ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Потоп в Петрозаводске, студенческий скандал с флагом страны и снижение цен на бензин

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Промокшие петрозаводчане в соцсети оставили много отзывов о работе ливневой канализации

Жители карельской столицы раскритиковали состояние ливневой канализации в городе.

Студента из Петрозаводска отчислили из колледжа после шутки с российским флагом

Студента второго курса карельского колледжа культуры и искусств отчислили после неудачной шутки про флаг РФ.

Бензин сильно подешевел на заправках Карелии

В Карелиястате зафиксировали снижение цен на АЗС республики.

Соболезнования

Еще один уроженец Олонецкого района Карелии погиб на СВО

Власти Олонецкого района сообщили о гибели Ильи Филиппова.

Житель поселка Матросы погиб на спецоперации

Во время специальной военной операции погиб Павел Терещенко.



Еще один уроженец Карелии погиб в ходе СВО

В Олонецком районе рассказали о гибели земляка.

Парфенчиков сообщил сразу о четверых жителях Карелии, погибших на СВО

Глава республики выразил соболезнования семьям четверых земляков, погибших во время спецоперации.

Парфенчиков сообщил о еще четверых бойцах, погибших на СВО

Глава республики в соцсети рассказал о четверых бойцах, погибших на спецоперации.

Происшествия

Найден источник загрязнения нефтепродуктами Лососинки в центре Петрозаводска



Специалисты Минприроды предварительно установили возможный источник загрязнения — он скрывался в самой реке.

Скандал в БСМП Петрозаводска - посетитель грязно обматерил сотрудницу регистратуры

В сети опубликовано видео хамского поведения этого человека.

В МЧС рассказали подробности трагедии каякеров на Ладоге в Карелии

Один человек погиб в незарегистрированной группе из восьми туристов.

Один рыбак утонул, а второй пропал без вести на Онего недалеко от Повенца



Трагедия на Онежском озере произошла в понедельник, 2 октября.

Реанимация работала на месте лобового столкновения иномарок в Петрозаводске

Днем 3 октября на Лесном проспекте в карельской столице произошло ДТП.

Форелевод утонул при кормлении рыбы на западе Карелии

Работник форелевого хозяйства в Суоярвском округе упал в воду с мостков и утонул.

Появились подробности жестокого избиения курьера службы доставки еды в Петрозаводске

Появились подробности нападения на курьера «Яндекс еды» в одном из сетевых магазинов карельской столицы.

Спасатели Карелии эвакуировали шестерых мужчин с яхты, которая вот-вот могла перевернуться

Из-за сильной волны в Онежском озере яхта не могла добраться до берега.

Уходивший от погони автомобиль на окраине Петрозаводска остановили выстрелами

Молодой водитель без прав мчался по улицам города, представляя опасность для окружающих.

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Жителей Карелии предупредили о смертельной опасности, таящейся в осеннем лесу



В Минздраве республики попросили быть очень внимательными при сборе ягод.

Незаконные гостевые дома и хлев нашли на ладожском острове в Карелии

Специалисты Россельхознадзора обнаружили незаконные строения на территории Ладожских шхер.

В Карелии пресекли незаконную рубку, транспортировку леса без документа, а также выявили самовольно занятый лесной участок

В республике прошло профилактическое мероприятие «Лес».

Самым дорогим в России направлением для отдыха на озерах оказался город в Карелии



Неофициальная столица Приладожья вновь попала в топ самых востребованных направлений для отдыха в стране.

В Финляндии предупредили о конфискации российских автомобилей, стоящих в аэропорту

Припаркованные у аэропорта Хельсинки автомобили россиян могут изъять.

Почти на сутки перекроют дорогу в Карелии из-за съёмок фильма «Лихие»

Дорогу закроют из-за проведения съемок художественного фильма.

И о погоде…

Синоптики рассказали, когда в Карелии выпадет снег

В Гидрометцентре Карелии подвели итог прошедшего сентября и рассказали о погоде, которая ждет республику в октябре.