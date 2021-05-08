Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Жителям Карелии старше 65 лет разрешили ходить по магазинам в любое время, отменены и другие ограничения

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и достаточными запасами вакцины от коронавируса в республике отменены ограничения по посещению магазинов и торговых центров.

Как сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом, в Карелии отменены ограничительные меры по обслуживанию в торговых организациях лиц старше 65 лет – в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и достаточными запасами вакцины от коронавируса в республике пожилые люди смогут посещать магазины в любое время.



Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы Карелии 127-р. Напомним, ранее люди старше 65 лет могли посещать продовольственные магазины и торговые точки, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00. Это касалось городов и районных центров республики. Теперь это ограничение отменено, представители старшего поколения могут посещать магазины в любое время.



Также отменено требование для организаций и предпринимателей, согласно которому в магазине площадью менее 200 кв.м. должно находиться не более одного посетителя на 10 кв.м.



Кроме того, отменены ограничения по наполняемости фудкортов торговых центров, единовременному количеству посетителей в фитнес-центрах, детских игровых и батутных центрах (ранее на каждого посетителя должно было приходиться не менее 4 кв. метров площади помещения).



При этом обязательным остается соблюдение масочного режима и иных мер санитарно-эпидемиологической безопасности в общественных местах, включая сферу торговли и услуг, общественный транспорт.

фото: © Минприроды Карелии

Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин предстал перед судом Улан-Удэ по делу 10-летней давности в Бурятии

В суде, как и во время следствия, заместитель премьер-министра правительства Карелии, глава Минприроды республики Алексей Щепин не признал свою вину.

С 13 апреля Октябрьский районный суд столицы Республики Бурятия — Улан-Удэ рассматривает уголовное дело главы Минприроды Карелии и бывшего руководителя Агентства лесного хозяйства Бурятии Алексея Щепина, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Напомним, по данным следствия, «24 марта 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной коммерческой организации лесной участок площадью 20 га, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал. Между тем, здесь запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме. Как считает следствие, Щепин, «зная о запрете, но действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка».

Сам Алексей Щепин в интервью «Столице на Онего» сообщил, что во время предоставления названного участка в аренду водоохранная зона Байкала не была установлена и законодательная база по недропользованию в этом районе не была урегулирована.

В минувший четверг, 6 мая, журналист «Столицы на Онего» позвонила Алексею Щепину и узнала, что он вышел в отпуск до конца мая и сейчас находится в Улан-Удэ, где вместе со своим адвокатом из Москвы участвует в судебных заседаниях, которые проходят каждую неделю.

Как рассказал Алексей Щепин, в суде, как и во время предварительного следствия, он не признал свою вину. Отметим, что Щепин не стал отвечать на наш вопрос: кому и с какой целью потребовалось поднять эту лесную историю почти 11-летней давности и передать уголовное дело в суд.

Наши источники в лесных кругах Карелии предполагают, что это могло потребоваться желающим занять должность Алексея Щепина в Карелии.

фото: кадр с видео / ДТП Петрозаводска и Карелии / компьютерная сеть Сампо.ру

Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло накануне вечером на перекрестке улиц Гоголя и Герцена.

ДТП с участием легковых автомобилей Chevrolet Lanos и Subaru произошло накануне в 19.30 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Герцена, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

Авария произошла на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Chevrolet Lanos выезжал на перекрёсток со стороны стадиона «Спартак», двигаясь по улице Герцена в прямом направлении (второстепенная дорога). В это же время Subaru двигался по улице Гоголя (главная дорога) вниз.

От столкновения Subaru развернуло на 180 градусов. Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы

На День Победы жителей и гостей столицы Карелии ждут концерты, парад и салют - смотрим полную программу празднования.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Городской дом культуры готовит большую праздничную программу.



Торжественные мероприятия 9 мая начнутся в 9.00 с церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню и продолжатся в 10.15 у стелы «Город воинской славы».



В 11.00 по площади Кирова торжественным маршем пройдут военнослужащие Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты Пограничного управления, МВД, МЧС, ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы. После марша в 11.30 состоятся показательные выступления воспитанников спортивных школ города.



