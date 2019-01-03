Самые значимые события четверга

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Жители более 20 населенных пунктов Карелии остались без света

В Минстрое Карелии обещают устранить повреждения на электросетях в течение сегодняшнего дня.

По данным Министерства строительства, жилищного хозяйства и энергетики региона, по состоянию на 3 января более 20 населенных пунктов республики остаются без электроснабжения. Причина - сложные погодные условия, мокрый снег.

За вчерашние сутки было восстановлено электроснабжение более 30 населенных пунктов, в которых проживают свыше 7000 человек.

"По всем повреждениям ведутся работы, ориентировочный срок устранения 3 января", - сообщили в Минстрое республики.

По вопросам отключения электроэнергии можно обращаться по телефонам:

1. Петрозаводский городской округ (8142) 78-49-41, 051

2. Пудожский муниципальный район (81452) 5-27-00

3. Сортавальский муниципальный район (81430) 4-70-00

4. Пряжинский муниципальный район (81456) 3-21-90

5. Олонецкий муниципальный район (81436) 4-12-40

6. Муезерский муниципальный район (81455) 2-11-58

7. Костомукшский городской округ (81459) 5-23-35

8. Суоярвский муниципальный район (81457) 5-14-98

9. Беломорский муниципальный район (81437) 5-42-90

10. Кондопожский муниципальный район (81451) 7-98-75

11. Калевальский муниципальный район (81454) 4-11-05

12. Прионежский муниципальный район (8142) 57-84-42

13. Лоухский муниципальный район (81439) 5-10-57, 5-26-66

14. Кемский муниципальный район (81458) 5-46-97, 5-45-63

15. Лахденпохский муниципальный район (81450) 2-23-50, 2-24-98

16. Медвежьегорский муниципальный район (81434) 5-90-36

17. Питкярантский муниципальный район (81433) 4-34-37, 4-38-97

18. Сегежский муниципальный район (81431) 4-03-73, 4-32-44

фото: Госавтоинспекция Карелии

На трассе в Карелии в жестком ДТП пострадали пять человек

Житель Санкт-Петербурга устроил страшную аварию на 338 км автодороги Кола Олонецкого района, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

ДТП произошло вчера, 2 января, в 17-15. На 338 км автодороги Кола Олонецкого района 26-летний житель Санкт-Петербурга, управляя автомобилем "Митсубиси Лансер", не учел дорожных и метеорологических условий. В результате он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем "Лада Веста" и с попутно двигающимся автомобилем "Ниссан Микра".

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в аварии пострадали пять человек: пассажиры автомобилей "Митсубиси Лансер" и "Лада Веста", включая 13-летнюю девочку. Всем пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

фото: 47news

Жительница Карелии устроила смертельное ДТП на трассе "Кола"

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области, в котором погибли четыре человека, пишет "47news".

По предварительной информации, 2 января 2019 года около 11.30 на 206 км автодороги "Кола" жительница Карелии, 20-летняяя девушка-водитель ВАЗ-2115, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с "Киа Рио". В результате ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и ее 18-летний пассажир, а также пассажиры иномарки: 58-летняя женщина и 10-летний мальчик. 35-летний водитель "Киа" госпитализирован в тяжелом состоянии.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По информации 47news, уголовное дело возбуждено в отношении водителя "пятнадцатой" и, скорее всего, будет закрыто в связи с смертью подозреваемой. Ехавшие в "Жигулях" девушка и молодой человек проживали в Карелии. Парень учился в музыкальном колледже. Водитель "Киа Рио" приехал к родным в Петербург из Астраханской области. Он получил тяжелые травмы.

фото: rossaprimavera.ru

В Карелии пройдет сокращение числа бюджетников к 2020 году

Согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов, в Карелии в ближайшие два года ожидается значительное уменьшение численности граждан, работающих в бюджетной сфере.

Эксперты предполагают, что в 2018-2020 г.г. будет происходить дальнейшее уменьшение численности занятых в организациях бюджетной сферы. Эти процессы будут связаны с дальнейшим реформированием отрасли. Сокращение будет также продиктовано уменьшением объема оказываемых услуг, что напрямую связано с динамикой численности населения.

Предполагается, что к 2020 году численность занятых в бюджетной сфере в целом сократится на 8,9%.

Информация об этом содержится в тексте пояснительной записки к прогнозу баланса трудовых ресурсов Республики Карелия на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

фото: ДТП ПТЗ

ФОТО: Из-за снегопада в Карелии повалены десятки деревьев

Проезд по трассе Пикяранта-Олонец затруднен из-за поваленных деревьев.

