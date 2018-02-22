Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов

Оранжевый уровень опасности из-за морозов объявлен в регионах Северо-Запада России, в том числе в Карелии.

Об этом сообщает Гидрометцентр России, пишут "Известия".

Согласно прогностической карте предупреждений для СЗФО, из-за очень низкой температуры возможна потенциальная угроза стихийных бедствий. Так, оранжевый уровень опасности объявлен в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородкой, Псковской областях, а также в Карелии, Коми и Нененцком автономном округе.

В четверг, 22 февраля в Карелии температура воздуха днем опустится до -16 градусов.

К оранжевому уровеню опасности относятся: шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, также возможны человеческие жертвы.

Суд с третьего раза оправдал Собинского и Патенко

Петрозаводский городской суд с третьего раза вынес оправдательный приговор по "форелевому делу" в отношении бывших министров Карелии Владимира Собинского и Ванды Патенко.

"Форелевое дело" Собинского и Патенко в Петрозаводском городском суде рассматривалось в третий раз.

Суд оствил за ними право на реабилитацию, а кроме того - на возмещение материального и морального вреда, нанесенного в процессе уголовного преследования.

Еще в 2012 году суд признал их виновными в превышении полномочий при распределении участков для рыбоводства и приговорил Собинского к 3 годам лишения свободы условно, а Патенко – к 1 году условно. После обжалования приговора Верховный суд Карелии в начале 2013 года сократил сроки наказания обоим подсудимым.

Далее Патенко и Собинский обжаловали приговор в Верховном суде России, который направил его на новое рассмотрение в президиум Санкт-Петербургского городского суда. Тот отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд. Этот судебный процесс, завершившийся в ноябре 2015 года, вновь не принес подсудимым ожидаемого результата – они были признаны виновными.

Верховный суд Карелии в начале 2016 года оставил этот приговор в силе.

Собинский и Патенко обратились с кассационной жалобой теперь уже в Верховный суд России. Вышестоящая инстанция в августе 2016 года отменила приговор и в третий раз направила его на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

В течение всего времени, пока продолжается эта судебная тяжба, экс-министры заявляли, что никогда не признают себя виновными и будут добиваться оправдательного приговора.

По версии гособвинения, Собинский, будучи региональным министром сельского, рыбного хозяйства и продовольствия, а затем заместителем председателя правительства республики, и его заместитель Патенко, впоследствии ставшая руководителем этого ведомства, с января 2005 года по октябрь 2007 года ограничивали конкуренцию в сфере форелеводства на территории Карелии.

Сумма материального ущерба, причиненного предпринимателям их действиями по ограничению конкуренции, как установили специалисты, превысила 20,6 млн рублей. Другие действия осужденных нанесли государству еще порядка 8 млн рублей ущерба.

Жителям Карелии рекомендуют отказаться от участия в несогласованном марше памяти Немцова

Прокуратура Карелии предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях в Петрозаводске.

"В сети Интернет, в том числе через социальные сети, распространяются сообщения, призывающие к участию 25 февраля в массовом публичном мероприятии – пикетировании на Студенческом бульваре и улицах Петрозаводска. Обращаем внимание, что организаторам администрацией Петрозаводского городского округа направлены предложения о проведении мероприятия в специально отведенном месте, которые оставлены без ответа", - отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре разъяснили, что участие в несанкционированном мероприятии влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством России.

Как сообщают СМИ, 25 февраля в некоторых городах России состоятся мероприятия под общим названием "Марш памяти Бориса Немцова".

В Карелии, организаторы планировали провести публичную акцию на Студенческом бульваре в Петрозаводске, но власти города предложили организаторам другое место - пойму реки Лососинка, которое заявителей не устроило.

"Заявитель не подтвердил намерение проводить мероприятие там (по закону не позднее, чем за 3 дня до события он должен уведомить администрацию)", - пояснили в мэрии.

