Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: Баркемп в Карелии. В эпоху {не}Доверия - https://vk.com/barcamp_ptz

Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"

Приехавший в Петрозаводск известный писатель и богослов Андрей Кураев услышал под окнами гостиницы песню Цоя.

"Храбрые люди Петрозаводска. Тут белые ночи. И День города. В ожидании полуночного салюта на побережье Онежского озера собираются люди. Пока их разогревает дискотека. (и все это под окнами моего гостиничного номера).



И вдруг: "Перемен требуют наши сердца!".



За такие песни нонче можно и двушечку получить...", - написал Кураев в своем блоге.

Известный российский философ и богослов Андрей Кураев приехал в Карелию с лекцией, которую он провел в рамках интеллектуального пикника "Баркемп" - неформальной конференции на природе.

ВИДЕО: Если вы пропустили праздничный салют в Петрозаводске – посмотрите эти кадры

В Петрозаводске в честь Дня города прогремел праздничный салют.

В Петрозаводске накануне в полночь прогремел праздничный салют. Если вы пропустили это действо, можете посмотреть салют в записи.

Наш постоянный читатель Геннадий Черепанов снял видео.

фото: пресс-служба правительства Карелии и администрации Петрозаводска

ВИДЕО, ФОТО: Тот самый военный парад в Петрозаводске – смотрите, если пропустили

В Петрозаводске в День города прошел военный парад, который вызвал много споров.

В столице Карелии накануне состоялся военный парад в честь 75-летия освобождения Петрозаводска. В 10 часов утра он начался с торжественного прохождения войск Петрозаводского гарнизона и частей Северо-Западного федерального округа.

Во время парада механизированную колонну возглавил танк Т-34, за ним прошли боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

Проведение военного парада в Петрозаводске вызвало неоднозначную реакцию жителей. Некоторые выступили против проведения парада, заявив, что демонстрация военной техники неуместа в День города. К тому же, танки и боевая техника во время репетиций повредили в городе асфальт.

Тем не менее, военный парад состоялся. Если вы пропустили это зрелище – у нас есть ролик, снятый городской администацией. о том, как это происходило.

Жители Карелии выступают против нового мусорного полигона в 10 км от Петрозаводска

Петицию против обустройства полигона по захоронению мусора в местечке Орзега под Петрозаводском уже подписали более 3 тысяч человек.

Активист Полина Конюшкова разместила в Интернете петицию в адрес министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексея Щепина и главы Карелии Артура Парфенчиикова с требованием не допустить строительства нового мусорного полигона в Орзеге.

"Для строительства нового полигона ТКО и МСК, запланировано место в Прионежском муниципальном районе прямо под Петрозаводском – в местечке Орзега. Сможем ли мы остановить строительство, если подпишет каждый из нас? Мы против создания мусорного полигона в этом месте, так как этот район находится в непосредственной близости от столицы Карелии – г. Петрозаводска, от жемчужины Карелии - Онежского озера, рядом с д. Орзега, с. Деревянное, д. Уя, ст. Деревянка и целого комплекса фермерских и садоводческих товариществ!", - говорится в петиции.



Далее автор пишет, что площадь планируемого к строительству полигона - 7 00000 кв.м., площадь МСК – 50000 кв.м. От Петрозаводска до запланированного полигона по прямой чуть более 10 км! Даже при соблюдении всех санитарных правил полигон ТБО является экологически опасным объектом.



"Отметим, что рядом с Орзегой уже имеется мусорная свалка. Она существует не одно десятилетие и давно нуждается в консервации. Из-за существующей свалки экология близлежащих окрестностей итак подвергается большой нагрузке, а если в соответствии с планами правительства Карелии будет построен новый полигон, то г. Петрозаводску, расположенным рядом многочисленным садовым товариществам и поселкам Прионежского района, бассейну Онежского озера - всему живому, грозит медленная и мучительная гибель. Стоит ли много говорить о том, что ущерб, который будет нанесён здоровью наших детей, внуков и правнуков не сможет компенсировать ни одно правительство на Земле?!"



Ссылаясь на то, что решение организовать полигон без тщательного изучения общественного мнения, что является прямым нарушением конституционных прав граждан, а также статьи 42 Конституции РФ "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением" автор требует:



- перенести строительство мусороперерабатывающего комплекса с полигоном на другой участок, который должен быть значительно более удалён от Петрозаводска и населённых пунктов, дачных обществ, рекреационных зон;



– принципиально пересмотреть "Территориальную схему обращения с отходами Республики Карелия" и найти возможность для реализации и развития программы экологически безопасной утилизации и переработки мусора с использованием новых технологий, а не новых площадей для "мусорных кладбищ".



