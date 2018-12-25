Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: ГИБДД Петрозаводска

Водитель, снесший "звездные ворота" в центре Петрозаводска, проведет новогоднюю ночь в камере

Водитель-нарушитель получил наказание в виде административного ареста на срок 9 суток, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Водитель, сбивший новогоднюю конструкцию на площади Кирова, получил наказание в виде административного ареста на срок 9 суток.

Соответствующее решение принял в понедельник мировой суд Петрозаводска.

В ночь на 23 декабря 19-летний водитель ВАЗ-2115 сломал новогодние ворота на площади Кирова.

Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя и составили в отношении него административные материалы по фактам нарушений требований ПДД.

фото: Столица на Онего

ФОТО: В Петрозаводске начали продавать живые елки, мы узнали цены

В Петрозаводске начали работать елочные базары.

Корреспондент "Столицы на Онего" застала продавцов живых елей у торгового центра "Кей".



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Живую елочку высотой до 1 метра здесь можно купить за 700 рублей. Самая высокая елка – более 2,5 метров обойдется в 2100 рублей. Если покупать две или три елки, продавцы обещают скидки.



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Горожане охотно разбирают елки, есть даже небольшая очередь.



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Напомним, администрация Петрозаводска утвердила список площадок, на которых в период с 23 по 31 декабря предусмотрена продажа новогодних елок.

Предпринимателям выданы разрешения на размещение нестационарных торговых объектов по следующим адресам: улица Антикайнена - у дома №29, Лососинское шоссе - у дома №25, улица Древлянка - у дома №18, улица Маршала Мерецкова - у дома №4, проспект Александра Невского - у дома №40, Октябрьский проспект - у дома №53, улица Чапаева - у дома №47, улица Генерала Фролова - вблизи дома№10.



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Кстати, торговой площадки у торгового центра "Кей" в этом списке нет. Но, как видим, елки здесь продают, и горожане их покупают.

фото: ГУ МЧС РК

ФОТО: Стали известны подробности страшной аварии в Прионежье, где погибла водитель иномарки

Стали известны обстоятельства и появились фото с места аварии в Прионежском районе Карелии, где погибла водитель иномарки.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi и грузового автомобиля КАМАЗ произошло на 4-м километре Пряжинского шоссе (автодорога Петрозаводск - Кола), в районе отворотки к посёлку Новая Вилга около 11 часов утра в понедельник, 24 декабря.

По одной из версий, столкновение транспортных средств произошло в районе нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог. От столкновения (КАМАЗ - передней стороной справа, Mitsubishi - задней стороной) легковой автомобиль отбросило за пределы дорожного полотна в кювет. Иномарка наехала на камни и разбилась.

В результате аварии погибла женщина – водитель иномарки. Для ликвидации последствий происшествия привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района (9 человек, 3 единицы техники).

В региональном Управлении МЧС предоставили фото с места ДТП.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Карельские предприниматели массово переходят на налоговый учет в Петербург"

Экс-руководитель Корпорации развития Карелии, одна из директоров первой линейки в группе компаний "РусБиоАльянс" Анна Позднякова рассказала, почему экс-главы регионального Минэка Валентин Чмиль был прав, говоря о "республике-промежутке".

- Я бы на его месте то же самое сказала! Может быть, только слово какое-то другое подобрала. Но, в принципе, Чмиль тысячу раз прав. Нужно правду говорить!

Нужно всегда помнить, что бизнес – это не благотворительная организация, он вкладывает деньги, чтобы еще больше их заработать. А у нас в Карелии мало сырья, чтобы строить здесь заводы, и очень маленький рынок сбыта, чтобы здесь продукцию продавать. Москва и Питер достаточно далеко. И поэтому конкуренцию здесь никто не выдерживает. Все боятся это сказать, один только Чмиль не побоялся...

Факторов много: дорогая энергетика, да и не везде она есть, дорогие трудовые ресурсы (северные надбавки), молодежи нет, технические специальности (инженеры, технологи) отсутствуют, рынок сбыта ничтожно мал. Или даже больше скажу: сначала инвестор откроет Интернет, чтобы почитать про регион... И что он прочитает про Карелию? Убили, посадили, маньяки, педофилы… И дела настолько резонансные, на всю страну, что он подумает: а на фиг я туда поеду!?

