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Новости. Хроника дня
22:20, 09 Февраля 2019

Чем запомнился этот день

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фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / https://vk.com/wall-35834663_1527065
ФОТО: В Петрозаводске упавший с крыши снег разбил иномарку

Происшествие случилось во дворе дома №14 по улице Фрунзе.

По свидетельствам очевидца, с крыши дома упал снег, в результате пострадала припаркованная во дворе иномарка.

Судя по фото, которое разместили в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии", в машине разбито лобовое стекло и повреждена крыша.

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фото: пресс-служба Законодательного собрания Карелии
"Оставлять старого человека в беспомощном состоянии было абсолютно недопустимо"

Главврач БСМП Алексей Хейфец пообещал наказать виновных, которые ночью выпроводили 81-летнего блокадника из больницы на улицу, и встретиться с его родственниками.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Алексей Хейфец, который является депутатом от "Единой России" и отвечает в Заксобрании за здравоохранение, прокомментировал чудовищную историю, которая произошла в его больнице. Пространный комментарий главврача появился на официальном сайте карельского отделения "Единой России".

Руководство БСМП проведет самую тщательную и жесткую проверку действий сотрудников, которые ночью отпустили из больницы 81-летнего пенсионера, не уведомив об этом его родственников, пообещал Хейфец.

"В том, что произошло, будем очень тщательно и жестко разбираться. От сотрудников, дежуривших в ночную смену, потребуем подробных объяснений. Безусловно, виновные в данной ситуации понесут наказание. Неважно, имелись ли на тот момент показания к госпитализации или нет, очевидно, что оставлять старого человека в беспомощном состоянии было абсолютно недопустимо. Убежден, что врач никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет права проявлять подобное равнодушие к людям. Я обязательно встречусь с родными нашего пациента и от лица нашего учреждения принесу им самые глубокие извинения. И, разумеется, мы сделаем все, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем", - сказал Алексей Хейфец.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 февраля. Жительница Петрозаводска сообщила, что ее 81-летнего отца-блокадника, которого привезли на "скорой" из Суоярви для госпитализации с подозрением на пневмонию, отказались принимать в БСМП и выпроводили ночью на улицу. Замершего и с высокой температурой, старика обнаружили охранники недалеко от территории БСМП, после чего полиция отвезла домой к дочери.

После того, как разгорелся скандал в СМИ, Алексей Хейфец распорядился госпитализировать блокадника в больницу. Как рассказала его дочь, ему поставили диагноз "пневмония".  

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"Раздражительный, невыдержанный и конфликтный жаргонными словами оскорбляет других осужденных"

Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.

Постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии-поселении ИК № 9 Петрозаводска священник Иван Петунов уже четыре раза помещался в ШИЗО.  Как нам стало известно, руководство колонии обратилось в городской суд с просьбой ужесточить режим содержания Петунову и перевести его в ИК общего режима.

Как рассказали в колонии, "раздражительный, невыдержанный и конфликтный по своему характеру Петунов жаргонными словами оскорбляет других осужденных, отказывается выполнять законные требования администрации".

Рассматривать представление колонии будет судья Дмитрий Хромых, который выносил приговор Петунову. 

Напомним, 1 декабря 2015 года находившийся в нетрезвом состоянии Петунов на своей иномарке в районе республиканской больницы вначале задел два автомобиля. После чего на пешеходном переходе в районе древлянского кольца сбил 53-летнюю сотрудницу ПетрГУ Марию Жулябину. От тяжелейших травм женщина скончалась на месте происшествия. 15 июня 2016 года Петунов был признан виновным в совершении преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Однако с заслуженным наказанием он не смирился и постоянно игнорирует режим его отбывания, за что его признали злостным нарушителем.

Подробнее – в материале Светланы Лысенко "Священник Петунов не вылезает из ШИЗО".

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фото: ГИБДД Карелии
ФОТО, ВИДЕО: В субботу утром сотрудники ГИБДД вышли в массовый рейд – проверяют водителей на алкоголь

В Петрозаводске в субботу, 9 февраля проводится массовая проверка водителей на состояние опьянения.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Рано утром сотрудники ГИБДД дежурили на кукковском кольце в районе пересечения Карельского и Комсомольского проспектов.  Велась "сплошная" проверка. 

Сотрудники карельской Госавтоинспекции призывают водителей отказаться от управления автотранспортом в случае употребления алкоголя. А неравнодушных граждан просят обо всех имеющихся нарушениях нетрезвыми водителями незамедлительно сообщать в полицию.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.  

Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.

