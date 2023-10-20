ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: скандал со школьным питанием, детские крики на Древлянке и замерзший на болоте пациент больницы

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели



Множество нарушений найдено в работе компании, поставляющей еду в школу № 55 Петрозаводска



Выяснилось, что молоко, которое давали детям, было изготовлено из списанного сырья.





Полиция нашла квартиру, откуда доносились душераздирающие крики ребенка в Петрозаводске



Стала известна причина детских криков на Древлянке.

В Минздраве опровергли данные о том, что погибшего на болоте пенсионера выгнали из больницы в Костомукше



В региональном Минздраве прокомментировали трагедию с жителем поселка Боровой.





Соболезнования



«Вечная память Солдатам», - глава Карелии сообщил о четверых погибших на спецоперации земляках



Карелия прощается со своими земляками, погибшими в ходе СВО.





Происшествия



Школу в Петрозаводске, где прошла масштабная эвакуация, проверили кинологи



Правоохранители проверили школу № 55 Петрозаводска после сообщения о минировании.





Жесткое утреннее ДТП на Ключевой в Петрозаводске попало в объектив камеры



Две легковушки перегородили улицу Репникова в карельской столице.





Сальмонеллу обнаружили в продукции мясокомбината из Петрозаводска



Специалисты Россельхознадзора нашли опасную продукцию на петрозаводском мясокомбинате.





Мужчина утонул в озере на юге Карелии

Республиканский Следком проверяет обстоятельства гибели 50-летнего мужчины в Коткозере.





Больше десятка машин на ведущей в Карелию трассе за час попали в пять ДТП, одно из которых со смертельным исходом



На федеральной трассе «Сортавала» 14 автомобилей из-за гололеда стали участниками пяти аварий, где есть пострадавшие и один погибший.





Дела судебные



Карельских сатанистов будут судить в Подмосковье



По версии следствия, дьяволопоклонники совершили ритуальное убийство вблизи деревни Челмужи.





Подростки отбили сверстницу у насильника в Петрозаводске



Петрозаводчанину теперь грозит до 15 лет колонии.





Стало известно имя судьи, которая рассмотрит дело о взятке в отношении Леонида Белуги



Уголовное дело Белуги о даче взятки экс-председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку рассмотрит судья Анна Дубинкина.





Экс-директор школы в Ведлозере объяснила, зачем ей понадобились учебные ноутбуки



Один из трех ноутбуков она взяла из школы и передала дочери для работы.





Интересно почитать



В Финляндии предложили обязать россиян отказаться от паспорта РФ



Экс-глава МИД заявил, что претендующих на получение финского гражданства россиян необходимо будет заставить отказаться от российского гражданства.





В популярнейшей туристической стране вводят продолжительный безвизовый режим для россиян



Власти популярной у туристов страны в 3 раза увеличили срок безвиза для гостей из России.





Финляндия изучает болота, по которым к ним можно проникнуть из России



В общине Салла на севере страны финны изучают возможные пути проникновения к ним через границу с Россией.





Россияне нашли способ сэкономить миллион на покупке китайского авто



Практики 90-х возвращаются в нашу жизнь.





Стало известно, как изменится прожиточный минимум в 2024 году



Правительство Карелии установило новый прожиточный минимум для населения на 2024 год.





Владимир Путин открыл новый мост на трассе, ведущей в Карелию



Стоимость нового моста в Подпорожье составила 4,5 миллиарда рублей, пропускная способность — 8 тысяч машин в сутки.





История тренера в Карелии стала поводом для разработки закона о работе бывших заключенных в школах



Речь идет о Денисе Бесове, его осудили в 2001 году за драку.





Сразу две достопримечательности Карелии вошли в число самых мистических мест России



Из семи паранормальных мест страны, тайны которых до сих пор не раскрыты, два оказались в Карелии.





Соцсети: покупательница нашла неприятный сюрприз в мороженой треске



Рыбаки считают, что это нормально.





Уникальный беспилотник испытали в Карелии



В Петрозаводске прошли испытания грузового дрона, созданного в республике.





Мы спрашивали



Какой из памятников и арт-объектов Петрозаводска, на ваш взгляд, является самым необычным?



В столице Карелии установлено множество скульптур, привлекающих внимание местных жителей и туристов.





И о погоде...



Синоптики рассказали, когда в Карелии прекратятся дожди



По данным Гидрометцентра республики, антициклон уже на подходе к региону.