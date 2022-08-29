ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НАВОДНЕНИЕ В КАРЕЛИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВИЗЫ В ФИНЛЯНДИЮ И «КРАСНЫЕ ЗОНЫ» РАСШИРЯЮТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ФРАНЦУЗСКИЕ ПРУДЫ ВЫШЛИ ИЗ БЕРЕГОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

ЕДДС предупредила о подтоплении парковой зоны у реки Лососинка.



фото: весна 2022 © Игорь Подгорный

Из-за опасности наводнения даже пришлось поднять заслонки на мосту в Петрозаводске

Стихия разрушила мост на дороге к дачному поселку в Карелии, жители отрезаны от мира (ВИДЕО)

Вышедшая из берегов река в районе Деревянкского сельского поселения разрушила мост на дороге к дачному кооперативу, и его жители не могут выехать.

И дачники были эвакуированы из района затопления.

ПЕТРОЗАВОДСК ПОПАЛ В ЧЕТВЕРКУ ГОРОДОВ, ГДЕ РОССИЯНЕ СМОГУТ ЗАКАЗАТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ВИЗУ В ФИНЛЯНДИЮ

В МИД Финляндии разъяснили, как будет организован прием документов на визы с 1 сентября.



фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

ПОЛИКЛИНИКА ПЕТРОЗАВОДСКА ВНОВЬ РАСШИРЯЕТ «КРАСНЫЕ ЗОНЫ» ИЗ-ЗА РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19

С учётом эпидемиологической ситуации, ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в поликлинике № 1 Петрозаводска вновь расширяются «красные зоны».



фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

НАШИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ГЛАВА КАРЕЛИИ СООБЩИЛ О ГИБЕЛИ ЕЩЕ ОДНОГО КОНТРАКТНИКА НА ДОНБАССЕ

Рядовой контрактной службы из Лахденпохьи Артем Белков погиб в ходе спецоперации на Украине.



фото: © Правительство Карелии

ЕЩЕ ЧЕТВЕРО ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Глава Карелии сообщил о гибели четырех военнослужащих на Украине.



фото: © Правительство Карелии

ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНА ГИБЕЛЬ ЕЩЕ ОДНОГО УЧАСТНИКА СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ИЗ КАРЕЛИИ

Житель Карелии, старшина контрактной службы Сергей Суслонов погиб на Донбассе.



фото: © Правительство Карелии

ПРОПАВШИЙ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ МУЖЧИНА НА ЗЕЛЕНОЙ ИНОМАРКЕ ПОГИБ

Житель Петрозаводска, выехавший из города на автомобиле в неизвестном направлении, был найден мертвым.



фото: © пресс-служба МВД

ВЛАСТИ РАЙОНА КАРЕЛИИ ВЫРАЖАЮТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ПЕНСИОНЕРКИ

В поселке Калевала 76-летняя женщина, которая ушла из дома и не вернулась, была найдена погибшей. Власти района выражают соболезнования.



фото: © Паблик ВК «Новости Калевалы»

НОВОСТИ-ОГОНЬ

«ПРОСТИТУТКА» ВЗЯЛА С ЖИТЕЛЯ ПЕТРОЗАВОДСКА 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И НЕ ПРИЕХАЛА

После того как житель Петрозаводска остался без денег и без удовольствия было возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА «ЗАЖГЛИ» НА КОНЦЕРТЕ ГРУППЫ «РУКИ ВВЕРХ», НЕСМОТРЯ НА НЕПОГОДУ (ФОТО И ВИДЕО)

Концерт Сергея Жукова и группы «Руки вверх» прошел на набережной столицы Карелии с аншлагом.



фото: Кадр из видео

ГЛАВА ОЛОНЕЦКИХ ЗАВОДОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ЯДРА (ФОТО)

На памятнике Карлу Гаскойну в столице Карелии неизвестные оторвали ядро.



