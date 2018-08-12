Все, что случилось сегодня

"Что может сделать один сторож и пожарная сигнализация, когда идет речь о деревянном строении?"

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков прокомментировал пожар в Успенской церкви в Карелии.

"Сгоревший храм в Карелии - потеря для всей Русской Церкви, он был символом Русского Севера, шедевром отечественного зодчества XVIII века, - написал священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Кирилла. - Святейший Патриарх Кирилл глубоко опечален известием о случившемся пожаре. Хорошо, что сейчас идет речь о возможности воссоздания храма, в том числе и силами неравнодушных горожан. Но нужно очень четко понимать, что стало реальной причиной этой культурной катастрофы. Конечно, будет установлен фактический источник возгорания, надеемся, что следственные органы сделают все необходимое, в том числе и для поиска возможных виновников. Но важно обратить внимание на то, что храм не использовался Церковью, в нем практически не проводились богослужения, хотя формально, для организации реставрационных работ, которые так и не начались, он был передан на баланс местной епархии. В действительности, храм использовался местным музеем, его посещали почти бесконтрольно туристы. К сожалению, приходится констатировать, что охране и обеспечению сохранности этого шедевра мирового значения не было уделено достаточного внимания – что может сделать один сторож и пожарная сигнализация, когда идет речь о деревянном строении? Вызывает серьезную обеспокоенность состояние таких памятников, и мы призываем министерство культуры обратить самое пристальное внимание на существующую проблему, которая так трагически открылась в связи с сегодняшним пожаром".

Напомним, 10 августа в Успенской церкви произошел пожар, который полностью уничтожил памятник заонежской деревянной архитектуры.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. В МЧС предполагают, что причиной пожара в храме мог быть поджог.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Высота ее составляла 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома.

ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры

В столице Карелии на Комсомольском проспекте иномарка насмерть сбила мужчину.

Очевидцы сообщили о трагедии, которая случилась накануне поздно вечером в Петрозаводске. На Комсомольском проспекте на проезжей части лежало тело сбитого пешехода. Первоначальная информация о том, что это женщина, не подтвердилась. Выяснилось, что под колесами автомобиля погиб 39-летний мужчина.

Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, ДТП произошло в 23 часа 26 минут в районе дома № 9 "д" по Комсомольскому проспекту. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Cerato совершил наезд на пешехода - 39-летнего мужчину (жителя Лоухского района Карелии), который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

ФОТО: Площадка промпарка в Надвоицах пуста – резиденты так и не появились

Вопреки обещаниям республиканских властей, никаких строительных работ на площадке в промпарке в Надвоицах не ведется.

Жители Надвоиц поделились фотографиями, сделанными на днях на площадке промпарка и напомнили о том, что еще в мае власти Карелии заявили, что примерно через месяц здесь могут появиться первые резиденты и начаться строительные работы.

"Никаких резидентов не появилось, строительные работы не ведутся,- сообщили жители. - Некогда замечательный поселок превращается в руины. Дороги полностью разрушены, не включают уличное освещение, в нескольких местах прорвало канализацию".

В Олонецком районе машина вылетела в кювет, водитель госпитализирован

В Олонецком районе Карелии водитель не справился с управлением, машина оказалась в кювете.

В минувшую субботу около 14 часов в Олонецком районе Карелии на 301 км автодороги "Кола" произошла дорожная авария. Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, 56-летний водитель автомобиля Лада Ларгус не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.

ТЕМА НЕДЕЛИ: "Грозит это тем, что погибнет весь поселок"

Новость о консервации Надвоицкого алюминиевого завода – градообразующего предприятия поселка Надвоицы в Сегежском районе Карелии – стала неожиданностью и прозвучала как гром среди ясного неба.

Эксперты уже предрекли смерть населенному пункту, который и так находится в сложном положении.

"Мое мнение, что грозит это тем, что погибнет весь поселок, его население состарится и если не будет активности со стороны карельского правительства, не будет найден общий язык с богатыми алюминщиками, то консервация приведет к тому, что хана будет предприятию, НАЗ будет чахнуть, как Онежский тракторный завод", - считает главный научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН Анатолий Шишкин.

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После пожара в Успенской церкви в Карелии начались проверки памятников деревянного зодчества

Проверками пожарной безопасности памятников деревянного зодчества занимаются сотрудники регионального Управления МЧС.

Так, например, проверка уже несколько дней проводится в Доме крестьянина в историко-архитектурном комплексе первого российского курорта "Марциальные воды".

Об этом нашему корреспонденту рассказал охранник деревянного здания Дома крестьянина.

