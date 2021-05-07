Самые читаемые новости за 7 мая

фото: источник - паблик «Экологическая справедливость»

Свалка тухлой форели обнаружена на обочине дороги в районе Карелии

В Калевальском районе, в двух километрах от поселка Кепа, обнаружена свалка дохлой рыбы.

В минувший четверг, 6 мая, в двух километрах от поселка Кепа и в 150 метрах от моста через р. Кепа-1 (неподалёку от места, где в советские времена располагался пограничный КПП), на обочине дороги обнаружена свалка тухлой рыбы, сообщается в паблике «Экологическая справедливость».

«Это дохлая форель. Это отходы деятельности форелевых садковых хозяйств, которые должны утилизироваться в скотомогильниках или крематорах. Это оборотная сторона "успехов" министерства сельского хозяйства, 1-го места Карелии по объему выращивания форели в РФ, - сообщается в паблике. - С приходом тепла вся эта тухлятина поплывёт в чистейшую реку Кепа через Юпяужшуо, самое большое болото Карелии и Фенноскандии».

Авторы сообщения напомнили, что ранее, в период летнего и осеннего сезона 2020 г., общественный инспектор по охране окружающей среды Минприроды РК А.В. Чудинов подобные "деликатесы" обнаружил на деревьях в лесу недалеко от деревень Войница и Куусиниеми, а также по направлению в сторону Тунгозера. По этим фактам были направлены обращения в контролирующие органы.

Экоактивисты подозревают, что тухлую рыбу могут использовать в качестве привады на медведя.

«По факту обнаружения свалки тухлой рыбы отправлено обращение на горячую линию Минприроды, откуда сообщили, что сигнал принят», - отмечается в паблике.

Женщина в Петрозаводске молотком раскурочила микроавтобус (ВИДЕО)

На Древлянке женщина молотком разбила все стекла в микроавтобусе.

Сегодня утром, 7 мая в 9.55, камера наружного наблюдения запечатлела момент, как во дворе на Древлянке женщина с молотком в руках подошла к припаркованному микроавтобусу и начала бить стекла авто.

Разбив все стекла, женщина удалилась.

Видео опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Тягач потерял прицеп на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП попало объектив камеры наружного наблюдения.

Сегодня днем, 7ммая в12.16 на Комсомольском проспекте, в районе дома №2, тягач пошел на подъем и потерял прицеп на дороге.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк». Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии».

фото: Столица на Онего

Депутат Петросовета от КПРФ Васильева рассказала, как выбирали кандидатуры на пост главы Петрозаводска

Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.

Как отметила депутат Галина Васильева, кажется, нас трудно уже чем-то удивить, но всё-таки у конкурсной комиссии это получилось.

«Удивило, что некоторые члены комиссии со стороны правительства не посещали все заседания. В частности, на собеседовании 27.04.2021 отсутствовали Чепик А.Е. и Игнатьева Т.П., где слушали конкурсантов А.Таранова, Е.Кочакову, А.Рогалевича, И.Корсакова. В тот день программу представил только А.Рогалевич. На следующий день 28 апреля программу представил А.Гущин от КПРФ. Сдали в комиссию письменно своё видение городских проблем Я.Прокопчик, А.Белянинов, В.Любарский, некоторые предложения поступили и от других кандидатов. Последнее заседание конкурсной комиссии удивило своей сложностью и в то же время предсказуемой простотой принятия решения», - написала Васильева.

Что депутат Петросовета от КПРФ думает о выдвижении только двух кандидатур на пост главы Петрозаводска – Любарского и Корсакова, читайте здесь.

фото: читатель Столицы на Онего

Девочка на велосипеде повредила автомобиль и уехала (ФОТО)

Владелец поврежденного автомобиля ищет родителей ребенка, чтобы урегулировать вопрос с ДТП.

В редакцию «Столицы на Онего» владелец автомобиля, пострадавшего от наезда несовершеннолетней велосипедистки, прислал фото и видео ДТП и попросил родителей девочки откликнуться, чтобы не пришлось искать их с помощью полиции.

«Сегодня, 7 мая, в 9.52 на Октябрьском проспекте у дома №14 было совершено ДТП: в припаркованный автомобиль врезалась девочка на велосипеде и уехала, после чего на машине остались царапины. Есть видео и фото. Родители, откликнитесь, иначе заявление уйдёт в полицию», - написал пострадавший автовладелец.

