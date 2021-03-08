Самое важное за сегодня

фото: пресс-служба правительства РК

Глава Карелии встал на колени в снегу и поздравил женщин с 8 марта (ФОТО)

Необычное поздравление с Международным женским днем разместил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице Вконтакте.

В паблике размещена фотография губернатора, стоящего на коленях в снегу с огромным букетов цветов в руках.

"Милые женщины! Вы – наше счастье и вдохновение, нежность и сила. Одной лишь улыбкой вы делаете мир ярче и радостнее. Так пусть же поводов для улыбок в вашей жизни будет как можно больше! С праздником, любимые!", - говорится в подписи к фотографии.

фото: сайт администрации Петрозаводска

Власти Петрозаводска полностью запретят остановку автотранспорта на многих улицах

Администрация столицы Карелии с 9 марта запретит остановку автотранспорта на участках улиц в центре и микрорайонах города.

"Ограничения призваны повысить безопасность дорожного движения и облегчить уборку инфраструктуры", - говорится в сообщении на официальном сайте мэрии.



Полностью будет запрещена остановка на проспекте Ленина: по нечётной стороне между улицами Куйбышева и Пушкинской, по нечётной стороне между улицами Дзержинского и Андропова.



В ночное время (с 0.00 до 6.00) будет запрещена остановка на проспекте Ленина по чётной стороне от улицы Герцена до заездного кармана, по нечётной – до дома № 31, а также по нечётной стороне проспекта Ленина от Институтского проезда до улицы Анохина.

Постоянно ограничения будут действовать по нечётной стороне от здания № 31 до улицы Антикайнена и по чётной стороне от улицы Анохина до дома № 28.



Полностью будет запрещена остановка по нечётной стороне проспекта Ленина от улицы Анохина до улицы Шотмана и по чётной стороне вдоль дома № 38 до площади Гагарина. На участке до улицы Шотмана остановка будет запрещена в ночное время (с 0.00 до 6.00).



Постоянные ограничения будут действовать по чётной стороне Лесного проспекта от Лососинского шоссе до Высотного проезда, на Кукковском кольце, по нечётной стороне Комсомольского проспекта от Карельского проспекта (Кукковского кольца) до улицы Ровио, а также на Лыжной улице (между улицами Мончегорской и Ломоносова).



Кроме того, будет запрещена остановка автомобилей на участке улицы Еремеева, на противоположной стороне от Левашовского бульвара.

Схемы участков, где буде запрещена остановка, смотрите здесь.

фото: © AP Photo/Craig Ruttle

Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Мелиоративный 1941 года рождения, а в Госпитале для ветеранов войн умер житель Олонца 1957 года рождения.

"Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания", - сообщили в оперативном штабе.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 107 человек. Из этого числа заболели 106 пациентов. Из них 25 имеют симптомы средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.



За сутки выздоровели еще 180 человек.

фото: Столица на Онего

Морозы до минус 32°С вернутся в Карелию

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на вторник, 9 марта.

В Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью -23, -25°С, днем -15, -17°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северных направлений слабый.

Температура воздуха ночью -23, -28°С, местами до -30, -32°С, днем -14, -19°С.

фото: ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех

Количество занятых в экономике жителей Карелии за 3 года сократится на 2,9% из-за технического перевооружения предприятий и сокращения мест в бюджетной сфере.

Об этом говорится в "Прогнозе баланса трудовых ресурсов Республики Карелия 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы", составленном Управлением труда и занятости.

"В результате модернизации (реструктуризации) производства, применения современных трудосберегающих технологий, а также оптимизации количества неэффективных рабочих мест в бюджетной и социальной сферах, численность населения, занятого в экономике, к 2023 году снизится на 2,9% по сравнению с отчетным 2019 годом", - сказано в документе. Сокращение больше всего затронет финансовую и страховую деятельность, торговлю и ЖКХ. Подробнее читайте в статье интернет-издания "Вести Карелии".

фото: Дирекция маркетинга и внешних коммуникаций телеканала "Россия 1"

Сергей Лазарев назвал певицу из Петрозаводска бриллиантом шоу на телеканале "Россия 1"

Певица из Петрозаводска Дария Гроссман выступила в очередном этапе вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1".

О ее выступлении рассказали в Дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала.

Дария исполнила композицию Empire state of mind и набрала 91 балл.

Участник жюри, певец Николай Басков первым отметил необычный тембр 19-летней Дарии.

