Чем запомнился этот день

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / https://vk.com/wall-35834663_1527065

ФОТО: В Петрозаводске упавший с крыши снег разбил иномарку

Происшествие случилось во дворе дома №14 по улице Фрунзе.

По свидетельствам очевидца, с крыши дома упал снег, в результате пострадала припаркованная во дворе иномарка.

Судя по фото, которое разместили в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии", в машине разбито лобовое стекло и повреждена крыша.

фото: пресс-служба Законодательного собрания Карелии

"Оставлять старого человека в беспомощном состоянии было абсолютно недопустимо"

Главврач БСМП Алексей Хейфец пообещал наказать виновных, которые ночью выпроводили 81-летнего блокадника из больницы на улицу, и встретиться с его родственниками.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Алексей Хейфец, который является депутатом от "Единой России" и отвечает в Заксобрании за здравоохранение, прокомментировал чудовищную историю, которая произошла в его больнице. Пространный комментарий главврача появился на официальном сайте карельского отделения "Единой России".

Руководство БСМП проведет самую тщательную и жесткую проверку действий сотрудников, которые ночью отпустили из больницы 81-летнего пенсионера, не уведомив об этом его родственников, пообещал Хейфец.

"В том, что произошло, будем очень тщательно и жестко разбираться. От сотрудников, дежуривших в ночную смену, потребуем подробных объяснений. Безусловно, виновные в данной ситуации понесут наказание. Неважно, имелись ли на тот момент показания к госпитализации или нет, очевидно, что оставлять старого человека в беспомощном состоянии было абсолютно недопустимо. Убежден, что врач никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет права проявлять подобное равнодушие к людям. Я обязательно встречусь с родными нашего пациента и от лица нашего учреждения принесу им самые глубокие извинения. И, разумеется, мы сделаем все, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем", - сказал Алексей Хейфец.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 февраля. Жительница Петрозаводска сообщила, что ее 81-летнего отца-блокадника, которого привезли на "скорой" из Суоярви для госпитализации с подозрением на пневмонию, отказались принимать в БСМП и выпроводили ночью на улицу. Замершего и с высокой температурой, старика обнаружили охранники недалеко от территории БСМП, после чего полиция отвезла домой к дочери.

После того, как разгорелся скандал в СМИ, Алексей Хейфец распорядился госпитализировать блокадника в больницу. Как рассказала его дочь, ему поставили диагноз "пневмония".

"Раздражительный, невыдержанный и конфликтный жаргонными словами оскорбляет других осужденных"

Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.

Постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии-поселении ИК № 9 Петрозаводска священник Иван Петунов уже четыре раза помещался в ШИЗО. Как нам стало известно, руководство колонии обратилось в городской суд с просьбой ужесточить режим содержания Петунову и перевести его в ИК общего режима.

Как рассказали в колонии, "раздражительный, невыдержанный и конфликтный по своему характеру Петунов жаргонными словами оскорбляет других осужденных, отказывается выполнять законные требования администрации".

Рассматривать представление колонии будет судья Дмитрий Хромых, который выносил приговор Петунову.

Напомним, 1 декабря 2015 года находившийся в нетрезвом состоянии Петунов на своей иномарке в районе республиканской больницы вначале задел два автомобиля. После чего на пешеходном переходе в районе древлянского кольца сбил 53-летнюю сотрудницу ПетрГУ Марию Жулябину. От тяжелейших травм женщина скончалась на месте происшествия. 15 июня 2016 года Петунов был признан виновным в совершении преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Однако с заслуженным наказанием он не смирился и постоянно игнорирует режим его отбывания, за что его признали злостным нарушителем.

Подробнее – в материале Светланы Лысенко "Священник Петунов не вылезает из ШИЗО".

фото: ГИБДД Карелии

ФОТО, ВИДЕО: В субботу утром сотрудники ГИБДД вышли в массовый рейд – проверяют водителей на алкоголь

В Петрозаводске в субботу, 9 февраля проводится массовая проверка водителей на состояние опьянения.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Рано утром сотрудники ГИБДД дежурили на кукковском кольце в районе пересечения Карельского и Комсомольского проспектов. Велась "сплошная" проверка.

Сотрудники карельской Госавтоинспекции призывают водителей отказаться от управления автотранспортом в случае употребления алкоголя. А неравнодушных граждан просят обо всех имеющихся нарушениях нетрезвыми водителями незамедлительно сообщать в полицию.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

ФОТО: Самые интересные моменты "Лыжни России" в Петрозаводске

Сегодня Карелия в тринадцатый раз присоединилась к гонке "Лыжня России".

