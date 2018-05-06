Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: Юрий Линник. Фото Ирины Ларионовой

Умер философ, поэт Юрий Линник

Юрий Владимирович Линник скончался 5 мая на 75 году жизни.

- Мне трудно в это поверить. Еще недавно, в Библионочь, гениальный Линник рассказывал о Рерихе, а сегодня его сердце остановилось, - пишет Ирина Ларионова в интенет-журнале "Лицей".

Философ, поэт, ученый, коллекционер — глыба, а не человек!

Сколько раз слушала его и каждый раз поражалась уникальным знаниям. Больше того — всегда было ощущение, что идеи приходят к нему из Космоса, которым он так восхищался. Для меня он был инопланетянином, потому что простой человек не может вместить в себя всего того, что вмещали его разум и сердце.

Он не был воцерковленным человеком, но лучших богословских стихов, чем у него, я не знаю. Написать о сути семи Вселенских соборов в магистралах? Кому это под силу? Так понимать и чувствовать красоту православной иконы, храма! Нет ничего случайного: он скончался в канун дня памяти святого Георгия Победоносца, чье имя носил.

Его жизненный путь был подчинен одному — поиску красоты и истины. Полжизни он безуспешно бился за то, чтобы в Карелии появился Полимусейон, в который бы ехали со всего мира посмотреть уникальные коллекции, собранные профессором Линником на собственные скромные средства. Среди них уникальная коллекция произведений художников космистов-амаравеллистов.

Он был бессребренником. Его квартира – богатейшая библиотека, состоящая сплошь из раритетов. Человек, достойный полного собрания сочинений, печатал свои удивительные тексты нонпарелью в маленьких книжечках на собственные средства… Ничто в России не изменилось. Мы не любим своих гениев, божьих посланников.

Как он любил Россию! Как чувствовал и понимал Русский Север! Как любил природу!

"Чем я занимаюсь", — задавал себе вопрос Линник и отвечал: Ускоряю Вселенную!

Мы потеряли человека, масштаб личности которого оказались не способны оценить.

Дорогой Юрий Владимирович, простите нас. Вечная Вам память!

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске митинг "Он нам не царь" прошел без задержаний

В столице Карелии порядка 100 человек собрались на Онежской набережной на протестную акцию.

Изначально участники акции стояли за ограждением, но после того, как завершилось спортивное мероприятие, они стали заходить за забор. Каждого человека тщательно досматривали сотрудники полиции. Среди участников протестного мероприятия было очень много школьников.

Один из активистов раздавал листовки. Во время акции молодые люди собирали подписи за поддержку законопроекта, который дает право самовыдвиженцам участвовать в выборах главы Карелии.

Протестующим мешала громкая музыка, которая звучала из установленных в гайд-парке колонок. Чтобы немного приглушить звук, молодые оппозиционеры закрывали их своими телами.

Плакатов никто из них не демонстрировал, полиция никого не задерживала.

фото: Фото Арины Степенной

ВИДЕО: Послушайте, как тает лед на Онежском озере

Петрозаводчанка записала на видео, как тает лед на Онежском озере.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала видео, на котором запечатлела приход весны в наш город – таяние льда на Онего.

"Если прибавить звук, слышно, как тает лёд на Онежском озере", - написала автор видео в комментарии.

ВИДЕО: Юлия Самойлова будет выступать на Евровидении в "платье-гора"

Конкурсный номер Юлии Самойловой, с которым певица представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне, готов.

Участница "Евровидения" от России Юлия Самойлова провела первую репетицию в Лиссабоне — именно там в этом году пройдёт музыкальный конкурс. В распоряжении Super появились эксклюзивные снимки платья, в котором певица будет выступать.

Ранее Самойлова говорила, что "оно будет не просто нарядом, а частью декорации". Похоже, так оно и есть — по форме платье напоминает гору. Создателем туалета стала российский дизайнер Анастасия Задорина, сообщает life.

Номер с участием Самойловой построен таким образом, что зрители должны будут увидеть артиста, а не человека с ограниченными возможностями.

Появившееся в Сети видео с фрагментом выступления Самойловой, судя по первым отзывам, не впечатлило интернет-пользователей. Многие комментаторы остались откровенно недовольными как "платьем-горой", которое выглядит словно из папье-маше, так и голосом российской исполнительницы, ее песней и самим номером, пишет dayonline.

В этом году "Евровидение" впервые пройдёт в столице Португалии — Лиссабоне — на арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй — 10-го, а финал конкурса назначен на 12-е.

МВД России назвало петрозаводский митинг "Он нам не царь" малочисленным

В общественно политическом мероприятии за свободу человека и гражданина в Петрозаводске приняли участие 40 человек, сообщили в МВД России.

В минувшую субботу, 5 мая, в разных регионах прошли общественно-политические мероприятия. По заявлениям организаторов, их целью являлось привлечение внимания к правам и свободам человека и гражданина. Стоит отметить, что не все они были согласованы с местными органами власти.

Сотрудниками полиции были предприняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

В большинстве городов акции прошли с незначительным количеством участников. К примеру, в Петропавловске-Камчатском участвовало 3 человека, Курске - 15, Орле - 30, а в Петрозаводске 40 человек.

Акции в Великом Новгороде, Владивостоке, Абакане, Улан-Уде, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Пскове, Волгограде, Оренбурге, Ярославле, Твери, Мурманске, Архангельске, Владимире, Ставрополе и Иваново собрали от 50 до 200 человек, в Иркутске приняло участие 200 человек, а в Новосибирске около 400. В ходе их проведения существенных нарушений общественного порядка не допущено.

