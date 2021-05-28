Главные новости сегодняшнего дня

фото: © pxhere.com

Карелия лидирует среди большинства российских регионов по грабежам и наркопреступности

Грабежи, разбои и преступления, связанные с оборотом наркотиков, случаются в Карелии чаще, чем в абсолютном большинстве регионов России, сообщили в Генпрокуратуры РФ.

В Карелии часто регистрируются грабежи — по их относительному количеству республика занимает второе место среди всех регионов России.

За первые четыре месяца 2021 года в Карелии было зарегистрировано более 100 ограблений — в среднем 21,2 грабежа на 100 тысяч человек. И, хотя по всей России в целом количество грабежей продолжает снижаться, число их всё еще достаточно велико. Большинство грабежей и разбоев совершаются в общественных местах, в том числе на улицах.

Также Карелия является одним из лидеров по фактам сбыта наркотиков — тут республика занимает третье место среди российских регионов. С начала года уровень регистрируемых наркопреступлений в Карелии держится на отметке 45,6 на 100 тысяч жителей — это всего около 300 таких преступлений.

фото: © Fotolia/ olgavolodina

Жители Карелии чаще всех в России страдают от дистанционных мошенников

По данным Генпрокуратуры России, Карелия лидирует по числу пострадавших от киберпреступников.

Карелия возглавляет печальную статистику по числу пострадавших от «киберпреступлений», причем лидирует она с заметным «отрывом». Всего в республике с начала года было зарегистрировано более 1300 фактов «киберпреступлений» — это 213,2 факта на 100 тысяч населения.

Для сравнения — в следующих за Карелией республике Коми эта цифра составляет 189 преступлений на 100 тысяч человек, а в Мурманской области — 182,6 преступлений.

Всего в России преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации более четверти всех регистрируемых преступлений. При этом темпы их прироста остаются значительными (+31,5%), то есть при сохранении подобных темпов роста число таких преступлений будет удваиваться каждые 3 года.

Также все более распространение получают кражи с банковского счета. И здесь Карелия также на первом месте. С начала года жители республики подвергались преступным посягательствам около 80 раз на 100 тысяч населения — то есть всего по республике было зарегистрировано более 550 таких преступлений.

фото: © УГИБДД МВД по РК

В ГИБДД Карелии рассказали, почему произошла смертельная авария в Прионежском районе

Подробности смертельного ДТП, которое произошло в Прионежском районе и унесло жизнь водителя, рассказали в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 26 мая в 17.40 в Прионежском районе, на 410 км федеральной автодороги Р-21 «Кола», произошло столкновение двух автомобилей. В ДТП один человек погиб и один пострадал. Одна из машин после удара сгорела.

В ГИБДД уточнили, в аварии погиб 45-летний водитель автомобиля Renault, который допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia. Автомобилем Kia управляла 32-летняя женщина.

После столкновения произошло возгорание Renault. В результате ДТП до приезда скорой помощи скончался водитель загоревшейся иномарки. Водитель Kia и ее 52-летняя пассажирка получили травмы.

В автомобиле Kia в момент ДТП находился 2-летний ребенок, он был в детском удерживающем устройстве. Малыш травм не получил. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в ликвидации аварии участвовали 10 пожарных и 4 единицы техники.

фото: © Столица на Онего

Лето придет в Карелию со снегом и ливнями

Карелия останется в начале июня во власти циклонов, которые принесли похолодание, прогнозируют синоптики.

Как сообщает Центр Фобос, северо-запад страны стал первым регионом России, попавшим под каток очередного холодного фронта. Сильнее всего погода испортилась в Архангельской области и в Карелии, где под снегом оказались несколько районов. Не обошлось без ливней с порывистым ветром.

Сегодня зона ненастья увеличится в размерах: фронтальный раздел пробьется дальше вглубь страны. Вне зоны осадков останутся только Поволжье и юг России. Самые сильные – порядка четверти месячной нормы – выпадут на севере и крайнем юго-западе Центрального района. Ну а в Карелии, Архангельской и Мурманской областях дожди опять могут переходить в снег.

