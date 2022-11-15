ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОБЫСКИ В МИНСЕЛЬХОЗЕ КАРЕЛИИ, 15 ЛЕТ КОЛОНИИ ДЛЯ ЭКС-ГЛАВЫ МИНТРАНСА КАЙДАЛОВА И ДОРОГИЕ ПОХОРОНЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

В Минсельхоз Карелии нагрянул спецназ «Гром»

Глава Минсельхоза Карелии Лабинов присутствовал при обысках в министерстве, связанных с уголовным делом о грантах

Минсельхоз Карелии прокомментировал ситуацию с обысками

Экс-главу Минтранса Карелии за взятки приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Петрозаводский горсуд признал Алексея Кайдалова виновным в получении взяток при реконструкции аэропорта в Бесовце и приговорил подсудимого к 15 годам строгого режима, со штрафом 40 млн рублей

Стоимость похорон в Карелии резко выросла с начала года

Подорожание ритуальных товаров привело к росту стоимости похорон в Карелии более чем на 30% в 2022 году.

Только деньги – и ничего лишнего

Власти Карелии потратили на борьбу с бедностью в 2022 году почти 11 млрд рублей

Доля жителей Карелии, живущих за чертой бедности, сократилась за 5 лет на 1,9%

Стало известно, сколько жителей Карелии зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц

Карелия заняла 24 место в рейтинге регионов России по неравенству зарплат.

Министр назвала размер доходов населения Карелии, который считается «границей бедности»

Жители Карелии, чей доход составляет немногим более 15 тыс. рублей, живут за «границей бедности».

Размер квартплаты вырастет для жильцов неприватизированных квартир в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска планирует увеличить размер платы за наем жилых помещений, которые находятся в муниципальной собственности.



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В мэрии Петрозаводска рассказали, кто на Шуйском шоссе закатал колодцы в асфальт

На улице Комбинатовской в Петрозаводске под асфальтом оказались замурованы три колодезных люка.

Осужденный за вырубку леса на Байкале замглавы Минприроды Карелии Щепин получил поощрение

Глава Карелии подписал Распоряжение о поощрении первого заместителя Минприроды республики Алексея Щепина.

В приграничном районе Карелии будут стрелять из крупнокалиберного оружия

На пограничном стрельбище в районе озера Пюхяярви будут проводить учения, сообщили власти Сортавальского района Карелии.

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Чепик: «Я не хочу, чтобы Петрозаводск превратился в грязный город, заваленный песком»

Компании, которые зимой будут заниматься уборкой улиц Петрозаводска, в 2 раза увеличат вывоз снега за пределы города.

Глава Минздрава Карелии предупредил о рисках заражения «Цербером» в новом году

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал, какой подвид коронавируса вытеснит остальные штаммы в 2023 году.

В самом большом микрорайоне Петрозаводска изменится схема движения

В декабре изменится схема движения транспорта на Древлянке, сообщили в администрации Петрозаводска.

Почти треть муниципалитетов Карелии не готова к отопительному сезону

По результатам проверки Ростехнадзора выяснилось, что 28% муниципалитетов Карелии не получили паспорта готовности к этому отопительному сезону.

Мост в центре Петрозаводска закроют на год из-за капремонта

Владимир Любарский рассказал о сроках ремонта моста на улице Антикайнена.

Жители одной из улиц Петрозаводска в шоке от будущего изменения троллейбусных маршрутов

Жители улицы Сорокской в Петрозаводске жестко раскритиковали новый график работы электротранспорта.

Жители райцентра Карелии боятся лишиться единственной бани

Власти Медвежьегорского района Карелии вмешались в спор двух предпринимателей, из-за которого город может лишиться единственной бани.



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Гость из Финляндии на Tesla «творил дичь» в центре Петрозаводска

Житель Петрозаводска сообщил в Госавтоинспекцию о том, как водитель электрокара с финскими номерами пересек двойную сплошную и проехал на красный свет.

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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2022: БЕГСТВО ОТ ПОВЕСТОК И АМНЕЗИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Военный комиссар Петрозаводска Владимир Кудрик рассказал о сложностях призывной кампании.



ЗА ЧТО? 16 ЛЕТ КОЛОНИИ ДЛЯ ЭКС-СПИКЕРА ПЕТРОСОВЕТА ГЕННАДИЯ БОДНАРЧУКА

Гособвинение попросило 16 лет колонии строгого режима и 100 млн штрафа для экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.

СТЫД, МИФЫ И НЕДОСТАТОК ВИТАМИНОВ В МОЗГЕ: ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ОН АЛКОГОЛИК

Врач-психиатр Республиканского наркологического диспансера Анна Одинцова рассказала о том, почему люди не замечают проблем с алкоголизмом.