"Нас уже два дня МЧС проверяет после того как церковь в Кондопоге сгорела", - сказал он.

Глава Карелии Артур Парфенчиков посчитал проект бюджета на 2019 год "вполне реальным"

Бюджет республики на 2019 год будет профицитным.

Как рассказала министр финансов Карелии Елена Антошина, бюджет 2019 года планируется сделать профицитным, так же, как и в текущем году. Доходы должны составить 36,6 млрд рублей, расходы – 35,9 млрд рублей, профицит – 760 млн рублей.

Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы составят чуть более 24 млрд рублей, что выше показателей 2018 года на 10%.

"В целом начальные условия для формирования бюджета на очередной трехлетний период не просты, - отметила министр финансов. – Но бюджетный процесс должен быть обеспечен в установленные сроки и соответствовать экономическим условиям, которые сложились в настоящий момент".

"Бюджет абсолютно реальный. Другое дело, что он непростой, он жесткий, - сказал Парфенчиков. – И пока мы вот вынуждены жить в этом ключе, в том числе для того, чтобы иметь стабильную федеральную поддержку", - заявил Парфенчиков.

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Республиканские учреждения культуры ждет очередная реорганизация

Власти решили объединить БУ "Центр национальных культур и народного творчества", АУ "Центр культуры "Премьер" и медиа-центр "Vыход".

Отметим, что из этих трех учреждений сейчас только два – Центр национальных культур и "Премьер" – подведомственны Минкультуры. Первое занимается сохранением и развитием традиционной и национальной культуры, поддержкой общественных организаций, на его базе осуществляют творческую деятельность более десятка коллективов (хоры, ансамбли, народный театр кукол, хореографические коллективы), которые выступают по всей Карелии. Второе занимается прокатом и показом фильмов на территории республики, обеспечивает сохранность кинофонда; при непосредственном участии "Премьера" в Карелии реализуется программа Фонда кино, благодаря которой в районных центрах открываются современные кинозалы.

Что касается медиа-центра "Vыход", то с 2016 года он является структурным подразделением Информационного туристского центра Карелии, который с осени прошлого года подчиняется республиканскому управлению по туризму. "Vыход" представляет собой экспериментальную творческую площадку для инновационных проектов; он открывает новые имена и помогает молодым талантам самореализоваться.

Как будет происходить слияние столь не похожих учреждений, зачем затевается реорганизация и ждать ли сокращений читайте в нашем материале.

Куда пойти в Петрозаводске 12 августа: Книги, игры и рисование

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

12.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Городской чемпионат по футболу.

13.00, "Хорошее место" (ул. Энгельса, 13). Турнир командами 2 на 2 по киберфутболу. Победитель получит пиццу! Участие – 200 руб. с человека.

14.00, кафе "Тhe Кухня", 2 этаж (пр. Ленина, 7). Обсуждение книг: Ю. Олеша "Зависть" и Ж. Перек "Жизнь, способ употребления". Вход свободный.

14.00, с. Вешкелица, Суоярвский район. Конкурс "Карельский баттл – Karjalan battlu".

15.00, кафе "Коты Мира Икс" (пр. Ленина, 3). Скетчинг "Путешествие". Быстрые зарисовки, стремительные линии в сочетании с акварельными заливками. 350 руб.

15.00, "Хорошее место" (пр. Первомайский, 2). КВИЗ "Разумные люди". Игра № 10. Победителям – пицца! Участие – 300 руб. с человека.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 12 августа.

День строителя, День Военно-воздушных сил.

11 и 12 августа 12.00. Петрозаводск. Стадион "Юность". Городской чемпионат по футболу.

14.00. с. Вешкелица. Суоярвский район. Конкурс "Карельский баттл – Karjalan battlu".

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии. Подробнее

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

В Карелии разыскивается мужчина, который ушел из дома в деревне Мансила 8 августа и до сих пор не вернулся. Подробнее

В региональном Управлении МЧС сообщили о трех пожарах, которые произошли на территории Карелии поздно вечером и в ночь с субботы на воскресенье. Подробнее

В столице Карелии на улице Машезерской около девяти часов утра загорелся автомобиль. Подробнее

В Пряжинском районе Карелии под колесами автомобиля пострадала 15-летняя школьница. Подробнее

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В большинстве районов Карелии в ночь на 13 августа ожидаются дожди, местами сильные. Подробнее

Голливудская актриса стремительно теряет вес, утверждают источники, близкие к окружению звезды. Подробнее

Звезды российского шоу-бизнеса стали рассекречивать свою малышку. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 13 августа. Подробнее