Чем запомнился этот день

фото: © РИА Новости / Макс Ветров

Непогода надвигается на Карелию

МЧС Карелии предупреждает об усилении ветра.

По информации карельского Гидрометцентра, с 12 - 15 часов 5 ноября, ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 12 районов: Беломорский, Кемский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы.

фото: Столица на Онего

Глава Карелии приготовил сметанные лепешки с клюквой в честь Дня народного единства

Артур Парфенчиков всех поздравил с праздником и принял участие в конкурсе ягодных пирогов.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал: Всех поздравляю с праздником, с Днем народного единства!

"В этот день традиционно в столице республике проходит фестиваль Марьяне – праздник карельских ягод, неотъемлемой частью которого стал конкурс ягодных пирогов. В этом году он проходит в онлайн-формате, но это не помешало участникам прислать более 115 видеорецептов, - написал Парфенчиков. - Решил присоединиться - предлагаю свой рецепт сметанных лепёшек с клюквой".

В 0,5 л кефира добавить 1 столовую ложку с верхом сахара, 0,5 чайной ложки соды и размешать до подъёма. Добавить 3 столовые ложки растительного масла, 1/4 чайной ложки соли, 1 яйцо, муку - 600-700 г., замесить мягкое тесто, раскатать толщиной 1 см, жарить на сковороде. Клюкву с мёдом потолочь в ступке с предварительным подогревом и протереть через ситечко. Готовые лепешки промазать сметаной и растертой клюквой, сложить стопкой и поставить томиться в духовку.

Чуть позже глава пообещал выложить фото того, что у него получилось!

"Ну а пока, друзья, заваривайте чай, накрывайте стол, ставьте в духовку пироги. С праздником!" - написал в завершении Артур Парфенчиков.

фото: Дмитрий Русанов

Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

На Комсомольском проспекте произошло массовое ДТП.

"Комсомольский временно парализован", - сообщает участник паблика "ДТП петрозаводска и Карелии".

Информация актуальна на 14.05.

Сотрудник ГИБДД на руках вынес ребенка с места ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Петрозаводске 9-летняя девочка попала в под машину.

Напомним, 3 ноября в 13.55 на пересечении проспекта Ленина и ул.Герцена произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как ранее сообщали в ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai Solaris при повороте налево с проспекта Ленина на улицу Герцена совершил наезд на пешехода - 9-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть из-за остановившегося транспортного средства.

В результате ДТП девочка получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

На кадрах видно, что девочка долгое время стоит у дороги, не решаясь перейти на другую сторону. Машину идут, и идут. Ребенок ждет – и вот, когда образовался просвет, девочка решается побежать. В этот момент автомобиль, поворачивающий на ул.Герцена, сбивает ее.

Напуганная школьница, в состоянии шока поднимается с асфальта и, превозмогая боль, возвращается на обочину. Где она до этого стояла.

ДТП произошло на глазах у сотрудников ГИБДД, один из которых сразу же побежал к ребенку, и девочка, плача, протянула руки стражу порядка, прося защиты. Сотрудник ГИБДД на руках отнес девочку в машину ППС.

Уважаемые родители, берегите своих детей, объясняйте правила дорожного движения и обозначайте маленьких пешеходов светоотражателями.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии достигнут абсолютный рекорд по заражению коронавирусом за сутки – 149 человек

И практически каждый день умирают пациенты, зараженные COVID-19, сегодня в списках – 82-летняя петрозаводчанка, скончавшаяся в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Общее число умерших за время пандемии достигло в Карелии 53 человек.

Всего инфицированных COVID-19 в Карелии на 4 ноября – 7059 человек. Выздоровели за время пандемии – 4664 пациента.

Всего в Карелии на 4 ноября госпитализированы 440 человек, заболевших COVID-19, 427 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, семеро – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом.

Доля свободных коек на 4 ноября увеличилась с 29,8 до 37,1.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии врачи борются за жизни шести больных коронавирусом, находящихся в крайне тяжелом состоянии

Шесть пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 4 ноября госпитализированы 440 человек, заболевших COVID-19, 427 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, семеро – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом.

Доля свободных коек на 4 ноября увеличилась с 29,8 до 37,1.

