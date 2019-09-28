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Новости. Хроника дня
22:20, 28 Сентября 2019

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 28 сентября

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НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)

Кинематографисты случайно засняли на видео НЛО, который пролетел над Сортавалой.

В сентябре 2019 года сотрудники Союза кинематографистов Карелии в рамках проекта KA3008 LOKKI программы приграничного сотрудничества ENI Karelia находились в киноэкспедиции в приграничных районах Карелии.
В четверг, 26 сентября, в 14.04 выполнялась аэросъемка старинной ратуши в Сортавале для фильма к столетию республики.

"В 14.05 из залива Вакколахти Ладожского озера взлетел неопознанный летающий объект, который передвигался на большой скорости по прямой траектории, - сообщается в паблике "Союза киметографистов Карелии". - Весь полет длился всего 1,5 секунды, однако камера квадрокоптера успела заснять НЛО. При увеличении видеофрагмента удалось увидеть очертания и форму объекта".

Сотрудники Союза кинематографистов замедлили в несколько раз видео, чтобы можно было более четко рассмотреть странный летательный аппарат.

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фото: https://vk.com/dtpptz
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"

При столкновении автомобиля с лосем на трассе в Карелии пострадали два человека.

Как сообщает МЧС Карелии, в минувшую пятницу, 27 сентября, в 19:39 в Пряжинском районе, 374 км федеральной автомобильной дороги А-121 "Сортавала", произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris с лосем.

В результате ДТП серьезные травмы получили 44-летний водитель и его 23-летняя пассажирка.

"Я жена пострадавшего водителя. Серьезно пострадал водитель и пассажир. Люди в реанимации. Машина в хлам. Кстати, знаков не было. Спасибо всем, кто помог, врачам, водителю скорой помощи, который сообщил, помог во многом", - написала в комментариях в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелия" жена пострадавшего водителя.

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Соцработник в Карелии заказала суши и пошла убивать

Сожитель соцработника Юлии Семеновой, подозреваемой в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказал, что предшествовало преступлению.

В среду, 25 сентября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела об убийстве двух пенсионеров из Питкяранты. На скамье подсудимых – 35-летняя соцработник Юлия Семенова.
Для дачи свидетельских показаний гособвинение вызвало сожителя подсудимой, 51-летнего Алексея Амосова. Мужчина работает водителем на карьере. С Юлией он прожил около 7 лет. У пары не было общих детей. Но Алексей помогал Семеновой в воспитании ее дочери.

Помните, как вы провели этот день (5 ноября – день совершения убийства, - прим. ред.)? – спросила прокурор.

"С 1 ноября я был в отпуске. И, если честно сказать, сидел на пиве. Этот день мы практически провели дома. Юля с дочкой заказали суши на 15.30. Время подошло. Мы сходили втроем. Взяли суши, зашли в магазин, мне пива взяли. Пришли домой.
После прихода домой, Юля пошла к своим подопечным, Елене и Олегу, и была там недолго", - сообщил Алексей.

Справка: По словам прокурора Татьяны Дубейковской, 5 ноября 2018 года Семенова пришла в квартиру своих подопечных, где напала на 55-летнюю женщину-инвалида и нанесла ей не менее восьми ударов ножом, пять из которых были смертельные. Обвинитель пояснила, что Семенова не только колола ножом жертву, но и избивала ее: на теле убитой масса кровоподтеков.

После убийства женщины-инвалида она пошла в комнату ее 58-летнего брата, который был лежачий. И нанесла ему 30 ударов ножом, один из них прямо в сердце.

Как сообщили в суде, причиной жестокой расправы стали сбережения инвалидов, которые они хранили дома, и соцработнику это было известно.

Как вела себя девушка после убийства, читайте здесь.

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фото: ЗС РК
Элиссан Шандалович о новом ФОКе: "Это пример нового уровня инвестиций, которые будут повышать качество жизни людей"

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся 27 сентября в Петрозаводске в рамках строительства второй очереди торгово-развлекательного центра "Лотос-Плаза".

В торжественной церемонии приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, президент холдинга "Лотос" Леонид Белуга.

"Это хороший подарок не только для жителей Петрозаводска, но и для всех жителей Карелии в канун 100-летия республики. Отрадно, что инвестиции в объект вложены не государственные, а частные, что говорит о высокой социальной ответственности бизнеса. Это пример нового уровня инвестиций, которые будут повышать качество жизни людей", - сказал Элиссан Шандалович.

