ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ДОНБАССА, ПЬЯНЫЙ СУДЬЯ ЗА РУЛЕМ И АРМЕЙСКИЙ КОРПУС В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ

ПРИГОЖИН ПРИВЕЗ В КАРЕЛИЮ ГРУППУ ОТСЛУЖИВШИХ КОНТРАКТ В ЧВК «ВАГНЕР» ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Евгений Пригожин показал видео отвоевавших в ЧВК «Вагнер» заключенных: «Криминальные таланты».

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОГО СУДА КАРЕЛИИ ПОЙМАЛИ ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЕМ

Председатель Лахденпохского районного суда Карелии Антон Левкин был остановлен за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



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АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ: «АРМЕЙСКИЙ КОРПУС В КАРЕЛИИ БУДЕТ СОЗДАН НА БАЗЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 6-Й АРМИИ»

Глава республики прокомментировал поручение Министра обороны России о создании в Карелии нового войскового соединения.



Фото: © Правительство Карелии

АКТУАЛЬНО

РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В КАРЕЛИИ ОБЪЯСНИЛИ ПОХОЛОДАНИЕМ

Директор «Карелкоммунэнерго» Александр Меньшиков рассказал о причинах роста платы за теплоснабжение в квитанциях за декабрь прошлого года.



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ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР ПООБЕЩАЛ РАЗОБРАТЬСЯ С ЖАЛОБАМИ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ НА РОСТ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ

Госкомитет Карелии по жилищному надзору будет проводить проверки по обращениям граждан на рост платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора.



Фото: © Артем Геодакян/ТАСС

ГОТОВЬТЕСЬ! ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА БУДУТ ВКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ ФОНАРИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО-РАЗНОМУ

На планерке в мэрии Петрозаводска объяснили, когда и как улицы города будут погружаться в темноту.



Фото: © Администрация Петрозаводска

ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ РАЗРЕШИЛИ ВЫЛАВЛИВАТЬ ГОРБУШУ

С 2023 года в Правила рыболовства внесены изменения, разрешающие лов горбуши гражданам в целях осуществления любительского рыболовства.



Фото: © «Столица на Онего»

ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА В МОСКВУ С «ПОБЕДОЙ» БОЛЬШЕ НЕ УЛЕТЕТЬ

Авиакомпания «Победа» отменила рейсы по маршруту «Москва – Петрозаводск», сообщили в Минтрансе Карелии.



Фото: © Андрей Гордеев Ведомости / ТАСС

В КАРЕЛИИ РАССКАЗАЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ В 1 КЛАССЫ

В Минобразования республики надеются, что родители будут отказываться от подачи заявлений лично.



Фото: © «Столица на Онего»

В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ДЕМОНТИРУЮТ ИСТОРИЧЕСКИЙ «ДОМ ЗАХАРОВЫХ» (ФОТО)

Построенный до революции дом семьи Захаровых готовят к переезду в другой квартал.



Фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА ПРЕДЪЯВИЛИ ПРЕТЕНЗИИ К ПОДРЯДЧИКУ ПО РЕМОНТУ «ЮНОСТИ», НО ОН НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ

Администрация Петрозаводска собирается расторгнуть контракт со строительной фирмой «Спорт инжиниринг», к которой возникли претензии из-за ремонта стадиона «Юность».



Фото: © Максим Берштейн

СУД ДА ДЕЛО

В ГОРСУДЕ ПЕТРОЗАВОДСКА В ТРЕТИЙ РАЗ НАЧНЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА О ХАЛАТНОСТИ ТРОИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ, ЛОВИВШИХ МАНЬЯКА ИПАТОВА

Третий судья петрозаводского городского суда Степан Сергеев, который теперь будет рассматривать дело о халатности полицейских, запланировал начало процесса на 24 января.