Напомним, что минувшие сутки было зарегистрировано беспрецедентное число инфицированных коронавирусом в Карелии – 149 человек. Один человек скончался.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в госпитале в Карелии

Петрозаводчанка 82-х лет, имевшая сопутствующие хронические заболевания, скончалась в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Общее число умерших за время пандемии достигло в Карелии 53 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 149 человек. Из этого числа заболевших – 127 человек, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицированных COVID-19 в Карелии на 4 ноября – 7059.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 88 человек, в Медвежьегорском районе – 9 человек (Медвежьегорск – 6, поселок Повенец – 1, деревня Лумбуши – 1, поселок Падун – 1), в Кондопоге – 4 человека, в Прионежском районе – 3 человека (поселок Новая Вилга – 2, СНТ "Буревестник" – 1), в Костомукше – 10 человек, в Олонце – 1 человек, в Сортавале – 2 человека, в Питкяранте – 4 человека, в Калевальском районе – 4 человека (Калевала – 1, поселок Новое Юшкозеро – 3), в Пудожском районе – 6 человек (Пудож – 5, поселок Онежский – 1), в Лоухи – 1 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро), в Сегежском районе – 13 человек (Сегежа – 11, поселок Надвоицы – 2), в Лахденпохском районе – 3 человека (Лахденпохья – 2, поселок Вялимяки – 1).

Выздоровели за время пандемии – 4664 пациента, за сутки выписаны по выздоровлению 69 человек: в Петрозаводске – 54, в Кондопожском районе– 4, в Прионежском районе – 3, в Суоярвском районе – 1, в Костомукше – 1, в Олонецком районе – 2, в Питкярантском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Сортавальском районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1149,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1140,5 случая, по Северо-Западу – 1565,8.

В День народного единства власти Петрозаводска презентовали клип "Марьяне" (ВИДЕО)

Песня посвящена карельской красавице – Марьяне.

Песню, посвящённую карельской красавице - хозяйке традиционного осеннего фестиваля, представил Городской дом культуры.

Напомним, что глава Карелии в честь Дня народного единстве спек лепешки с клюквой.

Новую песню о Петрозаводске создали в подарок к 100-летию Карелии (ВИДЕО)

Городской дом культуры подготовил еще один подарок ко Дню народного единства, сообщили в администрации Петрозаводска.

Идея создания песни о карельской столице родилась в начале осени. Городской дом культуры приступил к организации масштабного проекта, осеннего фестиваля "Марьяне", который в этом году полностью переместился в сетевое пространство, и нужны были свежие решения и идеи. Давно и плодотворно в творческом союзе работают завотделом ГДК Лариса Каприелова и музыкант, композитор - Мирослав Семанькив. Ими написаны "Гимн Гипербореи", известная песня "Марьяне" и многие другие произведения.

Как отмечают в ГДК, в новой работе авторы решили совместить неотделимые друг от друга понятия – Карелия и Петрозаводск. Это песня-посвящение, песня-подарок к столетию Карелии, в нее вложена вся наша любовь к родному краю, месту, где мы родились и выросли, к этим улочкам, скверам, бульварам, мостам, к карельским озерам, неповторимой северной природе и людям, живущим рядом. У песен долгая судьба, хочется, чтоб они пережили нас и продолжали звучать, отзываясь в сердцах, трогая душу.

Автор слов – Лариса Каприелова, автор музыки - Мирослав Семанькив. Исполнители – Екатерина Супранович, Ирина Мельникова, Антон Сеняткин, Мирослав Семанькив, а также участники арт-проекта "Ты - звезда!" (руководитель Наталья Ширякина).

Запись, сведение, мастеринг – продюсерский центр "Фабрика Грез".

Видео – Анастасия Слиткова.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

За сутки учащиеся 16 классов школ Карелии ушли на карантин по коронавирусу

На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены 16 классов, две группы детского сада и две группы колледжа.

Как сообщил на своей странице Артур Парфенчиков, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

- шесть классов в сегежской школе № 6

- два класса в сегежской школе № 7

- четыре класса в сегежской школе № 5

- три класса в петрозаводской школе № 3

- один класс в академическом лицее Петрозаводска

- две группы детского сада при школе № 2 поселка Мелиоративный

- одна группа в Петрозаводском педагогическом колледже

- одна группа в Петрозаводском автотранспортном техникуме.