В Петрозаводске гонка по традиции прошла на территории республиканского спортивного комплекса "Курган". К соревнованиям были допущены участники всех возрастов и физической подготовленности, в том числе – совсем юные гонщики.

Первыми "Лыжню России" открыли спортсмены: юноши и девушки 2001 года рождения и младше, а также женщины 2000 года рождения и старше пробежали 5 км; мужчины 2000 года рождения и старше преодолели дистанцию 10 км свободным стилем.

Были организованы два массовых забега без учета времени: на 500 м для дошкольников и на 3 км для всех желающих.

Шапочки с символикой Всероссийской лыжной гонки в Петрозаводске были выданы первым 2000 зарегистрированным участникам.

Побывавший на гонках корреспондент "Столицы на Онего" рассказал, что на соревнованиях, как обычно, было очень много народу.

"Совсем маленьких детей выделили в отдельную группу. А дети лет десяти на вид стартовали в общем большом старте, вместе со взрослыми. Некоторые падали, запутывались в лыжах.

На первом спуске образовалась небольшая пробка - лыжники частенько падали на склоне, а наверху стояли и ждали, пока те поднимутся и поедут дальше".

фото: Ольга Коломеец/https://vk.com/netipovapyatka

В Питкярантском районе после жалоб жителей охотники добыли двух волков

В Питкярантском районе Карелии охотники отчитались о добыче двух волков.

В Питкярантском районе местные жители жалуются на засилье волков. В популярной городской группе "Нетипичная Питкяранта" рассказывается об участившихся случаях нападения волков на собак.

"Не могу сказать, с чем это связано: с увеличением их численности или с тем, что плохо организуется отлов волков, но эти хищники перестали бояться человека. В Мийнала съедено уже достаточное количество собак за небольшой промежуток времени. Жителям посёлка уже приходится огораживать свои участки флажками".

"Это происходит ежегодно. Волки на глазах людей уносят собак прямо с придомовых территорий. Их видят во дворах частных домов в поселках, видят на дорогах водители предприятий района, работающие в ночное время. О данных случаях неоднократно уведомлялся охотничий инспектор, однако его работы в данном направлении не видно и не слышно. Охотники не привлекаются к отстрелу волков. Их отстрел массово не организуется".

После многочисленных жалоб охотники сообщили, что как минимум два волка были уничтожены в последнее время.

фото: официальный сайт "Единой России" в Карелии/karel.er.ru

Шандаловича переизбрали на должность секретаря карельского отделения "Единой России"

В связи с изменениями в Уставе региональному отделению "Единой России" пришлось провести формальную процедуру досрочного прекращения полномочий и переизбрания секретаря – Элиссан Шандалович остался руководителем партии в Карелии.

В Петрозаводске сегодня проходит XXXI конференция карельского регионального отделения "Единой России". Как передает корреспондент "Столицы на Онего" с мероприятия, в декабре прошлого года на съезде в Устав партии были внесены изменения, которые потребовали от всех региональных отделений "Единой России" провести формальную процедуру переизбрания руководящих органов.

На конференции был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя партийного отделения, спикера Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича. После чего состоялось избрание нового секретаря. На суд делегатов вынесли две кандидатуры – Элиссана Шандаловича и главы пудожского местного отделения Андрея Ладыгина. Никакой интриги не было: Шандалович набрал 55 голосов, а Ладыгин – 3. Всего голосовало 58 делегатов.

Элиссан Шандалович будет и далее руководить отделением партии в Карелии.

Кроме этого, был заново переизбран региональный политсовет и президиум регионального политсовета "Единой России". Состав руководящего органа остался прежним.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Ужас блокадника в карельской больнице, допрос Худилайнена и ШИЗО для священника

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Верните деньги!

Управление Федерального казначейства по Карелии подало иск к управлению капитального строительства республики и министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. Казначейство просит взыскать с ответчиков через суд 12 млн 247 тыс. 400 рублей.

Карелии придется вернуть деньги, выделенные из федерального бюджета на реконструкцию учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства в республике.

Гибель на дороге

В понедельник в Лоухском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, в ДТП погибли три человека: 44-летний водитель (петрозаводчанин), 30-летний пассажир (житель Белгородской области), и 27-летний пассажир (житель Ленинградской области).

Опять обманули ожидания, даже в Госдуме заметили

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев обратился в Генпрокуратуру и Следком из-за нарушений при строительстве туркластера в Карелии

По его мнению, при строительстве туристического кластера в Карелии нарушены сроки ввода в эксплуатацию ряда объектов и не использована часть бюджетных средств. С 2015 по 2018 год финансирование туристического кластера составило 1 млрд 755 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 460 млн, из бюджета Карелии — 65 млн, из внебюджетных источников — 1 млрд 200 млн рублей.