В 11.45 на площади Кирова начнется концертная программа «Песни, что вернулись к нам с войны». Откроет ее лауреат всероссийских и международных конкурсов Валентина Моисеева.



В 14.00 - традиционная массовая легкоатлетическая эстафета и республиканский фестиваль «Фитнес-прорыв».



С 14.00 до 15.00 у стелы «Город воинской славы» впервые пройдет поэтический марафон «Строки, опаленные войной» с участием лучших чтецов городского творческого проекта «Цена Победы».



Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году будет вновь проходить в онлайн-формате. Присоединиться к шествию можно на сайте проекта: https://2021.polkrf.ru/. Начало трансляции - в 15.00.



На территории Зарецкого парка у реки Лососинки с 11.30 будут работать торговые ряды, ресторанный дворик, всех желающих угостят «солдатской кашей». Здесь же можно будет посетить выставку военных реликвий, поучаствовать в акции «Распишись за деда». Помимо этого, гости праздника узнают о работе полевой почты, побывают на мастер-классах «Военный треугольник», «Письмо с фронта», «Открытка к 9 мая».

В 13.00 на малой концертной площадке в пойме реки Лососинки стартует творческий марафон.



В 16.30 горожан приглашают присоединиться к музыкальному проекту «76 песен Победы». В праздничной программе:

- концертные номера творческих коллективов Петровского дворца,

- выступления участников городского патриотического фестиваля «Салют Победе!» (в 17.30),

- эстрадный концерт молодых исполнителей города (в 18.30),

- песенное поздравление от вокальной студии «Соло» (в 19.30),

- концерт Николая Пищулова и группы «Мысли вслух» (в 20.00).



Финалом творческого марафона в 21.00 станет выступление артистов Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» с программой «Песни Победы».



Завершатся праздничные мероприятия в 22.00 фейерверком «Огни Победы».

фото: Подслушано в Сегеже / https://vk.com/feed?w=wall-60427812_654566

На кладбище в городе Карелии ходит медведь (ФОТОФАКТ)

Активисты предупреждают жителей Сегежи об опасности – на городском кладбище обнаружены следы медведя.

Служба памяти "ВЕТЕРАН" предупредила жителей Сегежи об опасности.

"При посещении кладбища будьте осторожнее, обнаружены следы медведя", - такое объявление появилось накануне в паблике Подслушано в Сегеже.

К объявлению прилагалась фотография следов зверя.

Напомним, в Карелии с 25 апреля по 31 мая разрешена охота на бурого медведя с собаками.

фото: Столица на Онего

Сильные дожди со снегом обрушатся на север и запад Карелии в ближайшие часы

Стихия затронет семь районов Карелии, предупреждают в МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, днем 8 мая местами по западным и северным районам республики ожидаются сильные осадки в виде дождя, по северным районам с мокрым снегом.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Муезерский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы.



В связи с этим МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; закрепить слабо укрепленные конструкции на своих участках, их разрушение может привести к травмированию людей;

ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» главного управления МЧС России по Республике Карелия – (8 8142) 79-99-99.

фото: Столица на Онего

В ковид-центре Карелии умер 54-летний житель Петрозаводска

Всего за сутки в республике подтвердили три летальных исхода от коронавируса, сообщили в Оперштабе.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Пряжинской ЦРБ скончалась 78-летняя жительница поселка Новая Вилга, в госпитале для ветеранов войн скончался 54-летний житель Петрозаводска, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 75-летняя жительница Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания, сообщили в Оперштабе.

Всего за время эпидемии в Карелии от коронавируса скончалось 489 человек.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 42 человек. Из этого числа заболевших – 41 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести. Выздоровели еще 53 человека.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7506,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3314,2 случая, по Северо-Западу – 5803,1.

фото: Юлия Андреева / https://www.facebook.com/profile.php?id=100042148253267

«Абсолютно убитая территория»: гиду стало стыдно перед туристами за состояние горы Сампо в Карелии (ФОТО)

Гид по Карелии рассказала, в каком ужасном состоянии сейчас находится гора Сампо - одно из мест, куда, опасаясь несчастных случаев, продолжают возить туристов.