К очной форме обучения вернулась одна группа студентов Колледжа технологии и предпринимательства.

Глава напомнил, что в Распоряжение, касающееся работы предприятий общественного питания в ночное время, внесены уточнения. Снят запрет на работу с 00.00 до 6.00 для столовых предприятий, которые работают в круглосуточном режиме. Предоставлять услуги общественного питания им разрешается только для своих работников. Также по ночам разрешается дистанционная продажа готовых блюд, в том числе с условием доставки.

"С 31 октября кафе, ресторанам и барам запрещено работать в ночное время. Исключение делается для автозаправочных станций мотелей, автовокзалов, гостиниц, кемпингов и других объектов дорожного сервиса", - сообщил Парфенчиков.

фото: ГИБДД Карелии

Ребенок попал под машину в Петрозаводске

На проспекте Ленина водитель иномарки сбил 9-летнюю девочку, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 3 ноября, в 13.53 водитель автомобиля Hyundai Solaris при повороте налево с проспекта Ленина на улицу Герцена совершил наезд на пешехода - 9-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть из-за остановившегося транспортного средства.

В результате ДТП девочка получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей соблюдать предельную осторожность на улицах городов и поселков в дни школьных каникул. Помните, что действия детей вблизи проезжей части могут быть непредсказуемы, а внимание рассеянным.

Родителям школьников необходимо напоминать своим детям о правилах безопасного поведения на дороге, контролировать их безопасные маршруты. И оснастите одежду детей световозвращательными элементами, чтобы в темное время суток водители автотранспорта их могли увидеть издалека.

В День народного единства активисты ОНФ спели "Катюшу" всей страной (ВИДЕО)

В День народного единства активисты ОНФ исполнили песню, которая объединила всю страну, - "Катюшу".

В День народного единства мы поздравляем вас песней, слова которой знает каждый россиянин, сообщили активисты ОНФ Карелии.

"Символ народного единства в Год памяти и славы - "Катюшу" - исполнили активисты ОНФ из разных регионов России: послушайте, как звучит наша страна на языках своих народов! В этом ролике есть и наша исполнительница «Катюши» солистка ансамбля народной музыки Петрозаводского государственного университета "Тойве" Мария Коробейникова", - отмечается в паблике карельского ОНФ.

фото: источник РИА новости/https://ria.ru/20201104/vybory-1583017517.html

РИА Новости: возможен вариант ничьей на выборах президента США

Сегодня в США выбирают президента. За кресло правителя борются Дональд Трамп и Джо Байден. Начался подсчет голосов.

Ничья по голосам выборщиков все еще возможна на выборах президента США, следует из расчетов РИА Новости.

Выборы американского лидера проходят по двухступенчатой системе: сначала избирают выборщиков от штатов, которые затем выбирают президента. Выборщиков 538 — по числу округов конгресса, то есть возможна ничья 269:269.

Такой вариант может оказаться реальностью при следующем раскладе: Дональд Трамп и Джо Байден сохраняют все нынешние результаты по выборщикам и побеждают во всех штатах, где каждый лидирует, за единственным исключением — Байден становится первым в Мичигане, где сейчас выигрывает Трамп.

В этом случае в игру могут вступить два штата, которые отдают не всех выборщиков победителю всенародного голосования, а распределяют их по системе "два — по всенародному голосованию, остальные — по округам конгресса". Если в традиционно республиканской Небраске или разделенном по партийному принципу Мэне изменит нынешнюю принадлежность один такой округ, в коллегии выборщиков окажется ничья: 269 на 269.

Тогда президента будет выбирать палата представителей по принципу "один штат — один голос". Распределение штатов по партиям зависит от окончательных итогов выборов в палату представителей, которые еще не подведены. Помимо этого, при таком раскладе вице-президента будет избирать сенат с учетом трети его членов, избранных на этой неделе.

По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.

фото: © "ОнегоГаз"

В Карелии создана компания, которая будет обслуживать газовые котельные в жилых домах

На рынке обслуживания газовых котельных появился новый игрок – компания "ОнегоГаз".

