сортавальского района.

Как сообщается в паблике "Поиск Филиппа Мельника", группа для работы под водой выехала из Москвы, следом присоединится группа из Санкт-Петербурга, а также готовится к выезду водолаз из Петрозаводска.

Поиски Филиппа с помощью водолазов и дайверов в реке Тохмайоки назначены на 10-11 января.

"Есть ещё один день до начала погружений, если у вас есть знакомые дайверы с сертификатом ICE или водолазы, пожалуйста, сообщите контакты в личном сообщении группы", - написали организаторы.

По версии следствия, 6-летний Филипп ушел из дома днем 28 декабря, после чего пропал. Через несколько дней было возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

К поискам мальчика подключился поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Водолазная группа "ДобротворецЪ".

Водитель внедорожника чуть не сбил пешеходов в центре Петрозаводска - "ему это с рук не сойдет" (ВИДЕО)

Пешеходы, которых чуть не сбил внедорожник в центре Петрозаводска, пообещали наказать водителя.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось сообщение, что 9 января в 19.41 на перекрёстке улиц Куйбышева-Титова две женщины чуть не угодили под колеса автомобиля, когда переходили дорогу по пешеходному переходу.

"Водитель автомобиля чуть не сбил меня и мою подругу на перекрёстке Куйбышева-Титова. Водитель не затормозил и не остановился. Так просто оставлять это не собираемся. Вам это с рук не сойдёт", - предупредили авторы сообщения.

Нарушение попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии

Число жертв коронавируса в Карелии на 10 января составило 183 человека, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска 78 лет и 56-летний житель поселка Матросы. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на сегодняшний день составляет 183 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 230 человек. Из этого числа заболевших – 221 человек, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего коронавирусом в Карелии заразились 30703 человека.

Выздоровели за время пандемии 24676 пациентов, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 295 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4916,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2303,1 случая, по Северо-Западу – 3845,8.

фото: © REUTERS/ТАСС

В Карелии врачи борются за жизнь девяти крайне тяжелых пациентов с коронавирусом

К аппаратам ИВЛ в ковид-центрах республики подключены 9 пациентов, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 10 января, в стационарах находятся 660 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 515 – в состоянии средней тяжести, 136 тяжелобольных и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии увеличилось до 21,9%. Сутками ранее этот показатель составлял 21,0%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 230 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 30703 человека. Выздоровели – 24676. Умерли 183 пациента.

фото: источник: "Доброспас"/https://vk.com/dobrospas

Мужчина со сломанной ногой пропал в Петрозаводске

В Петрозаводске ищут 65-летнего мужчину, который вышел из дома 7 января и пропал. У него серьезные проблемы со здоровьем.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивают Геннадия П. 1955 года рождения, который 7 января в 14.00 покинул дом на ул.Советской до настоящего момента не вернулся.

"Имеет проблемы со здоровьем - хромает на правую ногу (гипс), не слышит на левое ухо, страдает приступами эпилепсии (после приступа может быть дезориентирован)", - сообщается в паблике "Доброспас".

Был одет: куртка зеленая с серыми рукавами, штаны синие, обувь чёрная, шапка чёрная.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого или видел его после 7 января, полиция просит незамедлительно сообщать по телефонам: +7- 911-415-25-87, +7-911-402-49-26, (814-2) 739-154.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

МЧС предупреждает: в Карелии похолодает до -32

В ближайшие дни в Карелии похолодает до минус 32 градусов, сообщили в МЧС республики.

По данным карельского Гидрометцентра, 10-13 января местами по Карелии ожидается понижение температуры воздуха до -32С.

В МЧС просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Карелию идут крещенские морозы.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Опубликованы расчеты, сколько будет стоить строительство жилья в сельской местности в Карелии

Министерство сельского хозяйства Карелии установило стоимость квадратного метра жилой площади для выплат сельским жителям на строительство или приобретение жилья.

Расчеты приведены в приказе главы Минсельхоза Владимира Лабинова.

В 2020 году сельские жители получали социальные выплаты на строительство или приобретение жилья исходя из стоимости 32992 рубля за квадратный метр. С 1 января эта сумма составляет 34312 рублей. От чего зависят эти расчеты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: читатель Столицы на Онего

Губа Онежского озера затянулась льдом (ФОТО)

Синоптики зафиксировали ледостав на Онежском озере.

