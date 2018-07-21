Все, что случилось сегодня

Медведев выделил более 83 млн рублей на дорогу в Петрозаводске

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил выделить более 83 млн рублей на обустройство дороги к перинатальному центру в Петрозаводске.

Об этом Медведев рассказал в пятницу на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в Петрозаводске. Особое внимание на встрече было уделено вопросам дорожного хозяйства, более 90% федеральных трасс в Карелии находятся в нормативном состоянии. Тревогу вызывают дороги регионального значения.

"Дороги нужны всем: и жителям, и бизнесу, - прокомментировал Дмитрий Медведев. - Без развития дорожного хозяйства невозможно развитие ни одной российской территории. Те планы, которые вы объявили, достаточно амбициозные. Надеюсь, что их удастся воплотить в жизнь. В том числе, и с федеральной поддержкой".

Она рассказал о выделении средств на социально значимый дорожный объект в Петрозаводске – дорогу, которая расположена в районе новой жилой застройки и обеспечивает подъезд к Перинатальному центру.

"Вы обращались с просьбой оказать помощь в реконструкции одного из объектов дорожного хозяйства. В преддверии сегодняшнего визита я подписал распоряжение о выделении Росавтодору из резервного фонда бюджету Карелии 83,2 млн рублей на ввод в эксплуатацию объекта по ул.Сыктывкарской на участке от ул. Чкалова до Лесного проспекта", - сообщил Дмитрий Медведев.

ВИДЕО: Медведев проехал по Петрозаводску в кортеже из 20 автомобилей.

Кортеж председателя правительства РФ Дмитрия Медведева попал в объективы камер наружного наблюдения.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как сначала проезжают две машины ДПС, затем два черных седана, черный внедорожник, черный седан, черный внедорожник и два черных микроавтобуса, черный седан, белый микроавтобус, синий микроавтобус, белый микроавтобус, внедорожник, черный и серебряный микроавтобусы, а затем машины скорой помощи и ДПС, белый микроавтобус и замыкает колонну машина ДПС. Всего 20 автомобилей.

Были перекрыты улицы. Встали троллейбусы, автобусы, легковые автомобили. Пешеходам не разрешали переходить дороги.

ВИДЕО: В Карелии у иномарки на ходу оторвало капот

Видеорегистратор запечатлел курьез с автомобилем на трассе в Карелии.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария произошла на 425-м километре автодороги Р-21 "Кола", на транспортной развязке в районе пересечения с Суоярвским шоссе.

У двигавшегося по трассе легкового автомобиля на ходу открылся капот.

ФОТО: Лепнина отваливается от здания в центре Петрозаводска

Лепнина со здания на проспекте Ленина падает прямо на тротуар.

"От здания ПетрГУ отваливаются лепные карнизы и осыпается штукатурка. Все это дело ремонтируется при помощи монтажной пены. И это после недавнего ремонта здания. А если бы по голове такой штукой прохожему? Может, это инновации так работают?" – пишет читатель "Столицы на Онего".

Куда пойти в Петрозаводске 21 июля: Автогонки, живой концерт и Пираты Онежского озера

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

6.00, площадь Кирова. Танцевальный фотопроект. Команда из профессионального фотографа и хореографа приглашают людей, кто ни дня не может прожить без танца и тех, кто давно мечтал попробовать себя в этом образе. Участие – 900 руб.

11.00, пос. Гирвас, Кондопожский район. Республиканский автомобильный фестиваль "Гирвас-2018".

18.00, набережная Онежского озера. Старт первой гонки Всероссийских соревнований по парусному спорту "Банковский кубок – Онежская регата-2018".

20.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Живой концерт под открытым небом. Свои лучшие песни карельский музыкант Саша Мишкин.

22.00, ресторан-караоке "Ели-пели" (ул. Московская, 1). Караоке-Weekend. Всю ночь любимые песни с душевной арт-группой и зажигательные DJ-сеты.