«Когда мне начинают рассказывать о грандиозных планах по развитию туризма в Карелии, я вспоминаю это: гора Сампо. Не ухоженная, абсолютно убитая территория, со сгнившими ступенями, отвалившимися перилами, заросшей смотровой площадкой, - написала на своей странице в соцсети гид по Карелии Юлия Андреева. - Где же вы, развивальщики? Ждем, пока будут несчастные случаи? А ведь будут.

Стыдно, ужасно стыдно перед гостями республики, за петрозаводские дороги, отсутствие туалетов на трассе, отсутствие устойчивой мобильной связи в населенных пунктах Карелии и за убитое Сампо. Год Карельских Рун, друзья. С праздником нас».

Юлия Андреева разместила фото с субботника на горе Сампо, который устроили гости из Ярославля.

«Спасибо огромное педагогам из Ярославля, которые приехали и провели субботник, убрали наш бардак, сами-то мы это сделать не в состоянии. Осталось дождаться сибиряков - пусть лестницы отремонтируют, может нашим властям стыдно станет? Хотя о чем это я...».

Размещая пост отчаяния, Юлия Андреева отметила главу Карелии Артура Парфенчикова, чтобы глава республики смог прочитать ее запись.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Вандалы оставили в центре Петрозаводска запрещенные надписи на столбах

Исписанными оказались опоры троллейбусной линии вдоль Первомайского проспекта, сообщили в мэрии, и пообещали стереть запрещенные надписи.

Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска поступила информация об акте вандализма: неизвестные нанесли запрещенные надписи на столбы троллейбусной линии, расположенные вдоль Первомайского проспекта (от торгового комплекса «Центральный» до кинотеатра «Калевала»), рассказали в администрации города.

По информации мэрии Петрозаводска, полиция уже ищет причастных к данному правонарушению.



В течение дня ПМУП «Городской транспорт» устранит запрещенные надписи, пообещали в мэрии. На место уже выехала мобильная бригада.



Администрация Петрозаводска призывает жителей и гостей карельской столицы беречь городское имущество, не допуская его порчи. В случае обнаружения подобных фактов необходимо звонить в ЕДДС по номеру - 051. Звонки принимаются круглосуточно.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Почти полсотни пациентов ковид-центров Карелии находятся в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов с COVID-19, которые находятся в стационарах.

По информации министра здравоохранения, по данным на утро 8 мая в ковид-центрах Карелии находятся 334 человека. Из них 284 в состоянии средней тяжести, 47 – тяжелых больных. Крайне тяжелых – 3 пациента, они не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что в Карелии за последние сутки подтверждено 3 летальных исхода от коронавируса, в том числе, умер 54-летний житель Петрозаводска. Всего за время эпидемии в Карелии от коронавируса скончалось 489 человек.

фото: Анатолий Домов / https://vk.com/petrozavodsk_krasiv?w=wall-48118701_6187%2Fall

При реконструкции стадиона «Юность» в Петрозаводске загрязняется Лососинка и территория вокруг (ФОТОФАКТ)

Житель Петрозаводска рассказал о том, что пленка от новых ограждений стадиона «Юность» разносится вокруг и попадает в реку.

«Конечно, хорошо, что идёт реконструкция стадиона «Юность», но все же почему не делать все с головой?

Привезли новое ограждение в плёнке, ветром её отрывает (люди тоже рвут), и все это в воду.

Почему все это изначально не распаковать?», - написал житель города Анатолий Домов, разместив фото в популярной группе «Красивый Петрозаводск».

Торжественные мероприятия пройдут в Петрозаводске в День Победы - смотрим инфографику

Жителей и гостей Петрозаводска ждут патриотические акции, концертные программы, спортивные события, парад и праздничный салют.

Петрозаводск 9 мая встретит 76-ю годовщину Великой Победы. Для жителей и гостей карельской столицы приготовлена большая праздничная программа.





Торжественные мероприятия 9 мая начнутся в 9.00 с церемонии возложения цветов и венков к мемориальным комплексам «Аллея Памяти и Славы» и «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» и продолжатся в 10.15 у стелы «Город воинской славы».





