ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРОПАВШИЙ РЕБЕНОК НАЙДЕН МЕРТВЫМ, ЗАМЕРЗШИЙ ВОДОПРОВОД В ПИТКЯРАНТЕ И РАБОЧЕОСТРОВСКЕ И СНЯТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ ЛЮДЕЙ В ТРАНСПОРТЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
Тело 6-летнего Филиппа, пропавшего в поселке Карелии перед Новым годом, найдено в реке.
Тем не менее Следком Карелии продолжает расследовать уголовное дело о пропавшем 6-летнем мальчике - назначена судмедэкспертиза
Жители Питкяранты остались без холодной воды из-за заморозки трассы
Из-за сильных морозов в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.
Водопровод замерз еще в поселке Рабочееостровск Кемского района
Режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе, сообщил глава администрации района Дмитрий Петров.
В Карелии прокуратура начала проверки обстоятельств аварий на сетях из-за морозов
Следком Карелии также начал доследственную проверку коммунальных аварий в Питкяранте и Рабочеостровске
МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода
Ситуацию с водоснабжением Питкяранты взял на контроль генпрокурор России
Власти Карелии приняли решение не ремонтировать старый участок водопровода, замерший в Питкяранте, а построить новый.
Около сотни человек брошены на ликвидацию аварии на сетях в райцентре Карелии
В Питкяранте организован подвоз воды, а также ищут волонтеров, которые могут привезти воду пожилым и больным людям.
А пока люди в Питкяранте сами решают проблемы с водой, ходят на родник.
Сегодня 70-летний мужчина умер прямо на роднике, подняв канистру.
В Рабочеостровске также идут работы по восстановлению холодного водоснабжения
Глава Карелии из-за морозов отменил ограничение на перевозку пассажиров в общественном транспорте
В связи с низкими температурами воздуха и предупреждениями МЧС о надвигающихся в Карелию сильных морозах принято решение снять ограничения на перевозку пассажиров по количеству сидячих мест в общественном транспорте, сообщил Артур Парфенчиков.
На выход
Парфенчиков решил упразднить Конституционный суд Карелии
Глава республики внёс в региональный парламент законопроект об упразднении Конституционного суда, сообщили в карельском правительстве.
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
Судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых покинул свой пост накануне новогодних каникул.
Еще один известный судья ушел в отставку в Петрозаводске
Судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов покинул свой пост.
ЧП
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 19-летнего работника Сегежского ЦБК
Вспышка заболевания, сопровождающегося диареей и рвотой, произошла в санатории Карелии
В праздничные дни в санатории "Марциальные воды" 34 человека заболели норовирусом.
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
В ковид-центре Карелии скончался больной пневмонией 52-летний житель Сегежи.
После смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы
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Карелию причислили к аутсайдерам по дорожному строительству
Карелию включили в список отстающих регионов по дорожному строительству.
Осужденный за взятки экс-глава Госкомимущества Карелии Денис Косарев вышел из колонии
Бывший председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев покинул колонию в Мордовии и вернулся в Петрозаводск.
Осужденный за взятки экс-чиновник из Карелии освоил в колонии навыки кочегара и швеи
Суд Петрозаводска оставил за решеткой председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве
Суд продлил арест председателя Петросовета Геннадия Боднарчука еще на месяц, до 16 февраля включительно.
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