"Ваш голос – это текила с медом! Отправьте мне голосовое сообщение!", – обратился к девушке ведущий шоу.

"Дария, это что-то невероятное. Какой же у вас красивый низкий тембр и как он вам идет, – восхитился еще один член жюри, певец Сергей Лазарев. – Именно такие голоса запоминаются. Это настоящие брильянты нашего шоу!"

Пройти в финал Дарие не удалось: на этапе дуэли она уступила Анаит Адамян из Сочи.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Просто жить – недостаточно: как формируется стаж для досрочной пенсии в Карелии

Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения, как рассчитывается "северный" стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Как пояснили в ОПФР, от жителей Карелии в Пенсионный фонд часто поступают вопросы о том, как формируется "северный" стаж, который позволяет выйти на пенсию досрочно.

"Для наличия необходимого "северного" стажа мало просто проживать в Карелии, необходимо именно работать", - подчеркнули в ОПФР. В соответствии с действующим пенсионным законодательством есть периоды, которые не входят в "северный" стаж. Подробнее об этом читайте в статье интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Выросло число жертв внебольничной пневмонии в Карелии

Внебольничная пневмония, которую регистрирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Карелии привела к смерти еще одного пациента.

За минувшие сутки от этого заболевания умер мужчина 1931 года рождения.

У него была "сопутствующая соматическая патология", сообщили в оперативном штабе.

Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Всего за сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 13 человек.



Начиная с 1 апреля, в больницы попали 5188 таких пациентов, 122 человека умерли (с учетом тех, кто был госпитализирован ранее указанного периода).



"Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19", - отметили в оперштабе.

фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Заболеваемость ОРВИ в Карелии резко выросла и превысила эпидемический порог

Уровень заболеваемости ОРВИ среди населения Карелии за последнюю неделю вырос на 30%.

Об этом сообщили в карельском Управлении Роспотребнадзора.

За неделю в республике зарегистрировано 6,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ - на 1,6 тыс. больше, чем неделей ранее.

Эпидемический порог превышен почти на 17%. Больше всего заболевших среди жителей Карелии старше 7 лет.

Особенно неблагополучная ситуация в Лахденпохском и Пудожском районах.

В Петрозаводске эпидемический порог не превышен, но из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 6 классов в 4 школах и 20 групп в 16 детских садах.

фото: Администрация Петрозаводска

Снегоуборочная техника расширяет проезжую часть дорог Петрозаводска, утверждают в мэрии

Подрядная организация "ТехРент" занялась устранением одной из главных причин претензий автомобилистов Петрозаводска к очистке улиц от снега.

Как сообщила сегодня пресс-служба администрации города, минувшей ночью фронтальные погрузчики расширяли проезжие части магистралей.

Заужение проезжей части ГИБДД Петрозаводска называет в качестве одной из причин роста числа ДТП.

По информации оперативного штаба, минувшей ночью также производилась снегоочистка дорог общегородского и районного значения, тротуаров, остановок по всему городу.

"Днём уборка снега и посыпка продолжаются в разных районах города. Особое внимание уделяют борьбе с наледью на дорогах местного значения и внутриквартальных проездах, на тротуарах, возле пешеходных переходов и остановочных комплексов. В настоящее время грейдер работает на Зареке", - сообщили в мэрии.

фото: Канал Tesla-cars Belarus в Youtube

Участники путешествия на электромобиле "Tesla"рассказали, где они нашли зарядку в Карелии (ВИДЕО)

Команда автопутешественников на электромобиле "Tesla", застрявшая в Карелии из-за разряда аккумулятора, показала продолжение видео, в котором объяснила, как им удалось решить эту проблему.

Как сообщалось ранее, "Tesla" заглохла в Кемском районе, в результате ее пришлось тащить на буксире.

По дороге путешественники пытались запустить двигатель с помощью дизель-генератора или "прикурить" от других автомобилей, но эти попытки не дали результата.

Они добрались до АЗС и там подзарядили аккумулятор с помощью обычной бытовой розетки на 220 вольт. Такой же источник питания использовался позже в отеле, где команда останавливалась на ночь.

Об этой части пути они рассказали в видеоролике на своем канале в Youtube.

Происшествие в Кеми не оставил без внимания глава района Дмитрий Петров.

"Стыдно, конечно. В районе пять электростанций, а электромобиль зарядить негде", - написал он на своей странице Вконтакте.