фото: источник - паблик «Подслушано в Петрозаводске»

Ребенка госпитализировали с детской площадки в Петрозаводске (ФОТО)

Ребенок получил рваную рану ноги после падения с горки в детском городке на Древлянке.

паблике «Подслушано в Петрозаводске» девушка сообщает, что сегодня, 7 мая, ее сын упал на большой горке, так как там провалилась дощечка.

«Дорогие мамочки! Будьте бдительны, когда гуляете с детьми на детской площадке у ТЦ «Столица». Сегодня сын на большой горке провалился, дощечка сломана. Как итог - рваная рана с ушибом над коленом. Увезли на «скорой».

фото: © EPA/ALEX HOFFORD

Девушки из Петрозаводска обвинили мужа старшей сестры в сексуальном насилии на протяжении 8 лет в Ленобласти

Жительницы Петрозаводска рассказали, что в течение 8 лет, когда они были несовершеннолетними, они подвергались сексуальному насилию.

Две девушки из Петрозаводска (18 и 21 год) обвинили мужа старшей сестры в сексуальном насилии над ними. Всё происходило, когда пострадавшие были несовершеннолетними. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушки рассказала, что в период с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года в одном из городов Ленобласти муж их старшей сестры неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый 6 мая задержан по подозрению в совершении данного преступления. Возбуждены уголовные дела.

фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

От коронавируса в Карелии умерли 486 человек, три смерти зарегистрировано в минувшие сутки

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За минувшие 24 часа в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 63-летняя жительница Кондопоги, в Республиканской больнице им. В.А. Баранова умер 70-летний петрозаводчанин, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась 56-летняя жительница Толвуи. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии от коронавируса в Карелии скончались 486 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 43 человек. Из этого числа заболевших – 39 человек, из них 7 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составляет 46052 человека.

Выздоровели 44174 человека, за сутки выписан по выздоровлению 51 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7499,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3308,5 случая, по Северо-Западу – 5795,3.

фото: Столица на Онего

Непогода продолжит испытывать жителей Карелии

Очередной атлантический циклон обрушился на Русскую равнину.

Накануне по европейской части России пронёсся холодный атмосферный фронт вихря. В Москва метеостанции фиксировали порывы до 21 м/с. В арктических районах и вовсе пошёл снег, пишет Центр ФОБОС.

Плохая новость в том, что это был не последний день «большой непогоды». Сегодня циклон, спровоцировавший снегопады и шторм, сместится на северо-восток. В том же направлении сдвинется и зона сильного ветра. Порывы свыше 10 м/с возможны на всей северной половине Русской равнины, а в Мурманской и Архангельской областях местами не исключены усиления более 20 м/с.

"Дело в том, что сейчас по Евразии смещается череда циклонов. К западным границам России уже подступает очередная порция дождевых туч. Завтра новый вихрь с просторов Балтики обрушится на Русскую равнину, резко усилятся осадки", - сообщается в метеоцентре.

Судя по сообщениям карельского Гидрометцентра, непогода придет и в Карелию.

А в День Победы, по информации Центра ФОБОС, регион окажется вообще под влиянием сразу двух активных циклонов: к северному добавится ещё один – южный.

Но терпеть такую погоду осталось недолго, и очень скоро на Русской равнине начнётся интенсивное потепление.

Ранее сообщалось, что потепление придет в Карелию 11 мая.

фото: Столица на Онего

Минприроды: собирать грибы и ягоды в лесу можно бесплатно

В Минприроды разъяснили права россиян на грибы и березовый сок.

В Министерстве природы заявили об отсутствии ограничений для тех, кто собирает в лесу грибы, орехи, ягоды и дикорастущие плоды для собственных нужд. «Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно», — заверили в ведомстве.

Как пишет РБК, поводом для заявления Минприроды стали публикации в СМИ. Так, «Общая газета», «Аргументы и факты» и другие издания сообщили, что после вступления в силу двух новых приказов лисички, сыроежки, маслята и опята можно будет собирать только при диаметре шляпки 1,5 см, а белые, подосиновики и подберезовики при диаметре шляпки 2,5 см.

Что касается березового сока, то, как писали СМИ, заготавливать его можно только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

В Минприроды заверили, что проверять у обычных граждан, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам, не будут. «Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений», — заверили там.

В Минприроды сообщили, что с 1 января действительно вступили в силу приказы об утверждении правил заготовки и сбора пищевых и недревесных лесных ресурсов. Однако они касаются не тех, кто ходит в лес за грибами и ягодами для себя, а предпринимателей и юридических лиц.