Между тем, в соцсетях распространяется приглашение выйти с потретами Немцова на одиночные пикеты в районе Студенческого бульвара.

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, по которому шёл со своей подругой, 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой. Как установили эксперты, в спину политика из пистолета было выпущено шесть пуль, четыре из которых достигли цели.

Следствие считает, что убийство Немцова было заказным, за исполнение которого Дадаеву пообещали 15 млн руб. Организатором преступления стал водитель командира Дадаева в батальоне "Север" Руслан Мухудинов. По мнению адвокатов семьи погибшего, к преступлению причастен бывший офицер батальона Руслан Геремеев.

Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети

Первый в Карелии магазин известного ритейлера откроется в мае.

Как сообщает "МК" в Карелии", третьего гипермаркета "Ленты", который планировали открыть в торгово-развлекательном центре "Тетрис" в Петрозаводске, не будет – вместо него появится супермаркет "Пеpекрестoк".

В ТРЦ "Тетрис" пересмотрели планы по открытию супермаркета, поскольку в ранее обсуждаемые сроки "Лента" не готова продолжать развитие в Петрозаводске. По сведениям издания, разошлись несостоявшиеся партнеры полюбовно, и ТРЦ готовится принять магазин сети "Пеpекрестoк".

Сейчас идет работа над улучшением перечня услуг в "Тетрисе" и изменением его облика.

"Пеpекрестoк" является лидером рынка России по продажам в формате "супермаркет". На 31 декабря 2017 года сеть включала в себя 638 торговых объектов, расположенных в 122 городах и населенных пунктах России.

Открытие магазина в Петрозаводске запланировано на май этого года. Торговая площадь супермаркета составит около 800 квадратных метров.

В Петрозаводске попавшую под машину девочку врачи оставили сидеть на скамейке с охранником в травмпункте

Родители 15-летней девочки рассказали подробности госпитализации ребенка, у которого после ДТП были сломаны кости таза.

ДТП, в котором пострадала юная петрозаводчанка, произошло 20 февраля в 19.30 в районе дома №35 по ул. Калинина. Подростка, который выбежал на проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, сбил Ford Focus.

По информации ЕДДС, пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в Детскую республиканскую больницу. Но, по словам родителей подростка, в больницу они были вынуждены доставить ребенка сами, вовремя забрав из травмпункта БСМП.

"Ребенка отвезли в городской травмпункт, где доблестные врачи оставили сидеть ее на скамейке рядом с охранником одну. У нее сломан таз в двух местах и левое плечо, еще она больна сахарным диабетом.. И когда мы приехали, ее всю трясло, сахар в крови был 30.4 . Не успей мы приехать и отвезти ее в Детскую республиканскую больницу, дело бы закончилось очень плохо", - прокомментировали новость о ДТП на "Столице на Онего" родители пострадавшей девочки.

На здании железнодорожного вокзала в Петрозаводске появится новая надпись

Об этом сообщил глава Карелии на странице в соцсети.

В проект реконструкции здания железнодорожного вокзала в столице Карелии внесены изменения. Об этом на своей страничке ВКонтакте сообщил Артур Парфенчиков. Изменения предполагают, что на фасаде под шпилем появится словосочетание "Город воинской славы".

"С учетом состоявшихся встреч с ветеранами и их пожеланиями в кратчайшие сроки вместе с специалистами ОАО РЖД внесли изменения в проект реконструкции железнодорожного вокзала г. Петрозаводска - города воинской славы", - сообщил глава Карелии.

Напомним, почетное звание "Город воинской славы" было присвоено Петрозаводску в апреле 2015 года. В соответствии с федеральным законом, подписанным президентом РФ 9 мая 2006 года, звание "Город воинской славы" присваивается городам, "на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, в том числе 12 городам, которым было присвоено звание "Город-Герой".

Стало известно, за какую зарплату готовы работать мужчины в Карелии

Исследователи выяснили, что мужчины из Карелии имеют относительно скромные требования по отношению к своей заработной плате на фоне запросов их коллег из СЗФО.

