Самое важное за сегодня

"Русал" остановил производство алюминия на Надвоицком заводе в Карелии

Надвоицкий алюминиевый завод, который является градообразующим предприятием для карельского моногорода Надвоицы, остановил производство.

Попавшая под санкции США компания "Русал" в августе начала консервацию электролизных мощностей завода, продукция которого оказалась невостребованной из-за американских санкций. С апреля 2018 предприятие работало только на склад, генерируя значительные убытки.

"Отключили подачу электроэнергии, слили металл. Производство алюминия остановилось", - сказал ТАСС сообщили председатель профсоюзной организации завода Михаил Шестоперов.

По его словам, с каждым сотрудником ведется индивидуальная работа. Предлагаются работы по демонтажу оборудования НАЗа, трудоустройство на находящемся на территории завода предприятии по производству алюминиевых радиаторов "Русский радиатор" (входит в "Русал"), переход на заводы в других регионах.

"Есть соглашение между работодателем и профсоюзами. При желании люди могут уволиться и, если стаж более 15 лет, получить сразу семь средних заработных плат, а у к кого меньше 15 лет - шесть средних зарплат", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в "Русале" отмечали, что часть работников завода уже рассматривает варианты по дальнейшему трудоустройству. Несколько работников высказали желание продолжить работу на "Русском радиаторе", часть рассматривают предложения о работе на предприятиях алюминиевого дивизиона компании или у других работодателей. "Русал" обещает "придерживаться повышенных социальных обязательств, чтобы обеспечить возможность трудоустройства и переобучения на новые специальности, переезда на новые места сотрудникам, которые решат продолжить трудовой путь в других регионах или вне предприятия", - говорится в комментарии. Всем остальным будут предложены повышенные выплаты в рамках соглашения сторон.

Надвоицкий алюминиевый завод введен в эксплуатацию в 1954 году и является градообразующим предприятием карельского моногорода Надвоицы, в котором проживает 7,6 тыс. человек. С 2003 года заводом, на котором трудятся 343 человека, владеет компания "Русал".

ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке

Мужчина и женщина занимались сексом на скамейке в одном из дворов столицы Карелии, сообщает паблик "Живой Петрозаводск".

"Ребята, может кто узнает эту парочку среди своих знакомых, объясните им, что заниматься сексом на скамейке во дворе жилого дома непристойно!!!" - говорится в сообщении паблика, который оставил один из его участников.

Инцидент произошел на ул.Чистая.

В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Мерецкова

Пенсионерка сбила молодого мужчину в столице Карелии.

По данным ведомства, 17 августа в 19.15 на улице Мерецкова 76-летняя водитель-женщина на Nissan Qashqai сбила 25 летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С полученными травмами он госпитализирован в лечебное учреждение.

В Ленобласти на заднем сиденье автомобиля нашли труп голого уроженца Карелии

Труп голого мужчины обнаружили накануне утром в Кировском районе Ленинградской области.

Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело неизвестного нашли на заднем сиденье автомобиля Toyota Avensis в деревне Подолье. Труп мужчины без одежды лежал лицом вниз. Умершим оказался 32-летний уроженец республики Карелия.

Установлено, что днём 14 августа мужчина выехал на личном авто из посёлка Шуя в город Псков на вахту, после чего перестал выходить на связь. Труп без внешних признаков насильственной смерти направили в морг Кировска.

ВИДЕО: Nissan сбил пешехода на "зебре" в Петрозаводске

Кроссовер сбил в столице Карелии пешехода, который переходил дорогу по "зебре".

Авария случилась 17 августа в 19.51 на ул.Мерецкова. От удара человека отбросило на несколько метров от авто.

Бывшая коллега Парфенчикова из ФССП РФ получила должность в представительстве Карелии

Наталья Беляева, ранее работавшая в центральном аппарате ФССП России, стала заместителем постоянного представителя республики при президенте.

Представительство находится в Москве. Когда Беляева была назначена на должность, не известно.