Фото: © «Столица на Онего»

ПРОКУРАТУРА ЗАПРОСИЛА ОБВИНЯЕМЫМ В ИЗБИЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯМ ИК-9 ИВАНУ САВЕЛЬЕВУ И ИВАНУ КОВАЛЕВУ ПО 8,5 ЛЕТ КОЛОНИИ

В Петрозаводском городском суде начались прения по делу экс-руководителей колонии №9 Ивана Савельева и Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.



Фотоколлаж © Столица на Онего/© паблик УФСИН России по Республике Карелия

ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ ПРИГОВОР ЮРИЮ ДМИТРИЕВУ, ОСУЖДЕННОМУ ЗА ПЕДОФИЛИЮ

Суд Петрозаводска приговорил исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии с участием его приемной дочери и хранение оружия.

ДРУГАЯ ТЕМА

ДЛИННАЯ ОЧЕРЕДЬ ВЫСТРОИЛАСЬ НА НАБЕРЕЖНОЙ ПЕТРОЗАВОДСКА К КУПЕЛИ НА КРЕЩЕНИЕ (ФОТО)

Около 800 человек пришли на набережную столицы Карелии для крещенских купаний. Фото смотрите здесь https://stolicaonego.ru/photostory/501245/



Фото: © «Столица на Онего»

ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПРОКАТИЛСЯ ПО ЛЬДУ ОНЕГО (ВИДЕО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский в соцсети поделился опытом велосипедных прогулок по льду Онежского озеро.



Фото: © Владимир Любарский / ВК

СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ

ОБЪЯВЛЕН СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ИЗВЕСТНЫХ ТАНЦОРОВ, ПОГИБШИХ В ДТП В КАРЕЛИИ

В Петербурге организован сбор средств для помощи семьям четверых джазовых танцоров, чей автомобиль попал под «Камаз» 10 января в Карелии.



Фото: © «Summertime Swing | Клуб джазовых танцев»

ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о смертельном ДТП на Ключевой.



Фото: © Госавтоинспекция Карелии

ПОПОЛНИЛСЯ СПИСОК ЖЕРТВ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП НА СЕВЕРЕ КАРЕЛИИ

В ГИБДД Карелии сообщили о женщине, скончавшейся в больнице после аварии в Муезерском районе.



Фото: © Госавтоинспекция Карелии

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ЖИЗНЬ ЕЩЕ ОДНОГО БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ ПРЕРВАЛАСЬ НА ДОНБАССЕ

Рядовой Александр Лоскутов, наш земляк из Пряжинского района, погиб на Донбассе, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.



Фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

ДОБРОВОЛЕЦ ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБ НА ДОНБАССЕ

Доброволец из Олонецкого района Алексей Игумнов погиб в ходе спецоперации на Украине.



Фото: © Максим Берштейн

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ

СТАЛА ИЗВЕСТНА ДАТА ЗАКРЫТИЯ СТАНЦИИ МЕТРО «ЛАДОЖСКАЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Станцию метро на Ладожском вокзале, куда прибывает большинство поездов из Карелии, планируют закрыть на год.



Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ПЕРЕХОДИМ НА ДРОВА: ЧТО ДЕЛАТЬ ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ ПОСЛЕ ВЗЛЕТА ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Резкий рост цен на электроэнергию вызвал поток жалоб от жителей Карелии, а им объясняют, что все дело в федеральном законодательстве, и ситуация могла быть еще хуже.

КОГДА БЕРЕГОВ НЕ ВИДЯТ

Почему власти Карелии пытаются добиться сокращения водоохранной зоны?

ТУНЕЯДЦАМ — БОЙ?

В Карелии возникла идея пересмотра социальной помощи гражданам, которые злоупотребляют статусом безработного для получения различных льгот.

«РАЛЛИ НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ, ИМИ НАДО ЖИТЬ»

Пилот единственного в Карелии женского раллийного экипажа рассказала о том, что привело ее в гонки, об авариях и о перспективах автоспорта в республике.



Фото: © фото: из личного архива Светланы Ютишковой

ПОПАЛА

Как жительница аварийного дома №16 по улице Державина в Петрозаводске ходила к чиновникам городской мэрии правду искать.



Фото: © Максим Берштейн