23.00, клуб-ресторан "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Rum-party "Пираты Онежского озера". Бесплатный вход всю ночь для всех.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). DUBYARD. Поставят и настроят дополнительные сабы для нужного звукового давления. Достанут из закромов правильные чюны и дабплейты и хорошенько все это прогреют! BOLSHOE UHO, NORMDJ, SUBTEK + GUESTS.

Минтруд рассказал, как и сколько россияне будут отдыхать в 2019 году

Россияне получат десять дней отдыха на новогодних праздниках, пять на первомайских и четыре ко Дню Победы.

Минтруд предложил перенести праздничные субботу и воскресенье 5 и 6 января 2019 года на май.

Таким образом, жители России получат десять дней отдыха на новогодних праздниках, пять на первомайских и четыре ко Дню Победы.

В проекте постановления правительства России "О переносе выходных дней" говорится, что в 2019-м россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года — на новогодних каникулах, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая — на майских праздниках. Россияне будут также отдыхать 12 июня и со 2 по 4 ноября.

Корь попала в Олонец, предположительно, из Санкт-Петербурга.

В Карелии продолжает расти число заболевших корью. В Минздраве сообщили о закупке дополнительных 2,5 тысячи доз вакцины.

В начале июля в Олонецком районе начали фиксировать случаи подозрения на корь. Согласно последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, речь может идти о 21 заболевшем корью, пятеро из которых – дети до 17 лет. Лабораторно диагноз подтвержден пока только у девяти человек.

Известно также о госпитализации девяти человек (в том числе двоих детей) в Республиканскую инфекционную больницу. Но многие уже выписались: сейчас в стационаре остаются всего трое.

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Как в парламенте Карелии обсуждали пенсионную реформу

В Карелии начали обсуждать возможные изменения к закону об увеличении пенсионного возраста.

В Законодательном собрании в среду состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке замечаний и предложений к проекту федерального закона об увеличении пенсионного возраста в России. Председателем группы избран депутат карельского парламента Алексей Хейфец, а его заместителями – председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко и председатель регионального отделения "Партии пенсионеров" Лидия Суворова. Всего в рабочую группу входит 26 человек: депутаты, представители правительства Карелии, политических партий, профсоюзов и прокуратуры.

В целом уже понятно, что пенсионной реформы не избежать, прислушается ли Госдума к предложениям региональных парламентов о корректировке данного законопроекта, тоже пока не понятно. На этой неделе стало известно, что 77 субъектов РФ поддержали повышение пенсионного возраста. Не стало исключением Законодательное собрание Карелии на последнем заседании большинством голосов (24 – "за", 7 – "против") поддержало готовящиеся изменения пенсионного законодательства. "За" повышение пенсионного возраста высказались представители "Единой России" и ЛДПР, против были депутаты от КПРФ, Яблока и один справедливоросс.

С резкой критикой грядущей реформы выступил председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства РК Сергей Соловьев.

"Профсоюзы против этого закона, - заявил он. - Почему? Сами понимаете, для того, чтобы перейти к увеличению возраста выхода на пенсию, надо иметь хорошую базу для увеличения жизненного уровня наших граждан. А какая у нас сегодня база?"

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В Петрозаводске выделены деньги на строительство новой школы и детсадов

Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.

Внеочередная сессия Петрозаводского городского Совета состоялась в среду, 18 июля. В повестку заседания вошел один вопрос, касающийся изменений бюджета городского округа на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов.

Речь шла о выделении 4,5 млн рублей на проектирование строительства новой школы на Древлянке. Планируется, что школа будет построена в микрорайоне Древлянка-6 и сможет вместить до 1350 учеников.

Проект также включает поправку вице-спикера горсовета Александра Ханцевича, предусматривающую выделение 7,4 млн рублей на проектирование строительства двух новых детских садов – по 3,7 млн на каждый. Один из них расположится на улице Попова, второй – в районе пересечения Ключевского шоссе и улицы Репникова.

