Главные новости сегодняшнего дня

Власти Пудожского района потребовали отозвать мировые соглашения о выплате "северных" сверх МРОТ

Владимир Ересов, глава администрации Пудожского района Карелии, потребовал от работников образования отозвать мировые соглашения, поданные ими в суд о выплате "северных надбавок" сверх МРОТ.

В распоряжении редакции "Столицы на Онего" оказался документ, подписанный главой администрации Пудожского района Ересовым, в котором он обращается к работникам образовательной сферы с требованием отозвать мировые соглашения, отправленные в суд, о выплате "северных надбавок" сверх МРОТ.

Также в обращении сказано, что о выполненных требованиях необходимо доложить в отдел образования районной администрации.

Свои требования Владимир Ересов обосновал тем, что "взыскание заработной платы с момента, предшествующему названному постановлению Конституционного суда РФ, не подлежит удовлетворению".

Напомним, что с января 2018 года вступило в силу решение Конституционного суда России, которое обязывает работодателей платить северные надбавки сверх минимального размера оплаты труда. Ранее в Карелии "северные надбавки" включались в МРОТ.

ФОТО: Год, как в Карелию приехал Артур Парфенчиков

Прошел ровно год с того дня, как в Карелии появился новый руководитель региона - к нам приехал Артур Парфенчиков.

Напомним, что 15 февраля 2017 года Артур Парфенчиков начал временно исполнять обязанности главы Карелии. Произошло это после "добровольной" отставки Александра Худилайнена. В этот день Артур Олегович сошел с поезда на вокзале в Петрозаводске, а затем принял участие в совещании, где его впервые представили в новой должности. Потом была избирательная кампания и выборы, которые Парфенчиков благополучно выиграл.

Каким этот год выдался для Парфенчикова, чем запомнился новый глава жителям Карелии?

Мы собрали для наших читателей лучшие фотографии с Артуром Парфенчиковым, сделанные в течение года. Некоторые из них по-настоящему знаковые.

Посмотреть можно здесь.

В Пудожском районе индивидуально решат вопрос с выплатами "северных" сверх МРОТ

Глава администрации Пудожского района Владимир Ересов объяснил разосланное директорам образовательных учреждений письмо о выплате зарплаты по новым правилам.

Ранее глава администрации потребовал от работников образования отозвать мировые соглашения, поданные ими в суд о выплате "северных надбавок" сверх МРОТ.

Как пояснил Ересов "Столице на Онего", работники подают заявления в районный суд, делая самостоятельно расчет недополученной зарплаты за прошлый год.

"Он (работник) туда может включить какие-то периоды, по нашему мнению, неправильные, либо применит неправильный размер МРОТ, который действовал на тот период", - сказал Владимир Ересов.

По его словам, власти района сами предоставляют сведения бухгалтерии в суд.

"Наши расчетные центры расписывают по каждому работнику персонально в соответствии со штатным расписанием, табелем рабочего времени за весь период. И выходит, человек требует 50 тысяч рублей, а по нашим расчетам выходит 30-40 тысяч рублей. Суд должен принять решение либо этот расчет принять, либо другой", - сказал он.

Поэтому администрация попросила отозвать мировые соглашения, и написать отзыв в суд о несогласии с заявленными требованиями по вновь поданным заявлениям, чтобы суд решал вопрос о выплатах по каждому бюджетнику отдельно.

Владимир Ересов пояснил, что власти или руководители учреждений не запрещают работникам бюджетной сферы обращаться в суд и требовать недополученных выплат.

"Никаких запретов на подачу исковых заявлений не было, нет и не будет", - пояснил глава.

"Январь мы уже закрыли. Долгов у нас с учетом начисления надбавок сверх МРОТ нет. По этому году у нас вопросов нет", - сказал Владимир Ересов.

