Линеарные панели - современный и технологичный материал

Облицовка фасадов зданий вместе с магазином «Формула строительства»
Линеарные панели или металлокассеты - современные и востребованные материалы для облицовки фасадов зданий. Все работы с применением таких панелей выполняются легко и быстро, и не требуют дополнительного оборудования.
Линеарные панели, металлокассеты по долговечности значительно превосходят большинство аналогичных облицовочных материалов. Для вентилируемых фасадов такие панели являются универсальными и смогли быстро завоевать популярность у представителей строительных организаций.
Преимущества очевидны:
Посмотрите на фасад магазина «Формула строительства»! Яркий, выразительный, легко запоминается и будет радовать глаз долгое время!
Заказать расчет материала очень просто: отправьте замеры или чертежи объектов на эл. почту form-mag.str@mail.ru с указанием какой материал необходимо рассчитать.
Также Вы можете связаться по тел. 220-230 с нашими менеджерами и получить подробную консультацию.
Магазин «Формула строительства»
тел. 220-230
Петрозаводск, ул. Ригачина, 33
пн-пт 9.00-19.00, сб-вс 10.00-17.00
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