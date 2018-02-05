Важные новости 5 февраля

В Карелии чиновников заставили прийти на митинг в поддержку олимпийцев

Как стало известно, не все госслужащие по своей воле пришли в субботу на площадь Кирова в Петрозаводске, чтобы поддержать российских олимпийцев.

В минувшую субботу 3 февраля в Петрозаводске на площади Кирова прошел митинг-концерт в поддержку олимпийцев.

"Несколько тысяч человек собралось на площади Кирова для участия в общероссийской акции в поддержку российских олимпийских спортсменов в преддверии XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане", - сообщили в мэрии.

Но, как стало известно "Столице на Онего", не все люди пришли в выходной день на митинг-концерт по своей воле.

"Мы, госслужащие, должны были в обязательном порядке прийти – у нас приказ, - рассказала одна из работниц карельского министерства, - я специально подъехала, расписалась, что была, и уехала".

Напомним, что организаторы митинга в рамках мероприятия устроили еще викторины, конкурсы, спортивные состязания - "Метлохоккей", "Керлинг", "Лыжные эстафеты", "Футболо-биатлон", а тех, кого не заинтересовали предложенные развлечения, пытались заманить на площадь бесплатными угощениями – горячим морсом из карельских ягод и блинами.

О том, что митинг их буквально загоняли, рассказали и учащиеся образовательных учреждений Петрозаводска.

Хоспис устроили в обычной квартире многоэтажки в Петрозаводске – жильцы в шоке

На Древлянке в съемной квартире 9-этажного дома две женщины решили устроить хоспис.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшую пятницу 2 февраля две женщины, предположительно 50 лет, решили устроить хоспис в трехкомнатной квартире 9-этажного дома №13 по улице Древлянка. По словам старшей по подъезду, жильцы увидели, как в одну из квартир неизвестные занесли 10 кроватей и несколько мешков с памперсами. Через некоторое время, по словам очевидцев, к дому подъехало такси для инвалидов.

Бдительные домочадцы сообщили об увиденном старшей по подъезду Ирине, которая и выяснила ситуацию.

"Оказывается, - рассказала "Столице на Онего" Ирина, - две женщины сняли квартиру, поставили там кровати и решили сделать в нашем доме хоспис. Я попросила предъявить какие-либо документы, позволяющие заниматься такой деятельностью, они смогли показать только договор аренды, который выглядел подозрительно. Я все сразу поняла и предупредила их, что мы будем обращаться в правоохранительные органы".

По словам Ирины, организаторы хосписа не видят ничего незаконного в своих действиях и с недоумением спрашивают: "кому мы помешаем, у нас все тихо, будут жить 3-4 бабушки".

"Это вначале тихо, - возмутились жильцы дома, - а потом начнется: старики будут умирать – их вывезут, новых привезут… Четыре бабушки! А зачем тогда 10 кроватей?! Вон, на улице Зайцева, 42, пишут, что такая же история произошла в новых домах, так там до сих пор разбирательства идут".

В результате возмущенные жильцы собрали подписи, написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к юристу управляющей компании.

Ответственная за порядок в подъезде Ирина рассказала, что ранее в этой квартире проживали пожилые мужчина и женщина, они недавно умерли, а их сын, который уже давно находится в Санкт-Петербурге, сдал квартиру. Он, кстати, по информации Ирины, знает, что в его квартире хотели организовать хоспис.

Отметим, что корреспондент "Столицы на Онего" пытался встретиться с организаторами хосписа, но дверь квартиры никто не открыл.

Ирина Мирошник объяснила, почему мэрия отказала активистам в проведении гей-парада в Петрозаводске

В Петрозаводске в День всех влюбленных, 14 февраля, активисты планировали устроить гей-парад, однако мэрия города отказала им в проведении мероприятия.

Как рассказала глава города журналистам в понедельник, согласно поступившей в мэрию заявке, шествие предполагалось провести на набережной Варкауса.

"Это будет препятствовать улично-дорожному движению вообще и общественному транспорту, в частности. Мы не можем парализовать город ради таких мероприятий на открытых магистралях", - объяснила Ирина Мирошник отказ организаторам шествия.

Она также сообщила, что в мэрию поступило еще две заявки от тех же организаторов, но уже не на шествие, а на проведение "праздников". По ним тоже подготовят мотивированный отказ.