Жуткое здравоохранение

В Петрозаводске больного старика, которого привезли на скорой из Суоярви для госпитализации в Петрозаводске, выпроводили ночью на улицу. В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, как ее 81-летнего отца-блокадника, привезенного на "скорой" из Суоярви, отказались госпитализировать в БСМП Петрозаводска и отправили ночью одного на улицу.

"Мой отец живет в Суоярви, - рассказала петрозаводчанка, - в выходные он тяжело заболел. Врачи поставили ему диагноз пневмония и оставили лечиться дома. А во вторник 5 января его состояние ухудшилось, и врач приняла решение госпитализировать его из Суоярви в республиканскую инфекционную больницу Петрозаводска. Выписала направление. И в 19.00 вчера (5 января – ред.) он на скорой выехал в Петрозаводск. Я его здесь ждала. Но ни в 22.00, ни в 23.00 его в республиканскую больницу не привезли".

Первая ласточка?

Следователи допросили экс-главу Карелии Александра Худилайнена по делу о взятках от коммерческих организаций, пока – в качестве свидетеля.

Речь идет о предоставлении преференций при заключении госконтрактов в республике в период, когда ею руководил Худилайнен. Сам Худилайнен отказался от комментариев, не подтвердив и не опровергнув данный факт.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составил 33 млн рублей.

Ранее представитель карельской прокуратуры Алексей Борисов сообщил, что в 2015 году Чичин, используя личные отношения с Худилайненом, организовал встречу губернатора с Алексеем Никитиным в Санкт-Петербурге для назначения его на должность начальника Управления автомобильных дорог Карелии.

Священник из ШИЗО

Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.

Постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии-поселении ИК №9 Петрозаводска священник Иван Петунов уже четыре раза помещался в ШИЗО. Как нам стало известно, руководство колонии обратилось в городской суд с просьбой ужесточить режим содержания Петунову и перевести его в ИК общего режима.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

"Министр – это просто министр, со скромной заработной платой и огромной ответственностью"

Гостем рубрики "Кофе со сливками" стал известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.

Виталий Красулин – один из старожилов карельской политики, который успел поработать с четырьмя губернаторами, поэтому знает все, что было "от Катанандова до Парфенчикова".

"Думаете, должность министра или руководителя комитета – это какая-то большая радость? - говорит Красулин. - Раньше, может быть. Когда был сформирован образ, что министр или депутат – это обязательно богатый человек в дорогом костюме. А сегодня это совсем не обязательно. Министр – это просто министр, со скромной заработной платой и огромной ответственностью. Поверьте, на эту должность не всякий пойдет. И я прекрасно знаю, какой в Карелии кадровый голод, и понимаю, почему в правительстве на руководящих должностях работают, в том числе, приезжие специалисты.

А как бы вы поступили на месте Парфенчикова? Вот вы пришли сюда с крупной федеральной должности. Кого на прошлой работе знали, как хороших сотрудников, того и приведете. Если вы не знаете человека, вы его возьмете? Нет! Каждый руководитель собирает команду под себя. На любом предприятии, и в республике также".

Полный текст интервью читайте здесь.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 9 февраля.

10.00 – на Кургане пройдет XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2019" (старт дошкольников в 11.45, церемония открытия в 12.10, старт массового забега в 12.15).

10.00 – в Костомукше в спорткомплексе "Гипроруда" состоится открытый чемпионат Карелии по скалолазанию.

11.00 и 13.00 – в театре кукол РК пройдет премьера спектакля "Кошкин дом".

11.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоится открытое первенство МУ "СШОР №5" по самбо.

11.00 – в парке "Тереж" на Кургане пройдет республиканский туристский лыжный фестиваль "Зимний фейерверк".

14.00 – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 состоится командный чемпионат РК по настольному теннису.

17.00 – на стадионе "Юность" в парке Ямка пройдет зимний забег "Снежные тропы".

20.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.

Карельский парламентарий повторно выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

Два пожара произошли в ночь на субботу, 9 февраля в районах Карелии. Подробнее

В Петрозаводске движение на Лесном проспекте идет по двум полосам. Подробнее

Сегодня в Петрозаводске состоится конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Подробнее

В столице Карелии накануне водитель автомобиля "Лада Гранта" совершил наезд на пешехода. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу. Подробнее

Музыкальный продюсер Андрей Разин предполагает, что умершего рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, могли отравить. Подробнее

Подробнее

Характер погоды на территории республики существенно не изменится в воскресенье, 10 февраля. Подробнее

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил короткий стих актёру Сергею Юрскому, который скончался в ночь на 8 февраля на 84-м году жизни. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 10 февраля. Подробнее