Причина ухудшения погоды – целая система циклонов, которая словно лента конвейера тянет на Русскую равнину воздушные массы из акватории Баренцева моря. И процесс этот только начался. До конца мая похолодание будет распространяться по региону. На пик похолодание выйдет в воскресенье-понедельник. Тепло начнет постепенно возвращаться с началом календарного лета.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Долгожитель из Петрозаводска стал жертвой COVID-19

В Карелии за прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончался 92-летний житель Петрозаводска, в роддоме им. Гуткина умерла 74-летняя жительница Кондопоги. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли от коронавируса 542 человека.

За прошедшие 24 часа коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 58 человек. Из этого числа заболевших — 53 человека, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных теперь составляет 47142.

За сутки выздоровели еще 64 человека. Всего выписанных по выздоровлению 45335 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7677 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3431,2 случая, по Северо-Западу — 5977,7.

фото: © кадр из видео

Жесткое ДТП произошло в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Автомобили развернуло в результате аварии на Первомайском проспекте.

На Первомайском проспекте 27 мая не поделили дорогу два автомобиля. Авария произошла в тот момент, когда одна из машин попыталась развернуться на проезжей части. От мощного удара один автомобиль подбросило, а другой развернуло почти на 180 градусов.





Инцидент произошел напротив дома № 8 по Первомайскому проспекту.

Видео появилось в паблике « ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: © паблик "Живой Петрозаводск"

Пассажирский автобус загорелся в Петрозаводске

Возгорание произошло в автобусе, который должен был везти пассажиров из Петрозаводска в Кондопогу.

Как сообщили в МЧС Карелии, в минувший четверг, 27 мая, в 21.50 у здания ж/д вокзала произошло возгорание пассажирского автобуса, работающего на маршруте "Петрозаводск-Кондопога".

На место происшествия выехали 8 пожарных и две единицы техники, но огонь успели потушить до прибытия специалистов.





В результате пожара в автобусе поврежден моторный отсек на площади 3.кв.м.

Причины возгорания устанавливаются. Автобус в рейс не вышел.

фото: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

«Бомбилы оккупировали остановку в Петрозаводске – люди выбегают на дорогу»

У ж/д вокзала в Петрозаводске пассажиры городского транспорта рискуют жизнью, пытаясь сесть в троллейбус.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» горожанин опубликовал фото, на котором запечатлел, как автобусную остановку у ж/д вокзала заняли водители на маршрутных автобусах. Они стоят плотным рядом, не позволяя подъехать городскому транспорту для посадки и высадки пассажиров.

«В то время, как „заказные“ автобусы вместе с бомбилами оккупировали автобусную остановку от и до, люди высовываются прямо под движущиеся автомобили в ожидании транспорта. Посадка в отщественный транспорт производится тоже на проезжей части. В городе точно кто-то занимается безопасностью дорожного движения?», — написал автор фото в комментарии.

Как ранее сообщалось, из-за реконструкции петрозаводского автовокзала местом отправления автобусов на несколько месяцев станет железнодорожный вокзал.

фото: © Людмила Корвякова

Бывший медиамагнат Мазуровский сильно рискует стать и экс-политиком

Попытаемся разобраться, каковы перспективы одного из первых карельских «единороссов» на грядущих выборах в Законодательное собрание Карелии.

Предстоящее предварительное голосование (праймериз), проводимое «Единой Россией», пожалуй, самое значительное политическое событие конца весны.

Так, кандидатура Андрея Мазуровского, идущего на праймериз, чтобы иметь возможность выдвинуться в качестве кандидата в депутаты ЗС Карелии по одномандатному «Северо-Западному» избирательному округу №13, вызвала самый большой интерес.

И вызван он тем, что в конце прошлого года он недвусмысленно намекал, что его кандидатура неугодна однопартийцам. Тем не менее, ищет поддержку именно у «партии власти». Согласитесь, что уже одно это заслуживает того, чтобы присмотреться к столь противоречивому политику.

Андрея Мазуровского по праву можно назвать политическим долгожителем, ведь впервые депутатом парламента Карелии он стал в 2002 году. Карельское отделение «ЕР» появилось 1 марта 2002 года, то есть менее чем за два месяца до выборов в республиканский парламент. Андрей Мазуровский стал членом политсовета новой партии, и его однозначно можно считать одним из тех, кто заложил камень в фундамент строительства в Карелии «Единой России». Но тот камень неожиданно стал камнем преткновения. Вспыхнул скандал, непосредственным участником которого и стал Мазуровский.

