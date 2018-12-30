Самые значимые события воскресенья

ВИДЕО: Парфенчиков на коньках, а Воронов на брусьях - руководители Карелии записали необычное новогоднее поздравление

Руководители республики записали необычное новогоднее поздравление.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, члены правительства и министры записали новогоднее поздравление в стихах и в такой необычной форме отчитались о работе в уходящем году.

При этом Артур Парфенчиков встал на коньки, Александр Воронов повисел на брусьях, а Владимир Лабинов записал свой кусочек в окружении коров.

"Могут даже и у вас сбыться все желания, нужно только, говорят, приложить старания", - так заканчивается ролик.

Хроника уходящего времени: главные события 2018 года по версии "Столицы на Онего"

Предлагаем обзор главных событий уходящего 2018 года по версии нашей редакции.

Уходящий 2018 год был богат на события в общественно-политической, экономической и культурной жизни нашей республики. Мы собрали все самое важное воедино в хронологическом порядке и предлагаем вместе вспомнить, каким он был, 2018 год.

Читаем наш медиаобзор здесь.

фото: Школа в Деревянке, фото ОНФ в Карелии

В одной из школ Карелии обнаружили труп

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в Деревянкской школе № 5 Прионежского района.

Государственная инспекция труда Карелии сообщила о завершении расследования несчастного случая со смертельным исходом в Деревянкской школе № 5 Прионежского района, который произошел с машинистом (кочегаром) школьной котельной.

Как выяснилось, 07 ноября 2018 года в 09 часов утра машинист (кочегар) школьной котельной заступил на смену. На следующий день его сменщик, придя на работу, застал своего коллегу лежащим на полу в подсобном помещении без признаков жизни. По информации Госинспекции труда Карелии, обстановка в помещении не была нарушена, топка котла была горячей.

По результатам расследования Государственной инспекцией труда в Республике Карелия сделан вывод о том, что причиной несчастного случая стало внезапно обострившееся заболевание.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Прионежского района.

Работодателю выдано предписание на проведение внеочередного инструктажа работников учреждения.

фото: Николай Смирнов, Столица на Онего

"Оправдание Девлета Алиханова могло бы стать одним из самых важных событий уходящего года для российской судебной системы"

Политолог Олег Реут – о беспрецедентной ситуации с отменой оправдательного приговора Девлету Алиханову.

"Президиум Верховного суда РФ отменил вынесенное тремя неделями ранее решение об оправдании карельского предпринимателя Девлета Алиханова, осужденного в Петрозаводске в ноябре 2017 года. Сложившаяся ситуация сама по себе абсолютно беспрецедентная, - считает политолог Олег Реут. - В современной российской истории не было такого казуса, когда Президиум ВС пересматривал бы своё же решение (тем более в сторону ужесточения), да еще за столь короткий промежуток времени.

Но не менее нетипичным является и поведение оправданного. Алиханов не предпринял попытку выехать за пределы страны или временно "затеряться" на просторах огромной родины. Он не заявил о желании добиваться наказания в отношении тех, кто проводил следствие и поддерживал гособвинение. Напротив, проведший под стражей три года и десять месяцев предприниматель сообщил, что никогда не сомневался в своей правоте и до последнего считал, что суд – пускай и самый-самый высокий – способен разобраться в одном, отдельно рассматриваемом уголовном деле.

Идеализм Алиханова заслужил искреннее уважение. Он не обозлился на мир и на его отдельных представителей. Он показал, что человек может быть сильнее самых страшных обстоятельств, в которые его помещает судьба (и чья-то воля). Пусть это не покажется пафосным, но Алиханов выступил выразителем высоких общественных ожиданий в отношении судебной системы. Огромное количество россиян искренне верят, что действительно независимая судебная власть способна произвести кардинальные социальные изменения".

Подробнее – в материале Олега Реута.

Почему суд в Карелии не арестовал начальника угрозыска, сломавшего челюсть задержанному?

Следком Карелии расследовал уголовное дело против полицейского, обвиняемого в применении насилия, незаконном задержании мужчины и фабрикации доказательств. Майора полиции освободили в зале суда.

На основании собранных сотрудниками карельского УФСБ оперативных материалов майора полиции обвинили в превышении должностных полномочий - применении насилия в отношении потерпевшего (незаконно задержанного).

Максимальное наказание в данном случае – до 10 лет лишения свободы.

24 февраля полицейский был задержан. Однако, суд его освободил, но запретил заниматься определенными действиями: общаться с определенными лицами, пользоваться телефоном и другими средствами связи, получать письма и прочее.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов, Столица на Онего

В мэрии Петрозаводска рассказали, когда будет новогодний салют

В Петрозаводске 1 января в 01:00 на площади Кирова начнётся большой городской праздник.

Как рассказали в мэрии, петрозаводчан и гостей столицы Карелии в новогоднюю ночь ждёт программа под названием "ДискоЁлка" - это зажигательный танцевальный марафон, представляющий парад лучших хитов прошедшего года.

"Крутые ди-джеи готовы отыграть так, чтобы возле главной ёлки города не осталось ни одного замерзающего человека. Вы увидите волшебное появление Деда Мороза и Снегурочки, которое, конечно, никогда не обходится без подарков, и красочный фейерверк в 03:30", - сообщают организаторы.

Кроме того, Дед Мороз дал обещание исполнить желание всех, кто сделает селфи у главной городской ёлки и выставит фото под хештегом #дискоелкавптз.

