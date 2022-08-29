890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Глава Минздрава Карелии дал четыре совета, как не заболеть с приходом осени
Сегодня 09:23
МВД опубликовало видеозапись с подозреваемыми в уличной краже в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 14:56

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НАВОДНЕНИЕ В КАРЕЛИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВИЗЫ В ФИНЛЯНДИЮ И «КРАСНЫЕ ЗОНЫ» РАСШИРЯЮТСЯ

Новости. Общество
19:00, 04 Сентября 2022

Новости партнеров

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ФРАНЦУЗСКИЕ ПРУДЫ ВЫШЛИ ИЗ БЕРЕГОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
ЕДДС предупредила о подтоплении парковой зоны у реки Лососинка.


фото: весна 2022 © Игорь Подгорный

Из-за опасности наводнения даже пришлось поднять заслонки на мосту в Петрозаводске
Стихия разрушила мост на дороге к дачному поселку в Карелии, жители отрезаны от мира (ВИДЕО) 
Вышедшая из берегов река в районе Деревянкского сельского поселения разрушила мост на дороге к дачному кооперативу, и его жители не могут выехать.
И дачники были эвакуированы из района затопления. 

ПЕТРОЗАВОДСК ПОПАЛ В ЧЕТВЕРКУ ГОРОДОВ, ГДЕ РОССИЯНЕ СМОГУТ ЗАКАЗАТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ВИЗУ В ФИНЛЯНДИЮ
В МИД Финляндии разъяснили, как будет организован прием документов на визы с 1 сентября.


фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

ПОЛИКЛИНИКА ПЕТРОЗАВОДСКА ВНОВЬ РАСШИРЯЕТ «КРАСНЫЕ ЗОНЫ» ИЗ-ЗА РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19
С учётом эпидемиологической ситуации, ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в поликлинике № 1 Петрозаводска вновь расширяются «красные зоны».


фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

НАШИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ГЛАВА КАРЕЛИИ СООБЩИЛ О ГИБЕЛИ ЕЩЕ ОДНОГО КОНТРАКТНИКА НА ДОНБАССЕ
Рядовой контрактной службы из Лахденпохьи Артем Белков погиб в ходе спецоперации на Украине.


фото: © Правительство Карелии

ЕЩЕ ЧЕТВЕРО ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Глава Карелии сообщил о гибели четырех военнослужащих на Украине.


фото: © Правительство Карелии

ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНА ГИБЕЛЬ ЕЩЕ ОДНОГО УЧАСТНИКА СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ИЗ КАРЕЛИИ
Житель Карелии, старшина контрактной службы Сергей Суслонов погиб на Донбассе.


фото: © Правительство Карелии

ПРОПАВШИЙ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ МУЖЧИНА НА ЗЕЛЕНОЙ ИНОМАРКЕ ПОГИБ
Житель Петрозаводска, выехавший из города на автомобиле в неизвестном направлении, был найден мертвым.


фото: © пресс-служба МВД

ВЛАСТИ РАЙОНА КАРЕЛИИ ВЫРАЖАЮТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ПЕНСИОНЕРКИ
В поселке Калевала 76-летняя женщина, которая ушла из дома и не вернулась, была найдена погибшей. Власти района выражают соболезнования.


фото: © Паблик ВК «Новости Калевалы»

НОВОСТИ-ОГОНЬ

«ПРОСТИТУТКА» ВЗЯЛА С ЖИТЕЛЯ ПЕТРОЗАВОДСКА 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И НЕ ПРИЕХАЛА
После того как житель Петрозаводска остался без денег и без удовольствия было возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.


фото: © shutterstock.com

ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА «ЗАЖГЛИ» НА КОНЦЕРТЕ ГРУППЫ «РУКИ ВВЕРХ», НЕСМОТРЯ НА НЕПОГОДУ (ФОТО И ВИДЕО)
Концерт Сергея Жукова и группы «Руки вверх» прошел на набережной столицы Карелии с аншлагом.


фото: Кадр из видео

ГЛАВА ОЛОНЕЦКИХ ЗАВОДОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ЯДРА (ФОТО)
На памятнике Карлу Гаскойну в столице Карелии неизвестные оторвали ядро.