За значительный вклад в строительство социально значимых объектов в Республике Карелия, укрепление спортивной инфраструктуры, создание условий для занятий физкультурой и спортом спикер парламента наградил Леонида Белугу Благодарственным письмом Законодательного Собрания.

Физкультурно-оздоровительный комплекс включает бассейн с семью дорожками по 25 метров, отдельный бассейн для детей, большой тренажёрный зал, спа-зону с саунами, залы для групповых занятий по танцам, гимнастике, единоборствам, йоге и др. Кроме этого, на площади 3 тыс. кв. метров разместился семейный парк активного отдыха. По словам президента холдинга "Лотос", в строительство второй очереди ТРЦ инвестировано 1,1 млрд рублей.

Как отметил Элиссан Шандалович, реализовывать такие масштабные проекты в Карелии удается благодаря созданию в регионе привлекательного инвестиционного климата. Сегодня республиканское законодательство в этой части отвечает самым высоким требованиям.

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фото: Следком Карелии
Как "петрозаводский маньяк" на уроке "щекотал" девочку по спине ножом

Гособвинитель зачитал показания матери "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, данные во время следствия, так как женщина отказалась свидетельствовать против сына в Верховном суде Карелии.

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с фактами, указанными матерью подсудимого во время предварительного расследования.

"У Антона нет каких-либо тяжелых хронических заболеваний, на учетах у нарколога, психиатра не состоит. В садик он не ходил, поскольку мы его воспитывали дома с супругом. В 6 лет он пошел первый класс в 40-й лицей, где он обучался до 9 класса включительно. За время его обучения в школе он учился средне, в основном, на "3" и "4". На второй год никогда не оставался. Бывали случаи, что преподаватели жаловались на его поведение в школе. А именно, на то, что он разговаривал на уроках, бывало, дрался с другими учениками…"

- Имел ли место случай, когда ваш сын поранил в школе одноклассницу ножом? Когда и в связи с чем он это сделал? (прокурор зачитывает вопросы следователя)

- Если честно, то такой случай был не один. Я помню, что был такой случай, когда Антон взял с собой из дому кухонный нож и на уроке тыкал, "щекотал" девочку по спине ножом. Меня и отца Антона регулярно вызывали в школу за поведение Антона, за прогулы, неуспеваемость. Он рос задиристым, быстро выходил из себя и вообще не любил, когда ему говорили что-то, что он слышать про себя не хотел.

Что еще рассказала мать о своем сыне, Антоне Ипатове, зарезавшем двух девушек на улице в Петрозаводске, читайте здесь.

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фото: https://vk.com/gov_karelia
В центре Петрозаводска отмечают 75-летие освобождения от фашистской оккупации (ФОТО)

По площади Кирова ходят люди в военной форме, повсюду лежит оружие и военные трофеи.

Сегодня Карелия отмечает 75-летие освобождения от фашистской оккупации. В Петрозаводске на площади Кирова проводятся массовые мероприятия, сообщается в паблике "Республика Карелия".


https://vk.com/gov_karelia

Жители Карелии могут посмотреть выездную экспозицию Музея военной истории Петрозаводска, выставку Национального архива и Централизованной библиотечной системы.


https://vk.com/gov_karelia

Здесь же проходит выставка находок, сделанных в последние годы поисковыми отрядами фонда "Эстафета поколений" на четырех рубежах обороны Петрозаводска. Также участников праздника ждут выставки собак, страйкбольного оружия, макетов вооружения.


https://vk.com/gov_karelia

На площади стоит специализированная автотехника. На легковых автомобилях можно оставить свое автограффити.


https://vk.com/gov_karelia


https://vk.com/gov_karelia

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фото: Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров © Александр Щербак/ТАСC
Умер известный режиссер, народный артист СССР Марк Захаров

Руководитель театра Ленком, выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу.

Об этом сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

"Страшная катастрофа. Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров", - сказал Марк Варшавер.

Он добавил, что даты прощания и похорон будут известны позже.
Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком").

Среди самых успешных работ режиссера спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

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фото: Следком Карелии
Руководитель Следкома Карелии навестил девочку, на которую упали футбольные ворота

Евгений Швец, руководитель карельского Следкома, в ходе рабочей поездки в Беломорский район навестил пострадавшую при падении футбольных ворот девочку и вручил ей подарок, сообщили в ведомстве.

