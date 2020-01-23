Самые значимые события четверга

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Задержали мужчину, грозившего расстрелять офис в Петрозаводске из гранатомета (ВИДЕО)
4
23.01.2020 06:40
Пожар произошел на территории турбазы в Карелии
1
23.01.2020 12:38
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
23.01.2020 15:20
Минсоцзащиты Карелии раскритиковали за то, что "гоняет пенсионеров за копейками"
6
23.01.2020 12:44
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20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро
18.01.2020, 16:00
Автомобиль снес женщин на тротуаре в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
13.01.2020, 14:23
Как бывшему главе Минстроя Карелии устроили новую должность в Госэкспертизе
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
25.12.2019, 11:21
Девочку, найденную на улице в Петрозаводске, отказались забирать домой
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
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Аналитика
23.01.2020 13:33
Обществоведение
Куда пропала взятка
В Управлении следственного комитета по Карелии потерялись 165 тысяч рублей, являющихся вещественным доказательством по делу о взятке.
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23.01.2020 09:04
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22.01.2020 12:10
Два детских садика на район
22.01.2020 10:45
Как "телесный терапевт" органом руководил
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21.01.2020 16:10
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22.01.2020 09:00
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"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
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Крещенские купания в Петрозаводске - 2020
20.01.2020 11:08
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