фото: ГИБДД Карелии

Пенсионерка на кроссовере разогналась и упала в кювет – пострадала 84-летняя пассажирка

В Сегежском районе произошло ДТП, в котором пострадала 84-летняя женщина, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 6 мая, в 18.00 в Сегежском районе, на 27 км автодороги регионального значения "Кола, 748 - Сегежа", 56-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Duster, не учла дорожные и метеорологические условия, неправильно выбрала скорость движения, вследствие чего не справилась с управлением и допустила съезд в кювет.

В результате ДТП 84-летняя пассажирка Renault получила травмы, ей была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Транспортное средство получило механические повреждения.

фото: администрация Петрозаводска

В мэрии рассказали, какие дороги Петрозаводска отремонтируют в ближайшие дни

Сегодня подрядчик работает на трёх объектах в разных районах карельской столицы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Ирина Мирошник провела выездное совещание, посвященное ремонту городских дорог. Участие в нем приняли начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков и представитель компании-подрядчика Николай Цыганков.

Сегодня АО «АБЗ-Дорстрой» работает на трёх объектах в разных районах карельской столицы. Сейчас на них задействовано более 30 единиц специализированной техники и более 80 человек персонала. Работы ведутся круглосуточно.

Сегодня ночью будет заасфальтирован участок улицы Правды от проспекта Александра Невского до Казарменской улицы. Завершить этот объект полностью планируется в выходные дни. На Лесном проспекте продолжается фрезерование старого асфальта и установка нового бортового камня. После завершения работ на улице Правды начнется асфальтирование этой магистрали. Кроме того, сегодня идет укладка асфальта на Пряжинском шоссе.

Далее планируется приступить к ремонту Соломенского и Петрозаводского шоссе, Сулажгорской и Новосулажгорской улиц, Октябрьского проспекта.

Администрация напоминает, что всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них.

фото: pixabay

Неравнодушных людей в Карелии просят помочь многодетной семье

Социальный центр «Попечение» просит помочь многодетной семье купить стиральную машину, так как старая сломалась.

На паблике социального центра «Попечение» появилась просьба к неравнодушным людям: «многодетной семье нужна помощь в приобретении стиральной машины. Старая стиральная машина сломалась и, судя по всему, починить её нельзя. Для большой семьи отсутствие такой машины — огромная проблема».

Социальный центр просит желающих помочь быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников. Номер для перевода может скинуть только сам автор поста.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

фото: Instagram›novgorodproc

Новый транспортный прокурор Карелии приедет из Санкт-Петербурга

Карельскую транспортную прокуратуру может возглавить начальник отдела Северо-Западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге Матвей Матвиенко.

Отец возможного назначенца на должность руководителя транспортной прокуратуры Карелии Матвея Матвиенко — Михаил Матвиенко работает помощником полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

По имеющейся у «Столицы на Онего» информации, новым карельским транспортным прокурором может стать начальник отдела Северо-Западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге Матвей Матвиенко.

Ранее он был заместителем вологодского транспортного прокурора, а также и. о. новгородского межрайонного природоохранного прокурора.

Известно, что отец претендента на должность транспортного прокурора нашей республики Михаил Матвиенко, в прошлом тоже прокурорский работник, с марта 2019 года является помощником полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

Однако, по нашим данным, родственниками бывшего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, сегодня возглавляющей Совет Федерации, ее однофамильцы — отец и сын Матвиенко — не являются.

По имеющейся у «Столицы на Онего» неофициальной информации, кандидатура Матвея Матвиенко на должность карельского транспортного прокурора уже прошла необходимые согласования. Теперь ему остается дождаться приказа генпрокурора РФ Игоря Краснова о его назначении в Петрозаводск.

Сейчас обязанности карельского транспортного прокурора исполняет заместитель главы ведомства Николай Вихров.

Напомним, что предыдущий руководитель карельской транспортной прокуратуры Дмитрий Бычихин, возглавлявший ее с декабря 2015 года, также в декабре прошлого года неожиданно для коллег вышел на пенсию в возрасте 40 лет.

Ранее мы рассказывали об организованном Дмитрием Бычихиным в Карелии эффективном надзоре за исполнением законодательства при строительстве аэропорта «Петрозаводск», понтонного моста в Соломенном, реконструкции ж/д вокзала и отдельных объектов Беломорско-Балтийского канала.