"По местам, где заявлены еще два мероприятия этих организаторов, параллельно проводятся другие мероприятия, заявки на которые поступили в администрацию Петрозаводска раньше. Все по процедуре, в установленные сроки будет обосновано и представлено организаторам", - сказала Ирина Мирошник.

Глава города отметила, что все заявки на проведение гей-парада и "праздников" в мэрию карельской столицы направил "житель Москвы", который пытался провести аналогичные мероприятия в Петрозаводске и в прошлом году.

"Собственных активистов у нас пока не появлялось", - резюмировала Ирина Мирошник.

Ранее стало известно, что власти Кондопоги отказали активистам в проведении гей-парада.

Из-за трагедии на Сямозере работники ЦРБ в Карелии могут остаться без зарплаты

Суды отказали Суоярвской районной больнице в предоставлении отсрочки по выплате компенсаций морального вреда потерпевшим по делу о гибели детей на Сямозере.

Напомним, в 2017 году Суоярвский районный суд взыскал с больницы, где работает признанная виновной в гибели детей фельдшер Ирина Щербакова, 4 млн рублей в пользу потерпевших. Больница обратилась в районный суд с ходатайством об отсрочке выплат, но он принял отрицательное решение. Далее ЦРБ направила апелляционную жалобу с просьбой об отсрочке в Верховный суд Карелии. В понедельник она была рассмотрена.

Представитель больницы Галина Морозова сказала, что учреждение находится в тяжелом финасовом положении. Списание денег может привести к тому, что будет нарушена деятельность учреждения, а медработники останутся без заработной платы.

Больница направляла в министерство здравоохранения Карелии письмо с просьбой выделить деньги учреждению, но был получен отрицательный ответ. Она просила отменить решение Суоярвского районного суда и предоставить отсрочку.

"Мы хотим, чтобы суд учел, что у нас 287 работников, у которых есть семьи, которым в случае списания денег, будет невыплачена заработная плата", - сказала Галина Морозова.

Представитель прокуратуры сказала, что "не затрагивает никаких этических, социальных моментов", а высказывает лишь позицию по судебному решению. Она просила оставить решение районного суда в силе, так как при предоставлении отсрочки будут нарушены права потерпевших. Больница после судебного решение никаких выплат пострадавшим не производила.

Трагедия в Карелии произошла 18 июня 2016 года. 47 ребят, приехавшие в начале месяца отдыхать в лагерь ООО "Парк-отель "Сямозеро", в сопровождении четверых взрослых отправились в поход по озеру на рафте и двух туристических каноэ. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, в итоге оба каноэ перевернулись. Погибли 14 школьников, в том числе ребенок-инвалид.

После происшествия СК РФ возбудил уголовные дела. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" и начальник лагеря находятся под стражей с июня 2016 года.

Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывшие инструктор, а также врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

Реут рассказал, сколько подписей в Карелии собрали для Собчак

Известный в Карелии политолог Олег Реут рассказал, как в республике собирались подписи в поддержку кандидатов в президенты.

"Особенностью работы штаба кандидата Собчак в Карелии является то, что он создан с нуля, поскольку в республике не зарегистрировано региональное отделение партии. В таких обстоятельствах кандидату не удалось создать полноценный публичный штаб из сторонников и волонтёров", - пишет Олег Реут.

"Поэтому сбор подписей в основном велся силами профессиональных команд сборщиков. По сообщению, полученному из федерального штаба кандидата, известно, что в Карелии было собрано чуть более 600 подписей, которые вошли в общую копилку", - отметил он.

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Руководитель УФНС по Карелии может оставить свой пост 14 февраля

В республике в ближайшие дни ожидается очередная серьезная кадровая перестановка.

По информации источников «Столицы на Онего», Вячеслав Масалкин покинет свой пост 14 февраля. Ранее сообщалось о том, что московское руководство решило не продлевать очередной контракт главному налоговику Карелии.

Руководитель Управления федеральной налоговой службы по РК Вячеслав Масалкин возглавил налоговое ведомство в январе 2012 года. Кто придет ему на смену, на сегодняшний день неизвестно.

По информации издания «Вести Карелии», не исключено, что удалить Масалкина с главного поста в карельской налоговой службе пожелал глава республики Артур Парфенчиков. По оценке источников в УФНС, из Вячеслава Масалкина хотят сделать «крайнего» за низкую собираемость налогов в республике.

Подробности и детали большой кадровой перестановки - в материале «Вестей Карелии».