Как сообщается в паблике "Погода Петрозаводска и Карелии", еще пара-тройка дней морозов и Онежское озеро полностью замерзнет.

"На Ладоге о толковом ледовом покрове и речи идти не может, озеро слишком теплое", - сообщается в паблике.

Петрозаводчане прислали в редакцию "Столицы на Онего" фото, на которых запечатлели, как Губа Онежского озера покрылась льдом.

"Небо и озеро слились в одно целое. Не видно, где кончается небо", - написал автор фото.

фото: © shutterstock.com/Krieng Meemano

Еще 8 детей заразились коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 9 января по статистике в Карелии было 30473 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2949 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 10 января, – уже 30703 ковидных больных, из них 2957 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 8 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли два человека и 230 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 30703 человека. Выздоровели – 24676. Умерли 183 пациента.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Дружбе конец: снесен памятный знак городам-побратимам в Петрозаводске - ФОТО-2020

Смотрите лучшие фото 2020 года по версии "Столицы на Онего": люди, факты, события, настроения.

Мы собрали лучшие кадры, рассказывающие о важных событиях 2020 года. В них – факты, люди, тренды и просто настроения. Что-то мы снимали сами – журналисты и фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов всегда были там, где интересно. Что-то подсмотрели на страницах героев фото в соцсетях.

Олечка на дежурстве: слава героям-медикам





© Александр Гнетнев / Столица на Онего

Грибное лето в Карелии: столько мы еще не видели

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фото: администрация Петрозаводска

В центре Петрозаводска из фанеры и металла молодежь соорудила скаутский городок (ФОТО)

Детско-юношеский центр Петрозаводска обустраивает скаутский городок на проспекте Александра Невского, сообщили в администрации города.

На территории Детско-юношеского центра продолжается обустройство скаутского городка. Над главным элементом площадки - скалодромом-тренажёром - смонтировали крышу. Работы в период новогодних каникул провели участники молодёжного проекта "Программа поддержки активной деятельности на природе "Первопроходец".

Строительство городка стало возможным благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов. Региональная детская общественная организация "Скауты Карелии" получила на реализацию идеи 2,86 миллиона рублей.

Помимо уличного скалодрома, оснащённого системами нижней страховки и защиты от несанкционированного использования, площадка будет включать в себя всё необходимое для организации деятельности школьников на природе - крытое костровое место (бивуак) и отдельные элементы для игровых станций.

Напомним, "бутафорский" концлагерь тоже был потсавлен на деньги, полученные в качестве президентского гранта.

фото: © REUTERS/Vasily Fedosenko

Запрет на въезд в Финляндию продлили до февраля

Правительство Финляндии продлевает пограничный контроль внутри ЕС и ограничения на въезд в страну до 9 февраля

Согласно THL, появление новых штаммов коронавируса и ситуация в соседних с Финляндией странах показывают важность мер по предотвращению распространения вируса из-за границы, пишет Служба новостей Yle.

Правительство решило продлить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны и ограничения на въезд в страну до 9 февраля.

Стремительный рост заражаемости коронавирусом в Финляндии приостановился, заявляют ведомство здравоохранения и социального развития THL и министерство соцздрава.

Ситуация по-прежнему сильно различается в зависимости от региона. Также сейчас беспокойство вызывает уровень заболеваемости среди людей старше 70 лет и жильцов домов престарелых. Также растёт количество смертельных случаев.

По словам главного врача THL Танели Пуумалайнена, появление новых штаммов коронавируса и эпидемиологическая ситуация в соседних с Финляндией странах показывают важность мер по предотвращению распространения вируса из-за границы.

фото: социальный центр "Попечение"

Бездомным Петрозаводска на Новый год подарили теплые вещи и сладости (ФОТО)

Благодаря добрым людям волонтеры смогли подарить надежду тем, кто её совсем потерял.

Социальный центр "Попечение" сообщил, что благодаря тем, кто нашёл время на каникулах принять участие в акции "Мандариновое настроение", сегодня, во время традиционного кормления бездомных, их угощали сладостями, фруктами и вручали подарки - тёплые рукавицы, носки, шапки.