Тогда пересеклись пути Андрея Мазуровского и тогдашнего уже влиятельного политика Валерия Тольского. Результатом пересечения стало обвинение начинающего политика Мазуровского в распространении выборных листовок, в которых явно просматривалась клевета на однопартийца Тольского. Было даже возбуждено уголовное дело по данному факту, впоследствии прекращенное «за истечением срока давности».

Скандалы, интриги, расследования, читайте здесь.

фото: © страница Вконтакте Романа Голубева

Министр образования Карелии сделал сэлфи с Манижей

Глава Минобразования и спорта республики Роман Голубев выложил в Сети фото с певицей Манижей, представлявшей Россию на конкурсе Евровидение.

Карельский министр встретил певицу в Норильске.

«Прилетел в Норильск на Всероссийское совещание по вопросам развития физической культуры и спорта в Арктической зоне. Успел сфотографироваться с Манижей», — пишет министр на своей странице в соцсети.

Напомним, Манижа представлял Россию на конкурсе Евровидение-2021, который проходил с 18 по 22 мая в Роттердаме. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней «Russian Woman» заняла девятое место.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Глава Петрозаводска ответил подписчице стихами Маршака

В соцсетях мэр Петрозаводска Владимир Любарский ответил комментатору стихами.

Прочитав в соцсетях очередной пост главы Петрозаводска Владимира Любарского, горожанка поинтересовалась на странице у мэра: «Откуда у вас столько времени и дела делать, и в инете посты строчить, и комменты читать?»

На вопрос Владимир Любарский ответил подписчице словами Самуила Яковлевича Маршака.

«Ольга, мы знаем, время растяжимо, оно зависит от того, какого рода содержимым, вы наполняете его. Самуил Яковлевич Маршак».





Напомним, федеральный канал Mash показал, как новый глава Петрозаводска Владимир Любарский гоняет на электросамокате по городу.

фото: © паблик Вконтакте «Отражение. Карелия»

В Карелию привезли на утилизацию рыбные отходы из Мурманской области (ФОТО, ВИДЕО)

Отходы форелеводства собираются захоронить в Заонежье.

Жители Карелии возмущены появлением в Заонежье фур из Мурманской области с рыбными отходами, которые предположительно привезли в республику на утилизацию. По словам очевидцев, машины с отходами были обнаружены на автодороге Медвежьегорск-Великая Губа.

Жительнице заонежского села Толвуя Елене Кондратьевой удалось поговорить с водителями, которые рассказали ей, что привезли пластиковые контейнеры с отходами форелеводческих хозяйств на захоронение в Карелии. Елена сняла все происходившее на фото и видео, которые разместил в социальных сетях паблик «Отражение. Карелия».

Как пишет паблик, контейнеры разгружают в заброшенные силосные ямы. Местные жители опасаются, что отходы потекут в реку Падма, а из нее по водной системе Заонежья могут попасть в Онежское озеро.

фото: © кадр из видео

Очередной водитель попал в аварию при выезде с заправки в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль протаранил встречную машину в аварии на Лососинском шоссе.

Очередное ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло 28 мая в 11.50 на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Ярославская.

На видео заметно, как один из автомобилей, пытаясь выехать с расположенной рядом заправки в сторону города, задел проезжавшую мимо машину. Та, в свою очередь, поменяла траекторию движения и протаранила автомобиль третьего участника аварии, двигавшегося по встречке.

Видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», аварию зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Напомним, это не первое подобное ДТП на этом перекрестке. В октябре 2020 года легковой автомобиль буквально «затерло» между грузовиком и автобусом в групповой аварии.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Пневмония унесла жизнь 92-летней жительницы Карелии

Число жертв внебольничной пневмонии в Карелии увеличилось до 144, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки зарегистрирован еще один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 92-летнняя женщина, имеющая сопутствующую соматическую патологию. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

За сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализирован 6121 пациент, 144 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Ранее сообщалось, число заболевших пневмонией в Карелии стало стремительно расти.

