ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АРЕСТ ИНСПЕКТОРА РОСТЕХНАДЗОРА, ГЛАВВРАЧ МЕДВЕЖЬЕГОРСКОЙ ЦРБ В ЗОНЕ СВО И ГЛАВА МИНЗДРАВА ОХЛОПКОВ – ОБ АЛКОГОЛЕ, УВЕЛИЧЕНИИ ГРУДИ И ПЕЧЕНИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Инспектора Ростехнадзора Карелии, обвиняемого в получении взятки, арестовали на два месяца

Главного государственного инспектора Ростехнадзора Карелии Георгия Хе, задержанного по обвинению во взяточничестве, отправили за решетку до 6 апреля.

Главврач районной больницы Карелии, где возбуждено уголовное дело о мошенничестве, уехала в зону СВО

Галина Алупова, главный врач Медвежьегорской районной больницы Карелии, где расследуется уголовное дело о мошенничестве, уехала на работу в зону спецоперации.

«Вместе с грудью вырастет и печень»: глава Минздрава Карелии рассказал о дозах алкоголя

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, бывает ли полезный алкоголь.

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Карелия намерена застроить страну социальными объектами из дерева

Республиканские власти собираются разработать типовые проекты школ, фельдшерско-акушерских пунктов и многофункциональных центров и поставить их выпуск на конвейер.

Врач из Нигерии приехал на работу в сельскую амбулаторию Карелии

Уроженец Нигерии стал врачом общей практики в Ведлозерской врачебной амбулатории, где жаловались на отсутствие медиков.

В Швеции не подтвердили версию сбежавшей в Карелию семьи латышей

Проблемы с органами опеки возникли у многодетной семьи, эмигрировавшей из Евросоюза, не из-за русофобии.

Энергетики в Карелии пытались заложить в тарифы необоснованные расходы на 12 млрд рублей

Государственный комитет Карелии по ценам и тарифам при рассмотрении тарифов на 2023 год отказался включить в них необоснованные расходы ресурсоснабжающих организаций.

Глава Карелии распорядился передавать в МВД информацию о «подозрительных» безработных

Власти Карелии рассчитывают на помощь правоохранительных органов в выявлении безработных, которые скрывают источники доходов и пользуются своим статусом в корыстных целях.

Ученые признали бессмысленной очистку дна Ладоги под форелевыми садками, заявил глава Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, чем закончился эксперимент по откачке донных отложений под форелевыми садками на Ладожском озере.

В реорганизации роддома имени К.А. Гуткина в Петрозаводске поставлена точка

Бывший роддом объединили с республиканским перинатальным центром.

Без комментариев

Карельская епархия РПЦ собирается возвести на набережной Петрозаводска храм за 300 миллионов

Скандальная стройка попала в план юбилейных мероприятий к 800-летию крещения карелов.

Глава Карелии: «Заменить полностью IKEA – пожалуйста»

Артур Парфенчиков на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» заявил, что предприятия Карелии способны полностью заменить покинувшую российский рынок шведскую компанию IKEA.

Федеральный центр поддержал празднование 800-летия крещения карелов на 170 млн рублей

Средства целевой федеральной субсидии направят на фестивали, выставки, издание книг и реставрацию объектов культурного наследия, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Глава Карелии: «Они же там весь лес не спилят»

Республиканские власти хотят отдать лесные территории вдоль озера Кончезеро под жилую застройку.

Новый способ обмана применили мошенники в Петрозаводске – теперь в автосервисе

Два клиента автосервисов Петрозаводска пожаловались на мошенников в полицию, сообщили в МВД Карелии.



Соболезнования

Глава районной администрации Карелии сообщил еще об одном погибшем в зоне СВО

В ходе спецоперации погиб житель Кондопожского района Николай Козлов.

Боец ЧВК «Вагнер» из Карелии погиб в зоне спецоперации

Житель Олонецкого района Карелии погиб во время специальной военной операции.

В Карелии простились с земляком, бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим в зоне спецоперации

В Олонецком районе проводили в последний путь Павла Колесова, погибшего в зоне СВО.

Доброволец и контрактник из Карелии погибли в зоне спецоперации

Два сегежанина - Александр Гаврилов и Василий Шалаев погибли в зоне спецоперации на Украине, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Наш земляк из города бумажников Карелии погиб в зоне спецоперации

Кондопожанин Олег Логинов погиб в ходе СВО, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.



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Можете ли вы отказаться от алкоголя? (ОПРОС)

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о дозах алкоголя и посоветовал от него отказаться.

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«Вместе с грудью вырастет и печень», - сказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков о дозах алкоголя.

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Заявление «Гринпис России» о незаконности пересмотра границ национального парка «Ладожские шхеры» в Карелии вызвало реакцию главы республики Артура Парфенчикова.

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НА ПУТИ ФОРЕЛЕВОДОВ ВСТАЛА ПЛОТИНА

Жители карельского поселка выступают против размещения форелевого хозяйства на Лоухском озере, из которого они берут воду для питья.

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«ОБНИМАЯ НЕБО КРЕПКИМИ РУКАМИ»

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