фото: © «Столица на Онего»

УЛИЦА ПРЕВРАТИЛАСЬ В РЕКУ В МИКРОРАЙОНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА (ФОТОФАКТ)
Жители Перевалки из своих домов могут выбраться только на лодке.


фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ БУДУТ ИЗМЕРЯТЬ РОСТ И ВЕС, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Карелиястат планирует с 5 сентября по 4 октября провести опрос жителей Карелии, чтобы выяснить, как изменилось их здоровье в результате выполнения указов президента России.


фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

ЗА КАРДОНОМ

В ФИНЛЯНДИИ АРЕСТОВАЛИ ПРОДУКЦИЮ «КАРЕЛЬСКОГО ОКАТЫША» НА 30 МЛН ДОЛЛАРОВ
Горно-обогатительный комбинат Карелии одним из первых попал под санкции и не может вернуть свою продукцию из недружественных стран.


фото: © Карельский окатыш

ФИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ НА ГРАНИЦЕ ИЗЫМАЮТ НАЛИЧНЫЕ ЕВРО У ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ НА ЛЮБУЮ СУММУ
Власти Финляндии из-за антироссийских санкций запретили жителям России, которые возвращаются домой, вывозить наличные евро на любую сумму.


фото: © newtimes.kz

ФИНЛЯНДИЯ ЗАКРОЕТ ДО КОНЦА ГОДА СТАНЦИИ ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ГРАНИЦЕ С КАРЕЛИЕЙ
Финская железнодорожная компания закроет четыре станции для грузовых перевозок на границе с Россией.


фото: © unsplash

ДРУГАЯ ТЕМА

ГОСОБВИНЕНИЕ ТРЕБУЕТ ОТПРАВИТЬ ЭКС-ГЛАВУ МИНТРАНСА КАРЕЛИИ КАЙДАЛОВА В КОЛОНИЮ НА 17,5 ЛЕТ
Гособвинение считает, что бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов должен отправиться в колонию строгого режима на 17,5 лет за получение взяток.


фото: © Леонид Николаев/ИА Республика

«ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК» ПЛАНИРУЮТ УБРАТЬ ИЗ ЦЕНТРА ПЕТРОЗАВОДСКА (ВИДЕО)
Карелию с рабочим визитом посетил министр юстиции России Константин Чуйченко, сообщил на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.


фото: © УФСИН России по Республике Карелия

СИЛОВИКИ В КАРЕЛИИ НАКРЫЛИ НАРКОЛАБОРАТОРИЮ И ИЗЪЯЛИ ПОЧТИ 100 КГ НАРКОТИКОВ (ВИДЕО)
«Гром» ликвидировали лабораторию, где производились синтетические наркотики, предназначавшиеся для реализации на территории Северо-Запада, сообщили в МВД России.


фото: © МВД РФ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

НАЧИНАЕТСЯ РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В КАРЕЛИИ ПОД ЭГИДОЙ РОСАТОМА
Компания «Эльконский ГМК» приступает к разработке гранитного щебня на месторождении «Братское» в Медвежьегорском районе Карелии.


фото: © пресс-служба правительства РК

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ПРИРОДНАЯ АНОМАЛИЯ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР: В ЧЕМ ПРИЧИНА НАВОДНЕНИЙ В КАРЕЛИИ
В Карелии снова наводнение — власти ввели режим ЧС, дачников эвакуируют, а школьников переводят на дистант.

ЭКС-ГЛАВА МИНТРАНСА КАРЕЛИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВЗЯТОК НЕ БРАЛ И ЕГО ОГОВОРИЛИ
Гособвинение запросило в суровое наказание для экс-главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, которого судят за взятки, но он не признает вину.


фото: © «Столица на Онего»

«ПЕРЕОБУВАЕМСЯ В ВОЗДУХЕ»
Как выживают флагманы карельской промышленности в условиях санкций.


фото: © Донат Сорокин / ТАСС

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР БЕЗ ОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.


фото: © Photographee / shutterstock

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2022, 14:45
В последний день лета в Карелии выпадет снег
31.08.2022, 13:37
Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома
28.08.2022, 16:26
Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)
01.09.2022, 06:40
Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)
31.08.2022, 08:05
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб
31.08.2022, 10:00
Отопительный сезон начнется 1 сентября в некоторых районах Петрозаводска

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.