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в Кондопоге»

В Карелии грузовик упал с дороги в болото (ФОТОФАКТ)

Опубликованы фотографии перевернувшегося в Кондопожском районе автомобиля.

В паблике «Подслушано в Кондопоге» появились фото, на которых видно съехавший с дороги Камаз — перевернутая машина лежит в болоте.

«Что случилось по дороге на Сунский карьер, КамАЗ в кювете лежит», — спрашивает автор фото.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло 27 мая. Информации о пострадавших нет, причины аварии выясняются.

фото: Минприроды Карелии/vk.com/public201336764

Растущая в Карелии 360-летняя сосна может стать российским деревом года

Шишкинская валаамская сосна участвует в голосовании за главное дерево страны, сообщили в Минприроды Карелии.

Шишкинская сосна растерт на Валааме. Возраст дерева – 360 лет. Большая раскидистая и живописная сосна разделяется на несколько стволов. Считается, что именно эту сосну в 1858 году изобразил на своей картине «Сосна на Валааме» всемирно известный художник Иван Шишкин.

Помочь карельской сосне получить статус самого старовозрастного дерева может каждый. Голосование проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» до 1 августа. Валаамская сосна участвует в конкурсе под номером 15.

Голосование не требует заполнения специальных анкет, анонимно и бесплатно.

«Российское дерево года» - национальный отборочный этап ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее.

Россия участвует в престижном международном конкурсе с 2018 года и стабильно попадает в тройку призеров. Абрамцевский дуб (2019 год) занял почетное второе место. Белгородский дуб (2018 год), Одинокий тополь из Калмыкии (2020) и Древний платан из Дагестана (2021) получили бронзу.

фото: pixabay

Женщина в Петрозаводске не выдержала ударов родственника металлической трубой по голове и умерла

Петрозаводчанину, убившему свою родственницу металлической трубой, вынесли приговор, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.

Петрозаводский суд вынес приговор жителю города, обвиняемому в убийстве.

В декабре 2019 года мужчина, поссорившись с родственницей, избил её по голове металлической трубой. Женщина скончалась на месте происшествия.

Суд назначил петрозаводчанину 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

фото: фото читателя "Столицы на Онего"

Воинский переулок в Петрозаводске выглядит, как после бомбежки

Горожане просят нового мэра, хотя бы в этом году отремонтировать Воинский переулок.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото Воинского переулка.

«В ужасном состоянии, как после вражеской бомбёжки, уже более 5 лет находится дорожное покрытие переулка с гордым названием „Воинский“, что расположен в районе „Рыбка“ города Петрозаводска», — подписал фото его автор.



Судя по увиденному, переулок действительно находится в удручающем состоянии.

«И хотя длина всего этого переулка составляет чуть более 50 метров, годами администрация Петрозаводска не может изыскать средства на его ремонт! Может быть сейчас, когда в непосредственной близости к Воинскому переулку полным ходом идет ремонт дорожного покрытия муниципальной автодороги на улице Пограничной, администрация Петрозаводска сможет решить эту 50-метровую проблему?!» — спрашивает неравнодушный грожанин.

фото: © Столица на Онего

На открытой планерке в мэрии Петрозаводска обсудят ремонт городских дорог

Горожане смогут прийти на совещание или посмотреть прямую трансляцию мероприятия, сообщили в администрации Петрозаводска.

В понедельник, 31 мая, в 10 часов пройдет очередное открытое городское планерное совещание. Оно будет посвящено ремонту дорог в Петрозаводске.

Совещание будет проходить в течение часа, регистрация будет осуществляться до начала мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и могут выноситься на обсуждение на следующие совещания.

Присутствующие лица могут давать справки и информацию по обсуждаемым вопросам, задавать вопросы докладчикам, содокладчикам, выступающим на заседании приглашенным лицам по существу обсуждаемых тем.

Администрация напоминает участникам совещания о недопустимости оскорблений, обвинений, призывов к незаконным действиям, а также о противоэпидемических требованиях: масочном режиме и соблюдении социальной дистанции.

фото: © Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Карелии разыскивают 70-летнего пенсионера из соседнего региона

В Олонецком районе поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают 70-летнего жителя Ленинградской области.