Напомним, перед Новым годом в Петрозаводске стартовала акция "Мандариновое настроение", в ходе которой каждый желающий мог принести для бездомных теплые вещи и угощение на праздники.

фото: источник - паблик "Подслушано в Кеми"

На стадионе в Кеми спилили баскетбольную стойку – "и так для детей ничего нет"

В Кеми местные жители интересуются, почему демонтировали баскетбольную стойку на стадионе "Юность".

В паблике "Подслушано в Кеми" сообщается, что 7 января рабочие спилили баскетбольную стойку на стадионе "Юность".

"Там надо было повесить только кольцо, а они все убрали. Для детей и так почти ничего нет", - возмущены местные жители.

фото: Столица на Онего

Громкие дела, аресты и приговоры-2020: 13 лет Дмитриеву и Боднарчук за решеткой

Уходящий 2020 год оказался богат на громкие уголовные дела, задержания и аресты.

В феврале вступил в законную силу пожизненный приговор в отношении "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, убившего двух девушек в Петрозаводске. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в целом без изменений приговор Верховного суда республики. Ипатов останется в тюрьме до конца жизни.

Арестовали по обвинению в коррупции бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова. Алексей Кайдалов и также бывший заместитель генерального директора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек обвиняются в получении взятки в сумме не менее 800 тысяч рублей от руководителя питерской компании, с которой аэропорт заключил 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия. Кроме этого, следствие предъявило Кайдалову и Волчеку обвинение в получении еще одной взятки в миллион рублей. Эти деньги Волчеку в конце 2019 года дал один из питерских подрядчиков, участвовавших в реконструкции аэропорта. Расследование двух уголовных дел завершено.

В марте арестовали зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева, которого обвинили в получении взятки от руководителей двух компаний за содействие в строительстве жилья. В обвинительном заключении фигурирует сумма взятки в размере 4 млн рублей. Матвеев заключил со следствием досудебное соглашение с признанием вины, в результате в декабре суд в Петрозаводске приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей.



фото: Николай Смирнов

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу – 17 июля был арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере – деньги в сумме 1,5 млн рублей Боднарчуку, по данным следствия, передал Матвеев. Арест Боднарчуку продлен до середины января 2021 года.

В связи с уголовным преследованием председателя Петросовета Геннадия Боднарчука проблемы возникли у известного карельского бизнесмена Леонида Белуги. Правоохранительные органы задержали его на 48 часов по подозрению в даче взятки Боднарчуку квартирой в ЖК "Свой берег", однако обвинение не предъявили и с ходатайством об аресте в суд обращаться не стали. Леонид Белуга остался на свободе.

В конце сентября Верховный суд Карелии приговорил поисковика Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Судья Верховного суда Алла Раць также отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело исследователя сталинских репрессий на новое рассмотрение. Дело Дмитриева передали в Санкт-Петербург.

На какой стадии находится рассмотрения дела о гибели детей на Сямозере и как наказали гонщика Сортланда, совершившего смертельное ДТП в Петрозаводске, читайте здесь.

фото: паблик газеты "Новости Костомукши"

На пожаре в гараже на севере Карелии пострадал человек (ФОТО)

В Костомукше произошел пожар в частном гараже, медицинская помощь потребовалась одному человеку.

Как сообщается в паблике газеты "Новости Костомукши", 8 января в 14.41 пожарные Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона привлекались для ликвидации огня в частном гараже. В тушении пожара принимали участие 9 человек.

В результате пожара строение получило повреждения. Медики оказали помощь одному человеку.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Число инфицированных коронавирусом в России приближается к 3,5 млн человек

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштрабе РФ.

За последние сутки в России выявлен 22 851 случай COVID-19 в 83 регионах.

Общее число заболевших коронавирусом в России на 10 января составило 3 401 954 человека.

Выздоровели за время пандемии 2 778 889 пациентов, за минувшее сутки выписаны по выздоровлению 24 080 человек.

Произошло 61 837 летальных случаев за все время, за последние 24 часа подтверждено 456 смертей больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 93,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 342 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 янвваря остаются 627 989 человек.

