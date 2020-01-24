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Отчетный концерт ансамбля "Катюша" прошел в Петрозаводске

Новости. Экономика
16:30, 24 Января 2020
фото: © vk.com/club13891422
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Автошкола "Престиж" оказала поддержку в проведении концерта.

Ансамбль русской песни "Катюша" – яркий самобытный творческий  коллектив, один из визитных карточек Петрозаводска.

Большую часть праздничного репертуара составляли традиционные народные напевы, очень тепло принимаемые зрителями.

Автошкола "Престиж" оказала поддержку в проведении мероприятия, а директор школы Жанна Беляева посетила концерт.

Историческая справка

Коллектив с большим успехом выступает на всех знаковых культурных мероприятиях Петрозаводска, участвует в конкурсах и фестивалях.

В 2008 году ему присвоено звание "Народный коллектив самодеятельного художественного творчества".

Ансамбль "Катюша" гастролирует по миру: Черногория, Словения, Венгрия, Армения, Грузия, Киргизия.

В 2015 году творческий коллектив победил в конкурсе-фестивале "Малахитовая шкатулка", в 2016 получил гран-при регионального фестиваля.

Художественный руководитель заслуженный работник культуры Любовь Тренина

Концертмейстеры: Александр Мыскин (баян), Алексей Коновалов (баян), хореогаф Татьяна Соколова

Группа ансамбля в сети "Вконтакте". 

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