Газовая котельная на крыше дома – это уже не фантастика. В Петрозаводске ежегодно появляются новые дома и целые районы, которые отказываются от централизованного теплоснабжения, а выбирают этот простой и экономичный способ отопления дома. Именно экономический эффект от внедрения газовых котельных за последние несколько лет оказался настолько выигрышным для жителей новостроек и застройщиков, что стал едва ли не главным конкурентным преимуществом новых домов. И это неудивительно, ведь одна гигакалория тепловой энергии при сжигании газа в данной котельной составляет всего 850 рублей. Для обычного потребителя это отражается на тратах за теплоснабжение, попросту на "коммуналке". Разница – даже не в десятки процентов, а в разы. Вот и получается, что жители новостроек с собственными крышными газовыми котельными платят за тепло значительно меньше.

Но все это газовое хозяйство требует профессионального обслуживания. Вместе с газовыми котельными на домах появляются и организации, предлагающие услуги по обслуживанию газового хозяйства.

Одна из таких недавно созданных компаний – ООО "ОнегоГаз". В портфеле предприятия уже 32 газовые котельные.

- Основной наш заказчик – управляющая организация "ОнегоСтройСервис", – рассказывает директор компании ОнегоГаз – Александр Калинихин. – Мы обслуживанием 24 котельные в многоквартирных домах, которые находятся под управлением "ОнегоСтройСервис". Это котельные новых жилищных комплексов "Свиристель", "Иволга", "Изумрудный", "Панорама", "Курс", "Каскад".

"Наша цель – развивать конкуренцию в данной сфере, – считает Александр Калинихин. – Всем известно, что конкуренция – это лекарство для любой сферы экономики. Мы благодарны управляющей организации "ОнегоСтройСервис" за содействие и кредит доверия. Мы рады, что наши взгляды на процессы обслуживания инженерного оборудования совпадают. Специалисты ООО "ОнегоГаз" имеют многолетний опыт работы в сфере газового хозяйства, и мы будем активно развивать данное направление бизнеса. Если в вашем доме есть крышная газовая котельная, приглашаем вас к сотрудничеству. Рады вам в нашем офисе по адресу: пр. Владимира Баскова д.2, помещение 183.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

За сутки более двух десятков человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За минувшие сутки 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1901 пациент, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Дмитриева Софья, 7 лет

Детей приглашают поучаствовать в конкурсе "Календарь 2021"

Компания "Ситилинк" по традиции проводит творческий конкурс по созданию календаря на будущий год.

"Календарь 2021" создается детьми и будет состоять из творческих работ юных художников возрастом до 13 лет.

Прием работ с 1 октября до 15 ноября. Правила участия в Конкурсе можно прочитать здесь .

На сегодняшний день многие маленькие художники уже прислали свои работы на конкурс. Полистать альбом с работами участников конкурса можно здесь.

Все участники конкурса получат новогодние призы от компании "Ситилинк".

Победителей ждет оригинальный "Календарь 2021" со своей работой и специальный приз.

фото: официальная страница главы Карелии/https://vk.com/id419407976

Парфенчиков показал, какие он испек лепешки к Дню народного единства (ФОТО)

Глава Карелии приготовил сметанные лепешки с клюквой в честь Дня народного единства.

Сегодня утром Артур Парфенчиков поздравил всех с Днем народного единства и сообщил, что принял участие в конкурсе ягодных пирогов.

Глава рассказал рецепт приготовления сметанных лепешек с клюквой, сообщив, что до полной готовности лепешки должны потомиться в печи.

Посоветовал всем заваривать чай, накрывать на стол, а позже он выложит фото приготовленного блюда.

"Ну вот, друзья, как и обещал, фото простого, но вкусного блюда. Дополнением к нему – чай с карельскими травами и ложечкой меда, чистое здоровье! Такие лепешки можно и с молоком есть, кто как любит", - написал Парфенчиков в комментарии под фото лепешек и поинтересовался: какие пироги сегодня были на вашем праздничном столе, и призвал всех делиться в комментариях фотографиями.

фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

В России побит очередной рекорд по числу инфицированных коронавирусом за сутки - 19 768 человек

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

Так, за последние сутки в России выявлено 19 768 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число зараженных коронавирусом в России на 4 ноября составило 1 693 454 человек.

Выздоровели - 1 266 931 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 15 567 пациентов.

Летальных случаев за все время: 29 217, за последние 24 часа скончались 389 ковидных больных.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 62,4 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 491 тысяча тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 ноября остаются 402 220 человек.

фото: © Правительство Карелии

Глава Минобразования Карелии: "Все, что положено в рамках закона, Кондопожский район получит"

Министр образования республики Роман Голубев рассказал о помощи, которую окажут Кондопожскому району с выплатой заработных плат педагогам.

Проблема с выплатой заработных плат работникам сферы образования в Кондопожском районе стала сегодня единственным вопросом внеочередного заседания парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Власти района еще в конце 2019 года обращалась в Законодательное собрание в связи с проблемой финансового обеспечения работников образования. Вопрос рассматривался неоднократно в рамках рабочей группы по финансовому нормативу, но к концу 2020 года ничего не изменилось. В казне муниципалитета денег на зарплаты педагогам и воспитателям нет. Район вышел за пределы утвержденных на этот год лимитов.

Представители администрации Кондопожского района заявили депутатам, что муниципалитету не хватает более 60 млн рублей на выплату зарплат педагогам в ноябре и декабре. Но у министра образования Романа Голубева были другие данные.

"Сейчас фигурируют цифры 62-64 млн, но в пятницу за подписью главы администрации в наш адрес поступила информация, что для выплаты заработной платы необходимо 52 млн рублей", - сказал глава Минобразования республики.

По словам Романа Голубева, в этом году Кондопожскому району была доведена субвенция из республиканского бюджета в размере 408 млн 270 тысяч. В октябре, на начало учебного года, во всех районах уточняется контингент учащихся. При подтверждении контингента муниципалитеты получают средства из оставшегося пятипроцентного резерва субвенции. Кондопожский район сможет рассчитывать на 29 млн 960 тысяч рублей.

"Эти средства район получит в ближайшее время. Эта сумма могла быть и больше, как минимум на 18 млн рублей, если бы не проблемы, связанные с контингентом. Количество обучающихся в 2020 году в районе стало меньше на 248 человек: было 6266 учеников, стало 6018. А по сравнению с январем на начало учебного года численность учащихся сократилась еще на 313 человек. Мы понимаем, что это практически 10 процентов за год", - отметил министр образования Карелии.

Контингент воспитанников в объединенном детском саду Кондопоги за четыре года сократился на 14 процентов. При этом, если соотношение численности детсадовцеы на педагогического работника в среднем по районам Карелии составляет 9,55, то в Кондопожском районе оно – 6,85.

"Когда говорим о сокращении педагогического персонала нужно пояснять, что очевидно это связано с теми демографическими, миграционными процессами, которые происходят в Кондопожском районе. Педагоги детей учат. И количество учителей, воспитателей связано с количеством обучающихся", - сказал глава Минобразования.

Немало вопросов у министерства образования и к штатному расписанию объединенного дошкольного учреждения Кондопоги – детскому саду "Колосок". На начало 2020 года здесь было 11,75 штатных единых заместителей, 12,3 завхозов, 13 бухгалтеров, 9,75 калькуляторов, 4 работника по охране труда, 10,65 ставок кладовщика и 60 работников пищеблока.

"Таких пропорций нет ни в одном аналогичном учреждении. Я уже не беру региональные учреждения, такие, как автотранспортный техникум, где штатная численность почти 500 человек, больше 2 тысяч студентов, нацпроекты, внебюджет, огромные операционные расходы. При этом в техникуме 4 заместителя у директора и пять бухгалтеров. А в казенном учреждении – детском саду с 13 корпусами в Кондопоге - 13 бухгалтеров. При этом вы оперируете необходимостью сокращать педагогических работнико в том же Янишполе. Нужно очень четко определить, что важнее административно-хозяйственный персонал или педагогический", - сказал министр образования представителям на заседании парламентского комитета представителям администрации района.

Глава Минобразования заверил депутатов, что в других районах проблем с выплатой заработных плат педагогическим работникам нет.