фото: Столица на Онего

Более трех десятков человек с пневмонией госпитализированы в Карелии за сутки

За минувшие сутки в Карелии госпитализированы 32 больных пневмонией, сообщили в оперштабе республики.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3957 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Погода в Петрозаводске сегодня, 10 января



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -19 ° …-18 ° 1 м/с СВ 753 мм.рт.ст. 83% день Небольшой снег, -18 ° …-17 ° 2 м/с В 753 мм.рт.ст. 83% вечер Небольшой снег, -19 ° 2 м/с В 754 мм.рт.ст. 82% ночь Небольшой снег, -20 ° …-19 ° 1 м/с В 755 мм.рт.ст. 82%

фото: ГИБДД Карелии

ГИБДД Карелии предупредила о морозах и порекомендовала водителям иметь запас топлива в дороге

На улице морозно, на севере республики температура опустилась ниже минус 20 градусов, сообщили в ГИБДД Карелии.

Госавтоинспекция Карелии рекомендует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать требования дорожных знаков, держать дистанцию, не выполнять рискованных маневров и резкого торможения и помнить, что при любой непредвиденной ситуации на дороге человек в мороз уязвим.

"Собираясь в дальнюю дорогу на автомобиле, возьмите запасную канистру с топливом, жидкость в омыватель для низких температур, щетку-скребок, лопату, а также теплую одежду, термос с горячим напитком. Проследите, чтобы телефон был заряжен. В случае отсутствия связи в экстренной ситуации всегда доступен телефон – 112", - сообщается в паблике Госавтоинспеции.

Также водителей просят не оставаться равнодушными к чужой беде и оказывать помощь нуждающимся.

фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Объявлены планы создания новых промышленных предприятий в Карелии

Инвесторы планируют в 2021-2023 годах провести модернизацию и создание ряда крупных производственных мощностей в Карелии.

Они перечислены в "Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подготовленных министерством экономического развития.

В числе таких проектов реконструкция Сегежского ЦБК с общим объемом инвестиций 55 млрд. рублей, строительство комплекса по производству щебня в Медвежьегорском районе на месторождении "Братское" на сумму 14 млрд рублей, строительство завода по производству экстрактов и соков из дикорастущих ягод в Кондопожском районе на сумму 140 млн рублей. Какие еще проекты запланированы на ближайшие годы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Пожарные с добровольцами час тушили баню в Кондопожском районе Карелии

Пожар в бане вспыхнул поздно вечером в деревне Тивдия, сообщили в МЧС Карелии.

В субботу, 9 января, в 22.19 в деревне Тивдия Кондопожского района загорелась частная баня на улице Восточной, у дома №12-а.

Для ликвидации огня привлекались шестеро пожарных и две единицы техники, а также добровольцы.

Пожар удалось потушить через час, к 23.13.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин

Спасая свои сбережения от мошенников, пенсионер в Петрозаводске потерял более полумиллиона рублей

Петрозаводчанин также собирался взять еще и кредит, чтобы окончательно защитить свои деньги, но получил в банке отказ и совет обратиться в полицию, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции в Петрозаводске обратился 68-летний горожанин и сообщил, что его обманули по телефону. С ним, клиентом банка, вышел на связь некий гражданин, который представился работником службы безопасности банка. Тот встревожил пенсионера - неизвестные пытаются завладеть денежными средствами, которые петрозаводчанин хранил на вкладе. В целях предотвращения противоправных действий "специалист" порекомендовал как можно быстрее обналичить сумму в размере 490 тысяч рублей и перевести её на другой, "защищённый", счёт. Испугавшись за сбережения, петрозаводчанин выполнил все продиктованные ему по телефону инструкции.

Однако на следующий день горожанину вновь позвонили якобы из финансового учреждения и убедили проделать то же самое с оставшимися на счете деньгами. Не заподозрив неладное, житель карельской столицы перевел 285 тысяч рублей на "безопасный", по словам звонившего, счёт.

Не прошло и суток, как петрозаводчанину снова поступил звонок от лже-банкира с требованием перевода. Мужчина пояснил, что у него ничего не осталось. Тогда лже-сотрудник убедил заявителя взять на себя долговые обязательства. Пенсионер предпринял попытку сделать это, но кредит ему не одобрили. Когда уже настоящие работники финансового учреждения узнали историю жителя Петрозаводска, то предположили, что мужчина попался на уловку мошенников. Они реокомендовали жителю карельской столицы написать заявление в полицию.