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фото: Николай Смирнов/Столица на Онего
ФОТО: Самые интересные моменты "Лыжни России" в Петрозаводске

Сегодня Карелия в тринадцатый раз присоединилась к гонке "Лыжня России".

В Петрозаводске гонка по традиции прошла на территории республиканского спортивного комплекса "Курган". К соревнованиям были допущены участники всех возрастов и физической подготовленности, в том числе – совсем юные гонщики.

Первыми "Лыжню России" открыли спортсмены: юноши и девушки 2001 года рождения и младше, а также женщины 2000 года рождения и старше пробежали 5 км; мужчины 2000 года рождения и старше преодолели дистанцию 10 км свободным стилем.

Были организованы два массовых забега без учета времени: на 500 м для дошкольников и на 3 км для всех желающих.

Шапочки с символикой Всероссийской лыжной гонки в Петрозаводске были выданы первым 2000 зарегистрированным участникам.

Побывавший на гонках корреспондент "Столицы на Онего" рассказал, что на соревнованиях, как обычно, было очень много народу.

"Совсем маленьких детей выделили в отдельную группу. А дети лет десяти на вид стартовали в общем большом старте, вместе со взрослыми. Некоторые падали, запутывались в лыжах.

На первом спуске образовалась небольшая пробка - лыжники частенько падали на склоне, а наверху стояли и ждали, пока те поднимутся и поедут дальше".

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фото: Ольга Коломеец/https://vk.com/netipovapyatka
В Питкярантском районе после жалоб жителей охотники добыли двух волков

В Питкярантском районе Карелии охотники отчитались о добыче двух волков.

В Питкярантском районе местные жители жалуются на засилье волков. В популярной городской группе "Нетипичная Питкяранта" рассказывается об участившихся случаях нападения волков на собак.

"Не могу сказать, с чем это связано: с увеличением их численности или с тем, что плохо организуется отлов волков, но эти хищники перестали бояться человека. В Мийнала съедено уже достаточное количество собак за небольшой промежуток времени. Жителям посёлка уже приходится огораживать свои участки флажками". 

"Это происходит ежегодно. Волки на глазах людей уносят собак прямо с придомовых территорий. Их видят во дворах частных домов в поселках, видят на дорогах водители предприятий района, работающие в ночное время. О данных случаях неоднократно уведомлялся охотничий инспектор, однако его работы в данном направлении не видно и не слышно. Охотники не привлекаются к отстрелу волков. Их отстрел массово не организуется".

После многочисленных жалоб охотники сообщили, что как минимум два волка были уничтожены в последнее время.

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фото: официальный сайт "Единой России" в Карелии/karel.er.ru
Шандаловича переизбрали на должность секретаря карельского отделения "Единой России"

В связи с изменениями в Уставе региональному отделению "Единой России" пришлось провести формальную процедуру досрочного прекращения полномочий и переизбрания секретаря – Элиссан Шандалович остался руководителем партии в Карелии.

В Петрозаводске сегодня проходит XXXI конференция карельского регионального отделения "Единой России". Как передает корреспондент "Столицы на Онего" с мероприятия, в декабре прошлого года на съезде в Устав партии были внесены изменения, которые потребовали от всех региональных отделений "Единой России" провести формальную процедуру переизбрания руководящих органов.

На конференции был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя партийного отделения, спикера Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича.  После чего состоялось избрание нового секретаря. На суд делегатов вынесли две кандидатуры – Элиссана Шандаловича и главы пудожского местного отделения Андрея Ладыгина. Никакой интриги не было: Шандалович набрал 55 голосов, а Ладыгин – 3. Всего голосовало 58 делегатов.

Элиссан Шандалович будет и далее руководить отделением партии в Карелии.

Кроме этого, был заново переизбран региональный политсовет и президиум регионального политсовета "Единой России". Состав руководящего органа остался прежним. 

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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Ужас блокадника в карельской больнице, допрос Худилайнена и ШИЗО для священника

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Верните деньги!


фото: wiki-wiki.ru/Semenov.m7

Управление Федерального казначейства по Карелии подало иск к управлению капитального строительства республики и министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. Казначейство просит взыскать с ответчиков через суд 12 млн 247 тыс. 400 рублей.

Карелии придется вернуть деньги, выделенные из федерального бюджета на реконструкцию учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства в республике.

Гибель на дороге


фото: vk.com/gibddkareliya

В понедельник в Лоухском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, в ДТП погибли три человека: 44-летний водитель (петрозаводчанин), 30-летний пассажир (житель Белгородской области), и 27-летний пассажир (житель Ленинградской области).

