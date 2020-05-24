Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Синоптики: потепление до +25 градусов идет в Карелию

Холодная ложбина, которая держала контроль над погодой в своих руках почти половину мая, разрушилась, сообщил паблик "Погода Петрозаводска и Карелии".

В республику пришел скандинавский антициклон "Рольф", который второй день подряд дарит солнечную погоду. Под лучами мощного майского солнца холодный антициклон прогреется буквально за пару-тройку дней.

Что касается температуры, то она будет вполне соответствовать концу мая.

"По всей Карелии температурный фон ожидается от +17 до +21 градуса, у крупных водоемов местами будет холоднее, от +10 до +15 градусов, ночью ожидается +7...+12 градусов. С середины недели не исключены кратковременные дожди, однако, на температуру они не повлияют. Ветра ожидаются от 1 до 7 м/с. Никаких штормов нет и не предвидится", - отмечается в сообщении.

"Далее, если сохранится эта воздушная масса, воздух сможет прогреться до +20...+25 градусов, а местами и выше", - уточнили синоптики.

Медленно развивающаяся вегетация сейчас оживится и деревья покроются листвой и зацветут.

Напомним, 24 мая в Петрозаводске температура воздуха днем от +12 до +14 градусов.

фото: https://pixabay.com/

Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Девушку, которая находилась в розыске с 22 мая, нашли мертвой в городе Суоярви, сообщил "Столице на Онего" источник.

По его словам, зафиксирована смерть 17 лет девушки.

"Предполагаемая причина смерти - множественные колото-резаные ранения туловища и конечностей", - сказал источник.

По данным сайта "Карелия Ньюс", тело было найдено днем 24 мая в подвале частично заселенного восьмиквартирного дома в Суоярви. Оно было закидано мусором. Девушка проживала в многодетной семье.

фото: Минздрав Карелии

Еще 16 случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки

Общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 316 человек.

Как сообщили в Оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции при праительстве Карелии, еще 16 случаев заражения подтверждено в Карелии: Петрозаводск - 8 человек, Сегежа – 1 человек, Кондопога – 1 человек, Суоярви – 1 человек, Прионежье -2 человека (деревня Ужесельга, село Деревянное), Олонецкий район – 3 человека (деревня Рыпушкалицы -1, село Нурмойла - 2).

Общее число заболевших составило 316 человек, в том числе - 37 детей.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 51,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,5 раз выше и составляет 228,9 случая, по Северо-Западу – 173,3.

фото: Илья Тимин

Пожилая женщина в Карелии заразилась COVID-19 в результате контакта с приезжим на похоронах

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в результате семейных контактов.

Как пояснил Артур Парфенчиков, основным способом распространения коронавируса в нашей республике является завоз инфекции из других регионов, причем часто причиной заражения становятся именно семейные контакты. По мнению главы Карелии, в настоящее время, даже в особых ситуациях, таких контактов лучше не допускать.

"Так, например, мужчина из Калуги приехал на похороны к родным в один из районов республики, в результате контакта с ним заболела пожилая женщина, которая теперь находится в тяжёлом состоянии, - рассказал Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Понимаю, что прощание с близким человеком - это тот случай, когда принять решение и отказаться от поездки очень непросто, но сейчас, наверное, та ситуация, когда такие решения необходимо принимать".

Напомним, что по состоянию на 24 мая в Карелии подтверждено 316 случаев заражения коронавирусной инфекцией.





фото: http://nevsobor.karelia.ru/

Епископ из Карелии предстанет перед Высшим общецерковным судом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления Костомукшской и Кемской епархией Русской православной церкви епископа Игнатия (Тарасова).

О причинах этого шага в РПЦ предпочли деликатно промолчать, и пастве отстраненного архиерея было предложено довольствоваться лишь официальным сообщением, опубликованным на сайте Московского Патриархата.

