Важные новости, которые вы могли пропустить

СРОЧНО: Обвиняемый во взятках Галкин приговорен к 12 годам колонии строгого режима

Петрозаводский городской суд приговорил к 12 годам колонии строго режима экс-главу контрольного комитета Виталия Галкина за получение взяток.

Такое решение огласил в среду судья Александр Мерков.

"Петрозаводский городской суд постановил окончательное наказание Галкину назначить путем частичного сложения назначенных наказаний и определить по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 4 млн рублей и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал Александр Мерков.

Ранее прокуратура потребовала для Галкина 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа.

Защита настаивала на "гуманном" приговоре, в том числе и потому, что Галкин признал свою вину и раскаялся.

По версии следствия, в 2016 году председатель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства Окладникова в обмен на денежное вознаграждение. Как считает следствие, за взятки они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

Так, под видом клиентов Галкин и двое подельников (уже осужденные Окладников и Бобылев) обедали в кафе под видом клиентов. Изначально брали по 15 тысяч с кафе, однако впоследствии сумму взятки подняли до 70 тысяч рублей за "решение проблемы". По словам Виталия Галкина, доход делили так: 40 тысяч ему, 30 тысяч рублей — Окладникову и Бобылеву. Всего было несколько эпизодов преступления.

Галкин был задержан в декабре 2016 года подозрению в получении взятки в 70 тысяч рублей. Правоохранители нашли у него только одну меченую купюру номиналом в 100 рублей.

Каким будет начало весны в Карелии, рассказали синоптики

В начале марта температура воздуха в Карелии ожидается ниже климатической нормы, однако к концу месяца заметно потеплеет.

По словам замруководителя Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Бехтеревой, которые приводит пресс-служба регионального правительства, температура в марте будет, предположительно, на 1-1,5°С ниже климатической нормы (норма -5,6°С), количество осадков – в пределах нормы (норма 31 мм).

"В первой и второй декадах месяца преобладающая температура ночью -7, -12°С, (местами вероятно понижение до -20°С), днем -2,-7°С", - сказано в релизе.

При этом синоптики прогнозируют, что "в третьей декаде марта ожидается существенное повышение температурного фона: ночью до -3, -9°С, днем – до положительных значений".

Вскрытие рек и озер на территории Карелии прогнозируется в середине апреля – начале мая, немного раньше обычного.

"При прохождении ледоходов возможны заторы льда в бассейнах рек Кумса, Ивина, Шуя (Онежская), Олонка с выходом воды на низменные участки поймы", - отмечает Галина Бехтерева.



Главными должниками по госконтрактам стали медучреждения Карелии

Государственные и муниципальные учреждения Карелии систематически задерживают оплату услуг и товаров коммерческим фирмам, участвующим в госзакупках.

Об этом сообщила уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова со ссылкой на материалы межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре республики, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

ВИДЕО: Жириновский назвал Собчак "отвратительной сукой" во время дебатов

Ксения Собчак в ответ на оскорбление облила Владимира Жириновского водой.

В ходе дебатов Жириновский обозвал кандидатку в президенты "черной ******" (продажной женщиной) и "отвратительной сукой".

Ксения Собчак в ответ на оскорбления облила Жириновского водой из стакана, сообщает Lenta.ru.

"Собчак у Соловьева вылила на Жириновского стакан воды! Ааааааа! Доигрался Жир!",- так прокомментировала случившееся пресс-секретарь телеведущей Ксения Чудинова в Facebook.

Инцидент произошел в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты на канале «Россия 1». В студии также присутствовали Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, доверенное лицо бизнес-омбудсмена Бориса Титова Евгений Тарло и Григорий Явлинский.

"И тут власть начала пугать" – как меняются взгляды кандидатов в президенты

Политолог Олег Реут проанализировал, как меняются лозунги и атрибутика кандидатов во время предвыборной президентской кампании.

Некоторое время назад в русскоязычном сегменте Интернета закрепилось выражение "переобуваться в прыжке". Фактически оно означает резкую смену своего мнения на противоположное. Конечно, высказываниями отечественных политиков, которые начинают противоречить ранее сказанному, сложно удивить кого-либо. Однако стоит признать, что в рамках политических циклов есть период, когда внимание к тому, что говорят политические игроки, становится особенно пристальным. Этот период – выборы.

Для марта 2018 года появилась новая вводная – "потребовалась" явка. И тут власть начала пугать. Если пугает, то привлечь нас чем-то хорошим уже не может, – резонно заключили избиратели. Страх становится последним аргументом. При этом придуманная опасность исходит со всех сторон.