В 11.00 по площади Кирова торжественным маршем пройдут военнослужащие Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, Министерства внутренних дел по Республике Карелия, ГУ МЧС России по Республике Карелия, а также ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы. После марша в 11.30 состоятся показательные выступления воспитанников спортивных школ города – прозвучит «Спортивная ода Победе».



В 11.45 здесь же, на главной площадке праздника, начнется концертная программа «Песни, что вернулись к нам с войны». Откроет ее лауреат всероссийских и международных конкурсов Валентина Моисеева.



В 14.00 стартует традиционная массовая легкоатлетическая эстафета и республиканский фестиваль «Фитнес-прорыв».



С 14.00 до 15.00 у стелы «Город воинской славы» состоится поэтический марафон «Строки, опаленные войной» с участием лучших чтецов творческого проекта «Цена Победы».





Всероссийская акция «Бессмертный полк», напомним, в этом году будет проходить в онлайн-формате. Трансляция шествия на сайте проекта https://2021.polkrf.ru начнется с 15.00 и будет организована таким образом, чтобы в каждом регионе жители смогли увидеть своих родных и близких – защитников Родины и тружеников тыла. Впервые участие в трансляции примут региональные телеканалы. В Карелии в прямом эфире онлайн-шествие покажет «САМПО ТВ 360».



На территории Зарецкого парка в пойме Лососинки с 11.30 откроются торговые ряды, ресторанный дворик, всех желающих угостят «солдатской кашей». Здесь же можно будет посетить выставку военных реликвий, поучаствовать в акции «Распишись за деда». Помимо этого, гости праздника узнают о работе полевой почты, побывают на мастер-классах «Военный треугольник», «Письмо с фронта», «Открытка к 9 мая». Организаторами мероприятий выступают муниципальные библиотеки и молодежный совет УФПС Республики Карелия ОА «Почта России».



С 13.00 до 18.00 здесь же будет работать концертная площадка «На солнечной поляночке…». Петрозаводчан ждет встреча с творческими коллективами города: студией «СЛИНГОДРАЙВ», ансамблем казачьей песни «Алатырь», Детским театральным центром и участниками проекта «Забытые песни войны». Также свою творческую программу подготовили воспитанники Карельского Кадетского Корпуса имени А. Невского, солисты отделения студии эстрадного вокала Детской музыкальной школы №1 им. Гельмера Синисало, школы гитары LUGEST BAND, студии эстрадного вокала «Зажги свою звезду» Детско-юношеского центра. Лучшими номерами гостей праздника поздравят народный ансамбль русской песни «Катюша», хор «Онежская чайка», вокальная группа «Онежский меридиан», духовой оркестр Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева и другие.

В перерывах между выступлениями гостям предложат интересные конкурсы и розыгрыши призов от партнеров праздника.





В 16.30 стартует музыкальный проект «76 песен Победы». В программе мероприятия: концертные номера творческих коллективов Петровского дворца, выступления участников городского патриотического фестиваля «Салют Победе!» (в 17.30), эстрадный концерт молодых исполнителей города (в 18.30), песенное поздравление от вокальной студии «Соло» (в 19.30), концерт Николая Пищулова и группы «Мысли вслух» (в 20.00).



Финалом творческого марафона в 21.00 станет выступление артистов Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле».



Завершится праздник в 22.00 фейерверком «Огни Победы».





Более подробная информация обо всех мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, можно узнать в группе Городского дома культуры.

фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"/архив

На День Победы в Карелии потеплеет

Синоптики обещают 9 мая на территории республики до +13 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 9 мая на территории республики будет облачно, днем с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшой дождь.

Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +4…-1, днем +5…+10 градусов, местами до +13.

фото: Слушая рассказ ветерана. К сожалению, нам не известно, где и когда сделан этот снимок из фотоархива Бориса Ивановича Семенова.

«Вспоминали и горечь поражений, и боль утрат, зверства врагов, чьи-то ошибки, случаи трусости, подлости, предательства»

Автор проекта «Как это было» Армас Машин рассказывает, как отмечали 9 мая в советские годы.