Как сообщил нам сам Дмитрий Бычихин, сейчас он с супругой и тремя несовершеннолетними детьми живет в Санкт-Петербурге, недавно он сдал экзамен и получил статус адвоката, и уже приступил к работе в Санкт-Петербургской коллегии адвокатов.





фото: администрация Петрозаводска

В голосовании за объекты благоустройства лидирует Кукковский сквер

Продолжается выбор объектов для благоустройства в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге и Сегеже.

Стали известны объекты лидеры в голосовании на платформе za.gorodsreda.ru за проекты благоустройства в Карелии в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В Петрозаводске больше всех голосов набрал Кукковский сквер (1227), на один голос от него отстает Губернаторский сад (1226), на третьем месте – территория в районе дома №14 по улице Ключевой (996).

В Сегеже на первом месте – сквер около МКОУ СОШ № 5 по пр. Бумажников (619), в Кондопоге – сквер Пионеров (556), в Костомукше – площадка на набережной озера Контокки (436)

Ниже мы публикуем полный список объектов, которые принимают участие в голосовании.

Петрозаводск

Аллея Алексея Сиверикова – 521

Губернаторский сад – 1226

Калининская аллея – 374

Кукковский сквер – 1227

Сквер Маршала Мерецкова - 407

Сквер Черёмушки - 319

Спортивный сквер – 655

Территория в районе дома № 40 по Березовой аллее – 884

Территория в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту – 985

Территория в районе дома № 6 по улице Крылова – 371

Территория в районе дома № 7 по улице Софьи Ковалевской – 455

Территория в районе дома № 7 по улице Труда – 716

Территория в районе дома №14 по Ключевой улице – 996

Якорный парк – 683

Кондопога

Сквер Пионеров – 556

Сквер на пр. Калинина – 341

Сквер по ул. М.Горького – 104

Ул. Пролетарская в районе домов №29,31,33,35(бывшая площадь Мира) – 174

Сегежа

Сквер около МКОУ СОШ № 5 по пр. Бумажников – 619

Сквер у памятника «Воинам Карельского фронта» между храмом и д. № 13 по ул. Антикайнена - 269

Сквер у памятника В. И. Ленину перед гостиницей «Выг» - 168

Сквер у памятника Партизану на ул. Мира - 149

Костомукша

Благоустройство бульвара Лазарева – 415

Благоустройство городского пляжа – 141

Организация прогулочной тропы «Светлый берег» – 196

Площадка на набережной озера Контокки – 436

Площадь для проведения праздников в д. Вокнаволок по ул. Совхозная – 177

Жители четырех карельских городов выбирают общественные территории, которые получат деньги на благоустройство в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Отобрано 27 объектов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Сегежи. Из них предстоит выбрать 14. Голосование проходит на общероссийской платформе zagorodsreda.ru. С 23 апреля свой голос оставили 12877 человек (в Петрозаводске – 9476, в Кондопоге – 1111, в Костомукше – 1212, в Сегеже – 1078).

Выбирайте общественные территории и дизайн проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города! Если жители карельских городов не будут принимать активного участие в отборе, то в будущем наша республика может остаться без федеральных денег на «Формирование комфортной городской среды».

Голосование на сайте za.gorodsreda.ru продлиться до 30 мая.

фото: администрация Петрозаводска

В Петрозаводске временно перекроют одну из центральных улиц

С 7 на 8 мая в связи с ремонтом будет закрыто движение на участке улицы Правды, сообщили в администрации города.

В городской мэрии предупредили о закрытии участка дороги на улице Правды.

С 20 часов 7 мая будет полностью закрыто движение по улице Правды на участке от Казарменской улицы до проспекта Александра Невского. На дороге будут проводиться ремонтные работы. Ограничение будет действовать до 8 утра 8 мая.

Автобусы и троллейбусы будут следовать в объезд указанного участка дороги.

фото: Сергей Юдин/"Столица на Онего" (архив)

Глава Карелии принял участие в виртуальной акции «Бессмертный полк»

Артур Парфенчиков загрузил портрет своего деда на сайт «Бессмертный полк».

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что загрузил портрет своего деда – Антона Осиповича Парфенчикова на сайт «Бессмертного полка».

«Там уже около 4000 фотографий героев, которые прислали жители Карелии», - отметил Артур Парфенчиков.