В несанкционированных акциях в Москве и Санкт-Петербурге приняло участие около 3,5 тысяч человек.

Видео и фото митинга "Он нам не царь" смотрите здесь.

Разбитая дорога Петрозаводска появилась в проекте "РосЯма"

Яма на улице Ватутина появилась на сайте федерального проекта.

Житель Петрозаводска устал дожидаться ремонта огромной ямы на улице Ватутина между домами №№ 39 и 41 и отправил фотообращение на сайт федерального проекта "РосЯма".

«Ужасная яма, которую автомобилисты вынуждены объезжать по встречной полосе, чтобы не разбить машину», — подписал автор фото.

Напомним, «РосЯма» — проект Фонда борьбы с коррупцией, созданный для тех, кто недоволен плохими дорогами и хочет это исправить. Отправить обращение на проект может любой житель России.

Руководители проекта обещают помочь составить обращение, отправить его в ГИБДД и проконтролировать ремонт ям.

Частные дома оказались в воде после появления многоэтажек в поселке Карелии

Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална.

В результате работ на некогда сухой территории образовались огромные лужи, которые даже летом не высыхают полностью, – вода затопила огороды и все ближе подступает к домам. А в прошлом году здесь чудом не утонул ребенок.

Переписка со строителями и властями, которую жители начали еще в прошлом году, ни к чему не привела: фактически людям дали понять, что это их проблема – им ее и решать.

Читайте в материале "Затопление - в подарок", с какими проблемами пришлось столкнуться жителям частных домов в Чалне после строительства многоэтажек и что власти Карелии отвечают на запросы местных жителей.

ФОТО: Петрозаводск продолжают очищать от песка

Продолжаются работы по уборке смета с улиц Петрозаводска, сообщили в администрации города.

Подрядная организация чистит тротуары и проезжие части в разных районах города.

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Юлия Мизинкова проинспектировала работу ООО "ТехРент".

Сотрудники компании-подрядчика продолжают убирать смет с городских дорог и тротуаров. В частности, эти работы сегодня ведутся на Октябрьском проспекте, на улице Заводской, на проспекте Александра Невского и на других магистралях.

Поливомоечные машины обрабатывают дороги и тротуары в центральной части города.

ФОТО: Карельские коммунисты отметили день рождения автора знаменитого лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Активисты КПРФ возложили цветы к памятнику Марксу и Энгельсу в Петрозаводске в связи с 200-летием со дня рождения великого мыслителя и революционера Карла Маркса.

В минувшую субботу, 5 мая, активисты КПРФ возложили цветы к памятнику Марксу и Энгельсу в Петрозаводске в связи с 200-летием со дня рождения великого мыслителя и революционера, основоположника коммунистического учения Карла Маркса.

Позже в рескоме КПРФ состоялась научно-практическая конференция, посвященная учению Маркса и его вкладу в мировую историю.

Карл Маркс, философ, экономист и социолог, автор "Капитала" и знаменитого лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Его философия легла в основу коммунистического движения.

Карл Маркс является учителем революции для пролетариата и рабочих по всему миру, главным основателем марксизма, создателем марксистских кружков, проложившим путь коммунизму.

фото: фото сайта правительства РК

ФОТО: Гусь Гоша стал главным героем праздника в Олонце

Фестиваль «Олония – гусиная столица» состоялся в Олонце, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Традиционный экологический фестиваль "Олония – гусиная столица" прошел 5 мая в Олонце. Захватывающие гусиные бега, ярмарки карельских мастеров, развлекательные мероприятия каждый год привлекают туристов. На празднике, ставшем одним из брендов Олонецкого района, побывал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Гусиной столицей" Олонец называют не случайно. В весенние дни Олонецкая равнина у пернатых пользуется особой популярностью: на местных полях они ежегодно отдыхают и кормятся по пути на север, в тундру. За весну в Олонец прилетает до полутора миллионов гусей. Подавляющее большинство птиц относятся к двум видам – серый гусь и гусь-гуменник. Всего же учёные насчитали здесь более 100 видов особей.

О крупнейшей орнитологической стоянке стало известно в Европе. Ею заинтересовались Балтийский фонд природы, Всемирный фонд дикой природы, Всемирный союз охраны природы. Они и выступили с предложением объявить Олонец "гусиной столицей". А с 2001 года в районе стал проводиться гусиный фестиваль.

Олонецкая земля издавна славилась сельским хозяйством, и многие жители активно им занимаются. Например, многодетная семья Шлипкиных из Рыпушкалиц выращивает рассаду и сельскохозяйственные культуры. Для развития нового направления в их хозяйстве – птицеводства - глава республики вручил семье двух гусей. Подарок для Шлипкиных стал неожиданными и приятным.

Каждый год количество участников праздника растет, а его программа становится все более насыщенной. По традиции главное и зрелищное мероприятие фестиваля – соревнования "Гусиные бега". Домашние гуси совершают забеги вместе со своими хозяевами. Самой быстрой птице достается не только приз, но и всенародная слава. В этом году победителем состязаний стал гусь по имени Гоша.

В течение дня на фестивале работала большая сельскохозяйственная ярмарка, ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, прошли мастер-классы, "Веселые старты" среди команд общеобразовательных учреждений города и района, конкурсы, концерты.

Гости фестиваля могли также принять участие в весеннем флешмобе от Карельского Морозца Паккайне.

А сегодня у олончан еще один ежегодный водный праздник - "Гонки на Олонке".

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