- Наше поколение застало поколение победителей Великой Отечественной войны, - рассказывает Армас Машин. - Фронтовики были рядом не только на праздниках и встречах с молодежью, а в самой обыкновенной, повседневной жизни – дома и в гостях у друзей, во дворе и на улице, в школе и вузе, в трудовых коллективах после вуза.

…В откровенных, «непарадных» рассказах ветеранов война представлялась сложнее, чем только победы и героизм. Вспоминали и горечь поражений, и боль утрат, зверства врагов, чьи-то ошибки и головотяпство, случаи трусости, подлости, предательства. На войне, как на войне.

Но никто из ветеранов войны никогда не ставил под сомнение подвиг Красной Армии, советского народа, сокрушивших фашизм, величие и значение Победы.

Вспоминая встречи с ветеранами войны, спустя годы, я хорошо понимаю смысл слов, которые в юности порой казались штампом или «официозом»: советский народ разгромил фашизм и победил в Великой Отечественной войне под руководством Коммунистической партии. Среди воинов, отмеченных правительственными наградами на войне, коммунисты и комсомольцы составляли более 60 процентов. Среди удостоенных звания Героя Советского Союза почти три четверти – коммунисты.

Это правда истории – даже, если кому-то не нравится – и другой правды нет.

Подробнее читайте в проекте "Как это было".

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 8 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +3 …+5 2 м/с В 744 мм.рт.ст. 90% день Небольшой дождь, +6 …+8 3 м/с ЮВ 742 мм.рт.ст. 90% вечер Небольшой дождь, +3 …+6 4 м/с ЮЗ 742 мм.рт.ст. 90% ночь Облачно с прояснениями, +2 …+3 4 м/с З 744 мм.рт.ст. 88%

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске 9 мая из-за перекрытия улиц изменятся маршруты городского транспорта

Троллейбусы и автобусы будут следовать в объезд перекрытых в связи с проведением массовых мероприятий участков дорог, сообщили в администрации Петрозаводска.

В День Победы в карельской столице изменятся маршруты городского транспорта. Это связано с частичным перекрытием улиц «Правды», Куйбышева, Пушкинской, а также проспекта Карла Маркса на время проведения праздничных мероприятий.



Изменения коснутся троллейбусов № 1 и № 6, а также автобусов №№ 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25 и 26.

Транспорт, следующий по улице «Правды» вдоль площади Кирова, будет двигаться в объезд – по проспектам Александра Невского и Комсомольскому, через Красноармейскую улицу и площадь Гагарина.

Троллейбус № 4 в праздничный день отменён. Автобус № 26 будет следовать двумя разрывными маршрутами: от Кемской улицы до улицы «Правды», а также от Чистой улицы до улицы Куйбышева и в обратных направлениях соответственно.



Подробнее с маршрутами можно ознакомиться в приложении. Информация об изменении схемы движения транспорта в центре карельской столицы 8 и 9 мая опубликована на сайте администрации Петрозаводска.

фото: © Дмитрий Соколов/ТАСС

Умер Егор Лигачев, сказавший знаменитую фразу: «Борис, ты не прав»

На 101-м году жизни скончался Егор Кузьмич Лигачев – бывший секретарь ЦК КПСС, известный политик времен перестройки.

Егор Лигачев был секретарем ЦК КПСС, членом политбюро ЦК КПСС, членом ЦК КПРФ до 2013 года.

Как сказал о нем Геннадий Зюганов, «смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну. Его знаменитое «Борис, ты не прав» нашло отклик в сердцах миллионов. До самого конца Егор Кузьмич оставался в рядах коммунистов. Неоценим его вклад в восстановление КПРФ и борьбу, которую ведет наша партия».

Егору Лигачеву было 100 лет.

фото: «Россети Северо-Запад»

Карельские энергетики подготовили подшефные мемориалы к Дню Победы (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники «Россети Северо-Запад» благоустроили памятные места и воинские захоронения после затянувшейся зимы.

Энергетики убрали прошлогоднюю листву, помыли и покрасили памятники, постаменты и оградки.

Делимся кадрами с субботников энергетиков в карельских деревнях Шижня и Верховье, а также в вологодской деревне Игумницево, псковской Дуловке, поселке Мурмаши и городе Архангельск.