В нем упоминаются некие "документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимые с дальнейшим управлением епархиями". Собственно, рассмотрение этих обвинений и передано в Высший общецерковный суд, а до его заседания епископ Игнатий отправлен в Петрозаводск под наблюдение митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, которому поручено временное управление Костомукшской епархией.

О каких "документально аргументированных обвинениях в церковных правонарушениях" идет речь в указе патриарха, можно только догадываться, но замечу, что до отстранения костомукшского архиерея в Интернете гуляли многочисленные публикации, намекавшие на его интимные увлечения, которые , мягко говоря, не приветствуются Русской православной церковью (такие посты с массой шокирующих подробностей, фото и даже личной перепиской можно без труда найти в социальных сетях и на блог-платформах). Интересно, что эти публикации упомянул и сам епископ Игнатий в своей последней проповеди перед патриаршим указом.

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Водители в Петрозаводске устроили разборку на дороге (ВИДЕО)

Инцидент с водителями, которые не смогли поделить дорогу и начали выяснять отношения, произошел в столице Карелии.

В минувшую субботу, 23 мая, на улице Грибоедова не смогли разъехаться два легковых автомобиля. Водители начали выяснять отношений между собой.

Очевидец снял инцидент на видео.

Эпидемиолог объяснил вялотекущий процесс распространения COVID-19 в Карелии

Врач-эпидемиолог Александр Гаврилов считает, что распространение коронавирусной инфекции в республике будет вялотекущим, однако, осенью и зимой в регионе возможны вспышки заболевания.

По его словам, вирус передается от человека к человеку, как ему удобно. Вирус действует с позиций лично ему принадлежащей биологической целесообразности. Его задача - максимально размножиться. Но задачи уничтожить человечество у вируса нет.

"Таким образом, вот этот вялотекущий эпидемический процесс в Карелии можно объяснить и уникальными природно-климатическими условиями, и низкой плотностью населения, и "почтительностью" северян к личному пространству друг друга. Мы не склонны, например, как южные народы, его нарушать и без эпидемии", - сказал Александр Гаврилов .

"Что еще? У нас нет метро! Метро – самое предпочтительное место диверсионного распыления биологического оружия и наиболее удобное, с точки зрения передачи вируса от человека к человеку воздушным путем. Кроме того, мы завтракаем, в основном, дома, в отличие от наших западных друзей, где кафе и рестораны полны посетителей с утра и до вечера. У нас нет многотысячных трудовых коллективов, собирающихся изо дня в день на рабочих местах. А во многих наших деревнях нет вообще никаких трудовых коллективов или мест сбора! Мы, например, разуваемся, приходя в гости или домой, ходим по чужому или своему дому исключительно в тапочках. Для нас дико выглядит западная манера складывать на стол ноги в уличной обуви. В общем, речь идет о конкретных социальных, экономических и культурологических условиях, способствующих или препятствующих заражению. Конечно, какую-то роль сыграли и ограничительные мероприятия. Но, повторюсь, полностью исключить движение эпидемии только ограничительными мерами – невозможно", - отметил он.

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фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Знаете, каков главный результат борьбы с коронавирусом в нашей стране?"

Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов о том, переживет ли бизнес карантин и что останется на выходе.

"Настроения в предпринимательской среде очень разные сейчас. В бизнесе есть тяжеловесы, которые никогда не станут публично высказываться. Они привыкли дружить с властью, решать свои проблемы кулуарно, поэтому никогда не станут высовываться – они сидят и не напрягаются, хотя понятно, что и им нелегко. Есть предприниматели средней руки, типа меня, которые с 90-х годов научились переживать любые потрясения. Даже если нам не помогают, мы барахтаемся и возрождаемся сами. И есть мелкие ИП, которые появляются и исчезают без всякого коронавируса, они в бесконечной ротации", - сказал Александр Лукьянов.

