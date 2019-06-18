Что случилось в Петрозаводске и Карелии 18 июня

фото: Столица на Онего

Минприроды Карелии выставило на обсуждение проект схемы обращения с отходами

Проект предусматривает строительство в республике шести мусоросортировочных комплексов мощностью от 40 до 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии разместило на своем официальном сайте проект территориальной схемы обращения с отходами. Как пояснили в карельском Минприроды, проект опубликован для общественного обсуждения, которое завершится 13 июля.

Территориальной схемой обращения с отходами предусмотрено поэтапное – с 2019 до 2022 год – закрытие всех существующих свалок, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, с обязательным проведением мероприятий по рекультивации. Одновременно с закрытием устаревших объектов захоронения в Карелии запланировано строительство шести мусоросортировочных комплексов мощностью от 40 до 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

фото: Петрозаводская и Карельская епархия

Сегодня в деревне Кудама пройдет панихида в память о погибших на Сямозеро детях

В деревне Кудама в часовне в честь иконы Пресвятой Богородицы "Отрада и Утешение" состоится панихида, сообщает пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

По ее словам, в богослужении примут участие жители Кудамы, а также родители и родственники детей, погибших во время водного похода в 2016 году на озере Сямозеро. Для выезда к мемориальному комплексу для родителей и родственников детей организован транспорт.

В память о случившейся трагедии на берегу озера установлены Поклонный крест и памятник "Волна скорби".

В часовне установлены 14 именных икон по числу погибших, а потолочная часть украшена изображениями Ангелов.

"Глубокой болью и по сей день в наших сердцах отзывается трагедия на Сямозеро. Мы не вправе ее забыть, мы должны помнить, что безопасность наших детей превыше всего, - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков. – Каждый год мы будем принимать на этом памятном месте в Кудаме всех, кто приедет сюда почтить память наших маленьких ангелов. Мужества и сил родным и близким".

Напомним, в июне 2016 года дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

фото: Официальная страница Республики Карелия

Парфенчиков считает, что в Карелии "раздуты" штаты руководителей

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в районах республики раздуты штаты руководителей, а необходимых профессионалов нет.

Парфенчиков заявил о нехватке профессионалов в областях медицины и культуры в районах Карелии. При этом губернатор отметил значительные штаты руководителей, которые сами по себе не оказывают соцуслуг.

Артур Парфенчиков на заседании правительства сообщил о потребности жителей карельской глубинки в профессиональных работниках социальной сферы.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере

В Прионежском районе Карелии тело дачника, который ушел на рыбалку и не вернулся, прибило к берегу озера Машезеро, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

Сегодня утром, 18 июня, у берега озера Машезеро в Прионежском районе было обнаружено тело 56-летнего мужчины, поиски которого велись с 12 июня.

"На данный момент на месте работает полиция, идет опознание и расследование причин смерти, - сказали в спасательной службе. – Ни лодки, ни весел пока не обнаружено".

Напомним, 12 июня рыбак ушел на пластиковой лодке "Онего" серого цвета на рыбалку из СНТ "Онежец" м. Машезеро и пропал.

фото: Сергей Юдин

Роспотребнадзор сказал, где в Петрозаводске лучше не купаться

Пробы воды были взяты на Онежском озере, в районе улицы Московская, и в реке Лососинка на набережной Гюллинга, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Управление Роспотребнадзора по Карелии ежегодно осуществляет мониторинг качества воды в местах массового отдыха людей.

Оценка качества воды на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществляется по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

В мае 2019 года осуществлялся отбор проб воды в местах отдыха у воды в Петрозаводске на Онежском озере в районе улицы Московская, и в реке Лососинка на набережной Гюллинга.

По результатам лабораторных исследований пробы воды по паразитологическим и санитарно-химическим (за исключением железа) показателям соответствовали требованиям законодательства.

Проба воды в месте отдыха у воды на ул. Московская не соответствовала требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям (содержание общих колиформных бактерий составило 7000 КОЕ в 100 мл при величине допустимого уровня не более 500 КОЕ; содержание термотолерантных колиформных бактерий составило 7000 КОЕ в 100 мл при величине допустимого уровня не более 1000 КОЕ).

Информация о данном факте направлена в адрес администрации Петрозаводского городского округа.

Ситуация остается на контроле Управления.

фото: Кадр из документального фильма "Tarunhohtoinen Viena"

Умер известный карельский журналист и писатель Андрей Туоми

Об этом стало известно сегодня, 18 июня.

Онлайн-журнал "Черника" сообщил о смерти редактора Андрея Туоми.