В ходе выезда в Беломорский район руководитель следственного управления Карелии Евгений Швец проверил работу территориального следственного отдела и провел прием граждан, посетив потерпевшую по уголовному делу о падении ворот.

Напомним, что 10 сентября ученица 7 класса во время занятий на уроке физической культуры получила травму в результате падения на нее металлических ворот.

Руководитель следственного управления поинтересовался самочувствием девочки, познакомился с матерью потерпевшей, рассказал о ходе расследования уголовного дела и пожелал ребенку скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что 12-летнюю пострадавшую от падения ворот в Беломорском районе успешно прооперировали.

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Куда пойти в Петрозаводске 28 сентября: Выставка кошек, спектакли, фейерверк

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.00, ТК "Центральный" (вход с ул. Красной), ТЦ "МАХ" (ул. Антикайнена, 34). Международная выставка кошек.

10.00, спортивный комплекс Курган (пр. Курганский, 3). Первенство республики по общей физической подготовке. 

11.00 и 13.00, Театр кукол (пр. Карла Маркса, 19). Спектакль "Мойдодыр". Цена билета – 275 рублей. Продолжительность – 50 минут. Рекомендовано с трёх лет. 0+

11.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Спартакиада министерств и ведомств по мини-футболу.

11.00, парк "Беличий остров". Профилактическая акция "10000 шагов с врачом".

12.00, стадион "Юность" (пр. К. Маркса, 4А). 40-й юбилейный всероссийский фестиваль по метанию копья "Серебряное копье".

12.00, Coffee Shop ( пл. Гагарина, 1). Завтраки с Tesoro notes.

13.00, ТРЦ "Макси" (пр. Ленина, 14). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильма "Конец долины это еще не конец мира".

14.00-20.00, площадь Кирова. Праздничные мероприятия, посвященные 75-ой годовщине освобождения Карелии от фашистских захватчиков. 20.00 – праздничный фейерверк.

14.00, Петровский дворец (ул. Красная, 8). Конкурс домашних театров "Театральный калейдоскоп". 

15.00, Музей ИЗО (пр. Карла Маркса, 8). Субботний семейный клуб "Краска-БУМ" – мастер-класс "Улитка". Техника: смешанная.

16.00, Национальная библиотека (ул. Пушкинская, 5). В преддверии Международного дня переводчика пройдет творческая программа "Закулисье. Что скрывают переводы?".

16.00, Национальная библиотека (ул. Пушкинская, 5). Открытие выставки работ Марины Никутьевой "Братья наши меньшие". 4 октября – День защиты животных, именно к этой дате приурочена выставка.

18.00, ТРЦ "Макси" (пр. Ленина, 14). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильма "Фантомная боль." Жанр: Драма, Триллер. Страна происхождения – Германия.

18.30, Национальная библиотека (ул. Пушкинская, 5). Концерт любительского хора филармонии "Музыкальное рандеву".

18.30, Убежище N1 (пл. Литейная, 1). Концерт памяти Степана Бородулина. Перед вами выступят коллективы, в которых Степан участвовал: "Кутерьма", "Алишер и Маракуйя и другие.

19.00, театр Дом Актера (пр. К. Маркса, 19). Спектакль "Старосветские помещики". 12+

19.00, клуб Z.efir (ул. Красная, 10). Сольный концерт группы "Земля Ветров".

20.30, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Истинный Облик" завершает цикл сороколетних юбилеев празднованием дня рождения барабанщика Алексея Веселкова. В честь этого торжества ансамбль исполнит познавательную депрессивно-развлекательную программу из нового альбома "Аврора".

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В Пудоже люди вышли на митинг, чтобы выразить недоверие властям

Увольнение без объяснения причин директора пудожской школы №3 Светланы Вшивковой спровоцировало в Пудожском районе политический кризис.

Во вторник, 24 сентября по инициативе КПРФ здесь прошел самый массовый за последние годы митинг, на котором жители выразили недоверие районным и городским властям.

частниками акции протеста стали педагоги, родители и учащиеся третьей пудожской школы и другие неравнодушные люди, которых возмутил факт того, что от уважаемого человека местные чиновники решили избавиться, не спросив, что думает по этому поводу общественность, и вопреки интересам школы. На митинг пришло более 250 человек, и претензии, прозвучавшие на мероприятии, касались не только конкретной ситуации с увольнением директора, но и в целом взаимоотношений власти и граждан.

Подробнее о ситуации, заставившей людей выйти на митинг, читайте здесь.

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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 28 сентября. Подробнее

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