Организаторы тура решили проехать на машине "Tesla" от Москвы до села Териберка в Мурманской области.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Уровень смертности от COVID-19 в Карелии вырос за сутки вместе с числом заболевших

Показатель смертности от коронавируса в Карелии за минувшие сутки вырос до 53,3 случая на 100 тыс. населения.

Днем ранее эта цифра была меньше - 52,9.

Такая статистика приведена в сводной таблице данных о заболеваемости, опубликованной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Уровень смертности в Карелии остается ниже чем, в среднем, по России - 60,7 случая на 100 тыс. населения.

За сутки коронавирусом в Карелии заболели 106 человек, что на 6 человек больше, чем днем ранее. Вместе с тем, сократилось количество больных в тяжелом состоянии - с 66 до 63 человек.

фото: "Сампо.ру"

Лихач не справился с управлением и устроил ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло в воскресенье в Петрозаводске.

Видеозапись аварии, сделанную уличными камерами компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру", разместил подписчик группы "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

Судя по видео, ДТП произошло в районе Лососинского шоссе. Виновник аварии, не сбавляя скорости, пытался выехать с кольцевой развязки на примыкающую дорогу. В результате, автомобиль занесло, и он оказался на встречной полосе движения, где столкнулася с другой машиной.

Легковушка на полном ходу вылетела с дороги в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель легкового автомобиля в Петрозаводске не вписался в разворот, в результате чего машину выбросило с дороги в сугроб.

Видеозапись происшествия, сделанную камерой компании "Сампо.ру", разместил подписчик группы "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

Судя по видео, после начала маневра колеса автомобиля полностью потеряли сцепление с заснеженной дорогой.

фото: Столица на Онего

Житель Карелии погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург-Сортавала

Смертельное ДТП произошло в Приозерском районе Ленинградской области на 74 километре дороги "Санкт-Петербург - Сортавала".

Как сообщает издание 47news.ru, трагедия случилась 7 марта около 20:35.

40-летний житель Карелии, управляя автомобилем "ВАЗ-2115", не справившись с управлением, вылетел на "встречку", где столкнулся с автомобилем "Киа Рио" под управлением 32-летней женщины.

В результате ДТП в ВАЗе погиб 40-летний пассажир из Карелии, водитель в тяжелом состоянии госпитализирован.

Кроме того, пострадала водитель иномарки: она с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести также госпитализирована.

фото: администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска отчиталась, как в разгар снегопада убирались улицы города (ФОТО)

Во время снегопада, обрушившегося в воскресенье на Петрозаводск, техника и мобильные бригады компании "ТехРент" работали круглосуточно, заверили в мэрии города.

Очистка улиц от снега велась в "непрерывном режиме", сообщили в администрации.

На официальном сайте мэрии опубликован список районов, где работала техника: центр города, Кукковка, Зарека, Древлянка, Октябрьский район и Соломенное.



"За качеством и оперативностью работ по содержанию улично-дорожной сети следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Рейды проходят ежедневно", - говорится в сообщении.

Отчет сопровождается фотографиями, сделанными в разгар снегопада.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия

Девушки в форме: Росгвардия в Карелии показала служебные будни своей прекрасной половины (ФОТО)

Управление Росгвардии по Республике Карелия поздравило своих сотрудниц видеооткрыткой, сделанной из фотографий девушек, служащих в полиции.

Фотографии рассказывают о служебных буднях прекрасной половины карельской Росгвардии - как они стреляют, выходят в наряды, участвуют в спортивных состязаниях.

"Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие", - говорится в подписи к видеоткрытке, размещенной в группе Управления Вконтакте.

Прогноз погоды на понедельник



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -15 …-14 5 м/с СВ 743 мм.рт.ст. 80% день Небольшой снег, -14 …-13 4 м/с СВ 746 мм.рт.ст. 72% вечер Небольшой снег, -20 …-15 3 м/с СВ 749 мм.рт.ст. 77% ночь Ясно, -24 …-21 2 м/с СВ 751 мм.рт.ст. 76%

фото: газета "Петрозаводский университет"

"Это означает "пророчица": Студентка ПетрГУ рассказала, как ей живется с редким библейским именем

Девушка с очень редким в России именем - Девора - учится в ПетрГУ и живет в Петрозаводске.

Ее интервью опубликовано в свежем номере газеты "Петрозаводский университет".

Девора Никитенкова - студентка Института педагогики и психологии. По ее словам, такое необычное имя ей придумала мама.

