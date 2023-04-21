Линеарные панели - современный и технологичный материал

Облицовка фасадов зданий вместе с магазином «Формула строительства»

Линеарные панели или металлокассеты - современные и востребованные материалы для облицовки фасадов зданий. Все работы с применением таких панелей выполняются легко и быстро, и не требуют дополнительного оборудования.





Линеарные панели, металлокассеты по долговечности значительно превосходят большинство аналогичных облицовочных материалов. Для вентилируемых фасадов такие панели являются универсальными и смогли быстро завоевать популярность у представителей строительных организаций.

Преимущества очевидны:

Работать с ними можно в любое время года;

Большой цветовой ассортимент;

Легкий вес — быстрый и простой монтаж;

Фасад здания приобретает узнаваемый стиль;

Для изготовления используется специальная тонколистовая оцинкованная сталь, которая в дальнейшем покрывается полимерным покрытием.

Посмотрите на фасад магазина «Формула строительства»! Яркий, выразительный, легко запоминается и будет радовать глаз долгое время!





Заказать расчет материала очень просто: отправьте замеры или чертежи объектов на эл. почту form-mag.str@mail.ru с указанием какой материал необходимо рассчитать.

Также Вы можете связаться по тел. 220-230 с нашими менеджерами и получить подробную консультацию.

Магазин «Формула строительства»

тел. 220-230

Петрозаводск, ул. Ригачина, 33

пн-пт 9.00-19.00, сб-вс 10.00-17.00

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