"Знаете, каков главный результат борьбы с коронавирусом в нашей стране? Прибили весь патриотизм, который у народа начал складываться. Огромные силы и средства в последние годы тратились на то, чтобы вызвать у граждан чувство гордости за свою страну, и такое чувство, действительно, начало формироваться, особенно у молодого поколения. И что теперь? Теперь все поняли, что от родины, от государства ждать нечего. И те же молодые люди поедут учиться и работать за границу, в лучшем случае, – пойдут в полицию или на другую госслужбу, но никак не станут предпринимателями в родном городе. И уж точно не поедут работать в поля, как "нормальные мужики", - сказал Александр Лукьянов.

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фото: МВД Карелии

Более десятка надгробных памятников разгромил в Петрозаводске пьяный дебошир

Ущерб от повреждения выставочных образцов надгробных памятников на территории охраняемого предприятия составил более 300 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска поступило заявление владельца одного из предприятий по производству ритуальных товаров. Неизвестный повредил на выставочной площадке 15 надгробных памятников, ущерб оценили в 327 600 рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил детали произошедшего и подозреваемого.

По версии полиции, майской ночью на охраняемую территорию предприятия проник 43-летний горожанин. Ранее у него был конфликт с работником охраны. Мужчины стали выяснять отношения, дело шло к драке, но сторож не стал дожидаться развязки и убежал.

Ночной гость подумал, что его недруг является хозяином предприятия, и, желая ему досадить, стал опрокидывать надгробия с постаментов. Из полутора десятков мемориалов часть разбилась, на других образовались сколы, трещины и царапины. После погрома петрозаводчанин скрылся.



В ходе беседы с полицейским подозреваемый сознался в содеянном, объяснив свое поведение состоянием алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ.

фото: ГИБДД Карелии

Три пассажира пострадали в результате столкновения автомобилей на трассе в Карелии

Две иномарки столкнулись накануне в Прионежском районе Карелии на федеральной трассе "Кола", сообщили в Госавтоинспекции республики.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло в Прионежском районе на 434 км федеральной автодороги "Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск».

В 11:55 водитель автомобиля Volkswagen Bora совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Hyundai Terracan.

В результате ДТП пострадали три пассажира Volkswagen Bora - две женщина (24 и 25 лет) и 27-летний мужчина.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

В Карелии растет число жителей, попавших в больницу с внебольничной пневмонией

Количество госпитализированных жителей Карелии за сутки увеличилось на 9 человек, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"441 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+9 за сутки), 49 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано", - написал Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Ранее сообщалось, что общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 316 человек.

фото: pixabay

Карелия дополнительно получит 1,8 млрд рублей

Российские регионы получат дотации из федерального бюджета в размере 100 млрд рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов.

Как сообщается на сайте правительства России, такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Средства, выделенные по поручению президента России, получат 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, отметили в пресс-службе Кабмина.

Из общей суммы в 100 млрд рублей Карелия получит 1 млрд 812 млн 692 тыс. рублей. Татарстан - 13,6 млрд рублей, Архангельская область - 2,27 млрд рублей, Вологодская область - 2,57 млрд рублей, Республика Коми - 1,97 млрд рублей.

фото: "Столица на Онего"

На улицах Петрозаводска есть люди, показал индекс самоизоляции

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе 24 мая в 12.40 составил 3,3 – на улице есть люди.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки еще 16 случаев коронавируса выявлено в Карелии.

фото: КПРФ в Карелии

Активисты КПРФ посадили 50 деревьев в городском парке Суоярви (ФОТО)

Посадка молодых деревьев в районном центре республики была приурочена к 75-летию Великой Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказали в республиканском комитете КПРФ, коммунисты и комсомольцы Карелии поддержали инициативу лидера партии Геннадия Зюганова и провели посадку 50 саженцев молодых деревьев в городском парке Суоярви. В проведении акции по посадке деревьев им помогали неравнодушные жители города.

Важно, что деревья будут расти на облагороженной территории парка, вблизи памятника В.И. Ленину и мемориала павшим бойцам Красной Армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Свою акцию коммунисты приурочили к 75-летию Великой Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

фото: ГИБДД Карелии

Ребенок получил травмы в результате аварии в поселке Карелии

В поселке Раухала Лахденпохского района Карелии столкнулись два автомобиля, в аварии пострадала 13-летняя девочка.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло накануне в Лахденпохском районе близ поселка Раухала (223 км трассы).