"Лайф" рассказал из-за чего убили женщину в общежитии на Ключевой

Жительница Петрозаводска Илона С. похвасталась помолвкой в соцсетях, и её зарезал экс-любовник Виктор, пишет "Лайф".

Ранее сообщалось, что 12 февраля в 22.00 в общежитии на ул.Кемской произошло убийство.

Как рассказали очевидцы, 25-летняя Илона пришла в общежитие в гости к сестре, где через некоторое время появился ее бывший сожитель Виктор. Илона с Виктором вышли в коридор для разговора, и там он ударил ее ножом и убежал. Удар оказался смертельным. Девушка скончалась до приезда скорой помощи. Подозреваемого в убийстве задержали, а позже арестовали.

"Лайф" пишет, что 25-летние Илона С. и Виктор В. познакомились ещё в детском доме и в течение нескольких лет были вместе. Затем пара рассталась, а недавно девушка собралась замуж за нового ухажёра и выложила на своей странице фото с кольцом. Вскоре после этого бывший возлюбленный пригласил Илону "на серьёзный разговор" и зарезал прямо на кухне общежития.

Друзья женщины рассказывают, что мужчина регулярно избивал её из-за приступов ревности и неоднократно обещал её убить. Они также утверждают, что Илона пробовала обращаться в полицию, но её заявления просто не принимали.

"Он был безумно ревнив и всегда говорил, что убьёт её, а потом покончит с собой, потому что она не должна достаться другому", - рассказал друг Илоны.

Под Новый год Илона получила предложение руки и сердца от своего нового возлюбленного и похвасталась этим в социальных сетях. Возможно, именно этот шаг и стал для девушки фатальным: вскоре к ней в гости заявился Виктор и предложил серьёзно поговорить на кухне общежития. Там мужчина нанес бывшей сожительнице несколько ножевых ранений и убежал. Услышав крики, соседка Илоны сразу же вызвала скорую помощь, но девушка умерла до приезда врачей.

В мэрии Петрозаводска рассказали, что пристраивают к торговому центру на Древлянке

Стало известно, что за строительство развернулось в центре Древлянки.

В Петрозаводске в микрорайоне Древлянка на главной площади, где когда-то размещался рынок "Ягуар", стоит торговый центр. В этом здании из красного кирпича ранее работал магазин с гордым названием "Меркурий" (бог торговли), позже вывеску поменяли на "универсам Находка", сохранив предназначение торговых площадей.

А еще спустя время "Находку" сменил магазин торговой сети "Магнит".

На сегодняшний день монументальное кирпичное здание торгового центра буквально испещрено десятками дверей, ведущими в различные организации и заведения.

К уже имеющимся торговым площадям решили сделать еще одну кирпичную пристройку.

Развернулось масштабное строительство, территорию, где стали возводить пристройку, обнесли забором, оставив пешеходам узкую тропинку для прохода.

Жители Древлянки обратились в "Столицу на Онего" с просьбой узнать в мэрии, кто и что пристраивает к зданию универсама.

В пресс-центре администрации сообщили, что строительство ведет собственник здания, запланировавший увеличить торговые площади.

Рядом с развернувшейся стройкой также появятся два павильона, которые установят бизнесмены, выигравшие конкурс.

В одном из павильонов будут торговать карельской продукцией (мясные и молочные товары), второй отдадут под овощи и фрукты.

Сроки окончания строительства не назывались.

В Карелии землю могут отобрать у любого собственника

Земли, предназначенные для сельскохозяйственных нужд, могут быть изъяты у всех видов правообладателей: как у юридических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств и обычных дачников, сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии.

Сегодня на пресс-конференции Любовь Иевлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Карелии, рассказала, у кого в Карелии и по какой причине могут быть изъяты земли сельхозначения и кому они потом достанутся.

Любовь Иевлева курирует вопросы земельного надзора, конкретно земли сельскохозяйственного назначения, то есть те, которые находятся за границей населенных пунктов и предназначены для использования сельхознужд: растениеводства, животноводства, личного подсобного хозяйства, полеводства.