"Когда моя мама была беременна, она не делала УЗИ, чтобы узнать, кто будет − мальчик или девочка? Легла спать. Утром первая мысль была такая: Девора. Это имя дважды упоминается в Библии, что означает "пророчица" (Имя Девора носила пророчица из Ветхого завета - прим. ред.). Мама решила, что назовет меня так. Она зовет меня Деворушка", - рассказала девушка.

Имя Девора переводится с иврита как "пчела", и, по словам петрозаводской студентки, это накладывает отпечаток на ее характер.

"Пчелы ассоциируются с трудолюбием и ответственностью, в моем же случае это проявляется в том, что я не могу сидеть без дела. Учёба не отнимает много времени и сил, энергии хватает и на общение с родными и близкими, и на хобби. С наступлением тёплых деньков особенно чувствуется приближение весны, это, пожалуй, одно из любимейших времен года, когда природа пробуждается ото сна, птицы начинают петь ярче, согреваясь под солнечными лучами, мир начинает играть новыми красками", - призналась Девора.

фото: © Администрация Петрозаводска

Владельцы ларьков в Петрозаводске терпят убытки из-за ремонта улиц и просят помощи у властей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова направила администрации Петрозаводска предложения о дополнительной поддержке нестационарной торговли.

Эти инициативы обсуждались на ее встрече с начальником управления экономики администрации Петрозаводска Эдуардом Марченко.

По мнению бизнес-омбудсмена, владельцы ларьков и киосков должны быть защищены от убытков, которые возникают из-за ремонта улиц — зачастую покупателям закрыт доступ к их торговым точкам.

Гнетова предложила на период ремонта выделять предпринимателям временные места для размещения нестационарных торговых объектов.

Кроме того, бизнес-омбудсмен считает необходимым увеличить срок действия разрешения на размещение ларьков и киосков с двух до семи лет.

фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

Пассажиров могут заставить платить за регистрацию в аэропортах

Компания "Аэрофлот" предложила сделать платной регистрацию пассажиров всех авиакомпаний на рейсы в аэропортах.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. Предложение направлено в Минтранс.

По данным издания, компания предложила исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в цену билета плату за регистрацию в аэропорту. Собеседник издания рассказал, что Росавиация рассмотрела идею "Аэрофлота" и указала на социально-негативные риски. Что об этом думают власти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: официальная страница Законодательного собрания Карелии Вконтакте

"Пусть глаза светятся от счастья": Шандалович поздравил женщин Карелии с 8 марта (ВИДЕО)

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович записал видеопоздравление прекрасной половине населения республики с Международным женским днем.

Видеоролик размещен на официальной странице Законодательного собрания Карелии Вконтакте.

"Природа наделила вас удивительным талантом добиваться блестящих результатов на производстве и в бизнесе, в науке и в политике, в искусстве и просвещении...", - отметил спикер парламента.

"Пусть ваши сердца переполняет радость, а глаза всегда светятся от счастья...", - добавил Элиссан Шандалович.

фото: группа "Спорт - норма жизни" Вконтакте

Петрозаводские спортсмены завоевали "золото" и "серебро" на Кубке России по зимнему триатлону

В Петрозаводске на территории спортцентра "Курган" состоялся III этап Кубка России и Чемпионат Республики Карелия по зимнему триатлону.

Как сообщили в министерстве спорта Карелии, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 11 регионов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Волгоградской, Тверской, Новгородской областей, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии и Карелии.

Спортсмены показали свое мастерство в беге, велокроссе и лыжных гонках.



На этапе Кубка России три медали завоевали представители Карелии. Среди женщин 1 место заняла Ольга Жолудева, 2 место – Надежда Новикова. Среди мужчин - 3 место у Николая Миронова.











фото: LITTLE BIG - SEX MACHINE (Official Music Video)

Группа Little Big выпустила новый клип с Пухляшом (ВИДЕО)

Российская группа Little Big опубликовала на YouTube клип на песню Sex Machine.

Как соощает Газета. ru, за три часа клип собрал около полумиллиона просмотров, 78 тыс. лайков и почти 8 тыс. комментариев.

Одним из главных героев клипа стал Дмитрий Красилов (Пухляш). Танцор стал популярным после выхода клипа на трек Uno, с которым Little Big должны были представлять Россию на "Евровидении 2020", отмененном из-за пандемии коронавируса. В конце клипа Sex Machine есть отсылка к клипу Uno, который побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале международного музыкального конкурса.

