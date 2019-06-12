Самые читаемые новости за 12 июня

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Программа празднования Дня России в Петрозаводске

Сегодня, 12 июня, в честь Дня России в Петрозаводске пройдут патриотические, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

В 10.00 - республиканский фестиваль велоспорта, спортивный комплекс "Курган". В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей. Участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах: шоссе, трек, маунтинбайк.

С 11.00 до 19.00 - молодёжный флешмоб на Студенческом бульваре "День России"

В 12.00 - мотопробег. Мотоциклисты клуба "Ночные волки. Карелия" стартуют с флагами в Соломенное, где примут участие в мероприятии "Славься, Отечество".

С 12.00 до 14.00 - праздник, посвященный Дню России "Славься, Отечество!", Соломенное, ул. Труда.

С 13.00 до 13.15 - Всероссийский флешмоб "Русь танцевальная", пл. Кирова, танцевально-спортивный клуб "Рэгтайм"

С 13.00 до 13.15 - Всероссийский флешмоб "Русь танцевальная", Губернаторский парк, танцевальный клуб "Ритм".

С 15.00 до 17.00 - молодежная акция "Горжусь Россией", набережная Онежского озера. Участники акции пронесут огромный флаг от Ротонды до памятника Петру I.

С 17.00 до 19.00 – Праздничный концерт ко Дню России, пл. Кирова. Участники: Дария Гроссман (проект "Голос Перезагрузка, 7 сезон"), группа "Вирус" (г. Москва).

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Жители Петрозаводска требуют убрать руки от Дерева дружбы

Жители Петрозаводска создали петицию в защиту памятного знака "Дерево дружбы", который власти хотят снести ради установки стелы "Город воинской славы".

"Мы, жители Петрозаводска, с изумлением узнали о том, что городская администрация приняла "окончательное решение" об установке стелы "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы" на Аллее городов-побратимов, - написано в петиции. - Это авторское произведение известных в Карелии скульпторов Михаила Коппалева и Ченки Шуквани было создано в конце 80-х годов XX столетия в честь дружбы карельской столицы с европейскими городами-побратимами. Дерево дружбы давно стало городской достопримечательностью, которую посещают многочисленные туристы, в том числе и из городов-побратимов Петрозаводска. Однако нынешняя администрация карельской столицы решила снести памятный знак, ради установки типовой колонны, положенной Петрозаводску по статусу города воинской славы".

Авторы петиции не понимают, почему ради установки одного памятного знака нужно переносить куда-то другой, который уже стал частью городской среды. Также есть опасения, что при установке стелы часть деревьев все-таки придется спилить.

"Придется сносить и часть деревьев на Аллее городов-побратимов, чтобы стела "Город воинской славы" заняла все причитающееся ей пространство. Скорее всего, карельская столица утратит эту аллею, потому что было бы уж совсем странным, если ее остатки сохранили бы прежнее название", - отметили защитники "Дерева дружбы".

Авторы петиции требуют от городской администрации отказаться от планов размещения стелы на месте памятного знака "Дерево дружбы"!

"Дружба с городами-побратимами не менее ценна, чем память о войне. Не уничтожайте то, что было создано Вашими предшественниками, лучше благоустройте город, и это будет лучшей памятью тем, кто восстанавливал его после военной разрухи. Руки прочь от Дерева дружбы!" - говорится в петиции.

Если вы разделяете мнение авторов, петицию можно подписать здесь.

ВИДЕО: По трассе на Мурманск выпал снег

Зима вернулась летом.

Водитель прислал "Столице на Онего" видео, на котором запечатлел, как 11 июня по дороге в Мурманск шел снег, а температурный датчик на приборах в машине показывал "-1".

фото: МЧС

В Петрозаводске владелец заброшенного здания, где упал подросток, может лишиться свободы

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту падения 12-летнего подростка со второго этажа заброшенного здания, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 5 июня 12-летний мальчик пробрался в заброшенное здание в городе Петрозаводске, в котором не были приняты надлежащие и достаточные меры по его консервации и недопущению посторонних лиц на его территорию, откуда упал со второго этажа.

С многочисленными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 1 года.

фото: AP Photo/Michael Sohn

Ученые рассказали, что делать с крысами, заполонившими Петрозаводск

В Петрозаводске ученые, чиновники, представители надзорных органов и члены Общественной палаты обсудили, что делать с крысами, заполонившими город, и как численность кошек влияет на поголовье грызунов.

Лидер профсоюзов Карелии, член региональной Общественной палаты Илья Косенков решил устроить в Петрозаводске дискуссионный клуб на тему "Крысы VS кошки". Он пригласил к обсуждению ученых из ПетрГУ, представителей надзорных ведомств, руководителей управляющих компаний, чиновников мэрии и общественников.

Открыла круглый стол Любовь Кулакова, председатель Общественной палаты, которая отметила, что целью дискуссии является поиск путей улучшения экологической обстановки в Петрозаводске и повышения качества жизни горожан.

Косенков привел пять обывательских мифов, почему крысы расплодились в Петрозаводске, и попросил специалистов либо подтвердить их, либо опровергнуть.

Первый миф: пропали кошки, экологическая ниша открылась. Кошки крыс не ловят, вот грызуны все и заполонили.

Миф второй: управляющие компании не травят грызунов, не занимаются дератизацией. Экономят деньги. Кидают собачий корм вместо яда.

