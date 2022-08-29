ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НАВОДНЕНИЕ В КАРЕЛИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВИЗЫ В ФИНЛЯНДИЮ И «КРАСНЫЕ ЗОНЫ» РАСШИРЯЮТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ФРАНЦУЗСКИЕ ПРУДЫ ВЫШЛИ ИЗ БЕРЕГОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
ЕДДС предупредила о подтоплении парковой зоны у реки Лососинка.
Из-за опасности наводнения даже пришлось поднять заслонки на мосту в Петрозаводске
Стихия разрушила мост на дороге к дачному поселку в Карелии, жители отрезаны от мира (ВИДЕО)
Вышедшая из берегов река в районе Деревянкского сельского поселения разрушила мост на дороге к дачному кооперативу, и его жители не могут выехать.
И дачники были эвакуированы из района затопления.
ПЕТРОЗАВОДСК ПОПАЛ В ЧЕТВЕРКУ ГОРОДОВ, ГДЕ РОССИЯНЕ СМОГУТ ЗАКАЗАТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ВИЗУ В ФИНЛЯНДИЮ
В МИД Финляндии разъяснили, как будет организован прием документов на визы с 1 сентября.
ПОЛИКЛИНИКА ПЕТРОЗАВОДСКА ВНОВЬ РАСШИРЯЕТ «КРАСНЫЕ ЗОНЫ» ИЗ-ЗА РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19
С учётом эпидемиологической ситуации, ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в поликлинике № 1 Петрозаводска вновь расширяются «красные зоны».
НАШИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ГЛАВА КАРЕЛИИ СООБЩИЛ О ГИБЕЛИ ЕЩЕ ОДНОГО КОНТРАКТНИКА НА ДОНБАССЕ
Рядовой контрактной службы из Лахденпохьи Артем Белков погиб в ходе спецоперации на Украине.
ЕЩЕ ЧЕТВЕРО ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Глава Карелии сообщил о гибели четырех военнослужащих на Украине.
ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНА ГИБЕЛЬ ЕЩЕ ОДНОГО УЧАСТНИКА СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ИЗ КАРЕЛИИ
Житель Карелии, старшина контрактной службы Сергей Суслонов погиб на Донбассе.
ПРОПАВШИЙ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ МУЖЧИНА НА ЗЕЛЕНОЙ ИНОМАРКЕ ПОГИБ
Житель Петрозаводска, выехавший из города на автомобиле в неизвестном направлении, был найден мертвым.
ВЛАСТИ РАЙОНА КАРЕЛИИ ВЫРАЖАЮТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ПЕНСИОНЕРКИ
В поселке Калевала 76-летняя женщина, которая ушла из дома и не вернулась, была найдена погибшей. Власти района выражают соболезнования.
НОВОСТИ-ОГОНЬ
«ПРОСТИТУТКА» ВЗЯЛА С ЖИТЕЛЯ ПЕТРОЗАВОДСКА 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И НЕ ПРИЕХАЛА
После того как житель Петрозаводска остался без денег и без удовольствия было возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.
ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА «ЗАЖГЛИ» НА КОНЦЕРТЕ ГРУППЫ «РУКИ ВВЕРХ», НЕСМОТРЯ НА НЕПОГОДУ (ФОТО И ВИДЕО)
Концерт Сергея Жукова и группы «Руки вверх» прошел на набережной столицы Карелии с аншлагом.
ГЛАВА ОЛОНЕЦКИХ ЗАВОДОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ЯДРА (ФОТО)
На памятнике Карлу Гаскойну в столице Карелии неизвестные оторвали ядро.
УЛИЦА ПРЕВРАТИЛАСЬ В РЕКУ В МИКРОРАЙОНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА (ФОТОФАКТ)
Жители Перевалки из своих домов могут выбраться только на лодке.
ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ БУДУТ ИЗМЕРЯТЬ РОСТ И ВЕС, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Карелиястат планирует с 5 сентября по 4 октября провести опрос жителей Карелии, чтобы выяснить, как изменилось их здоровье в результате выполнения указов президента России.
ЗА КАРДОНОМ
В ФИНЛЯНДИИ АРЕСТОВАЛИ ПРОДУКЦИЮ «КАРЕЛЬСКОГО ОКАТЫША» НА 30 МЛН ДОЛЛАРОВ
Горно-обогатительный комбинат Карелии одним из первых попал под санкции и не может вернуть свою продукцию из недружественных стран.
ФИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ НА ГРАНИЦЕ ИЗЫМАЮТ НАЛИЧНЫЕ ЕВРО У ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ НА ЛЮБУЮ СУММУ
Власти Финляндии из-за антироссийских санкций запретили жителям России, которые возвращаются домой, вывозить наличные евро на любую сумму.
ФИНЛЯНДИЯ ЗАКРОЕТ ДО КОНЦА ГОДА СТАНЦИИ ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ГРАНИЦЕ С КАРЕЛИЕЙ
Финская железнодорожная компания закроет четыре станции для грузовых перевозок на границе с Россией.
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«ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК» ПЛАНИРУЮТ УБРАТЬ ИЗ ЦЕНТРА ПЕТРОЗАВОДСКА (ВИДЕО)
Карелию с рабочим визитом посетил министр юстиции России Константин Чуйченко, сообщил на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.
СИЛОВИКИ В КАРЕЛИИ НАКРЫЛИ НАРКОЛАБОРАТОРИЮ И ИЗЪЯЛИ ПОЧТИ 100 КГ НАРКОТИКОВ (ВИДЕО)
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