Служба исследований HeadHunter Северо-Запад провела исследование рынка труда и выявила средние запросы по заработной плате у работников мужского пола.

Средние зарплатные ожидания соискателей-мужчин из Карелии составляют 35 тысяч рублей. Такие данные они указывают в своих резюме, размещенных в базе HeadHunter.

В рейтинге регионов Северо-Запада по уровню ожиданий заработных плат у мужчин-соискателей Карелия делит предпоследнее место с Новгородской областью. Ниже Карелии в рейтинге располагается только Псковская область, в которой мужчины готовы трудиться за 30 тыс. в месяц.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Стало известно, кто будет заниматься сбором и вывозом мусора на территории Карелии

Минстрой республики определил регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который займется сбором, обработкой, утилизацией мусора и ликвидацией свалок.

Как сообщили в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, по итогам конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории республики присвоен ООО "Автоспецтранс". Контроль за исполнением региональным оператором обязательств, предусмотренных рамками заключенного с ним соглашения, будет осуществлять Минстрой.

В настоящее время региональным оператором ведется организационно подготовительная работа по переходу на новую систему, в том числе, обследование территории муниципальных образований. После утверждения тарифа "Автоспецтранс" заключит договоры с организациями, осуществляющими деятельность в сфере твердых коммунальных отходов на территории муниципалитетов.

"Работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Карелии ведется в соответствии с федеральным законом, по такой схеме работают уже многие регионы. Цель нового механизма – решить накопившиеся в муниципалитетах проблемы. Учитывая постоянные жалобы жителей, мы видим, что их немало, в том числе, это и многочисленные стихийные свалки мусора", - подчеркнул министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Олег Ермолаев.

Как отметили в ведомстве, новая система предполагает исключение услуги сбора и вывоза отходов из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов. Услуга по обращению с отходами стала коммунальной. Тарифы в этой сфере регулируются государством. Переход на новую систему, которая внедряется согласно федеральному закону, планируется завершить к началу 2019 года.

ВИДЕО: Внедорожник и микроавтобус не поделили перекресток в центре Петрозаводска

Две иномарки столкнулись вчера вечером на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена.

ДТП с участием микроавтобуса Фольксваген (Volkswagen Transporter) и внедорожника Тойота (Toyota Land Cruiser Prado ) произошло на регулируемом перекрестке в минувшую среду в 21.16.

Как пишет ДТП ПТЗ, транспортные средства двигались по улице Антикайнена в противоположных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда Тойота совершала левый поворот на улицу Гоголя, а Фольксваген двигался в прямом направлении.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения.

Момент аварии попал в объектив видеокамеры проекта компьютерной сети Сампо.ру.

Следователи начали проверку по факту неоказания медпомощи ребенку в Петрозаводске

В Петрозаводске началась проверка по сообщению в СМИ о неоказании медицинской помощи несовершеннолетней, пострадавшей в ДТП, сообщает СУСК по Карелии.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", 20 февраля водитель Ford Focus сбил юную петрозаводчанку, которая перебегала дорогу в неустановленном для перехода месте.

По информации ЕДДС, девочка получила травмы я и была доставлена в Детскую республиканскую больницу. Но, по словам родителей подростка, в больницу они были вынуждены привезти ребенка сами, вовремя забрав из травмпункта БСМП.

"Ребенка отвезли в городской травмпункт, где доблестные врачи оставили сидеть ее на скамейке рядом с охранником одну. У нее сломан таз в двух местах и левое плечо, еще она больна сахарным диабетом.. И когда мы приехали, ее всю трясло, сахар в крови был 30.4 . Не успей мы приехать и отвезти ее в Детскую республиканскую больницу, дело бы закончилось очень плохо", - прокомментировали новость о ДТП на "Столице на Онего" родители пострадавшей девочки.

"По данному сообщению в СМИ следственными органами следственного комитета организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении следственного комитета.

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