Отчетный концерт ансамбля "Катюша" прошел в Петрозаводске

Автошкола "Престиж" оказала поддержку в проведении концерта.
Ансамбль русской песни "Катюша" – яркий самобытный творческий коллектив, один из визитных карточек Петрозаводска.
Большую часть праздничного репертуара составляли традиционные народные напевы, очень тепло принимаемые зрителями.
Автошкола "Престиж" оказала поддержку в проведении мероприятия, а директор школы Жанна Беляева посетила концерт.
Историческая справка
Коллектив с большим успехом выступает на всех знаковых культурных мероприятиях Петрозаводска, участвует в конкурсах и фестивалях.
В 2008 году ему присвоено звание "Народный коллектив самодеятельного художественного творчества".
Ансамбль "Катюша" гастролирует по миру: Черногория, Словения, Венгрия, Армения, Грузия, Киргизия.
В 2015 году творческий коллектив победил в конкурсе-фестивале "Малахитовая шкатулка", в 2016 получил гран-при регионального фестиваля.
Художественный руководитель заслуженный работник культуры Любовь Тренина
Концертмейстеры: Александр Мыскин (баян), Алексей Коновалов (баян), хореогаф Татьяна Соколова
Группа ансамбля в сети "Вконтакте".
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