"Во всех районах республики заработная плата педагогическим работникам выплачивается своевременно. Мы всегда готовы обсуждать норматив и методику. Нопредложений от районов нам не поступало. К сожалению, в течение года Кондопожский район каких-то серьезных решений не принял. Разница между потребностями и фактическим доведенным в рамках нормативов абсолютно обоснованным финансированием сохранялась. Но мы готовы помогать. Все, что положено в рамках закона, район получит. Оставшиеся 22 млн местная администрация должна изыскать из своих средств. Район будет на контроле у нас и у парламента", - подытожил Роман Голубев.

Члены парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике свою очередь предложили включить в годовой план работы контрольно-счетной палаты Карелии на 2021 год проведение проверки эффективности и расходования средств субвенции, предоставленной Кондопожскому району на общее образование в 2019-2020 с учетом оптимизации сети.

фото: Игорь Шихов

Арт-объект в благодарность за труд медиков установили в Медвежьегорске

Новый арт-обьект появился на улице Советской.

В паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" появилось фото нового арт-объекта.

В комментарии к фото автор отметил, что сам арт-объект нравится, но плохо то, что его установили слишком близко к дороге.

"Когда я фоткал, то от мимо проезжающей машины летели брызги прямо на этот объект. Есть повод убрать лужу. Чиновникам на заметку", - сообщается в паблике.

На предприятии "Карелиан Вуд Кампани" завершен аудит сертификационной оценки цепи поставки

Лесозаготовительное деревообрабатывающее предприятие ООО "Карелиан Вуд Кампани" прошло плановый сертификационный аудит цепочки поставок и контролируемой древесины.

Проверка на соответствие требованиям сертификационных стандартов FSC на предприятии проведена независимой аудиторской компанией NEPCon (ООО "НЭПКон").

По итогам аудиторской проверки предприятие получило положительную оценку действующей системы контроля поставок. Итоговый вариант отчета и решение о сертификации по условиям аудита будет принято в течение полутора месяцев с момента окончания оценки.

Сертификация цепочки поставок – необходимое условие для всех юридических лиц, задействованных в обороте продукции с маркировкой FSC. ООО "Карелиан Вуд Кампани" (FSC - С023389) следует принципам и критериям Российского национального стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Forest Stewardship Council ®, включая контроль за цепочкой поставок.

"В интересах развития ответственно управляемого лесопользования предприятию принципиально важно регулярно подтверждать контролируемое происхождение лесосырья и качество продукции, произведенной при минимальном воздействии на окружающую среду, - отмечает генеральный директор ООО "Карелиан Вуд Кампани" Антон Цхай. – Компания системно повышает промышленную безопасность и экологию производства. К примеру, на 2021 год запланированы работы по обновлению коалесцентных модулей локальных очистных сооружений, исключающих превышение установленных концентраций твердых веществ при сбросе ливневых сточных вод".

Большая часть лесопильной продукции ООО "Карелиан Вуд Кампани" идёт на экспорт, объем выпускаемых предприятием пиломатериалов каждый год увеличивается, растет эффективность производства, продолжается модернизация оборудования, обновлена автоматика на ключевых производственных переделах – участке лесопиления и участке пакетирования, готовится комплексный ремонт ленточнопильного станка и фрезерно-брусующего агрегата, а также ряд инфраструктурных проектов.

Справочно : ООО "Карелиан Вуд Кампани" (Республика Карелия) вошло в состав Segezha Group в январе с.г. Мощность - 120 тыс. м3 пиломатериалов в год. За 9 месяцев текущего года объем произведенной продукции составил 79 990 м3 (за аналогичный период прошлого года - 76 335 м3). Отгрузка г/г увеличилась с 79 811 м3 в 2019 г. до 87 555 м3 в 2020-м.

фото: © REUTERS/Ilya Naymushin

Житель Кондопоги отмахнулся от сотрудницы банка и перевел мошенникам 369 тысяч рублей

В Кондопоге 53-летний мужчина взял кредит для мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В отделении полиции по Кондопожскому району проводится проверка по заявлению 53-летнего жителя города. Мужчина в течение дня оформил кредит и тут же перевел все средства на счета мошенников.