Миф третий: Управляющие компании не травят крыс, потому что их никто не контролирует. А если и оказывается давление сверху, то только для галочки. Кидают они яд или не яд – это невозможно проверить. Мэрия выделяет огромные деньги, УК кормит крыс собачим кормом - и вот такая коррупционная схема получается.

Миф четвертый: Раньше крышки баков закрывали, теперь не закрывают – вот крысы и появились. Мусор не вывозят - все заполоняют крысы.

Миф пятый: Заливка мест обитания крыс химикатами важна, но ее не делают, поэтому крысы не травятся.

Что ответили на мифы участники круглого стола, читайте здесь.

фото: Радио Свобода

Мэр Петрозаводска обратится в УФАС, если маршрутчики поднимут цены на проезд

В Петрозаводске руководители компаний-перевозчиков уведомили администрацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Как рассказали "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, в мэрию поступило уведомление от ряда перевозчиков о планируемом повышении стоимости проезда. Транспортные предприятия намереваются увеличить цены: кто-то с 11 июня, некоторые компании с 15 июня, а какие-то 19 июня.

Глава Петрозаводска выступила против повышения стоимости проезда. В адрес руководителей компаний-перевозчиков направлено письмо.

"Считаю, что указанное повышение тарифа до изменения ситуации, существующей на сегодняшний день в сфере пассажирских перевозок на территории города, недопустимо. Качество осуществляемых Вашими предприятиями регулярных перевозок в настоящее время не соответствует их стоимости, установленные расписания движения автобусов, нормы безопасности дорожного движения не соблюдаются, культура обслуживания пассажиров находится на крайне низком уровне. Наличие указанных фактов подтверждается большим количеством жалоб жителей и гостей города, поступающих в администрацию, Петросовет и мне лично, материалами рейдовых проверок", – отметила Ирина Мирошник.

Ирина Мирошник сообщила, что в случае повышения размера оплаты проезда, намерена обратиться в УФАС по Карелии с целью инициирования проверки обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора.

фото: Александр Алпаткин/ТАСС

Через неделю почти весь Петрозаводск останется без горячей воды

В дома жителей микрорайона Ключевая горячая вода вернулась 11 июня, а большую часть петрозаводчан испытание тазиками ждет с 18 июня.

В этом году плановое отключение горячего водоснабжения в большинстве районов Петрозаводска запланировано со второй половины июня, однако на Ключевой оно прошло с 28 мая по 11 июня.

С 18 июня по 2 июля горячее водоснабжение приостановят в микрорайонах Соломенное, Пески, Птицефабрика.

С 19 июня по 3 июля горячая вода не будет поступать в дома Центра, Привокзального района, Октябрьского и Первомайского проспектов, Сулажгоры, Голиковки, Зареки, Кукковки, Древлянки, Перевалки, Рыбки, Пятого поселка, в район Радиозавода.

В мэрии Петрозаводска напомнили, что благодаря договоренности, достигнутой между администрацией города и ресурсоснабжающими компаниями, срок проведения летних испытаний на сетях горячего водоснабжения составляет 14 дней.

фото: pixabay

Дерево убило дровосека в Карелии

В Сортавальском районе проводится проверка по факту гибели местного жителя, занимавшегося заготовкой древесины, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что местный житель занимался заготовкой древесины в лесу. После спиливания одного из деревьев, оно упало и травмировало мужчину. С многочисленными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

фото: Сергей Юдин

В Петрозаводске акция журналистов в поддержку Ивана Голунова отменяется

В честь освобождения Ивана Голунова решено провести субботник, сообщается в паблике Союза журналистов Карелии.

"Акция в поддержку Ивана Голунова, намеченная на 12 июня, после его освобождения и прекращения уголовного дела потеряла свою актуальность, - написал председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков. - Тем не менее, предлагаем все же собраться всем, кто хотел прийти, и провести вместо митинга субботник в Сквере журналистов около Речного вокзала. Там растут наши елочки, сосенки и кустики. Давайте посмотрим, в каком они состоянии, прорыхлим почву, поправим таблички, уберем мусор".

Инвентарь для работы (перчатки, грабли, тяпки, мусорные мешки) предлагается принести с собой, также просят взять с собой триммер, если у кого-нибудь есть, чтобы выкосить траву.

Время сбора - 12 часов (полдень!) 12 июня.

Напомним, сотрудники петрозаводских редакций планировали провести акцию в поддержку находившегося под домашним арестом корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Корреспондент издания "Медузы" Иван Голунов был задержан днем 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он заявил, что наркотики ему подкинули сотрудники полиции. Уголовное преследование Голунов связывает с содержанием своих материалов-расследований, в которых затрагиваются интересы влиятельных персон. Голунов находится под домашним арестом. Тест на наркотики у задержанного журналиста оказался отрицательным, следов наркотических средств не обнаружено также при контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста.

В поддержку Ивана Голунова выступили представители многих СМИ, правозащитники и гражданские активисты.

Вечером 11 июня журналист был освобожден из-под домашнего ареста, уголовное преследование прекращено.

"По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления",— сказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

ФОТО: На набережной Петрозаводска вновь появилась огромная яма

Очередной раз на Онежской набережной образовался провал.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел огромную яму на набережной.

"Туристическая зона, а тут такой позор", - написал автор фото в комментарии.

Отметим, что провалы асфальта на Онежской набережной образовываются с завидной регулярностью. Мэрия их регулярно засыпает. Вода щебень вымывает – и провал вновь появляется на прежнем месте.

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