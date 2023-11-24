ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Закрытие границы, похищение человека и новый глава Петрозаводска

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Финляндия закрывает все пункты пропуска на карельском участке границы

На российско-финляндской границе останется только один открытый пункт пропуска.

Свидетели похищения человека в Петрозаводске отказались помочь потерпевшему

Появились подробности похищения человека на юге Карелии, ставшего следствием конфликта интересов.

Стало известно имя нового главы Петрозаводска

Инну Колыхматову избрали главой Петрозаводского городского округа.

Соболезнования

«Город скорбит вместе с вами», — житель Петрозаводска погиб на СВО

Погиб уроженец Карелии Сергей Анатольевич Носов.

В ходе спецоперации погиб житель Карелии

На СВО погиб Моисеев Владислав Александрович.

Житель Петрозаводска погиб в ходе спецоперации

Петрозаводчанин Игорь Молоков погиб в зоне СВО.

«Искренние соболезнования в связи с горькой утратой», — на СВО погибли двое жителей Карелии

Артур Марусевич и Всеволод Иванов, уроженцы Сегежского района, погибли в ходе исполнения боевых задач.

В Карелии простились с героем, погибшим на спецоперации

В Сортавале простились с земляком, погибшим в ходе специальной военной операции.

Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Политик, более 20 лет возглавлявший Кузбасс, умер на 80-м году жизни.

Дорожная хроника

Пожарные Карелии доставали из автомобиля пострадавших в ДТП со смертельным исходом

Пожарных Олонецкого района привлекали для ликвидации последствий ДТП со смертельным исходом.

Массовая авария произошла под железнодорожным мостом в Петрозаводске

На улице Лыжная дорогу не поделили три автомобиля.

Две легковушки столкнулись в центральном районе Петрозаводска

Автомобили двигались по Октябрьскому проспекту во встречных направлениях.

Дела судебные

Мэрия Петрозаводска предоставила ребенку-инвалиду непригодное для проживания и угрожающее здоровью жилье

Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения жилищных прав ребенка-инвалида.

Уголовное дело Леонида Белуги дошло до суда

Судебный процесс по резонансному уголовному делу бизнесмена Леонида Белуги назначен на 28 ноября.

В Петрозаводске вновь будут судить владельца фирмы, отвечавшей за ремонт карельских дорог

По делу Игоря Чичина вновь было возобновлено производство, однако бизнесмена будут судить заочно.

Следователи Карелии раскрыли преступление 25-летней давности

В августе 1998 года в Петрозаводске было совершено убийство.

Суд в Петрозаводске вынес приговор мужчине, сбросившего свою сожительницу с 5-го этажа

Жителя Карелии признали виновным в убийстве 6-летней давности, сообщили в Следкоме Карелии.

Осужденный пожизненно за жестокое убийство Дианы Фроловой требует отменить приговор

Расчленитель в Карелии требует отменить пожизненный срок и пересмотреть дело.

В Карелии вынесли приговор члену запрещенной в России террористической организации

Следственное подразделение УФСБ республики собрало доказательства вины фигуранта после его публикаций в сети.

Происшествия

В Петрозаводске рухнул Поцелуев мост

Упал подвесной мост через Лососинку, построенный волонтерами на Кургане.

«Стекла до соседнего подъезда долетели», - в городе горняков Карелии прогремел взрыв

В одной из квартир Костомукши прогремел взрыв.

В Карелии остановили микроавтобус, полный нелегалов

На трассе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором на север ехали 20 гостей с Ближнего Востока.

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Продавцы счетчиков придумали новый обман

Липовые предписания появились в почтовых ящиках.

Огромная очередь из фур возникла перед погранпереходом в Карелии перед закрытием границы

Возле Костомукши десятки водителей грузовиков спешат пересечь границу перед закрытием пропускного пункта.

В Карелии с начала этого года на свет появилось 239 «белых лепестков»

Они требуют особого внимания и ухода.

И о погоде…

В Петрозаводск идут метели, а затем морозы до -23℃

Синоптики рассказали, когда в ближайшие дни жителям Карелии надо ждать резкой смены погоды.