В полиции мужчина рассказал, что вечером ответил на поступивший телефонный звонок. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил неприятную новость: якобы мошенники получили на жителя Кондопоги кредит в размере 400 тысяч рублей. Однако если быстро оформить кредит самостоятельно, можно пресечь противоправные действия злоумышленников. Псевдосотрудник банка не прекращал беседу всё время, пока заявитель находился в офисе банка и оформлял документы. Так, он предложил не обращаться за консультацией к специалистам отделения, потому что там могут быть мошенники. Также кондопожанину предложили следить за реакцией сотрудников банка и помочь в выявлении злоумышленников среди персонала финансового учреждения.

Примечательно, что вместе с документами, житель Кондопоги получил памятку о действиях мошенников. Но телефонный собеседник был убедителен и настойчив: по его словам, только моментальный перевод полученных денежных средств на новый безопасный счет может защитить от аферистов. Мужчине продиктовали семь телефонных номеров, на которые следовало отправить деньги. В это же время сотрудник банка видела, что мужчина снимает деньги и, не прекращая разговор, переводит их. Она попыталась убедить его, что, возможно, он разговаривает с мошенником. Но заявитель не прислушался к предупреждению.

После завершения всех операций мужчина получил новый звонок с предложением следующего перевода. Но на этот раз он решил обратиться в полицию.

Полиция Карелии предупреждает! Всю информацию о состоянии банковского счета необходимо самостоятельно уточнять в кредитном учреждении и только по официальным каналам связи! Не оформляйте кредитные обязательства и не совершайте денежные переводы по указанию телефонных собеседников, кем бы они не представлялись!

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелии мужчина зашел в лес ягодником, а вышел фигурантом уголовного дела

В Суоярви местный житель в конце октября пошел за ягодами, а потом передумал их собирать, просто совершил кражу 200 метров кабеля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Суоярвского района установили подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний местный житель.

В конце октября он собирал ягоды в лесу и обратил внимание на воздушную кабельную линию. Решив, что сможет получить доход от хищения, он, по версии следствия, топором перерубил провод и похитил более 200 метров кабеля. Добыв медное содержимое, мужчина намеревался сбыть его. Но полицейские оперативно установили его причастность к преступлению и помешали планам.

В настоящее время также решается вопрос о привлечении жителя Суоярви к ответственности за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Дюжина объектов в результате его преступных действий осталась без телефонной и интернет-связи.

фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

В Управлении Роспотребнадзора Карелии рассказали, как отличить ОРВИ от гриппа

В период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что не стоит забывать и о других сезонных респираторных заболеваниях, в частности об ОРВИ и гриппе.

ОРВИ в обиходе часто называют "простудой", в качестве собирательного, неофициального обозначения разнообразных острых респираторных заболеваний, поражающих верхние дыхательные пути (нос, ротоглотку и гортань). Вызвать ОРВИ могут вирусы, которые проникают в организм при дыхании. Такой путь передачи возбудителей называется воздушно-капельным, а сами болезни — респираторными. Если простуду вызвал вирус, то болезнь называют ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция).

Наиболее характерные симптомы ОРВИ: постепенное начало, лихорадка (до 38°С), насморк с обильным слизистым отделяемым, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле. Обычно прогноз благоприятный, выздоровление как правило наступает через 7-10 дней, хотя симптомы могут сохраняться до 2 недель. Специфической вакцины от простуды не существует.

Грипп в отличие от ОРВИ как правило обладает сезонностью. Сезон гриппа длится с осени до весны, с максимумом заболеваемости в холодное время года. Активные штаммы вируса гриппа меняются из года в год. Поэтому, каждый год разрабатывается новая вакцина против гриппа.

Наиболее характерные симптомы гриппа: внезапное начало, сухой, отрывистый кашель, лихорадка до 40°С, озноб, боль в мышцах, головная боль, боль в горле, заложенность носа при отсутствии отделяемого из носа, сильная усталость, которая может длиться до двух недель, возможны тошнота, рвота, диарея.