фото: © pxhere.com

В районном центре Карелии мужчина украл из магазина парфюм

За сутки в республике зарегистрировано несколько попыток хищений, сообщили в Управлении Росгвардии.

В минувший четверг в Надвоицах сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине на улице Металлургов. На место прибыла группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны, сообщили в карельском Управлении Росгвардии. По словам сотрудников торгового заведения, неизвестная гражданка похитила товар на сумму свыше 2,5 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу.



В этот же день произошел аналогичный случай в Олонце – неизвестный гражданин вынес из магазина косметики парфюм стоимостью около 5,5 тысяч рублей. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.



Информация о происшествиях передана в полицию.

Ранее сообщалось, что мужчина в Петрозаводске попытался украсть из магазина алкоголь и икру, чтобы отметить день рождения.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Кому нельзя делать прививку от коронавируса – рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, каким категориям граждан противопоказаны прививки от коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые отмечают, что вакцина имеет перечень противопоказаний. Они советуют перед вакцинацией посетить своего лечащего врача, чтобы точно узнать, можно ли ставить себе прививку. Эксперты отметили, что в общей сложности процедуру не стоит проходить шести категориям людей.

Вакцинация от COVID-19 запрещена лицам, которые болели им на протяжении последнего полугода. Также привиться не смогут пациенты, имеющие тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины. Вместе с этим прививаться нельзя тем, кто гиперчувствителен к лекарственным препаратам.

Эксперты отмечают, что не стоит делать прививку беременным и кормящим женщинам. А также просят воздержаться от вакцинации людей с заболеваниями крови и новообразованиями и тех, чей возраст не превышает 18 лет.

фото: администрация Петрозаводска

Гостиницы Петрозаводска проверили на соблюдение масочного режима

Администрация Петрозаводска провела очередную проверку соблюдения противоэпидемических требований на объектах розничной торговли и сферы услуг.

Специалисты администрации Петрозаводска продолжают инспектировать объекты размещения, розничной торговли и сферы услуг, расположенные на территории карельской столицы.



Так, в ходе очередного рейда сотрудники муниципалитета проверили несколько магазинов на Ключевой, а также гостиницы «Фрегат», «Карелия» и «Ауринко».

Во время инспектирования специалисты убедились в наличии защитных экранов и стационарных приборов для дезинфекции рук, проконтролировали соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Проверка антиковидных мероприятий в Петрозаводске осуществляется регулярно в соответствии с решением городского оперативного штаба по борьбе с пандемией, возглавляемого Ириной Мирошник.

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Фомичев

Почти 80% россиян считают несправедливо завышенными зарплаты чиновников

Почти 80% россиян считают завышенными зарплаты чиновников, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».

Так, при оценке неоправданно высоких зарплат 79% указали доходы чиновников, а еще 38% считают, что неоправданно большие суммы получают работники сферы топ-менеджмента, пишут «Известия». Среди опрошенных россиян 29% назвали завышенными зарплаты риелторов, а 25% отметили финансистов.

Также респонденты полагают, что слишком много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%), пишет «РИА Новости».

Менее 20% жителей России назвали неоправданно высокими зарплаты маркетологов (17%) и дизайнеров (11%). При этом менее 10% жителей России высказали мнение, что неоправданно высокие зарплаты у бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%).

Кроме того, по несколько опрошенных в варианте ответа «Другое» указали артистов и спортсменов.

Как предлагают россияне, заработок чиновников должен составлять около 88,9 тыс. рублей в месяц. По мнению респондентов, топ-менеджеры должны в среднем получать 103,2 тыс. рублей, а риелторы - 76,6 тыс. рублей. Финансистам жители России «назначили» зарплату в размере 102,3 тыс. рублей, юристам - 95,9 тыс. рублей, а менеджерам по продажам - 91,2 тыс. рублей. Наиболее высокий заработок опрошенные указали для IT-специалистов - 108,6 тыс. рублей.

Ранее стало известно, какой уровень заработной платы жители страны считают достаточным для достойной жизни. Отмечалось, что более трети россиян - 38% - считают достойным месячный доход в 50–80 тыс.