Родился в деревне Вокнаволок Калевальского района. В журналистике начала 90-х гг. Был редактором районных газет "Новости Калевалы" (2008-2012), "Северные Вести" (2000-2002). Издал четыре книги: две - повести и рассказы "Только не умирай" (2002), "Слезы Ангела" (2009), два сборника стихов – "Первый виток" (1998) и "Как много в жизни пройдено дорог" (2012).

В 2019 году стал лауреатом конкурса Союза журналистов Карелии в номинации: Главная тема за материал: "Красная рыба в мутной воде".

фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Жителя Карелии укусил энцефалитный клещ

В республике зафиксированы 1 случай клещевого энцефалита и 4 случая боррелиоза, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Всего с начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 2594 обращений по поводу присасывания клещей. Среди детей – 538, что не превышает среднемноголетних значений.

Зарегистрированы 1 случай клещевого энцефалита и 4 случая клещевого боррелиоза (подтверждены лабораторно и клинически).

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16 административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

фото: ГИБДД Карелии

В Петрозаводске за полтора часа на одной улице автомобили сбили двух детей

Дети катались на велосипедах на Скандинавском проезде 17 июня, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.49 во дворе дома №6А по Скандинавскому проезду 21-летний водитель, управляя незарегистрированным автомобилем ВАЗ, совершил наезд на 6-летнего велосипедиста. Ребенок выехал на проезжую часть из-за припаркованного автмобиля.

В результате ДТП ребенок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что аналогичный случай произошел в 19.20 на Скандинавском пр., 4. Под колесами автомобиля оказался 7-летний велосипедист.

фото: Валерий Поташов

Николай Черненко: "Дерево дружбы перестало вписываться в исторический момент"

Председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко высказал свою позицию по вопросу установки стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске.

Николай Черненко, комментируя вопрос выбора места для установки стелы воинской славы в Петрозаводске, отметил, что администрация города "поступила мудро", опросив все категории граждан.

"Ветеранские организаций собирались на расширенном президиуме, на котором было принято решение о том, что стела должна стоять где-то на площади Кирова, не трогая памятник Кирову, - заявил Николай Черненко. - Мы просили, чтобы архитекторы разобрались и посмотрели как профессионалы, где ее можно поставить. Отдельные архитекторы с этим согласились и вместе с нами работали".

Конечно, по словам председателя Совета ветеранов Карелии, идеальным было место на бульваре Победы, где рядом расположена улица Маршала Жукова, и уже установлена птица счастья и обелиск городов-героев.

"Там стоит птица счастья, вокруг которой капсулы с землей всех городов-героев, здесь были бы и капсулы с землей городов воинской славы – это было бы здорово, но не получилось", - сказал Черненко. – А в парке Победы (за Музыкальным театром - ред.) невозможно поставить, потому что там объекты гражданской обороны".

Черненко настаивает, что решение установить стелу воинской славы рядом с площадью Кирова вместо Дерева дружбы – единственно правильное.

"Стела "Город воинской славы" - это удивительное сооружение, как орден, ему должны отдаваться воинские почести, четыре раза в год должны быть салюты, - объяснил Николай Черненко. - Только на этой площади можно это сделать, ни в ямке у ОТЗ, ни у бывшего дома культуры ОТЗ".

Черненко считает, что Дерево дружбы "больше не вписывается в исторический момент".

"Когда ставили Дерево дружбы, не спрашивали мнения горожан. Его взяли и поставили. Оно стояло до той поры, пока не стало не вписываться в исторический момент, - заявил председатель Совета Ветеранов Черненко. - Этот памятник должен стоять у администрации города Петрозаводска. Там архитекторы пусть посмотрят, найдут место и определят его".

По поводу того, что при установке стелы "Город воинской славы" на месте Дерева дружбы может быть утрачена часть деревьев с Аллеи городов-побратимов, Николай Черненко не переживает, потому что считает это задачей архитекторов.

"Я не архитектор, я говорю с политической точки зрения, и экономической, и с точки зрения того устава, который должен соблюдаться при установке этой стелы, - сказал Черненко, - а как аллею сохранить, пусть прорабатывают проект архитекторы".

фото: pixabay

Парк в центре Петрозаводска исключили из перечня объектов культурного наследия

Парк "Березовая роща", расположенный на улице Калинина, больше не является объектом культурного наследия и не охраняется законом.

Как стало известно "Столице на Онего", приказ об этом 13 июня подписала начальник Управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.

Как следует из документа, парк "Березовая роща", ограниченный улицами Калинина, Володарского, Машезерской и Лососинской набережной, исключен из перечня выявленных объектов культурного наследия.

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