В паблике отряда пожарной охраны Олонецкого района появилась информация о розыске 70-летнего жителя соседнего региона. Пропал Александр Сергеевич Д., житель деревни Новая Слобода Лодейнопольского района Ленинградской области.

Мужчина среднего роста, худощавого телосложения, седые короткие волосы, глаза серые. Был одет предположительно в футболку, джинсы, белые кроссовки, на голове черная кепка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, поисковики просят сообщать по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Годовой план по сбору доходов от продажи региональных активов перевыполнен в Карелии в 3,5 раза

К началу мая объем таких поступлений в республиканский бюджет составил 34,2 миллиона рублей.

Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», это рекордный для республики рост за последние несколько лет. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом он составил 11,2 раза, а план по сбору этого вида доходов на нынешний год оказался перевыполнен в 3,5 раза.

Эту и другие деловые новости читайте на сайте издания.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, САМЫЙ БЕДНЫЙ И САМЫЙ БОГАТЫЙ МИНИСТРЫ, ПЕРВЫЕ ГРИБЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Первые подосиновики горожане нашли в микрорайоне Ключевая.

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Карелия лидирует среди большинства российских регионов по грабежам и наркопреступности

Грабежи, разбои и преступления, связанные с оборотом наркотиков, случаются в Карелии чаще, чем в абсолютном большинстве регионов России, сообщили в Генпрокуратуры РФ.

Жители Карелии чаще всех в России страдают от дистанционных мошенников

По данным Генпрокуратуры России, Карелия лидирует по числу пострадавших от киберпреступников.

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Глава Минобразования и спорта республики Роман Голубев выложил в Сети фото с певицей Манижей, представлявшей Россию на конкурсе Евровидение.

Авиакомпания «Северсталь» запустит дополнительный рейс из Петрозаводска в Симферополь

Добавочные полеты лайнеров авиакомпании «Северсталь» вводятся с 6 июня по 6 сентября по воскресеньям.

Стало известно, куда устроился на работу уволившийся с поста главврача поликлиники №1 Петрозаводска Михаил Стоцкий

Михаил Стоцкий, покинувший пост руководителя поликлиники №1 Петрозаводска, устроился на работу в Заксобрание Карелии.

Глава Петрозаводска отменил служебный транспорт себе и замам

Владимир Любарский передал служебные машины администрации в пользование поликлиник, для выезда на вакцинацию.

фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В лобовом столкновении на трассе «Кола» погибли две женщины с ребенком и выжила 80-летняя бабушка

Случившаяся 27 мая смертельная авария унесла жизни 3 человек, в том числе 7-летнего ребенка, самая пожилая из участников ДТП осталась жива.

Стали известны подробности аварии на федеральной трассе в Кировском районе Ленинградской области. Погибшему ребёнку было семь лет. В больницу увезли престарелую женщину с переломами и сотрясением, сообщили 47news в правоохранительных органах.

По уточненным данным, в аварии на 87 километре трассы «Кола» 27 мая погибли 53-летняя водитель Toyota Rav4, а также двое пассажиров: семилетний мальчик и 78-летняя пенсионерка. Еще один пассажир, 80-летняя женщина, госпитализирована с переломами и сотрясением мозга. Известно, что водитель «Тойоты» и трое пассажиров из Петербурга. По словам очевидцев, водителю оторвало голову.

Как сообщалось ранее, около 13.45 у посёлка Дусьево кроссовер выехал на полосу встречного движения и столкнулся с лесовозом «Скания». Грузовиком управлял 59-летний житель поселка Возрождение.





фото: © Администрация Сортавальского поселения

В Карелии появилась платформа посреди залива Ладожского озера

В Сортавале с 29 мая начинает функционировать платформа посреди залива Ляппяярви.

Завершается возведение платформы на заливе Ляппяярви. С 29 мая начинается её эксплуатация для посадки и высадки пассажиров. Об этом рассказали в паблике Сортавальского городского поселения.

Также предполагается установка понтонов, чтобы туристы могли использовать маломерные суда для осмотра Сортавалы и её живописных окрестностей.

Реализация этого проект стала возможной при сотрудничестве ОАО «РЖД», администрации Сортавальского поселения и паломнической службы Валаамского монастыря. Проект является серьезным стимулятором к развитию малого бизнеса в области туризма.