Ранее Наталья Беляева занимала должность начальника отдела организации воспитательной работы и взаимодействия с общественными организациями Управления государственной службы и кадров ФССП России. В 2016 году она была награждена медалью "За вклад в развитие ФССП России".

В Instagram представительства можно найти сообщения об участии Беляевой в различных совещаниях. Так, 26 июня она приняла участие в работе дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики на тему "Телемедицина в Арктике: актуальность, реальность, перспективы", а недавно посетила презентацию туристического потенциала города Сямынь провинции Фуцзянь (КНР).

Парфенчиков побывал на пепелище Успенской церкви

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел совещание в Кондопоге на месте сгоревшей церкви.

"Первостепенная задача – разобрать и сохранить то, что осталось от уникального памятника деревянного зодчества. Параллельно, в соответствии с выводами специалистов, определимся с идеологией возрождения утраченного храма", - написал он по итогам совещания "ВКонтакте".

"Уникальная шатровая церковь Успения Пресвятой Богородицы входила в десятку самых высоких деревянных церквей Европы и России, являлась объектом культурного наследия федерального значения, и решение относительно ее восстановления будет приниматься на уровне Министерства культуры РФ и Правительства Республики Карелия с учетом мнения специалистов. Понятно, что даже федеральный формат вряд ли будет предполагать весь комплекс работ, в том числе – восстановление иконостаса. Поэтому уже сегодня мы начнем работу по привлечению средств благотворителей и меценатов", - сказал он.

Успенская церковь 18 века сгорела утром 10 августа. По данным следователей, ее поджог 15-летний подросток. Вопрос о ее восстановлении пока не решен.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Доллары в Карелии, признания друзей поджигателя и запрет на продажу алкоголя

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Сжег храм "ради интереса"?

Сгоревшая церковь в Кондопоге – в тренде новостей этой недели. В деле о поджоге по-прежнему больше вопросов, чем ответов. Напомним, расположенный на берегу Онежского озера храм 18 века загорелся 10 августа. Подозреваемый в поджоге подросток, говорят, последние два года увлекался сатанизмом. Он уговаривал и друзей поклоняться силам зла. Обустроил логово для проведения обрядов.

"Он верил в сатану! – утверждают подростки. - Он ходил в пентограммах, у него зал есть спиритический. Когда мы ходили купаться, он не купался в тех местах, откуда была видна церковь. Понятно, что он ненормальный".

"Он рассказывал, что увлекался этим, головы курицам резал и все такое. Мы пытались спросить: "Зачем ты этим занимаешься?" Он говорит: "Просто ради интереса".

Место для сына депутата

А вот в экономике Карелии, похоже, назревает сканадал, связанный с назначением сына депутата Заксобрания Виталия Красулина. Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил директором Фонда развития промышленности Карелии Артема Красулина. Что из этого выйдет, пока никому не ясно.

Водка есть, но не продается

Магазины таких крупных сетей, как "Лента" и "Манит", внезапно перестали продавать алкоголь на всей территории Карелии. Причиной отзыва лицензии стали слишком низкие цены и ночная торговля. Это следует из материалов проверок, проводившихся министерством экономического развития республики.

Деньги на ветер

Курьезный случай – трагичный для его героя – произошел в Петрозаводске с одним из местных жителей. Он потерял 200 тысяч рублей, сняв их в банкомате. Деньги забыл, а прохожие подобрали. В итоге полиция попросила местных жителей помочь установить личности мужчины и женщины, которые забрали чужие сбережения. Благо инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

"Дело Сямозера" докатилось до Москвы

Басманный суд Москвы на этой неделе приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей на Сямозере в отношении начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елены Семкина и бывшей замглавы департамента соцзащиты Татьяны Барсуковой.

Где-то в Карелии зарыли 100 долларов

На телеканале "Пятница" показали программу "Орел и Решка: Россия-Карелия". Певица Клава Кока и рэпер Натан рассказали о своем путешествии по нашей республике нынешним летом. В конце шоу Натан спрятал бутылку со 100 долларами.