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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Жара и туристы в Карелии, обсуждение пенсионной реформы и визит Медведева в Петрозаводск

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Аномальная жара задержится в Петрозаводске

В Карелии вторую неделю стоит жаркая погода. Петрозаводск все больше напоминает Анапу: все прибрежные территории заполнены людьми – все купаются и загорают.

В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина

К сожалению, не для всех отдых у воды заканчивается благополучно. Так, в воскресенье 15 июля на ключевском карьере утонул молодой человек, его тело через день подняли спасатели.

В четверг 19 июля другой мужчина на спор собрался доплыть до острова на Онежском озере, но переоценил свои силы. По счастливой случайности, он не утонул - его спасли сотрудники транспортной полиции, оказавшиеся рядом.

В Карелии начали продавать чернику

Тем временем, несмотря на жару, в леса вышли сборщики ягод и грибов.

На трассе в Олонецком районе начали продавать чернику. Продавцы жалуются, что в этом году морошки почти не удалось собрать, а холодный июнь сбил цвет на чернике, поэтому большого урожая тоже ждать не приходится, поэтому и цена на ягоды соответствующая.

ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень

Пока местные работают, красотами Карелии наслаждаются туристы из разных стран и городов.

Москвичам даже удалось запечатлеть, как змея, рысь и нерпа плывут по озеру.

"Население России никогда не жило хорошо"

Народные избранники, в отличие от туристов и сборщиков ягод, не успели еще перебраться на лоно природы и перед каникулами вновь обсудили пенсионную реформу.

В Законодательном собрании Карелии на последнем заседании большинством голосов (24 – "за", 7 – "против") депутаты поддержали готовящиеся изменения пенсионного законодательства.

За повышение пенсионного возраста высказались представители "Единой России" и ЛДПР, против были депутаты от КПРФ, Яблока и один справедливоросс.

КПРФ проведет в Петрозаводске еще один митинг против повышения пенсионного возраста

Народу, желающему выразить свое отношение к предстоящей пенсионной реформе, тоже дадут слово.

Карелия присоединится к Всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая пройдет по всей стране 28 июля. Карельское региональное отделение КПРФ уже уведомило администрацию Петрозаводска о проведении второго митинга против пенсионной реформы.

Приехал Медведев и пообещал

Визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Петрозаводск прошел настолько ровно, что почти не был замечен. Не было встречающих толп, не было громких заявлений. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, насколько у нас плохо с дорогами.

А премьер пообещал выделить 83 млн рублей на дорогу в карельской столице. Что ж, поживем увидим.

Вот ведь зараза

Еще одна напасть обрушилась на наш регион.

В начале июля в Олонецком районе начали фиксировать случаи подозрения на корь. Согласно последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, речь может идти о 21 заболевшем корью, пятеро из которых – дети до 17 лет. Лабораторно диагноз подтвержден пока только у девяти человек.

Тем временем:

ФОТО: Власти Петрозаводска предприняли кардинальные меры в борьбе с незаконной торговлей

ФОТО: Набережная, которую отремонтировали ко дню города, опять вся в ямах

Петрозаводск перед встречей высокопоставленных гостей в некоторых местах преобразился, а в некоторых – не очень.

Так, власти помыли дороги, залатали дыры в асфальте на центральных дорогах, пообещали провести еще один ямочный ремонт, благоустроить парк и аллею на Ключевой, установить три новых светофора, на Древлянке прогнали торговцев, устроивших несанкционированный рынок.

Ложкой дегтя в бочке меда оказалась набережная, где снова провалился асфальт, отремонтированный месяц назад.

ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил маленькую девочку и уехал с места ДТП

Ну и в заключение, пока правоохранительные органы продолжают хранить молчание о происшествиях, люди сами в соцсетях ищут нарушителей.

На сегодняшний день разыскивают водителя автомобиля Lada Priora, который на улице Кузьмина сбил маленькую девочку и скрылся с места происшествия. Авторегистратор очевидца запечатлел машину нарушителя.

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