По словам замруководителя надзорного ведомства, если собственник в течение 3 лет и более не ведет на своем участке никаких сельхозработ, то землю у него могут изъять.

"Изъятию подлежат земли, на которых выявлены нарушения, повлекшие за собой снижение плодородия, или произошло загрязнение, или вовсе не используются более 3 лет, - пояснила Любовь Иевлева. – Земли могут быть изъяты у всех видов правообладателей: как у юридических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств".

По данным управления Россельхознадзора по Карелии, в 2017 году проведено 275 контрольно-надзорных мероприятий, в результате установлено 117 гектаров неиспользуемых земель, собственники которых привлечены к ответственности.

По словам Иевлевой, из 117 гектаров заброшенных земель изъять по суду удалось лишь участок площадью 2,66 га в Пряжинском районе.

Изъятые участки, как пояснили в ведомстве, выставляют на торги, а если их никто не купит, то их предлагают приобрести муниципалитету, на территории которого и были выявлены заброшенные земли. В случае отказа муниципалитетов участок автоматически уходит в казну региона, который впоследствии может использовать его по своему усмотрению.

Любовь Иевлева предупредила, что избежать изъятия сельхозземли возможно в том случае, если использовать его по назначению.

Главе УФАС по Карелии Артуру Пряхину грозит отставка?

49-летний Артур Пряхин может оставить пост руководителя республиканского управления Федеральной антимонопольной службы, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

По информации сайта, сотрудники УФАС отзываются о Пряхине как об "очень грамотном принципиальном руководителе и честном человеке".

"Эти качества Пряхина, по имеющейся информации, не устраивают многих, преимущественно, питерских и московских бизнесменов. Они, очевидно, хотят, чтобы антимонопольное управление, например, не отменяло выгодные им результаты проведенных с нарушениями конкурсов на выполнение различных работ в нашей республике, преимущественно, в довольно денежных сферах: строительство, ремонт и обслуживание дорог", - отмечает издание.

Вот здесь – все подробности.

Вячеслав Масалкин покидает пост директора управления налоговой службы в Карелии

В четверг Вячеслав Масалкин работает в должности руководителя управления Федеральной налоговой службы по Карелии последний день.

15 февраля Масалкин заканчивает свою работу в качестве главного налоговика республики. Однако на вопрос, кто его заменит, в налоговой службе не ответили. По словам наших источников, этого они не знают, и сам Масалкин такую информацию им не сообщил, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

ВИДЕО: Федеральный канал показал, как в Петрозаводске курильщики хотели затушить сигарету о головы активистов

Очередной рейд петрозаводских активистов движения "Лев против" показали в программе "Экстренный вызов" на телеканале "Рен-ТВ".

В очередной раз активисты атаковали любителей выпить и покурить у торгового центра на Лесном проспекте. В ходе акции участники движения "Лев против" встретили активное сопротивление петрозаводчан, которые не хотели бросать сигареты и выливать пиво.

Наиболее агрессивные курильщики не просто посылали матом активистов, но и усиливали свою просьбу обещанием затушить сигарету о голову.

Почему Карелия остается в числе самых неблагополучных регионов России

Рейтинг российских регионов по качеству жизни показал, что Карелия остается одним из самых неблагополучных субъектов РФ по целому ряду критериев.

Согласно исследованию агентства РИА Рейтинг, из 86 регионов Карелия заняла 70 место. А среди регионов Северо-Запада у Карелии – самый низкий балл, за исключением Архангельской области.

Например, Карелия заняла 61 место по соотношению денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, 60 место – по разрыву доходов самых богатых и самых малообеспеченных жителей республики, 70 место – по уровню безработицы.

По доле благоустроенного жилья Карелия оказалась на 59 позиции в рейтинге, по доле населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности – на 73 месте, по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников на единицу площади населенных пунктов на 74 месте, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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