В 19:40 водитель автомобиля УАЗ 390945 при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество автомобилю LADA XRAY, совершив с ним столкновение.

В результате ДТП была травмирована пассажирка автомобиля LADA - 13-летняя девочка.

По информации Госавтоинспекции, в момент ДТП девочка находилась на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЦЕРКОВНЫЙ СКАНДАЛ, ВСПЫШКА COVID-19 В ПОСЕЛКЕ И НОВЫЙ ГЛАВА ПОЛИЦИИ ПЕТРОЗАВОДСКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Вспышка COVID-19 в поселке Ильинский

Коронавирус расползается по Карелии, затрагивая все новые города и поселки. 20 мая была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в поселке Ильинский Олонецкого района, где выявили сразу 12 зараженных. На место отправили главного инфекциониста Карелии.

Вторая смерть от коронавируса

В Карелии в Центре по борьбе с COVID-19 скончалась 83-летняя пациентка с положительным тестом на коронавирус.



Пожилая сегежанка имела другие хронические заболевания: ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность, на фоне которых развился COVID-19 с пневмонией. Это второй летальный исход в республике с начала эпидемии.

Церковный скандал разразился в Карелии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления Костомукшской и Кемской епархией Русской православной церкви епископа Игнатия Тарасова – до решения Высшего общецерковного суда. О причинах этого шага в РПЦ предпочли деликатно промолчать, и пастве отстраненного архиерея было предложено довольствоваться лишь официальным сообщением, опубликованным на сайте Московского Патриархата. В нем упоминаются некие "документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимые с дальнейшим управлением епархиями".

Парфенчиков разрешил открыть торговые центры

Итогом встречи главы Карелии Артура Парфенчикова с предпринимателями, которая длилась рекордные пять с половиной часов, стало решение об открытии крупных торговых центров со следующей недели.

Зампредседателя Петросовета Матвеев признал вину

Обвиняемый в получении взятки зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев заключил досудебное соглашение со следствием, сообщили источники в правоохранительных органах. Заключение досудебного соглашения означает признание вины и согласие сотрудничать с правоохранительными органами. Благодаря "досудебке" подсудимому назначается более мягкое наказание: не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае уголовного срока.

Полицию Петрозаводска возглавил Дмитрий Маханьков

В Петрозаводске личному составу УВД представили нового начальника, им стал Дмитрий Маханьков, который ранее руководил отделом организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Карелии. Причиной отставки прежнего начальника УВД Николая Красовского, по нашей информации, стали плохие показатели работы.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 24 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +5 ° …+12 ° 3 м/с В 762 мм.рт.ст. 54% день Облачно с прояснениями, +12 ° …+13 ° 3 м/с В 761 мм.рт.ст. 34% вечер Пасмурно, +7 ° …+13 ° 2 м/с В 759 мм.рт.ст. 46% ночь Пасмурно, +3 ° …+6 ° 1 м/с СЗ 759 мм.рт.ст. 70%

фото: © Михаил Охлопков, vk.com/mihailohlopkov

Рост числа случаев заражения Сovid-19 в России за сутки стал рекордно низким с 1 мая

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 8 599, до 344 481, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным штаба, суточный рост составил рекордно низкие 2,6%, днем ранее он был на отметке 2,9%. Прирост стал самым низким с 1 мая, пишет ТАСС.

Новые 862 случая зафиксированы в Московской области, 384 - в Санкт-Петербурге, 221 - в Нижегородской области, 152 - в Ростовской области, 146 - в Красноярском крае, 123 - в Калужской области, 121 - в Самарской области, 120 - в Иркутской области, 113 - в Дагестане, 111 - в Брянской, 107 - в Ярославской областях, и 102 - в Ханты-Мансийском АО.

