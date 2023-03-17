ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АРЕСТ ГЛАВЫ МИНСЕЛЬХОЗА ЛАБИНОВА, ПОПЫТКА ВЕРНУТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ И ПАРКОВКА У ВОКЗАЛА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов, обвиняемый в получении взятки, арестован на два месяца

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, обвиняемый в получении взятки более чем 10 млн рублей, отправлен за решетку до 14 мая.

Глава Минздава Карелии предложил ввести обязательный масочный режим

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков считает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ может выйти в регионе из-под контроля.

В Петрозаводске построят новую дорогу с парковкой у железнодорожного вокзала за 150 млн рублей

Глава Минтранса Карелии Сергей Щебекин пообещал начать строительство дороги к железнодорожному вокзалу со стороны улицы Чапаева в 2023 году.



Соболезнуем

Боец ЧВК «Вагнер» из Карелии погиб в ходе спецоперации

Уроженец Пряжинского района Карелии Антон Семенов погиб в зоне СВО.

Уроженец поселка Карелии погиб в зоне СВО

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб Вячеслав Павловский, уроженец поселка Ильинский Олонецкого района.

Муезерский район Карелии скорбит по погибшему в зоне СВО земляку

Боец ЧВК «Вагнер» из Карелии Максим Просеков погиб в зоне СВО.

Еще один житель города бумажников в Карелии погиб на СВО

В Кондопоге – очередная траурная весть.

Город бумажников Карелии простится с бойцом, погибшим в зоне СВО

В Кондопоге в понедельник состоятся похороны участника специальной военной операции Андрея Никитина.

Ушла из жизни врач-хирург самой большой районной больницы Карелии Юлия Новожилова

В субботу, 11 марта, не стало врача-хирурга поликлинического отделения Сортавальской ЦРБ Новожиловой Юлии Алексеевны.

Ушла из жизни врач, акушер-гинеколог, подарившая Карелии плеяду высококлассных специалистов

В четверг, 16 марта, на 84 году жизни скончалась Белла Магомедовна Газдиева, кандидат медицинских наук, доцент, врач акушер-гинеколог, сообщили в Минздраве Карелии.

Умерла врач районной больницы в Приладожье Карелии

Коллектив Сортавальской ЦРБ выражает соболезнование родственникам врача-терапевта Надежды Крюковой.



Люблю тебя, Петрозаводск

Глава Карелии придумал, как отучить горожан выбрасывать шины и строительный мусор на помойку

Артур Парфенчиков в ходе онлайн-совещания по развитию Петрозаводска обсудил вопрос вывоза строительного мусора и покрышек с контейнерных площадок города, а также наказания для тех, кто устраивает несанкционированные свалки.

Прокурора Петрозаводска тревожит рост преступлений, совершенными бывшими заключенными

На минувшем онлайн-совещании по развитию Петрозаводска прокурор города Сергей Кокорев сообщил о росте рецидивной преступности.

Самолет из Петрозаводска будет летать в самый маленький город Ингушетии

Министр транспорта Карелии Сергей Щебекин назвал направления, куда можно будет улететь из Петрозаводска.

Глава Карелии назвал тех, кому будут отдавать «лакомые куски земли» в Петрозаводске под застройку

Артур Парфенчиков нашел способ по привлечению подрядчиков для строительства социальных объектов в столице республики.

Артур Парфенчиков заявил, что в Петрозаводске будут сносить 5-этажные «хрущевки»

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе онлайн-совещания сообщил, что в Петрозаводске где-то придется расселять и сносить 5-этажные «хрущевки», которые мешают комплексному развитию.

Мэр Петрозаводска о покупке троллейбусов в лизинг: «Вкусный сыр не является бесплатным»

Администрация карельской столицы вынуждена заменять изношенные троллейбусы подержанной техникой из Санкт-Петербурга



Другая тема

В районах Карелии снова разворачиваются зарезервированные «ковидные» койки

Главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко поддержала главу Минздрава Карелии, предложившего вернуть масочный режим.

Стало известно, кто возглавил Минсельхоз Карелии после ареста министра Лабинова

Замминистра сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина будет исполнять обязанности главы ведомства.

Военком Карелии рассказал о зарплатах участников СВО

Кроме оклада военнослужащим положены единовременные выплаты и адресная помощь семьям.

Стало известно, в какие многоквартирные дома Петрозаводска придет природный газ

Глава Минстроя Карелии опубликовал список домов в Петрозаводске и Кондопоге, жители которых имеют возможность перейти на природный газ.

Коллекцию мотоциклов обнаружили у арестованного по обвинению во взятке инспектора Ростехнадзора Карелии

Главный госинспектор Ростехнадзора Карелии Георгий Хе, арестованный по обвинению во взяточничестве, оказался коллекционером мототехники.



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Готовы ли вы сортировать домашний мусор на органику и вторсырье? (ОПРОС)

С апреля жителям Петрозаводска предоставят возможность разделять домашний мусор на смешанный и вторсырье.

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«Справа – прямоугольник, слева - кракозябра» - высказал свое мнение глава Петрозаводска о проекте комплексного развития Октябрьского района.



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СОРТАВАЛА СКЛОНЯЕТСЯ

«Справедливая Россия» сдала свои позиции в карельском Приладожье без борьбы.

АНДРЕЙ НЕЛИДОВ: «НАЧИНАЮ ЖИЗНЬ ЗАНОВО В НОРИЛЬСКЕ»

Бывший глава Карелии Андрей Нелидов рассказал, чем он сегодня занимается в «городе романтиков» - Норильске.

МИНУС МИНИСТР?

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, обвиняемый в получении взятки в сумме 10 млн рублей, заключен под стражу до 14 мая.

СЕВЕРНОМУ ОЛЕНЮ ВСЕ РАВНО, КТО СОХРАНЯЕТ ЕГО СРЕДУ

Чем грозит Карелии включение Всемирного фонда природы в реестр НКО-иностранных агентов?

ДОРОГИЕ ДЕТИ, ОТДЫХАЙТЕ

Где карельские школьники смогут провести летние каникулы.

СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ ГОДА И УЙТИ В ОНЛАЙН

Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?

И погоде…

Синоптики рассказали, когда в Карелию вернутся морозы до -20℃

Специалисты карельского Гидрометцентра предупредили об иллюзорных ощущениях весны.