Глава напомнил, что в этом году акция пройдёт в онлайн-формате. Ещё можно успеть принять участие и отправить анкеты своих родственников – приём заявок завершится сегодня. А сама трансляция виртуального шествия начнется 9 мая в 15 часов.

Присоединиться к акции можно на сайте https://2021.polkrf.ru/.

«Пусть в карельском строю «Бессмертного полка» будет как можно больше дорогих нам имен и портретов!» - призвал глава Карелии.

Дмитрий Ивасько: «Прошу всех неравнодушных жителей Петрозаводска проголосовать за благоустройство Калининской аллеи»

Объект участвует в списке территорий, которые могут благоустроить по программе «Формирование комфортной городской среды», рассказал куратор общественного проекта Дмитрий Ивасько.

Как рассказал куратор территории Дмитрий Ивасько, Калининская аллея расположена на Голиковке вдоль улицы Калинина, от дома 61 до улицы "Правды". В настоящее время на территории установлено детское игровое оборудование, требующее проведения работ по модернизации (замене оборудования). В рамках выполнения работ по благоустройству общественной территории планируется устройство детской игровой площадки с установкой нового детского игрового оборудования для разных возрастов и заменой существующего покрытия детской площадки.

«В рамках программы планируется также озеленение территории, установка гимнастического комплекса и оборудование места для отдыха родителей», - рассказал Дмитрий Ивасько.

Куратор общественной территории Дмитрий Ивасько призвал жителей проголосовать за включение Калининской аллеи в программу «Формирование комфортной городской среды».

«Я прошу всех неравнодушных жителей проголосовать за Калининскую аллею. Все зависит от нашей активности. Если Калининская аллея войдет в программу, эта территория будет полностью благоустроена и станет новым местом притяжения жителей Голиковки всех возрастов».

Проголосовать за Калининскую аллею можно здесь.

Голосование продлится до 30 мая, в 2022 году власти обещают реализовать семь проектов, набравших наибольшее число голосов. Проголосовать за проект может любой житель республики старше 14 лет. Для этого нужно лишь пройти небольшую процедуру регистрации по номеру телефона или через профиль на госуслугах (это нужно, чтобы один человек не мог проголосовать больше одного раза).

Проголосовать - значит решить, каким станет ваш район и весь наш город завтра. Не оставайтесь в стороне!

фото: Segezha Group

Предприятия Segezha Group первыми в Карелии внедряют интенсивную модель лесопользования

28 апреля в Карелии на арендуемых лесных площадях Segezha Group (входит в АФК «Система») в Сегежском районе состоялся семинар-совещание о практическом применении новых нормативов интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.

В семинаре приняли участие представители республиканского Министерства природных ресурсов и экологии, арендаторы лесного фонда, работники лесничеств, всего около 150 человек.

На демонстрационных площадках участники семинара увидели принцип проведения рубок ухода по новым нормативам и первый полученный результат.

Новые правила интенсификации лесопользования вступили в силу с 1 января 2021 года. Предприятия Segezha Group первыми в Республике Карелия приступили к их практической реализации. Объем инвестиций в подготовительный этап составил порядка 365 млн рублей.

Интенсивный метод обеспечивает неистощительность лесопользования, формирование устойчивых насаждений ценных древесных пород, увеличение экономической отдачи от проведения рубок ухода в молодняках и сохранение биологических функций лесов.

«Переход на новую модель ведения лесного хозяйства требует от нас высокой ответственности, сохранения параметров лесосеки по абсолютной полноте и среднему диаметру древостоя. Два года назад для проекта была закуплена специальная маневренная техника: два лесозаготовительных комплекса. До конца мая поступят еще два ЛЗК. Мы постоянно проводим обучение и тестируем инженерно-технических работников, машинистов лесозаготовительных машин, а также подрядчиков, выполняющих отвод лесосек. В 2021 году при проведении рубок ухода планируем заготовить более 300 тыс. м3 древесины», - говорит Сергей Детков, исполнительный директор филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев поблагодарил Segezha Group за организацию семинара и активную позицию в практическом применении новых нормативов.

Новые нормативы лесопользования разрабатывались министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства при участии Segezha Group. На участках аренды компании в Карелии проводились соответствующие полевые исследования.

Трансляция карельского онлайн-шествия «Бессмертного полка» пройдет на телеканале «САМПО ТВ 360»

В этом году всероссийская акция «Бессмертный полк» вновь будет проходить в режиме онлайн.