Симптомов нет у 3 777 (43,9%) новых заразившихся, сообщили в штабе.

Сейчас в России насчитывается 227 641 так называемый активный случай, в том числе 112 080 - в Москве.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, достигло 113 299, за сутки выписаны 5 363 человека.

Так, выписали 2 427 человек в Москве, 357 в Московской области, 328 в Санкт-Петербурге, 265 в Дагестане, 141 в Нижегородской области.

Согласно данным штаба, общее число умерших достигло 3 541. За сутки скончались 153 пациента против 139 днем ранее.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в результате семейных контактов.

В Петрозаводске продолжается уборка парков и скверов

Подрядчик продолжает весеннюю уборку общественных территорий столицы Карелии, сообщили в городской администрации.

В рамках муниципального контракта с ООО "Городской комбинат благоустройства" в выходные дни не прекращается вывоз смета из парков и скверов. Идет уборка родников и детских площадок, вывозится мусор из урн в разных районах города.

Кроме этого, по данным властей, в Петрозаводске стартовали масштабные работы по озеленению. Идет подготовка клумб и рассады. Продолжаются работы на газонах.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации контролируют исполнение подрядчиком муниципального контракта.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск полностью очистят от зимнего смета к концу мая.

фото: © duma.gov.ru

Оксана Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире телеканала НТВ назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.

В пятницу Пушкина, у которой ранее выявили коронавирус, сообщила, что ее выписали из больницы. Она рассказала, что в течение двух недель будет оставаться на самоизоляции, а в следующую среду пройдет третий, "финальный" тест на коронавирус.

"Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни", — отметила парламентарий.

При этом она перечислила симптомы заболевания, которые наблюдаются у многих инфицированных.

"Может начаться конъюнктивит, суставы ломит. У кого-то большая температура, у меня ее вообще не было. Покашливание, нос заложен", — заключила Пушкина, пишет РИА "Новости"

фото: Столица на Онего

В Карелии в понедельник потеплеет до +18 градусов

О погоде на 25 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По данным карельского Гидрометцентра, в понедельник ожидается переменная облачность. Днем по восточным районам местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, северный умеренный

Температура ночью +4, -1, днем +13, +18 градусов, у водоемов и на востоке местами 8, 12 градусов тепла.

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +2, +4 градуса, днем от 13 до 15 градусов.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяный велосипедист врезался в автомобиль и попал в больницу в городе Карелии

В Кеми нетрезвый велосипедист получил травмы, врезавшись в припаркованный автомобиль.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в субботу, 23 мая около 19 часов на улице Малышева возле дома №3 нетрезвый 41-летний мужчина, управляя велосипедом "Стелс", совершил наезд на стоящий автомобиль Chevrolet Aveo.

В результате происшествия велосипедист получил травмы, для оказания медицинской помощи был доставлен в лечебное учреждение.

фото: "Столица на Онего"

"В эру Инстаграма и социальных сетей в пластической хирургии появилось много обмана"

Пластический хирург из Петрозаводска Александр Зайцев рассказал, как не стать жертвой пластической хирургии.

"В нашей сфере, в нашем профессиональном сообществе, как и в любом другом, есть хорошие люди, и есть плохие, есть специалисты с высокой квалификацией, а есть с низкой, которые берутся за операции, делают их некачественно, и потом пытаются уйти от ответственности", - сказал Александр Зайцев.

"Чтобы не стать жертвой обманщиков, мой совет: выбирайте пластического хирурга на основании реальных отзывов и реальных работ. К сожалению, в эру Инстаграма и социальных сетей в пластической хирургии появилось много обмана. Для того, чтобы привлечь клиентов, некоторые используют фотошоп – закрашивают рубцы, изменяют форму тела и т.д. Все эстетические недостатки после операции прикрывают, шлифуют, и только такой результат выкладывают в Сеть", - пояснил он.

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фото: правительство Карелии

Парфенчиков поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Глава Карелии поблагодарил общественные организации мусульман за укрепление мира, согласия и семейных ценностей.