Актуальный план городских мероприятий, посвящённых новогодним праздникам, можно посмотреть здесь.

фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Даже если будет год свиньи, это не значит, что надо подкладывать поросенка"

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин готов помочь учителям Петрозаводска, у которых отобрали премии.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин заявил порталу "Политика Сегодня", что готов помочь петрозаводским педагогам, которых лишили премий.

"Есть русская пословица: "Не давши слово - крепись, а давши - держись". Если они расписались за то, что им обещали, а потом им это не дали, это непорядок. Учителя люди грамотные. Я не думаю, что они будут что-то подписывать, не разобравшись. Если будет обращение в Госдуму, я готов этим вопросом заняться. А пока сожалею, что им испортили настроение накануне Нового года. Даже если будет год свиньи, это не значит, что надо подкладывать поросенка", - сказал "Политике Сегодня" Олег Смолин.

Напомним, педагоги школ Петрозаводска сообщили о своей готовности обратиться к Президенту Владимиру Путину и начать забастовку, так как их в декабре оставили без стимулирующих выплат, которые ранее были обещаны властями.

"В декабре нам обещали выдать стимулирующие выплаты за год, так как по майским указам президента нам должны были повысить зарплату. Но её не повысили, и в прошлом году в декабре нам выплатили какие-то стимулирующие, а в этом нам дали по 3 тысячи! Весь коллектив в возмущении, мы хотим писать письмо президенту или устраивать забастовку!", - сообщается в обращении педагогов.

"27 декабря в школу принесли официальное письмо о том, что стимулирующих выплат никому не будет! Ни садикам, ни школам. Хотя мы прекрасно знаем, что детские сады получили хорошие выплаты. Сегодня нас ознакомили со вторым письмом о том, что наша средняя зарплата составляет 31 тысячу, но это неправда! Многие в нашей школе не получают и 20 тысяч. Даже у тех, кто имеет огромную нагрузку нет и 25 тысяч. Я получаю 18 тысяч, имея ставку + классное руководство! Ещё в этом письме говорится о том, чтобы руководство провело с нами разъяснительную беседу, чтобы мы не возмущались! Но мы не можем не возмущаться! Мы и так зарабатываем копейки, а теперь нас вообще лишили даже стимулирующих выплат. Мы не хотим замалчивать эту ситуацию", - пишут учителя.

Двое детей попали в больницу после ДТП в Кондопожском районе

В Кондопожском районе Карелии сегодня утром произошла серьезная авария – двое детей госпитализированы в больницу в Петрозаводск.

Как сообщили в Управлении ГИБДД Карелии, в воскресенье, 30 декабря в 9.30 утра на 464 км федеральной автодороги "Кола" в Кондопожском районе при столкновении двух автомобилей – Audi и Toyota Camry - пострадали мальчик 10 лет и 14 - летняя девочка (жители Тульской области). Дети госпитализированы в Петрозаводск.

Обстоятельства аварии уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

"На бизнес никто не давит, но дышать ему непросто, особенно начинающему"

Предприниматель из Петрозаводска Роман Гольцев рассказал, как сегодня живется бизнесу в Карелии.

Имя предпринимателя Романа Гольцева известно не только в деловой среде карельской столицы. На его билборды "Эту страну изменят люди не в костюмах" обратил внимание даже заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев во время одного из своих приездов в Петрозаводск. Выступая на совещании по развитию моногородов, высокопоставленный федеральный чиновник увидел в лозунге карельского бизнесмена знак того, что "сегодняшняя экономика республики себя исчерпала".

"Напрямую на бизнес сейчас никто не давит, но действующая политическая система выстроена таким образом, что бизнесу дышать не просто, особенно начинающему, - считает Роман Гольцев. - На деловой климат влияет не столько местная власть, сколько федеральная, и это логично, потому что вертикальная система управления иного варианта и не предусматривает. Меня лично очень радует, что о бизнесе, наконец, заговорили, как о единственном стабильном источнике денег для бюджета и рынке труда для населения. Рано или поздно разговоры перейдут в дела, но говорить, что сегодня у нас хороший климат для бизнеса я бы не стал, хотя бы, потому что в мировых рейтингах мы находимся позади не только ведущих, но и развивающихся стран мира. Лично я против любых преференций кому-либо из здоровых и самостоятельных людей, и бизнесу преференции также не нужны, и нет никакого смысла тратить деньги на бизнес-инкубаторы или промплощадки. Бизнес лучше любого чиновника знает, где ему выгодно, а там, где появляется халява, появляются только "великие комбинаторы". Если говорить про конкретный пример со снижением стоимости электроэнергии для малого бизнеса, то, конечно же, это хорошо, но это какая-то странная преференция, поскольку изначально не понятна система ценообразования. Монополии диктуют цены, и сегодня при всех преференциях стоимость энергии для бизнеса в два раза выше, чем для населения. Ну, теперь радуемся, что не в три. И так во всем".

Подробнее читайте в откровенном интервью предпринимателя "Столице на Онего".

ФОТО: В Карелии пенсионер из Уфы на иномарке въехал в грузовик дорожных служб

В результате ДТП пострадала пожилая пассажирка иномарки.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне 68-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, направляясь в сторону Санкт-Петербурга, отвлекся от управления автомобилем, не учел боковой интервал и выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с грузовиком дорожной службы.

В ДТП пострадала 66-летняя пассажирка Volkswagen, с травмами женщину госпитализировали в Кемскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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