Когда я работала руководителем Корпорации развития, я много говорила о том, что необходимо создавать положительный образ Карелии за ее пределами. Чтобы о нас знали не только как о "криминальном" регионе. Но меня никто не слушал.

И еще одна опасная тенденция развивается: действующие карельские предприниматели массово переходят на налоговый учет в Санкт-Петербург.

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Парфенчикова сравнили с Фигаро

В Национальном рейтинге губернаторов за 2018 год глава Карелии занял 77 место.

Накануне Нового года Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" обнародовал итоговое исследование, посвященное оценке деятельности глав российских регионов. В его основу были положены данные заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

По результатам этого исследования глава Карелии Артур Парфенчиков в очередной раз оказался в группе губернаторов-аутсайдеров. Руководитель республики занял только 77 место среди 85 глав субъектов Российской Федерации. На Северо-западе страны еще ниже рейтинг лишь у губернатора Мурманской области Марины Ковтун, которой досталась 84 позиция.

Оценивая деятельность главы Карелии в уходящем году, эксперт Центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и член Общественного совета при Центральной избирательной комиссии республики Олег Реут заметил, что этот год превратил Парфенчикова в слабого и непопулярного губернатора. "Это не результат случайного сбоя или проявления системных вызовов для младотехнократов, нацеленных на обновление региональных элит сверху и ещё более жесткий контроль над территорией. В основе ослабления губернаторской позиции находится игнорирование сильной региональной политической идентичности, последовательное стремление воспринимать республику как рядовую область, в руководстве которой "хозяйственник важнее политика", – считает Реут.

Эксперт напомнил, что в своей кадровой политике Парфенчиков сделал ставку на назначение на ключевые правительственные посты лояльных ему "варягов", большинство из которых ранее занимали должности руководителей территориальных управлений ФССП. "Единственный инструмент, который им при этом был предоставлен – карт-бланш для улучшений условия для бизнеса. Но отсутствие ориентации на системную работу с инвесторами, как и запредельно слабые лоббистские возможности на уровне федерального центра не дали быстрого и ощутимого результата. Предлагаемые льготы не компенсировали высокие издержки плохой инфраструктуры, повышенной стоимости и структурного дефицита рабочей силы", – констатировал Олег Реут.

По его мнению, в уходящем году эффект ожиданий в республике перестал работать, а усталость и разочарование стремительно накапливаются. "Доведенная до предела жесткости вертикальная система управления, в которой глава Карелии воспринимается как наместник и "генерал-губернатор" (именно так позиционирует себя сам Артур Парфенчиков), не способна балансировать интересы разных уровней власти, особенно в условиях сжимающихся ресурсов и снижающегося уровня поддержки",– резюмировал Реут.

Другой эксперт – председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков был не столь негативно категоричен. Он сравнил главу республики с Фигаро, который пытается успеть везде, работает везде и на износ. "Однако в погоне за такой публичностью и желанием контролировать все Артур Парфенчиков фактически признает, что в Карелии реально что-то сделать может только он сам. Его правительство малозаметно, оно мало что решает. В нем нет ключевых и весомых фигур. Оно, образно говоря, обмельчало, став просто свитой короля Артура, как его уже прозвали в республике", – полагает Белянчиков.

Еще один эксперт – председатель Союза промышленности и предпринимателей Петрозаводска Сергей Авишев – наоборот, оказался в оценке деятельности главы Карелии весьма комплиментарен. По мнению Авишева, губернатору Парфенчикову удалось "консолидировать за небольшой срок разрозненные элиты региона, успешно справится с поставленными перед ним задачами, чему в полной мере способствуют личные качества, реальные рычаги управления и полная поддержка федерального центра".

фото: "Столицы на Онего"

Жители Карелии могут снимать наличные с карт Сбербанка без банкоматов

Новый сервис Сбербанка, позволяющий снимать наличные с карт в кассах магазинов при помощи торговых терминалов, начинает внедряться в Карелии.

Как сообщила пресс-служба карельского отделения Сбербанка, первой торговой точкой, где оказывается такая услуга, стал продуктовый магазин в посёлке Лоймола.