Ранее сообщалось, что туристам на границе Карелии обеспечат безопасность во время просмотра местных красот.

фото: © СБЕР ЕАПТЕКИ

Аптека будущего: в Петрозаводске открылся первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ

В столице Карелии открылся первый аптечный хаб одной из крупнейших онлайн-аптек страны – СБЕР ЕАПТЕКИ.

Здесь можно найти все: от лекарств, витаминов, продукции для красоты и здоровья до медицинской техники. Директор хаба СБЕР ЕАПТЕКИ Алексей Мордовцев пояснил, что в будущем через СБЕР ЕАПТЕКУ можно будет приобрести даже ветеринарные препараты.

Заказать необходимые лекарства и товары можно с помощью мобильного приложения или интернет-сайта. Важный нюанс заключается в том, что приложение адаптировано для людей с особыми потребностями. Речь идет о людях с нарушениями координации движений, слабовидящих, незрячих. Сделать заказ самостоятельно им поможет увеличенный шрифт в приложении, а также озвучивание кнопок и действий. Как подчеркнул Алексей Мордовцев, возникают случаи, когда кто-то не может сделать заказ через интернет, путается в приложении (зачастую такие проблемы возникают у пожилых людей). Но даже в этом случае не стоит отчаиваться — всегда можно обратиться за советом в круглосуточный колл-центр. Там не только проинструктируют, как сделать заказ, но и могут сформировать заказ за человека, если он не в ладу с современной техникой: необходимо только продиктовать наименования препаратов или товаров.





Причем для того, чтобы получить препараты, необязательно приезжать в аптечный пункт на Зайцева, 67а. Можно сэкономить время и силы, воспользовавшись курьерской доставкой. Как подчеркнул директор хаба СБЕР ЕАПТЕКИ, в настоящее время доставка бесплатная вне зависимости от общей стоимости заказанных товаров. Однако забирать препараты по рецепту или же спиртосодержащие препараты придется самостоятельно.

С тем, что за интернет-аптеками будущее, трудно поспорить. И открытие хаба СБЕР ЕАПТЕКИ — это шаг к цифровизации нашего региона. По мнению первого замминистра здравоохранения Карелии Ольги Руотцелайнен, открытие хаба СБЕР ЕАПТЕКИ увеличит доступность препаратов для жителей карельской столицы, а в дальнейшем — и всей республики. Появление хаба положительным образом скажется и на эффективности лечения, ведь если пациент с определенными проблемами со здоровьем своевременно получит необходимые лекарственные препараты, прописанные лечащим врачом, и практически сразу же начнет их принимать, то и вылечится намного быстрее.

«СБЕР ЕАПТЕКА является одним из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. Уверен, присутствие компании в Петрозаводске окажет существенное влияние на качество жизни горожан, повысив доступность лекарственных препаратов населению», — отмечает управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.





Примечательно, что уже к 2022 году по всей России планируется открыть 180 хабов. Причем Карелия также не останется в стороне. Сначала сеть аптечных пунктов СБЕР ЕАПТЕКИ охватит Петрозаводск, затем купить лекарства (в том числе редкие), а также необходимые товары из ассортимента СБЕР ЕАПТЕКИ можно будет в большинстве карельских городов.

В петрозаводском хабе уже доступны более 16 тысяч лекарств и товаров для красоты и здоровья. К концу года ассортимент увеличится до 18 тысяч наименований. Список востребованных препаратов оперативно пополняется. Со временем подход к каждому человеку, его потребностям станет еще более индивидуальным, ведь СБЕР ЕАПТЕКА в первую очередь нацелена на человека, его комфорт.





Не случайно в день торжественного открытия хаба был оформлен очень важный благотворительный заказ на сумму около 20 тысяч рублей в пользу подопечных Карельского регионального фонда «Материнское сердце», который был составлен, исходя из потребностей находящихся на попечении фонда семей.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Погода в Петрозаводске сегодня, 28 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +11 …+12 4 м/с ЮЗ 747 мм.рт.ст. 83% день Небольшой дождь, +12 …+13 5 м/с З 747 мм.рт.ст. 79% вечер Небольшой дождь, +8 …+11 3 м/с З 747 мм.рт.ст. 88% ночь Небольшой дождь, +7 …+8 2 м/с С 748 мм.рт.ст. 93%

фото: © pixabay.com

Пенсионерка в Петрозаводске раскусила мошенников, когда они замахнулись на ее квартиру

В Петрозаводске 72-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 1,5 млн рублей, но после заподозрила неладное и осталась при квартире, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №2 по Петрозаводску обратилась 72-летняя петрозаводчанка. Женщина попалась на популярную сейчас уловку телефонных мошенников.