фото: © «Столица на Онего»

УЛИЦА ПРЕВРАТИЛАСЬ В РЕКУ В МИКРОРАЙОНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА (ФОТОФАКТ)

Жители Перевалки из своих домов могут выбраться только на лодке.



фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ БУДУТ ИЗМЕРЯТЬ РОСТ И ВЕС, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Карелиястат планирует с 5 сентября по 4 октября провести опрос жителей Карелии, чтобы выяснить, как изменилось их здоровье в результате выполнения указов президента России.



фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

ЗА КАРДОНОМ

В ФИНЛЯНДИИ АРЕСТОВАЛИ ПРОДУКЦИЮ «КАРЕЛЬСКОГО ОКАТЫША» НА 30 МЛН ДОЛЛАРОВ

Горно-обогатительный комбинат Карелии одним из первых попал под санкции и не может вернуть свою продукцию из недружественных стран.



фото: © Карельский окатыш

ФИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ НА ГРАНИЦЕ ИЗЫМАЮТ НАЛИЧНЫЕ ЕВРО У ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ НА ЛЮБУЮ СУММУ

Власти Финляндии из-за антироссийских санкций запретили жителям России, которые возвращаются домой, вывозить наличные евро на любую сумму.

ФИНЛЯНДИЯ ЗАКРОЕТ ДО КОНЦА ГОДА СТАНЦИИ ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ГРАНИЦЕ С КАРЕЛИЕЙ

Финская железнодорожная компания закроет четыре станции для грузовых перевозок на границе с Россией.



фото: © unsplash

Д РУГАЯ ТЕМА

ГОСОБВИНЕНИЕ ТРЕБУЕТ ОТПРАВИТЬ ЭКС-ГЛАВУ МИНТРАНСА КАРЕЛИИ КАЙДАЛОВА В КОЛОНИЮ НА 17,5 ЛЕТ

Гособвинение считает, что бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов должен отправиться в колонию строгого режима на 17,5 лет за получение взяток.



фото: © Леонид Николаев/ИА Республика

«ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК» ПЛАНИРУЮТ УБРАТЬ ИЗ ЦЕНТРА ПЕТРОЗАВОДСКА (ВИДЕО)

Карелию с рабочим визитом посетил министр юстиции России Константин Чуйченко, сообщил на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.



фото: © УФСИН России по Республике Карелия

СИЛОВИКИ В КАРЕЛИИ НАКРЫЛИ НАРКОЛАБОРАТОРИЮ И ИЗЪЯЛИ ПОЧТИ 100 КГ НАРКОТИКОВ (ВИДЕО)

«Гром» ликвидировали лабораторию, где производились синтетические наркотики, предназначавшиеся для реализации на территории Северо-Запада, сообщили в МВД России.



фото: © МВД РФ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

НАЧИНАЕТСЯ РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В КАРЕЛИИ ПОД ЭГИДОЙ РОСАТОМА

Компания «Эльконский ГМК» приступает к разработке гранитного щебня на месторождении «Братское» в Медвежьегорском районе Карелии.



фото: © пресс-служба правительства РК

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ПРИРОДНАЯ АНОМАЛИЯ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР: В ЧЕМ ПРИЧИНА НАВОДНЕНИЙ В КАРЕЛИИ

В Карелии снова наводнение — власти ввели режим ЧС, дачников эвакуируют, а школьников переводят на дистант.

ЭКС-ГЛАВА МИНТРАНСА КАРЕЛИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВЗЯТОК НЕ БРАЛ И ЕГО ОГОВОРИЛИ

Гособвинение запросило в суровое наказание для экс-главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, которого судят за взятки, но он не признает вину.



фото: © «Столица на Онего»

«ПЕРЕОБУВАЕМСЯ В ВОЗДУХЕ»

Как выживают флагманы карельской промышленности в условиях санкций.



фото: © Донат Сорокин / ТАСС

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР БЕЗ ОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.



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