В паблике "ДТП ПТЗ" появились фото с последствиями снегопада в Карелии. Дорогу от Питкяранты до Олонца завалило не только снегом, но и деревьями.

"Снегопад и деревьяпад", - прокомментировал житель Олонца Артем Кренкоев свои фото.

фото: Администрация Петрозаводска

ФОТО: Замглавы Петрозаводска проверила, как чистят от снега дворовые территории

Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова проверила, как убрали от снега дворы, находящиеся на обслуживании МУП "Петрогиц".

По информации администрации Петрозаводска, последствия прошедшего снегопада ликвидируют на городских дорогах и на дворовых территориях. Юлия Мизинкова побывала во дворах, которые обслуживает МУП "Петрогиц". Это более 400 домов, в том числе из аварийного жилого фонда.

"На уборке территорий работает техника и более 20 человек. Для усиления планируется привлечение дополнительной техники и людей", - сообщили в администрации города.

фото: Pixabay.com

ВИДЕО: Жители Петрозаводска игнорируют новый пешеходный переход на Пограничной

В ближайшие дни наряды ДПС будут контролировать соблюдение правил дорожного движения у дома №7 по улице Пограничной, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Новый пешеходный переход на Пограничной, установки которого на протяжении многих лет добивались петрозаводчане, игнорируют пешеходы.

"К нам поступают жалобы на то, что пешеходы продолжают переходить дорогу там, где ходили много лет. Давайте будем взаимовежливы! Пересмотрите свои маршруты движения и дойдите до пешеходного перехода!" - пишут в паблике "Госавтоинспекция Петрозаводска".

В Госавтоинспекции предупредили, что наряды ДПС будут контролировать соблюдение правил дорожного движения в данном месте в ближайшие дни.

Нерегулируемый пешеходный переход на Пограничной оборудовали за счет средств субсидии из республиканского Дорожного фонда.

Помимо "зебры" на этом же участке улицы была предусмотрена реконструкция двух остановок общественного транспорта - для приведения их в соответствие с действующими стандартами

фото: "Столица на Онего"

В Карелии на федеральных дорогах продолжают бороться с последствиями снегопада

За минувшие сутки для борьбы со снегом и гололедом было мобилизовано 97 единиц техники, сообщает Упрдор "Кола".

Трассы обрабатывались противогололедными материалами, всего израсходовано 1544 тонны реагентов. В период снегопада постоянно производится патрульная снегоочистка. За прошедшие сутки сецтехника прошла более 13 тысяч км. По всем федеральным дорогам движение транспорта идет в полном объеме, рассказали в управлении автомобильной магистрали.

На территории Карелии продолжается снегопад, по юго-восточным районам сильный снег и местами метель. ФКУ Упрдор "Кола" призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Для приема обращений о внештатных ситуациях на дорогах работает круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор "Кола": 8(8142) 44-44-77, +7 921 8000794.

фото: Администрация Петрозаводска

В связи со снегопадом для расчистки дорог Карелии привлечены дополнительные единицы техники

Правительство Карелии представило оперативную информацию о ситуации на региональных дорогах на 3 января.

Как сообщается на официальном сайте правительства региона, в настоящее время на республиканских дорогах работает 61 комбинированная дорожная машина, 10 погрузчиков, 22 грейдера, 9 тракторов.

За минувшие сутки поступали жалобы на неочищенные дороги: Каскечнаволок – Куккойла, Кинелахта – Ведлозеро, Педасельга - Ладва Ветка, Нукутулахти – Ламберг, Петрозаводск – Ошта, ст. Шуйская – Гирвас.

"По всем жалобам приняты меры, расчистка произведена", - сообщили в правительстве Карелии.

Напоминаем телефоны диспетчерской службы КУ "Управление автомобильных дорог": (814-2) 773355 и 768052.

фото: Pixabay.com

Власти Карелии планируют предоставить 300 участков многодетным семьям в 2019 году

Министерство имущества и земельных участков республики обещает предоставить три сотни участков в Ялгубе многодетным семьям.

Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений республики Сергей Щебекин на заседании парламентского комитета по экономической политике в Петрозаводске.

Предполагается, что земли для льготников из Петрозаводска будут расположены в Ялгубе. В министерстве подчеркивают, что такая мера приведет к экономии, поскольку выгоднее подводить коммуникации к единой территории вероятной застройки, нежели к одиночным участкам, предоставленным льготникам.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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