Не менее противоречиво выглядят метаморфозы, обнаруживаемые в кампании Ксении Собчак. Кандидат "против всех" перестала быть против всех. Нигилистская стилистика полностью списана и заменена лозунгом "За молодость! За свободу! За правду! За Собчак!" Беда, однако, заключается в том, что в условиях медиатизации современной политики без издержек провести ребрендинг "в прыжке" не получается.

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фото: На заседании дискуссионного клуба. Фото: Валерий Поташов @ mustoi.ru

"Кто не приходит на выборы, тот фактически голосует за победителя"

Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и подискутировали на тему, стоит ли вообще приходить на эти выборы.

Общественная палата Карелии провела заседание дискуссионного клуба "Диалог всех со всеми", который был посвящен президентской избирательной кампании в республике.

Обсудить грядущие 18 марта выборы в "Точку кипения" пришли представители региональных предвыборных штабов кандидатов, непарламентских партий, политологи, члены избиркома, прокуратуры и журналисты.

"Мы являемся теми людьми, которые определят, кто в ближайшие шесть лет будет во главе государства. От нас с вами это зависит. Тот, кто не приходит на выборы, тот фактически голосует за победителя. Выборы никогда не являются предсказуемыми до момента, пока не будет поставлена печать на том документе, который огласит ЦИК. Мы можем предполагать, но мы не можем загадывать будущее. А вдруг 18 марта метеорит прилетит? Не дай Бог. И что дальше? По моему мнению, тот, кто не голосует и является воздержавшимся, он может утянуть всех в болото", - заявил политолог Александр Ильин.

Подробнее – в нашем материале.

ФОТО: В Петрозаводске разыскивают молодого человека, скрывшегося от следствия

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Владимира Фирсова 1996 года рождения, сообщает МВД Карелии.

По данным министерства, молодой человек скрылся от органов дознания и следствия.

Он подозревается в совершении кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: (88142)73-91-54 или 89114152587.

"Конфиденциальность гарантируется", - заключили в МВД.

фото: gov.karelia.ru

Фирма карельского парламентария строит в Пудожском районе цех по переработке молока

ООО "ЛХМ", гендиректором которой является депутат парламента Карелии Алексей Рахманов, строит цех по переработке молока в Пудожском районе.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии по итогам визита в район главы ведомства Владимира Лабинова.

Рахманов показал министру цех, где завершаются отделочные работы.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

В Петрозаводске Общественный штаб ищет независимых наблюдателей на выборах президента

Общественный штаб по наблюдению за выборами предлагает пройти курсы наблюдателей и стать одним из участников проекта.

Общественный штаб по наблюдению – проект независимого общественного наблюдения за выборами Президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия.

"Мы формируем команду наблюдателей, которых обеспечим квалифицированной подготовкой и поддержкой в день голосования", - сообщают руководители проекта.

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России, которые состоятся 18 марта, уже начал работать в Петрозаводске.

По словам одного из руководителей штаба Олега Реута, главной задачей проекта является независимое наблюдение за выборами, чтобы впоследствии сделать выводы, как на самом деле прошло голосование на избирательных участках в районах Карелии и Петрозаводске.

В режиме онлайн штаб будет сообщать информацию о явке, возможных нарушениях и предварительных итогах голосования.

Информация будет транслироваться на сайте "Столицы на Онего", а также издания "7х7". Кроме того, будут публиковаться комментарии политологов, представителей штабов кандидатов в президенты и их доверенных лиц, а также руководителей ЦИК Карелии.

Общественный штаб по наблюдению также предлагает пройти курсы наблюдателей и стать одним из участников проекта.

Как стать общественным наблюдателем, можно узнать по телефону: + 7 900 459 19 66 (Олег).

Муниципальные власти в Карелии не смогли сократить расходы на свое содержание

Минфин Карелии не достиг плановых показателей бюджетного эффекта от оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления в минувшем году.

Бюджетный эффект от оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления в 2017 году составил 33,3 млн рублей, что составляет 94% от ранее намеченного министерством финансов плана, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

В течение 2017 года совокупный долг муниципальных образований Карелии увеличился на 50 млн рублей. Подробнее

Об этом говорилось на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, посвященном обеспечению безопасности на президентских выборах 18 марта. Подробнее

В гарнизонном поселении в Бесовце состоялся выездной пленум совета ветеранов Прионежского района под председательством Сергей Котова. Подробнее

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Долговая нагрузка на бюджет Карелии в 2017 году выросла после короткого улучшения в 2016 году, в итоге республика опустилась на 82 место в рейтинге российских регионов. Подробнее

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Жители карельской столицы жалуются в мэрию. Подробнее

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Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика и российского внедорожника, сообщает УГИБДД по Карелии. Подробнее

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