По словам пенсионерки, днем она ответила на телефонный звонок с неизвестного номера. Незнакомка представилась «следователем по делам в банковской сфере из Москвы». Якобы при расследовании уголовного дела ей понадобилась личная помощь петрозаводчанки.

Во время беседы псевдоправоохранительница узнала, есть ли у пенсионерки накопления и в каких именно финансовых учреждениях они хранятся. Содействие в расследовании дела заключалось в следующем: необходимо снять сбережения и перевести их в другой банк на продиктованный номер счета. По заверениям лже-следователя деньги будут помечены и после завершения операции вернутся на счет пенсионерки.

Под руководством мошенницы петрозаводчанка с посетила банк, сняла деньги – 1 674 тысячи и с этой суммой направилась к указанному ей банкомату другого кредитного учреждения. Там она совершила одиннадцать переводов на три счета. При этом пожилая женщина, держа деньги в руках, попыталась отказаться от участия в непонятном ей мероприятии, но телефонные мошенники были убедительны. К разговору присоединился мужчина – якобы вышестоящий сотрудник, он заверил пенсионерку в необходимости завершения операции.

На следующий день злоумышленники снова позвонили петрозаводчанке. Ее попытались убедить в том, что необходимо и дальше участвовать в спецоперации. Но на этот раз следует оформить кредит под залог квартиры и перевести средства.

Пенсионерка поняла, что настоящие сотрудники правоохранительных органов, не могут так действовать и обратилась с заявлением в полицию Петрозаводска. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к мошенническим действиям.

Напомним, по данным Генпрокуратуры России, Карелия лидирует по числу пострадавших от киберпреступников.

фото: © Алексей Кузьмин/паблик ВК "Северные берега"

Празднование Дня Карелии в этом году переносится на сентябрь

Из-за коронавируса празднование Дня Республики в Калевале состоится 11 сентября, сообщили в правительстве региона.

Ранее глава Калевальского района Валентина Булавцева обратилась в правительство региона с предложением о переносе празднования Дня республики на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу — Республика Карелия отмечает день образования в июне.

В этой связи Артур Парфенчиков ввел на территории района особый режим и дополнительные ограничительные меры. Комиссия по проведению Дней республики рассмотрела предложение района и приняла решение о переносе празднования на 11 сентября.

О решении комиссии, поддержанном главой региона, Валентине Булавцевой сообщила вице-премьер по социальным вопросам в ходе рабочей поездки в Калевальский район.

На встрече также обсуждались конкретные вопросы по организации и проведению праздника.

Напомним, в апреле мы писали, что проведение Дня республики в Калевале находится на грани срыва из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в районе.

фото: © страница Вконтакте Александра Воронова

Памятный знак «Лед и пламя» появился в городе бумажников Карелии в честь Виталия Федермессера

Памятник, посвященный генеральному директору ОАО «Кондопога» Виталию Федермессеру, открыли у Ледового дворца в Кондопоге.

Торжественное открытие памятного знака легендарного для Кондопоги руководителя Виталию Федермессеру состоялось в минувший четверг, 27 мая.

«Благодарю коллектив Училища олимпийского резерва в Кондопоге за работу по созданию памятного знака „Лед и пламя“, посвященного В. А. Федермессеру: Человеку — созидателю, инициатору и руководителю строительства Ледового дворца и других социальных объектов в Кондопоге!» — написал на своей странице в соцсети директор Училища Александр Воронов.

Напомним, памятный знак выполнен из нержавеющей стали и гранита. Он представляет собой стилизованное изображение кристаллов льда, одновременно олицетворяющих собой пламя, как символ памяти выдающемуся градостроителю. В основании расположена шайба, воплощающая в себе образ хоккея и спортивных традиций, начатых в Кондопоге Виталием Федермессером.

