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ПСБ повысил ставки по вкладам

Новости. Общество
10:00, 22 Декабря 2022
фото: © Пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк»

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ПСБ улучшил условия по депозитам для розничных клиентов — ставки выросли в среднем на 0,6 процентного пункта.

Доходность по вкладу «Сильная ставка»* при размещении средств на год увеличена до 8,1% годовых, на шесть месяцев — до 7,6% годовых. Минимальная сумма размещения — 100 тысяч рублей. При открытии депозита на сумму от 3 млн рублей действует надбавка к ставке в размере 0,1 процентного пункта.

По вкладу «Мой доход»** максимальная ставка при размещении средств на четыре месяца составит 7% годовых, на шесть месяцев — 7,3% годовых, на год — 7,8% годовых.  Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует дополнительная надбавка к ставке в размере 0,1%.  Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.

Одним из преимуществ этого вклада является возможность на льготных условиях досрочно расторгнуть вклад: через три месяца с даты открытия депозита клиент может в любой момент забрать свои средства, получив половину начисленной доходности за фактический срок размещения.

По вкладу с пополнением «Моя копилка»*** доходность при размещении средств на год составит 7% годовых, на полгода — 6,6% годовых. Открывая депозит с пополнением и частичным снятием «Мои возможности»**** на год, клиент получит 6% годовых, на срок размещения полгода доходность увеличена до 6,1% годовых. Каждый из двух вкладов клиент может открыть на сумму от 100 тысяч рублей, выбрав удобный срок размещения.

Надбавку к ставке 0,15 процентного пункта получат вкладчики, которые впервые за последние два года размещают денежные средства через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ на вкладах «Мой доход», «Моя копилка» или «Мои возможности».

«Под конец года многие россияне получают премии, новогодние бонусы и выбирают наиболее выгодные предложения для размещения свободных средств. В ожидании повышения ключевой ставки краткосрочные и среднесрочные вклады остаются наиболее востребованными инструментами сбережения, обеспечивая вкладчикам оптимальное соотношение доходности и ликвидности. Поэтому в текущей ситуации улучшение условий по таким депозитам позволяет нашим клиентам выстроить наиболее доходные стратегии накопления с возможностью гибко управлять своими средствами», — отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

*Ставка 8,2% годовых действует при размещении вклада «Сильная ставка»: на сумму от 3 млн ₽ на срок 397 дней. При этом указанная ставка применяется на сумму, рассчитанную как разница между совокупной суммой денежных средств, находившихся на счетах клиента, открытых в банке на момент открытия вклада, с учетом денежных средств, используемых для внесения на банковский вклад  «Сильная ставка» и совокупной суммой максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившегося на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (за исключением 7 календарных дней до даты открытия вклада). Минимальная гарантированная ставка — 6,8% годовых. Полные условия на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 23.11.2022. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**Условия привлечения срочного банковского вклада «Мой доход»: валюта вклада — рубли. Срок вклада: 122, 181, 397, 547, 731, 1098 дней. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 30 календарных дней с даты открытия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. При закрытии вклада после 90-го дня проценты выплачиваются из расчета 0,5 (ноль целых пять десятых) годовой процентной ставки, установленной при открытии/пролонгации вклада. Ставка по срочному банковскому вкладу «Мой доход» с 23.11.2022. Сумма вклада: от 10 000 рублей, срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 7%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 7,3%; срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 7,8%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 6,8%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 6,8%; срок вклада 1098 дней, годовая процентная ставка 6,8%. Сумма вклада: от 100 000 рублей, срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 7%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 7,3%; срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 7,8%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 6,8%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 6,8%; срок вклада 1098 дней, годовая процентная ставка 6,8%. Надбавка 0,1% к ставке предоставляется пенсионерам и зарплатным клиентам при размещении вклада на сумму от 100 000 руб. Надбавка 0,15% к ставке предоставляется при первом открытии вклада в мобильном или интернет-банке на сумму от 100 000 руб. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», в интернет и мобильном банке, а также в банкоматах возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия — на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

***Условия привлечения срочного банковского вклада «Моя копилка»: валюта вклада — рубли. Срок вклада: 181, 397, 547, 731 день. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя копилка»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: ежемесячно — на депозитный счет по учету вклада (капитализация) или переводом на другой счет. Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора.  Ставка по срочному банковскому вкладу «Моя копилка» с 23.11.2022. Сумма вклада: от 100 000 рублей, срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 6,6%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 7%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 6%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 6%. Надбавка 0,15% к ставке предоставляется при первом открытии вклада в мобильном или интернет-банке. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», а также в системе Retail при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия — на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

****Условия привлечения срочного банковского вклада «Мои возможности»: валюта вклада — рубли. Срок вклада: 181, 397, 547, 731 день. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции допускаются в пределах неснижаемого остатка; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Мои возможности»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: ежемесячно — на депозитный счет по учету вклада (капитализация) или переводом на другой счет. Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора.  Ставка по срочному банковскому вкладу «Моя копилка» с 23.11.2022. Сумма вклада: от 100 000 рублей, срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 6,1%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 6%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 5,35%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 5,35%. Надбавка 0,15% к ставке предоставляется при первом открытии вклада в мобильном или интернет-банке. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», а также в системе Retail при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия — на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

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