Грипп опасен своими осложнениями. На фоне ослабления иммунитета возможно развитие пневмонии и других опасных заболеваний, которые в некоторых случаях могут привести даже к летальному исходу. Особенно опасен грипп для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин, людей с ослабленным иммунитетом, для людей с ожирением. При появлении первых симптомов заболевания – оставайтесь дома и вызовите врача. Самолечение недопустимо.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 4 ноября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +7 ° …+8 ° 4 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 89% день Пасмурно, +7 ° …+8 ° 4 м/с ЮЗ 750 мм.рт.ст. 85% вечер Небольшой дождь, +6 ° …+7 ° 3 м/с Ю 748 мм.рт.ст. 89% ночь Небольшой дождь, +6 ° 5 м/с ЮЗ 746 мм.рт.ст. 89%

фото: pixabay

Ученые назвали еду, которая повышает вероятность избежать заражения коронавирусом

Врачи рекомендуют принимать витамин D, поддерживающий иммунную систему не только в разгар пандемии.

Ученые выяснили, что при недостатке этого витамина вирусы, попав в организм, становятся агрессивнее. Больше всего витамина D содержится в печени трески и минтая. Об этом сообщает 47news со ссылкой на "Российскую газету".

По словам генерального директора Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава России и академика РАН Евгения Шляхто, дефицит витамина D ученые обнаружили у 71,3% людей с COVID-19, в том числе у 36,3% — тяжелый дефицит.

"Дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания — как заболевания среднетяжелого течения, так и тяжелого течения", — отметил Шляхто.

При этом отмечается, что употребление в пищу печени трески и минтая значительно повышает насыщение организма витамином D.

"Можно сказать, что печень трески и минтая — это суперфуд, употребление которого особенно полезно в нынешних условиях. Наибольшую пользу представляет продукция, произведенная непосредственно на судне из свежего сырья.

Печень при судовой переработке сохраняет полезные витамины и микроэлементы, так как срок обработки рыбы минимален и не происходит окисление. При выборе в магазине на таких консервах стоит специальная маркировка", — сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По мнению ученых, восполнить дефицит витамина можно в виде таблеток или капель. Также, есть много продуктов с большим содержанием витамина D, например, жир морских рыб, яичный желток и молочная продукция.

фото: Столица на Онего

Теплая погода сохранится в Карелии 5 ноября

О погоде на четверг рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске5 ноября будет облачно.

Ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +3,+5°С, днем потеплеет до +4,+6°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная погода, но с прояснениями.

В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на севере мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного.

Ночная температура составит 0, +5°С, днем воздух прогреется до +2, +7°С.

фото: Пресс-служба правительства Калужской области

Губернатор Калужской области в День народного единства лично возил врачей на вызовы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в День народного единства за рулем служебной машины лично доставил врачей городской больницы на вызовы к пациентам.

Об этом он в среду сообщил в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

"Сегодня День народного единства, мы отмечаем его в сложное время, вы видите, что происходит вокруг <...>, но народы России всегда умели объединяться и для благих дел, и для борьбы с угрозой. Поэтому сегодня мы решили, как и многие калужане, подставить плечо нашим врачам, медикам, взяли еще одну машину из служебного автопарка и поедем сейчас в больницу, чтобы помочь врачам добраться по вызовам к пациентам", - сообщил Шапша в размещенном видеообращении, по завершении которого он сел за руль автомобиля.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региона, Шапша лично решил помочь врачам Калужской городской больницы №5. Предварительно глава региона прошел инструктаж и получил средства индивидуальной защиты, во время объезда были соблюдены все меры предосторожности.

"Ранее мы выделили дополнительный автотранспорт из парка правительства для медучреждений региона. Я посчитал, что важно не только оказывать формальную поддержку в виде машин или иных ресурсов, но и лично оказаться внутри среды, прочувствовать работу наших медиков, принять личное участие в этом", - привели в пресс-службе слова губернатора.

Ранее калужские власти ввели на территории области режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также приостановили проведение публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек. Кроме того, в регионе продолжает действовать "масочный" и "перчаточный" режимы, отменены оздоровительные смены в организация отдыха вне зависимости от количества участников до особого распоряжения.

По данным оперативного штаба, в Калужской области за минувшие сутки зарегистрировано 125 новых случаев коронавирусной инфекции, число заболевших с начала пандемии достигло 12 416 человек. Выздоровели 9 465 пациентов, умерли 86.