Little Big будет участвовать в отборе на «Евровидение». Конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.

Инспекторы ГИБДД в Петрозаводске останавливали автоледи, чтобы подарить цветы

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска вместе со студентами в преддверии 8 марта останавливали на улицах автомобили под управлением женщин-водителей, чтобы поздравить их с праздником.

Об этом Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала на своей странице Вконтакте.

Студенты колледжа технологии и предпринимательства вместе с автоинспекторами читали автоледи поздравления в стихах, дарили конфеты и цветы.

Студенты сделали своими руками арт-объект в виде цифры "8", рядом с которым можно было сфотографироваться.

фото: © правительство Карелии

Прокуратура Карелии объявила о ликвидации аварии водопровода в поселке, но там снова жалуются

Население поселка Рабочеостровск, где в январе произошла серьезная авария водопровода, снова пожаловалось на перебои водоснабжения - после заявлений администрации и прокуратуры, что проблема решена.

Об этом сообщила группа Подслушано l Кемь Вконтакте

"Каждый день проблема с водоснабжением продолжается. Жители шести домов... ул. Юбилейная п. Рабочеостровск остаются без питьевой воды. Теперь вода не каждый день капает из крана. Ежедневно обращаемся в диспетчерскую службу, но никто проблему не решает. Работников водоснабжения жильцы не видят в квартирах и у центрального водопровода", - говорится в сообщении.

Его авторы утверждают, что повторно обратились к главе района Дмитрию Петрову.

В начале марта прокуратура Карелии сообщила, что представители районной прокуратуры выезжали на место происшествия, чтобы проконтролировать ход аварийно-восстановительных работ и подвоз воды населению.

Кроме того, прокуратура провела проверку деятельности МУП "КЭСНА", по результатам которой директору было внесено представление об устранении нарушений.

"После принятых мер работы по устранению аварии выполнены в полном объеме, холодное водоснабжение возобновлено", - говорилось в сообщении прокуратуры.

14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС. Было принято решение построить резервный водопровод.

фото: pixabay

Герои мультфильма заговорят на карельском языке

Студенты ПетрГУ, изучающие карельский язык, примут участие в озвучке мультфильма, который собирается снимать анимационная студия "Домик света" в Карелии.

Об этом сообщила газета "Петрозаводский университет".

Анимационная студия работает в школе поселка Эссойла. Сюжет мультфильма придумали школьники - он будет посвящен карельской игре "Кюккя".

Руководитель студии обратился к кафедре прибалтийско-финской филологии ПетрГУ с предложением озвучить мультфильм на карельском языке. В этой работе примут участие студенты вуза.

Кроме знания языка от них ждут творческого подхода и артистизма.

фото: pixabay

Суд запретил забирать подарки или требовать компенсации у бывших возлюбленных

Первый кассационный суд общей юрисдикции впервые создал прецедент: бывшая возлюбленная ничего не должна мужчине, сколько бы денег он на нее ни потратил.

Об этом пишет "Российская газета".

Такое решения кассационная истанция приняла после того, как нижестоящие суды встали на сторону жителя Самары, предъявившего финансовые претензии своей бывшей пассии.

Денежные переводы от ухажера люди в мантиях признали "неосновательным обогащением". Они обязали ответчицу вернуть обиженному мужчине деньги и заставили компенсировать судебные расходы, в том числе траты на адвоката.

Если судить по выпискам с банковской карты, роман, плавно переросший в судебное разбирательство, продолжался с 26 февраля 2018 года по 11 января 2019 года. Все это время, как рассказала потом в суде женщина, мужчина "по собственной инициативе оплачивал ей услуги сотовой связи, переводил денежные средства для того, чтобы она покупала продукты, готовила ужины, организовывала совместные встречи". Истец оценил эти расходы в 77,4 тыс. рублей.

Однако кассационная инстанция не согласилась с этой логикой и заставила пересмотреть дело.

"Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля передавшего их лица осуществлена в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и без встречного предоставления - в дар либо в целях благотворительности... Истец в силу личных отношений сторон в течение года нес расходы, переводя денежные средства на банковскую карту истца и на ее мобильный телефон, в отсутствие каких-либо обязательств перед ответчиком, добровольно и безвозмездно и без встречного предоставления (т.е. в дар)"", - пояснил Первый кассационный суд.

Это решение теперь станет руководством к действию для нижестоящих судебных инстанций.