Новшеством 2021 года станет единовременное проведение всех онлайн-шествий - 9 мая с 15.00. Они будут транслироваться на сайте проекта по ссылке: https://2021.polkrf.ru/.

Сетка общей трансляции «Бессмертного полка» составлена таким образом, чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу.

Впервые участие в трансляции впервые примут региональные телеканалы. В Карелии в прямом эфире онлайн-шествие покажет телеканал «САМПО ТВ 360», вещающий во всех без исключения кабельных и IPTV сетях на 21-й кнопке.

Число заявок на участие в виртуальном народном параде растет с каждым днем. И хотя регистрация на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» завершилась сегодня в 10 часов утра, по многочисленным просьбам, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие через приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники , а также на ресурсе «Банк Памяти» до 12:00 9 мая.

В честь Дня Победы в районе Карелии пройдет легкоатлетический забег по лыжному трамплину

Экстремальный легкоатлетический забег по лыжному трамплину 9 мая устроят в Сортавале – приглашаются все желающие.

В паблике администрации Сортавалы опубликовано сообщение о том, что 8 мая в парке Ваккосалми на лыжном трамплином комплексе Центра Досуга совместно с администрацией Сортавальского поселения и ТОС Сортавалы проведут соревнования по экстремальному бегу, посвященные Великой Победе над фашизмом в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.

Приглашают всех желающих поддержать участников. Начало в 12.00.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 7 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +2 …+5 6 м/с ЮЗ 736 мм.рт.ст. 81% день Пасмурно, +6 …+7 6 м/с ЮЗ 740 мм.рт.ст. 72% вечер Небольшой дождь, +4 …+6 3 м/с ЮЗ 742 мм.рт.ст. 85% ночь Небольшой дождь, +3 2 м/с Ю 744 мм.рт.ст. 95%

фото: МВД Карелии

Пропавшего в Петрозаводске 30-летнего мужчину ищут среди асоциальных элементов

Если вы вдруг увидите разыскиваемого, то звоните в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыскаотдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливают местонахождение без вести пропавшего 30-летнего Романа М.

Более двух недель он не выходит на связь с родственниками. Может находиться в кругу лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просят сообщать по телефону: +7981-402-06-14.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Бесплатно провести газ россиянам в дома небольшой площади пообещали в «Газпроме»

Бесплатной будет прокладка трубы до границы участка

Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации будет доступно для домов площадью не больше 300 квадратных метров, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Об этом пишет «Интерфакс».

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил подвести газ к домам в поселках, в которые газ уже подведен, но у муниципалитетов нет денег на прокладку сетей внутри территории. Он добавил, что граждане не должны платить за эти работы.

Речь идет о потребителях — физических лицах с максимальным часовым расходом газа до 7 кубометров в час и на удалении границы земельного участка не более чем на 200 метров от газораспределительной сети, сообщили в сюжете «России 1».

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения, — сказал Густов. — В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство».

При этом строительство сетей внутри участка потребитель уже должен оплатить сам.

фото: Столица на Онего

Житель Петрозаводска пытался топором зарубить сожительницу

Росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего сожительнице, сообщили ведомстве Карелии.

Инцидент произошел вечером 6 мая в подъезде одного из домов на Кукковке. Сигнал о происшествии поступил группе задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны.

На месте сотрудники Росгвардии от свидетельницы и пострадавшей узнали, что 53-летний горожанин, находясь на лестничной клетке с топором в руках, угрожал физической расправой своей сожительнице. Пострадавшая и задержанный находились в состоянии алкогольного опьянения. Видимых признаков телесных повреждений на женщине не обнаружено.

Правонарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Один ребенок за минувшие сутки в Карелии заболел коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемость COVID-19 сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 7 мая, в Карелии зарегистрировано 46052 инфицированных коронавирусом, из общего числа 4274 — это дети. В минувшие сутки, 6 мая, заболевших детей было 4273. За сутки COVID-19 заболел 1 ребенок.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 43 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 46052 человека. Выздоровели — 44174. Умерли 486 пациентов.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии 8 мая дожди сменят мокрый снег

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на субботу, 8 мая.

В Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью не стоит ждать существенных осадков, днем будет дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем поднимется до +8, +10°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем в большинстве районов пройдут дожди, на севере с мокрым снегом. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер будет южный, днем юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный умеренный, днем местами порывистый.

Ночью похолодает до -2, +3°С, на севере местами может подморозить до -5°С, днем воздух прогреется до +4, +9°С, на юго-востоке потеплеет до +13°С.