Куда пойти в Петрозаводске 18 августа: Выставка-раздача животных, гонки по живописной местности и барабанная дробь

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, рядом с горнолыжным комплексом "Ялгора", Прионежский район. 7-й этап кубка велоспорта "Ялгора-трейл". Гонка на время от точки А в точку Б, с самой высокой точки комплекса до самого озера.

10.00, рядом с горнолыжным комплексом "Ялгора", Прионежский район. Ялгора UpHill – горный бег. На выбор участников предлагаются дистанции: вертикальные 250, 500 и 1000 метров, Ялгора Trailrun 5, 9 и 18 км, трекинг 9 км. Подробности - по ссылке.

12.00-18.00, ТРЦ "Лотос Плаза", площадка возле колеса обозрения. Выставка-раздача животных из приюта "Дорога домой". Все животные привиты, чипированы, стерилизованы, ухожены. Будет организовано дежурство Государственной ветеринарной станции. Также в программе – конкурс костюмов для животных, танцевальные выступления, подарки, аквагрим, мастер-классы для всех участников.

14.00, стадион "Спартак". Футбол. Первенство МРО "Северо-Запад"-2018. Играют ФК "Карелия" (Петрозаводск) и ФК "Гатчина" (Гатчина). Вход свободный.

15.00–19.00, арт-пространство "Двор" (пр. А.Невского, 71). Бесплатный обмен вещами. Никаких рыночных отношений – только безвозмездное дарение одежды, аксессуаров, журналов и книг. Принести можно не более 10 вещей и двух книг.

19.00, Дом кантеле (пр. К. Маркса, 6). Концертная программа "Летим за летом". Билеты от 500 руб.

19.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Барабанный фестиваль Northern Beat. DrumTamTam - перкуссионный оркестр из Мурманска, выступающий в жанре музыкального перфоманса. Rhytmsekta - группа из Петрозаводска, использует в своих выступлениях ударные инструменты различных стран мира, барабаны собственного изготовления, электронные и аналоговые ударные, а также специальные инструменты для проведения басовой и мелодической линий. Вход на фестиваль: донейшн (каждый платит столько, сколько считает нужным).

23.00, клуб "Бегемот" (ул.Дзержинского, 7). Dirty Dance. Музыка: Platonic, Prime, Shark. Микрофон: Побережный. Бесплатный вход всю ночь для всех.

23.00, клуб Z.efir (Красная, 10). Вечеринка "18 мне уже". Музыка: Rom, Mike, Annsi, Corbi, Komar, Sasha Step. Вход 200 рублей. Всем 18-летним вход бесплатный.

23.00, клуб "Контакт" (Красная, 36). Вечеринка "Фотомания", посвященная Всемирному дню фотографии. Найди свое фото и забери на память. Вход 250 рублей, девушкам вход до полуночи свободный.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу 18 августа.

В 11.00 в деревне Белая Гора Гирвасского поселения (Кондопожский район) пройдет фестиваль уснувших деревень.

В Центре активного отдыха "Ялгора" стартует II Фестиваль горного бега "Ялгора UpHill. Земли колдунов" (начало в 9.40).

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 19 августа. Подробнее

Облачная с прояснениями погода ожидается 19 августа в республике. Подробнее

Авария произошла в городе Медвежьегорск, сообщили в ГИБДД. Подробнее

Если храм не восстановить, то придется ставить могильный крест на будущем России, считает Игумен Валаамского монастыря в Карелии Панкратий. Подробнее

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Финский изобретатель и бывший инженер NASA Янне Кяпюлехто сконструировал плавучую сауну, которая получает энергию от солнечных батарей, и собирается пересечь на ней Финский залив. Подробнее

Петрозаводский городской суд рассмотрит 21 августа ходатайство о продлении ареста главе карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии. Подробнее

Как сообщают западные СМИ, поп-принцесса проиграла первый раунд судебных разбирательств бывшему мужу Кевину Федерлайну. Подробнее

Алексей Панин в очередной раз оказался в эпицентре скандала после того, как его сняли с рейса Симферополь-Москва. Подробнее