"В первую очередь, сервис предназначен для жителей удалённой местности, где отсутствуют устройства самообслуживания и офисы банка. Пока услуга доступна только в посёлке Лоймола, но в скором времени количество торговых точек-участников проекта расширится", - пояснила управляющий карельским отделением Сбербанка Елена Палкина, чьи слова приводит пресс-служба кредитной организации.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Анна Позднякова: "Я не жалею, что не стала мэром"

Анна Позднякова стала гостем рубрики "Кофе со сливками" и рассказала, как изменилась ее жизнь после выдвижения кандидатом на должность главы Петрозаводска.

Анна Позднякова не сразу согласилась стать гостем рубрики "Кофе со сливками". Покинув парламент, госслужбу и публичную политику, сегодня она предпочитает появляться в СМИ только по рабочим моментам, связанным с ее деятельностью на посту GR-директора крупнейшего перерабатывающего предприятия Карелии – компании "РусБиоАльянс". Однако до сих пор остается одной из наиболее ярких политических фигур, которая постоянно привлекает внимание общественности. Наш разговор – о женщине в политике, хрупкой и сильной одновременно.

"Я не люблю вспоминать тот период и тем более обсуждать его, - пояснила Анна Позднякова в ответ на вопрос, как изменилась ее жизнь после выдвижения кандидатом на должность мэра Петрозаводска. - Тогда я реально почувствовала в себе силы, так как знала, что обладаю достаточным набором компетенций и опыта, чтобы возглавить город. Я посчитала, что смогу быть достойной кандидатурой на должность сити-менеджера. Мне было 39 лет, образование и большой опыт хозяйственной работы были, и я до сих пор считаю, что справилась бы с этой работой. Хотя семья меня тогда не поддерживала, но мне казалось: кто, если не я? Я не жалею, что не стала мэром, но мне жаль, что не осуществилась мечта собрать такую профессиональную команду, которая бы хотела и умела работать, любила бы свой город и горы свернула.

История с уголовным делом, которое появилось в тот самый момент, когда я стала кандидатом, не вызывает у меня уже никаких эмоций, кроме одной – очень обидели комментарии в Интернете от людей, которые меня вообще не знают и вообще не знакомы с ситуацией. Это же полная чушь, что я сама у себя снимала квартиру!.. Но я не стала оправдываться. Тому были веские причины, и выносить на публику я их не могу. Вступать в перипетии с людьми, которых я не знаю, я не собиралась, да и на чужой роток не накинешь платок. Я просто перешагнула эту ступень в моей жизни, получив хоть и непростой, но опыт.

Многие думали, что это меня растопчет, что я заплачу, впаду в уныние, буду дома сидеть. Но я не могу себе этого позволить. Я чувствую себя спокойно, потому что на самом деле я хороший специалист, я командный игрок и не боюсь никакой работы. Мне нужно было выучить английский язык, я его выучила. Мне нужно было получить юридическое образование, я его получила. Мне нужно было работать на госслужбе, я прошла переобучение в академии. Сегодня огромная конкуренция везде, и нужно быть эмоционально сильной, чтобы ее выдержать".

Подробнее читайте здесь, в авторской рубрике Натальи Захарчук "Кофе со сливками".

ВИДЕО: В Карелии малоимущая семья с маленькими детьми живет в доме без тепла

В Карелии произошел вопиющий случай. Малоимущая семья безуспешно пытается добиться от властей улучшения своих жилищных условий, об этом сообщается на сайте телеканала "Россия-1".

Как указывается в сюжете, дом 1950 года постройки в поселке Мелиоративный отказались признать аварийным. Местной жительнице Надежде Смирновой вместе с беременной дочерью и двумя внуками приходится буквально бороться за выживание в промерзшей насквозь квартире. В ответ на жалобы власти им выделили 10-метровую комнату на шесть человек.

"У нас очень холодно, 9 градусов, даже стены промерзают. По квартире ходим, не раздеваясь. В январе должен родиться еще один ребенок, его надо пеленать, купать. Куда его в такой холод везти? Мы сами не знаем, как спасаться. Мы уже сколько жаловались, в том числе и главе администрации Прионежского района Григорию Шемету. Одни отписки идут. Говорят, что денег на ремонт нет... Нам дали комнату 10 квадратных метров на шестерых человек, в январе должен родиться седьмой. Как мы в этом жилье будем жить? Они хоть бы подумали головой-то своей. Довели дом до аварийного состояния, а мы мучаемся тут. Как в таких условиях люди могут жить в XXI веке?! Сами-то они, поди, все в теплых квартирах живут. Что им о людях думать?" — возмущается Надежда Смирнова.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия Олег Ермолаев выезжал посмотреть условия проживания замерзающей семьи и убедился, что администрация местного самоуправления этим вопросом не занималась. "Они не знают состояния своего жилого фонда", — заключил министр.