"Мы осознаем всю важность проблемы утилизации и переработки отходов для Карелии и готовы поддержать руководство республики в усилиях по её решению, в вопросе экологически безопасной утилизации мусора, но не в строительстве крупномасштабных полигонов, выбор места для которых не вызывает никакого доверия, - такова позиция автора петиции. - Мы считаем, что конкретное место для нового полигона в Орзеге выбрано крайне неудачно. Его появление повлечет нарушение права десятков тысяч граждан на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность".

Петицию всего за несколько дней подписали более 3 тысяч человек. Поставить подпись можно здесь.

фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Прибавка в 50 рублей - издевательство над ветеранами труда"

Правительство Карелии решило увеличить выплаты ветеранам труда, которые не индексировались много лет, всего на 50 рублей - с 700 до 750 рублей.

Как стало известно, правительство Карелии планирует отменить компенсации на оплату услуг ЖКХ, которые получают определенные категории граждан, и заменить их на фиксированные денежные выплаты. При этом будут предусмотрены более жесткие условия получения выплат, связанные с трудовым стажем и величиной дохода некоторых льготников.

В законопроекте, который внес в Заксобрание Карелии премьер-министр Александр Чепик, предлагается ветеранам труда ежемесячные выплаты увеличить всего на 50 рублей - с 700 до 750 рублей, но получать их смогут только те, кто не осуществляет трудовую деятельность и чей доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума пенсионера. Отметим, что сейчас таких ограничений законодательством не предусмотрено. Да и сама сумма увеличения в 50 рублей выглядит как издевательство над пенсионерами, учитывая, сколько лет эта ветеранская выплата не менялась, и на сколько за этот период выросли цены на все - коммуналку, продукты, лекарства и т.д.

Подробнее читайте в нашем материале.

фото: пресс-служба правительства Карелии

ФОТО: Бег, плаванье, гонки с собаками – в горном парке Рускеала прошли необычные соревнования

Более тысячи спортсменов из разных стран и регионов России собрались в Карелии на фестивале ЕcoFest Ruskeala.

Как сообщили в правительстве Карелии, более тысячи спортсменов из семи стран мира и 37 регионов России участвовали в необычных соревнованиях фестиваля ЕcoFest Ruskeala в Горном парке "Рускеала".

Бег, плавание, гонки с собаками и авторская гонка на SUP-бордах продолжалиь почти 12 часов подряд.

На финише каждый участник получил уникальный артефакт ручной работы из белого Рускеальского мрамора, известного на всю страну. Более 4000 зрителей наблюдали состязания на разных площадках Горного парка.

ЕcoFest Ruskeala проводится уже в третий раз: количество участников – любителей активного образа жизни и путешествий увеличивается с каждым годом.

фото: rk.karelia.ru

"Можно быть министром и не быть лидером, способным на равных разговаривать с предпринимателями"

Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике, считает политолог Олег Реут.

"Можно быть министром и не быть лидером, способным на равных разговаривать с предпринимателями. От такого министра почти ничего не ждут. Его коалицию поддержки разрушают размышления о стратегиях и тактиках развития территории. Сразу становится ясным отсутствие лидерства, отсутствие способности как-то организовать горизонт грядущих пяти, десяти, двадцати лет. Отчасти это объясняется плохо скрываемым нежеланием «варягов» иметь дело с территорией через грядущие пять, десять, двадцать лет. Это для аборигенов верна формула "Нам здесь жить, любить и работать", а для приглашённого министра нынешняя служба – не более чем строка в резюме и строго ограниченный во времени этап государевой карьеры.

Лидерство подразумевает множество вещей, но важнейшие из них – способность задавать повестку, а не следовать за ней. Лидер понимает, что эффективность его аппарата, конвертирующего инструментальные преимущества в политический статус, должна мотивировать и укреплять коалицию поддержки. Да, вроде бы можно придумать повестку, даже одобрить её, а потом всё равно всё летит в тартарары, и нужно снова заниматься не повесткой, а тем, что прилетело из гущи народной жизни. И в деле Ираиды Шалак всё именно так. Пока министр выступает с, казалось бы, программными речами, все предприниматели в прямом смысле слова отворачиваются от него, чтобы вглядеться в детали работы конвейера злоупотреблений правом в полиции и в суде», - пишет политолог Олег Реут.

