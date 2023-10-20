ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: скандал со школьным питанием, детские крики на Древлянке и замерзший на болоте пациент больницы

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Множество нарушений найдено в работе компании, поставляющей еду в школу № 55 Петрозаводска
Выяснилось, что молоко, которое давали детям, было изготовлено из списанного сырья.
Полиция нашла квартиру, откуда доносились душераздирающие крики ребенка в Петрозаводске
Стала известна причина детских криков на Древлянке.
В Минздраве опровергли данные о том, что погибшего на болоте пенсионера выгнали из больницы в Костомукше
В региональном Минздраве прокомментировали трагедию с жителем поселка Боровой.
Соболезнования
«Вечная память Солдатам», - глава Карелии сообщил о четверых погибших на спецоперации земляках
Карелия прощается со своими земляками, погибшими в ходе СВО.
Происшествия
Школу в Петрозаводске, где прошла масштабная эвакуация, проверили кинологи
Правоохранители проверили школу № 55 Петрозаводска после сообщения о минировании.
Жесткое утреннее ДТП на Ключевой в Петрозаводске попало в объектив камеры
Две легковушки перегородили улицу Репникова в карельской столице.
Сальмонеллу обнаружили в продукции мясокомбината из Петрозаводска
Специалисты Россельхознадзора нашли опасную продукцию на петрозаводском мясокомбинате.
Мужчина утонул в озере на юге Карелии
Республиканский Следком проверяет обстоятельства гибели 50-летнего мужчины в Коткозере.
Больше десятка машин на ведущей в Карелию трассе за час попали в пять ДТП, одно из которых со смертельным исходом
На федеральной трассе «Сортавала» 14 автомобилей из-за гололеда стали участниками пяти аварий, где есть пострадавшие и один погибший.
Дела судебные
Карельских сатанистов будут судить в Подмосковье
По версии следствия, дьяволопоклонники совершили ритуальное убийство вблизи деревни Челмужи.
Подростки отбили сверстницу у насильника в Петрозаводске
Петрозаводчанину теперь грозит до 15 лет колонии.
Стало известно имя судьи, которая рассмотрит дело о взятке в отношении Леонида Белуги
Уголовное дело Белуги о даче взятки экс-председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку рассмотрит судья Анна Дубинкина.
Экс-директор школы в Ведлозере объяснила, зачем ей понадобились учебные ноутбуки
Один из трех ноутбуков она взяла из школы и передала дочери для работы.
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В общине Салла на севере страны финны изучают возможные пути проникновения к ним через границу с Россией.
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Практики 90-х возвращаются в нашу жизнь.
Стало известно, как изменится прожиточный минимум в 2024 году
Правительство Карелии установило новый прожиточный минимум для населения на 2024 год.
Владимир Путин открыл новый мост на трассе, ведущей в Карелию
Стоимость нового моста в Подпорожье составила 4,5 миллиарда рублей, пропускная способность — 8 тысяч машин в сутки.
История тренера в Карелии стала поводом для разработки закона о работе бывших заключенных в школах
Речь идет о Денисе Бесове, его осудили в 2001 году за драку.
Сразу две достопримечательности Карелии вошли в число самых мистических мест России
Из семи паранормальных мест страны, тайны которых до сих пор не раскрыты, два оказались в Карелии.
Соцсети: покупательница нашла неприятный сюрприз в мороженой треске
Рыбаки считают, что это нормально.
Уникальный беспилотник испытали в Карелии
В Петрозаводске прошли испытания грузового дрона, созданного в республике.
Мы спрашивали
Какой из памятников и арт-объектов Петрозаводска, на ваш взгляд, является самым необычным?
В столице Карелии установлено множество скульптур, привлекающих внимание местных жителей и туристов.
И о погоде...
Синоптики рассказали, когда в Карелии прекратятся дожди
По данным Гидрометцентра республики, антициклон уже на подходе к региону.
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