"Поздравляю всех мусульман республики с праздником Ураза-байрам! - написал Парфенчиков на своих страницах в соцсетях. - Этот праздник - символ духовности и нравственности, олицетворение добра для людей самых разных национальностей. Карельские общественные организации мусульман стремятся к укреплению мира и согласия в нашем обществе, ведут активную работу по укреплению семейных ценностей. Благодарю всех за этот вклад.

Пусть праздник Ураза байрам подарит вам чувство светлой радости, принесет тепло и благополучие в ваши дома. Желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья!".

фото: instagram.com/serebro_official

Ольга Серябкина о решении уйти из лейбла Фадеева: "Врать не буду, это был Максим"

В прошлом году певица неожиданно заявила об уходе от Максима Фадеева, а после продюсер и вовсе распустил команду собственного лейбла Malfa.

Как пишет "СтарХит", уход Ольги Серябкиной из лейбла для всех стал неожиданностью. Многие считали, что Фадеев легко распрощается со всеми артистами, но только не со своей любимицей MOLLY. Между продюсером и артисткой давние дружеские отношения, певица даже признавалась, что основатель MALFA заменил ей отца.

Впрочем, сегодня она рассказала, что первым разорвать контракт предложил именно композитор. "Врать не буду, это был Максим, — призналась певица в шоу "Вечерний Ургант". — Но я быстро нашла другую студию, жизнь продолжается. И теперь я Ольга Серябкина. Это было моим самостоятельным решением".

Напомним, что 35-летняя экс-солистка группы Serebro решила отказаться от псевдонима MOLLY в пользу настоящего имени еще в феврале. Однако звезда сокрушается, что не успела развернуть активную деятельность в статусе свободного артиста. Реализацию новых идей затормозила пандемия коронавируса. Сейчас Серябкина поддерживает самоизоляцию на даче, изредка посещая столицу, чтобы урегулировать рабочие процессы.

К слову, прекращение сотрудничества с Фадеевым артистка переживала болезненно. Ольга начала работать в Serebro совсем юной девушкой в 2006 году и оставалась в составе трио вплоть до 2019-го. При этом звезда отметила, что за ее решением нет ничего скандального.

"Этого нет и не может быть никогда, потому что я прощаюсь с большим этапом жизни, но мое сердце всегда будет с человеком, без которого бы не было меня — такой, какая я сейчас", — делилась она.

Расставание не только прошло мирно, но и обернулось для певицы хорошим подарком. "Максим мне все оставил, включая песни, которые я пела в период работы с ним. Я ему за это очень благодарна", — говорила Ольга.

А свое желание выступать под настоящим именем объяснила так: "Вы всегда видели меня настоящую. С самого первого моего дня на сцене. Даже за псевдонимами... Они никогда не влияли на мое внутреннее состояние, но не полностью его отражали. Поэтому отныне я хочу стереть все грани и быть собой на все сто процентов. Где бы я ни находилась — дома, на сцене, в студии, я — это я. OLGA SERYABKINA", — писала артистка в личном блоге.

фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия ответила Шнурову, высмеявшему Пригожина

Певица Валерия поддержала слова продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов в период пандемии.

Как пишет "Ура.ру", исполнительница подтвердила, что некоторые артисты сейчас "действительно голодают".

"Поддержка музыкантам, актерам, художникам по всей стране (селебрити продержатся сами) очень бы не помешала", — приводит ее слова "Лента.ру".

Певица добавила, что некоторые из артистов "действительно голодают". Валерия также отметила, что лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову "с его партийными гонорарами поддержка точно не нужна".

Ранее Пригожин заявил, что во время пандемии коронавируса самыми уязвимыми оказались артисты. Он отметил, что даже самые востребованные звезды практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать. В ответ на это Шнуров посмеялся над Пригожиным, написав стихотворение, где призвал "людей божьих" помочь тому, "кто чем может на еду".