В целом ситуацию по республике Олег Ермолаев оценил, как сложную и требующую серьезной работы: "У нас ощущается недостаток маневренного жилья. Сегодня 28 тысяч жителей Республики Карелия проживают в аварийном жилье".

"Несмотря на то, что в Прионежском районе отсутствует маневренный фонд, местные власти подыскали жительнице дома Надежде Смирновой комнату в общежитии. Ей было направлено соответствующее уведомление", - сообщает пресс-служба правительства Карелии.

"Выпили, покурили - и ослепли"

Врач Офтальмологического центра Карелии рассказал, как человек, который никогда не пил и не курил, может потерять зрение, решив на праздник попробовать все и сразу.

"Курение плохо влияет на заднюю поверхность роговицы глаза. От курения клетки роговицы (эндотелий) могут страдать – как у тех, кто курит, и у тех, кто присутствует. Эти клетки, как и нервные, не восстанавливаются, - объяснил врач-офтальмолог Андрей Воронцов, - самое нехорошее от курения и алкоголя – это токсическая реакция на зрительный (глазной) нерв. Бывает, в глазное отделение больницы поступают подростки – юноши и девушки с алкогольно-табачной интоксикацией. Они в жизни никогда ничего "запретного" не употребляли и решили на Новый год отпраздновать. В результате: выпили, покурили - и ослепли".

Это такая мгновенная реакция зрительного нерва на токсины. Самое интересное, отмечает офтальмолог, что люди, которые хронически употребляют алкоголь и курят, более стойкие.

"Токсическая интоксикация иногда ведет к 50-процентной потере зрения. Но может случиться и так, что произойдет атрофия зрительного нерва, которая не лечится никак, и это приведет к полной слепоте", - сказал Андрей Воронцов.

Какие еще травмы глаз может получить человек в праздники и что делать, если вам в глаз прилетела пробка из-под шампанского или искра от бенгальского огня, читайте здесь.

фото: news.ngs.ru/Екатерины Калиневич / коллаж "Столица на Онего"

В Петрозаводске третьеклассникам не хватило кабинетов в школе из-за частного детсада

Учащихся 3-го класса школы №20 Петрозаводска отправляют учиться во вторую смену из-за частного детсада, занявшего кабинеты.

Родители учащихся 3-А класса школы №20 в Петрозаводске написали обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову, в котором попросили решить вопрос со второй сменой для начальных классов.

В обращении родители сообщили, что на днях их уведомили о переводе детей на обучение в 3 и 4 четвертях во вторую смену.

"Пообщавшись с директором школы, мы не получили внятного и точного ответа, приказа от администрации нет, - пишут родители, - директор школы говорит, что нет мест и свободных кабинетов для того, чтобы наш 3-А класс продолжил обучение в первую смену, как это было с начала года".

В обращении отмечается, что кабинеты начальной школы с 1-го по 4-й классы размещены на первом этаже. Вторую половину этажа занимает частный детский сад.

"На просьбу показать документы, удостоверяющие право на нахождение в школе частного детского сада, директор отказывается", - написали родители в обращении и напомнили, что, по нормам СанПиН, в общеобразовательных учреждениях учащиеся 1, 5 и выпускных классов должны учиться только в первую смену.

"Далеко не все родители готовы бесстрашно воспринимать тот факт, что ребенок, обучающийся во вторую смену, будет добираться до школы самостоятельно, а возвращаться домой из школы в темное время суток, так как сейчас зима, и день кроткий, в 16.00 уже темно", - говорится в обращении к Парфенчикову.

Родители отмечают, что в связи с переходом на вторую смену многие дети не смогут посещать кружки и секции.

"В результате школьник, обучающийся во вторую смену, лишен права выбора и не имеет возможности развиваться творчески в тех направлениях, к которым имеет склонности, способности. В нашем классе дети участвуют в соревнованиях (футбол, бальные танцы, хореография, рисование). Родители тратят деньги на обучение, форму, костюмы, холсты и т.д. не просто так", - сообщили петрозаводчане.

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