Автором проекта стал архитектор Александр Ким.

«Карелия для людей»: в Петрозаводске решали, как остановить отток населения

Политики, чиновники, ученые и общественники обсудили законодательные инициативы, которые помогут повысить привлекательность жизни на Севере.

Круглый стол «Карелия для людей: законодательная инициатива в поддержку Севера» собрал сегодня, 28 мая, в Точке кипения в Петрозаводске представителей законодательной, исполнительной власти, науки и общественных организаций. Инициаторами мероприятия выступили депутат Госдумы Валентина Пивненко и председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Как отметил спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, открывая круглый стол, за последние годы карельский парламент принял немало законодательных инициатив, которые направлены на социальную поддержку жителей республики. Среди них — бесплатное выделение земли под ИЖС специалистам на селе, выплата северных надбавок уже с первого дня работы, расширение возможности использования регионального материнского капитала. Особое внимание уделялось поддержке многодетных семей: в частности, они освобождены от уплаты транспортного налога, в большинстве муниципалитетов — и от уплаты земельного налога. И вместе с тем этих мер недостаточно, считает Шадалович.





«К сожалению, последние десятилетия мы могли наблюдать за процессом оттока людей с северных территорий в другие регионы страны, — сказал Элиссан Шандалович. — Причин у этого явления несколько, в том числе они могут быть связаны с не самым комфортным климатом. Об этом я могу говорить не только как депутат, но и как медик.

Мы все понимаем, что у северян значительно выше повседневные расходы. Здесь намного труднее приходится малому и среднему бизнесу из-за высоких затрат, намного тяжелее заниматься сельским хозяйством и в целом жизнь требует от человека особой выносливости.

Вот почему именно северяне должны получать особое внимание, заботу и поддержку со стороны государства. Мы видим, что сегодня власть заинтересована в развитии Русского Севера как форпоста России. Для этого принята масштабная федеральная программа развития Арктики — по ней в Карелии планируется реализовать масштабные проекты по строительству крупнейших за десятилетия промышленных и инфраструктурных объектов. Но эти планы могут оказаться под угрозой, если мы не переломим тенденцию по оттоку населения с северных территорий. Ведь без рабочих рук, без квалифицированных специалистов невозможно развивать промышленность и инфраструктуру».

По словам депутат Госдумы Валентины Пивненко, власти Карелии ждет большая работа, связанная с вхождением республики в Арктическую зону и Стратегией развития Арктики. Главная артерия, от которой будет зависеть дальнейшее развитие региона — это Беломорско-Балтийский канал, важный объект в плане связи с северным морским путем.

«Нельзя упустить момент, для того чтобы начать предпроектные работы. Это требует очень серьезной подготовки, обоснования. От реализации этого проекта зависит развитие наших северных территорий, промышленности и инфраструктуры», — считает Валентина Пивненко.





При этом, по мнению парламентария, главный вопрос для Карелии до сих пор не решен. Он связан с федеральным законом о государственных гарантиях и компенсациях для северян. Так, бюджетники сегодня получают то, что предусмотрено законом: районные коэффициенты, процентные надбавки к заработку, право проезда к месту отдыха и обратно. Но малый и средний бизнес не может справиться с такой нагрузкой.

«Нагрузка на выполнение этих государственных обязательств лежит на бизнесе. И мы постоянно пытаемся убедить правительство, что должны быть прияты особые меры для поддержки бизнеса, чтобы часть этих затрат взять на уровень государства. Изначально эти предложения нашли поддержку. Но сейчас в связи с непростой финансовой ситуацией в стране из-за введенных санкций, пандемии, решение данных вопросов приостановилось. Но в поручениях по стратегии развития Арктики есть большой блок социального значения. Это касается программ по образованию, здравоохранению, культуры и социальной сферы. На сегодняшний день к этой работе так и не приступили. Так что впереди у нас много работы, мы должны подготовить совместные предложения по данным программам», — заявила депутат Госдумы.

Участники круглого стола обсудили целый ряд инициатив, касающихся поддержки малоимущих граждан, льгот для резидентов территорий опережающего экономического развития, снижению пенсионного возраста для северян, развитию малой авиации и др. Все они будут взяты в работу парламентариями.