В настоящий момент стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии напоминает жителям региона: сотрудники службы безопасности финансовых учреждений не звонят своим клиентам под предлогом оформления и перевода кредитных средств на "безопасные" счета. Никогда не сообщайте по телефону данные банковских карт. У настоящих менеджеров эта информация есть.

фото: Столица на Онего

Морозная погода сохранится в Карелии 11 января

О погоде в понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 января будет облачно с прояснениями. Днем пройдет слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, утром и днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит -22, -24°С, днем -13, -15°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный.

Ночью похолодает до -21, -26°С, местами по центральным и восточным районам температура опустится до -32°С, на юго-западе местами -13, -18°С, днем ожидается -13, -18°С, местами до -24°С.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Операции с наличными в России взяли под жесткий контроль

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными.

Поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными, с 10 января вступили в силу, сообщает ТАСС.

Как отметил старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, эксперт Moscow Digital School Дмитрий Кириллов, с 10 января ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, показывают повышенное внимание государства к ним.

"Введены два новых ограничения в потребительской сфере - будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса", - сообщил ТАСС Кириллов.

Также усиливается контроль за оборотом наличных, а именно информация об операциях свыше 600 тыс. рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. "Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции", - добавил юрист.

Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, операции наличными свыше 600 тыс. рублей не будут блокироваться, однако информация о них будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа.

Вместе с рядом ограничений россиян ждут также некоторые регуляторные послабления. В частности, отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада, что, по мнению Кириллова, открывает возможность для различного рода злоупотреблений. Также исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тыс. рублей.

фото: pixabay

Руководители многих предприятий Карелии ожидают роста производства в 2021 году

Более половины предприятий Карелии в обрабатывающих видах деятельности ожидают увеличения производства в начале 2021 года.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом в ноябре опроса руководителей компаний.

Рост выпуска продукции в натуральном выражении январе-феврале 2021 года прогнозируют 57% опрошенных, еще 43% считают, то производственные показатели останутся на уровне октября 2020 года. Ни один из респондентов не опасается сокращения производства. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

С сегодняшнего дня водителей, не оплативших проезд по платной дороге, ждет штраф

Вступил в силу закон о штрафах за проезд по платным дорогам без оплаты.

Если неоплаченный проезд был зафиксирован камерами более одного раза в течение суток, то водителя могут оштрафовать лишь единожды, уточнил ТАСС.

Закон о введении штрафов до 5 тыс. рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам вступает в силу в воскресенье, 10 января. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря 2020 года.

Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Неисполнение обязанности по оплате проезда по платным автодорогам или участкам дорог повлечет штраф для владельца транспортного средства или водителя машины иностранного перевозчика в размере 1,5 тыс. рублей, для водителей грузовиков и автобусов - 5 тыс. рублей.

Если владелец транспортного средства оплатил проезд не позднее 20 дней после вынесения постановления о правонарушении, то он освобождается от ответственности, а если постановление о штрафе было доставлено заказным письмом после 20 дней с момента вынесения, то данный срок подлежит восстановлению. При этом если неоплаченный проезд был зафиксирован камерами более одного раза в течение суток, то водителя могут оштрафовать лишь единожды.

Принятый закон направлен на внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow). Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы, отмечалось в пояснительной записке к документу. Введение системы free-flow исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах не будет шлагбаумов. По сути, оплата проходит после проезда, в связи с чем необходимы законодательные меры по пресечению бесплатного пользования такими трассами.

фото: Валерий Левитин / РИА Новости

"Мама тяжело болеет": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья актрисы

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о здоровье актрисы в сториз своего Instagram.

Как пишет "Лента.ру", подписчица поинтересовалась у девушки состоянием ее матери. "Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — ответила Анна.

У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Данную информацию впервые подтвердили в октябре 2019 года. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.

11 ноября стало известно, что актриса почувствовала себя лучше и начала выходить на улицу. В настоящее время она живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Сообщалось также об изменениях в ее внешности.