Жителей Петрозаводска предупреждают о приближающихся сильных снегопадах

Более 50 единиц специализированной дорожной техники готовы выйти на улицы столицы Карелии для ликвидации возможных последствий сильного снегопада, надвигающегося на город, согласно прогнозам, сообщает мэрия Петрозаводска.

"По прогнозу сильный снегопад начнется сегодня с 22.00 и продлится до 18.00 завтрашнего дня. Сразу же после его начала мы приступим к патрульной оплужке улиц, которая продлится без остановки по всей территории города до момента завершения снегопада. Для этого готовы четыре звена по три машины, еще две машины находятся в резерве, - сказал директор ООО "ТехРент" Борис Сидоров.

К экстренному выходу на очистку улиц Петрозаводска от снега подготовлен весь имеющейся у подрядчика арсенал спецтехники - более 50 единиц. Для ликвидации последствий сильного снегопада подрядчиком заготовлена пескосоляная смесь с повышенным содержанием соли. При уборке тротуаров будут задействованы тракторы и механизмы для посыпки противогололедными материалами.

Администрация города и представители ООО "ТехРент" напоминают автовладельцам о том, что во время сильных снегопадов лучше не выезжать в город без излишней необходимости, поскольку загруженность улиц мешает работе специализированной техники.

Инвестор из Башкирии планирует построить в Карелии нефтеперерабатывающий завод

ООО "Астрал К" направило заявку на строительство в Карелии нефтеперерабатывающего завода стоимостью 3 млрд рублей.

Строительство завода планируется в Суоярвском районе. Проектная мощность - 500 тыс. тонн нефти год. Одновременно планируется строительство тепличного комплекса для выращивания овощей, для обогрева которого будет использоваться тепло, вырабатываемое при переработке нефти, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

"Времена изменились": Мирошник не понимает, как детей можно заставить прийти на митинг в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что учащихся учебных заведений заставляли прийти на митинг в поддержку российских олимпийцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Петрозаводске школьников и кадетов на митинг в поддержку российских олимпийцев, состоявшийся в минувшую субботу, "согнали" педагоги. Об этом журналистам рассказали кадет, попросивший не называть его имени, и девятиклассник, представившийся Игорем Ивановым.

Комментируя появившуюся информацию, глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила в понедельник журналистам, что мэрия не спускала никаких распоряжений относительно обязательной явки учащихся на митинге в поддержку российских спортсменов.

"Конечно, такого документа не было. Мы просто пригласили на праздник, в том числе через сайт администрации. А каких-то циркуляров, распоряжений не было", - сказала она.

Мирошник отметила, что не понимает, как сегодня можно заставить школьника прийти на такое мероприятие.

"По поводу того, что дети подневольны в данных ситуациях или чего-то боятся, я не соглашусь. Потому что времена очень изменились. Это в советские времена нам сказали на демонстрацию идти, и это действительно не обсуждалось", - сказала она.

Глава города также отметила, что родители ребенка могут "написать заявление", если считают, что его права каким-то образом были ущемлены.

"Если конкретный ребенок считает, что каким-то образом на него оказали давление, есть пропуск образовательной программы, то я полагаю, что его законным представителем, родителем надо написать заявление, и будут приняты меры. А то, что он прокомментировал журналистам, ну у каждого свое восприятие, люди все очень разные", - сказала она.

В целом же глава города не видит "ничего плохого в том, что классные руководители пригласили детей на праздник".

"Праздник, на мой взгляд, несмотря на морозный и ветреный день, достаточно хорошим был и веселым", - заключила Мирошник.

фото: https://vk.com/mchssegezha

ФОТО: В Карелии девочке, которая играла с лопаткой, потребовалась помощь спасателей

В Сегеже 4-летней девочке, игравшей с пластиковой лопаткой, потребовалась помощь спасателей.

Инцидент произошел в воскресенье днем, отмечается в паблике пожарно-спасательной службы Сегежи в "Вконтакте".

Во время игры девочка просунула ножку в отверстие на лопатке и не смогла ее вытащить. Родители пытались помочь ребенку, но в итоге вызвали спасателей.

"К месту вызова выезжал расчет 12 пожарно-спасательной части, который при помощи ручного аварийно-спасательного инструмента освободил ногу ребенка. Девочка в медицинской помощи не нуждается", - отмечается в сообщении.

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