Подробнее читайте в материале "Предприниматель будет сидеть"

фото: МВД Карелии

МВД Карелии: День города в Петрозаводске прошел без нарушений общественного порядка

В полиции Карелии заявили, что День города в Петрозаводске прошел без нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Как сообщили в МВД Карелии, 29 июня в Петрозаводске прошло более 30 праздничных мероприятий. В них прияли участие около 50 000 жителей и гостей столицы республики.

В охране общественного порядка и безопасности граждан помимо полицейских были задействованы сотрудники войск национальной гвардии, а также представители частных охранных предприятий и народных дружин.

Общественный порядок обеспечен в полном объеме, нарушений при проведении массовых мероприятий не допущено.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 30 июня.

16.00 – в Национальной библиотеке РК откроется персональная выставка Кристины Смородовой "Знакомыми улочками".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДЖИГАТЕЛЯ, ПОБЕДА НАД "НЕВСКИМ ПАССАЖЕМ" И КОНЕЦ ДЕРЕВА ДРУЖБЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПИРОМАНА

В Карелии суд направил на принудительное лечение подростка за поджог Успенской церкви.

С учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов суд вынес постановление об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба), и применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ХУДШИХ

Минэкономразвития России назвало Лахденпохью и Надвоицы в числе самых проблемных моногородов страны, в первую очередь, из-за жалоб населения.

Среди критериев, по которым определяется ситуация в моногородах - темпы роста экономики, показатели занятости, розничной торговли, оборота малых и средних предприятий, размер жилого фонда, уровень поддержки от федерального бюджета.

Но главный критерий – оценка ситуации местным населением.

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Городской суд Петрозаводска отказался удовлетворять иск судебных приставов о прекращении исполнительного производства в отношении торговой пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске.

Соответствующее решение во вторник приняла судья Ирина Гадючко после рассмотрения исковых требований службы судебных приставов.

"НЕ ВЕРЮ!"

Информация о том, что боевая техника разрушает асфальт на дорогах Петрозаводска является слухами, заявил журналистам министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов.

В среду на брифинге в правительстве Карелии представители исполнительной власти рассказывали о развитии дорожной сети в регионе.

Представители СМИ в свою очередь поинтересовались, кто будет восстанавливать асфальт на дорогах в центре Петрозаводска, где готовится парад с участием тяжелой боевой техники в честь 75-летия освобождения карельской столицы от фашистских захватчиков.

"Это на уровне, знаете, распространяемых слухов или чего-то там либо", - ответил Кайдалов.

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!

Управление автомобильной дороги "Кола" признало несоответствующими требованиям безопасности большинство съездов с автодороги Петрозаводск-Ошта и собирается их ликвидировать.

Это произойдет до конца года после передачи автодороги в федеральную собственность.

Разъяснения на этот счет дал сегодня на брифинге в правительстве начальник управления автомобильных дорог Карелии Виктор Россыпнов.

О МУСОРЕ И СВАЛКАХ

Глава Карелии подтвердил планы строительства мусоросортировочных станций в Майгубе и Орзеге.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" намерения республиканских властей по размещению объектов сбора, сортировки и утилизации отходов на территории региона.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ

В троллейбусах Петрозаводска появится безналичный расчет.

На днях в троллейбусах появится возможность оплатить проезд по безналичному расчёту, сообщили в мэрии Петрозаводска. Безналичный расчет в троллейбусах должен заработать до 1 июля.

ВОИНСКАЯ СЛАВА ВМЕСТО ДЕРЕВА ДРУЖБЫ

Стелу воинской славы в Петрозаводске установят на месте Дерева дружбы. Стела "Город воинской славы" будет установлена у площади Кирова на Аллее городов-побратимов, сообщает правительство Карелии.

"Городские и республиканские власти поддержали ветеранов, обратившихся с просьбой установить стелу "Город воинской славы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова на месте памятного знака Дерево дружбы». По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, с этим вариантом определились в ходе публичных слушаний, и этот выбор подтвердили горожане, которые приняли участие в сборе подписей за стелу на площади Кирова. Волонтеры фонда "Эстафета поколений" всего за несколько дней собрали более шести тысяч подписей", - говорится в сообщении.

В региональном Управлении МЧС рассказали о грозах и усилении ветра в понедельник, 1 июля. Подробнее

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