Опять обманули ожидания, даже в Госдуме заметили


фото: https://www.pnp.ru

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев обратился в Генпрокуратуру и Следком из-за нарушений при строительстве туркластера в Карелии

По его мнению, при строительстве туристического кластера в Карелии нарушены сроки ввода в эксплуатацию ряда объектов и не использована часть бюджетных средств. С 2015 по 2018 год финансирование туристического кластера составило 1 млрд 755 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 460 млн, из бюджета Карелии — 65 млн, из внебюджетных источников — 1 млрд 200 млн рублей.

Жуткое здравоохранение

В Петрозаводске больного старика, которого привезли на скорой из Суоярви для госпитализации в Петрозаводске, выпроводили ночью на улицу. В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, как ее 81-летнего отца-блокадника, привезенного на "скорой" из Суоярви, отказались госпитализировать в БСМП Петрозаводска и отправили ночью одного на улицу.

"Мой отец живет в Суоярви, - рассказала петрозаводчанка, - в выходные он тяжело заболел. Врачи поставили ему диагноз пневмония и оставили лечиться дома. А во вторник 5 января его состояние ухудшилось, и врач приняла решение госпитализировать его из Суоярви в республиканскую инфекционную больницу Петрозаводска. Выписала направление. И в 19.00 вчера (5 января – ред.) он на скорой выехал в Петрозаводск. Я его здесь ждала. Но ни в 22.00, ни в 23.00 его в республиканскую больницу не привезли".

Первая ласточка?

Следователи допросили экс-главу Карелии Александра Худилайнена по делу о взятках от коммерческих организаций, пока – в качестве свидетеля.

Речь идет о предоставлении преференций при заключении госконтрактов в республике в период, когда ею руководил Худилайнен. Сам Худилайнен отказался от комментариев, не подтвердив и не опровергнув данный факт.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составил 33 млн рублей.

Ранее представитель карельской прокуратуры Алексей Борисов сообщил, что в 2015 году Чичин, используя личные отношения с Худилайненом, организовал встречу губернатора с Алексеем Никитиным в Санкт-Петербурге для назначения его на должность начальника Управления автомобильных дорог Карелии.

Священник из ШИЗО

Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.

Постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии-поселении ИК №9 Петрозаводска священник Иван Петунов уже четыре раза помещался в ШИЗО.  Как нам стало известно, руководство колонии обратилось в городской суд с просьбой ужесточить режим содержания Петунову и перевести его в ИК общего режима.

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фото: Николай Смирнов/Столица на Онего
"Министр – это просто министр, со скромной заработной платой и огромной ответственностью"

Гостем рубрики "Кофе со сливками" стал известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.

Виталий Красулин – один из старожилов карельской политики, который успел поработать с четырьмя губернаторами, поэтому знает все, что было "от Катанандова до Парфенчикова".

"Думаете, должность министра или руководителя комитета – это какая-то большая радость? - говорит Красулин. - Раньше, может быть. Когда был сформирован образ, что министр или депутат – это обязательно богатый человек в дорогом костюме. А сегодня это совсем не обязательно. Министр – это просто министр, со скромной заработной платой и огромной ответственностью. Поверьте, на эту должность не всякий пойдет. И я прекрасно знаю, какой в Карелии кадровый голод, и понимаю, почему в правительстве на руководящих должностях работают, в том числе, приезжие специалисты.   

А как бы вы поступили на месте Парфенчикова? Вот вы пришли сюда с крупной федеральной должности. Кого на прошлой работе знали, как хороших сотрудников, того и приведете. Если вы не знаете человека, вы его возьмете? Нет! Каждый руководитель собирает команду под себя. На любом предприятии, и в республике также".

Полный текст интервью читайте здесь.  

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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 9 февраля.

10.00 – на Кургане пройдет XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2019" (старт дошкольников в 11.45, церемония открытия в 12.10, старт массового забега в 12.15).

10.00 – в Костомукше в спорткомплексе "Гипроруда" состоится открытый чемпионат Карелии по скалолазанию.

11.00 и 13.00 – в театре кукол РК пройдет премьера спектакля "Кошкин дом".

11.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоится открытое первенство МУ "СШОР №5" по самбо.

11.00 – в парке "Тереж" на Кургане пройдет республиканский туристский лыжный фестиваль "Зимний фейерверк".

14.00 – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 состоится командный чемпионат РК по настольному теннису.

17.00 – на стадионе "Юность" в парке Ямка пройдет зимний забег "Снежные тропы".

20.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.

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