фото: Segezha Group

Накануне Дня Победы Segezha Group участвует в акции #ПомнимВместе

Накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 200 волонтеров Segezha Group (входит в АФК «Система») принимают участие в общественной акции #ПомнимВместе.

Акция организована оператором социальной деятельности АФК «Система» - Благотворительным фондом «Система».

Всего мероприятие поддерживают 900 волонтеров АФК «Система». Помимо Segezha Group в него вовлечены сотрудники ПАО «МТС», Cosmos Hotel Group, АО «БЭСК», АО «Бизнес-Недвижимость», АО «Агрохолдинг Степь». Личные поздравления и подарки в преддверии праздника получили почти 3 тысячи ветеранов.

Лесопромышленная компания чествует ветеранов и тружеников тыла, ранее работавших на предприятиях Segezha Group, в семи регионах присутствия. В городах Сегежа, Киров, Онега, Галич, Сокол, Сальск и Лесосибирск проходят торжественные мероприятия: чаепития, возложения цветов к мемориалам, праздничные митинги и творческие программы.

Представители Сегежского ЦБК вручили ветеранам комбината 53 аптечных сертификата номиналом 3000 рублей. ЛДК «Сегежский» также поздравил старшее поколение праздничными наборами и материальной помощью.

«АФК «Система» уже несколько лет развивает направление волонтерства. Мы видим, что тех, кому важна память о Победе, становится всё больше. Число участников акций памяти с каждым годом увеличивается», – отметила президент благотворительного фонда АФК «Система» Оксана Косаченко.

«Сердечно поздравляю с праздником всех ветеранов. Желаю им здоровья и мира. Каждый из них вписал свою яркую страницу в историю нашей великой страны. Мы чествуем тех, чьи подвиги служат символом бескорыстия и благородства, силы духа и преданности Родине. Акция #ПомнимВместе особенно важна для молодежи, которая учится почтительному отношению к своей стране с опорой на лучшие традиции прошлого», - говорит вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова.

фото: © za.gorodsreda.ru

В Петрозаводске почти 10 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

В городской администрации напомнили, что проголосовать за благоустройство городских территорий можно до 30 мая.

Продолжается голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В нём могут принять участие граждане старше 14 лет.

Всего жителям карельской столицы на выбор предложено 14 объектов из разных районов города. Семь из них благоустроят в следующем году. Это следующие парки, скверы, аллеи и другие территории:

— Территория в районе дома № 7 по ул. Труда;

— Территория в районе дома № 6 по ул. Крылова;

— Территория в районе дома № 7 по ул. Софьи Ковалевской;

— Территория в районе дома № 40 по Берёзовой аллее;

— Аллея Алексея Сиверикова;

— Кукковский сквер;

— Территория в районе дома № 14 по ул. Ключевой;

— Спортивный сквер;

— Калининская аллея;

— Якорный парк;

— Сквер Маршала Мерецкова;

— Губернаторский сад;

— Территория в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту;

— Сквер «Черёмушки»

На сегодняшний день свой выбор уже сделали более 9,4 тыс. человек. Больше всего голосов получили Кукковский сквер, Губернаторский сад и территория в районе дома № 14 по Ключевой улице. Повлиять на результаты голосования можно до 30 мая.

Голосование проходит на федеральном портале проекта: 10.gorodsreda.ru.

фото: CC0 / lechenie-narkomanii

Самарскую рецидивистку арестовали в Петрозаводске за кражу 880 рублей

Ранее неоднократно судимая молодая жительница Самары приехала в Карелию разжиться деньгами и оказалась за решеткой, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился 30-летний горожанин. Он рассказал, что неизвестные похитили у него телефон, воспользовались мобильным банком и сняли со счёта более 880 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна 29-летняя ранее неоднократно судимая жительница города Самара.

Подозреваемая призналась, что обнаружила чужой гаджет, когда ехала в такси. Возвращать его законному владельцу она не собиралась, так как приехала в карельскую столицу, надеясь добыть денежные средства незаконными способами. Телефон оставила для личного пользования. Затем, подобрав пароль, девушка получила доступ и к банковскому счёту. Списанные с чужого счета деньги она потратила на личные нужды.

По фактам кражи смартфона и денежных средств с банковского счета возбуждены уголовные дела. В настоящее время фигурантка заключена под стражу за ранее совершённое тяжкое преступление.